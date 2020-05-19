Конференція ВООЗ ухвалила резолюцію про розслідування реагування світу на COVID-19, але не обставин появи вірусу
Конференція Всесвітньої організації охорони здоров’я на рівні міністрів охорони здоров’я підтримала резолюцію, в якій йдеться про необхідність ретельно розслідувати заходи, запроваджені різними країнами світу у відповідь на пандемію коронавірусної інфекції.
Проєкт резолюції був запропонований Євросоюзом за підтримки понад 100 країн, включно з Китаєм і Росією, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода. Його ухвалили без формального голосування, жодна країна, зокрема і США, не виступила із запереченнями.
У документі міститься заклик провести "об’єктивну, незалежну і всебічну оцінку" міжнародної реакції на поширення коронавірусу. При цьому немає закликів з’ясувати обставини появи вірусу і не згадується Китай як країна, де новий вірус був вперше виявлений.
Нарада ВООЗ проходила у форматі відеоконференції протягом двох днів. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав пандемію найсерйознішим викликом нашого часу і підкреслив, що поки не вдалося знайти дієвих засобів придушення пандемії. За словами Гутерріша, "різні країни застосовують різні, іноді суперечливі стратегії проти поширення вірусу". Він наголосив, що людству доводиться платити важку ціну за недотримання рекомендацій ВООЗ.
Нагадаємо, Євросоюз і Австралія напередодні Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я закликали до ретельного розслідування джерела походження і масового поширення коронавірусу. Ініціатива викликала критику одночасно Китаю і США.
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яка скоріше всього підтримає США.
2)Сша виставив ВОз 30-денний ультиматум.
ВОЗ(Гебреісус) пробує подібними "конферренціями" обдурити команду Бізнесмена Трампа...?
Ну пацан))))
18.05.2020 13:45
У проєкті резолюції про Китай(поки що)не згадують
Група із десятків країн, включаючи Україну, вимагає незалежного розслідування реального походження нового коронавірусу COVID-19 та дій Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) у зв'язку з пандемією. Про це повідомляє "https://www.pravda.com.ua/news/2020/05/17/7252001/ Українська правда " із посиланням на The Daily Mail.
Фінансується у більшості США і Європою...
Буде загроза фінансуванню -ніхто в Африки і не запитає,кого вони хочуть наступником..
Или сделать хорошую рожу при плохой игре. Ничего за превышения власти ответят многие.
Слишком много пострадавших.В лоб может и не возмут но репутацию прихлебателям барановируса уничтожат.
Ах да! И не забудьте бразильцы! У тех, которые им управляют...пауза..нет ни рук, ни ног, ни глаз!!!...ни головы!!...они им просто не нужны....
Ну что??? Есть желающие?
https://images.cnscdn.com/images/c/5/5/1/c5518ec24400c83595e425d6e423d282/original.jpgКонференція Всесвітньої організації охорони здоров'я на рівні міністрів охорони здоров'я підтримала резолюцію, в якій йдеться про необхідність ретельно розслідувати заходи, запроваджені різними країнами світу у відповідь на пандемію коронавірусної інфекції... щось це мені нагадало..
Коли томос"крокував країною", батюшкі УПЦ МП зібрали свій сходняк :