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Новини Коронавірус і карантин
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Конференція ВООЗ ухвалила резолюцію про розслідування реагування світу на COVID-19, але не обставин появи вірусу

Конференція ВООЗ ухвалила резолюцію про розслідування реагування світу на COVID-19, але не обставин появи вірусу

Конференція Всесвітньої організації охорони здоров’я на рівні міністрів охорони здоров’я підтримала резолюцію, в якій йдеться про необхідність ретельно розслідувати заходи, запроваджені різними країнами світу у відповідь на пандемію коронавірусної інфекції.

Проєкт резолюції був запропонований Євросоюзом за підтримки понад 100 країн, включно з Китаєм і Росією, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода. Його ухвалили без формального голосування, жодна країна, зокрема і США, не виступила із запереченнями.

У документі міститься заклик провести "об’єктивну, незалежну і всебічну оцінку" міжнародної реакції на поширення коронавірусу. При цьому немає закликів з’ясувати обставини появи вірусу і не згадується Китай як країна, де новий вірус був вперше виявлений.

Також читайте: До 250 мільйонів людей можуть інфікуватися коронавірусом, - ВООЗ

Нарада ВООЗ проходила у форматі відеоконференції протягом двох днів. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав пандемію найсерйознішим викликом нашого часу і підкреслив, що поки не вдалося знайти дієвих засобів придушення пандемії. За словами Гутерріша, "різні країни застосовують різні, іноді суперечливі стратегії проти поширення вірусу". Він наголосив, що людству доводиться платити важку ціну за недотримання рекомендацій ВООЗ.

Нагадаємо, Євросоюз і Австралія напередодні Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я закликали до ретельного розслідування джерела походження і масового поширення коронавірусу. Ініціатива викликала критику одночасно Китаю і США.

Читайте також: Випадки інфікування коронавірусом через дотики до поверхонь не фіксувалися, але дезінфекцію краще проводити, - ВООЗ

Автор: 

Австралія (428) ВООЗ (770) карантин (18172) Гутерріш Антоніу (388) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+6
Ах вы ж подонки. Китай, как жена Цезаря, должна быть выше подозрений, а заболевшие сами виноваты, они китайский вирус спровоцировали.
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19.05.2020 19:03
+6
рекомендаций ВОЗ? этих продажных ублюдков? которые 2 месяца разбирались передается вирус от человека к человеку пока не разнесли по всей планете?
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19.05.2020 19:09
+4
ВОЗу вполне можно.
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19.05.2020 19:41
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2 млрд от Китайцев и ... вуаля. А вы шо-то другое ожидали?
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19.05.2020 18:59 Відповісти
Конференция ВОЗ приняла резолюцию о расследовании реагирования мира на COVID-19, но не обстоятельств появления вируса - Цензор.НЕТ 2157
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19.05.2020 19:01 Відповісти
не пора бы мадам в лечебницу отправить?
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19.05.2020 19:02 Відповісти
Тестировать вакцину для коронавируса?...
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19.05.2020 19:04 Відповісти
у вируса нет шансов
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19.05.2020 19:05 Відповісти
А кули нам,почти красивым бабам...
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19.05.2020 19:10 Відповісти
Да собственно для вируса так выглядят порядка 90% масок Это все фуфломицины...
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19.05.2020 22:51 Відповісти
Ах вы ж подонки. Китай, как жена Цезаря, должна быть выше подозрений, а заболевшие сами виноваты, они китайский вирус спровоцировали.
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19.05.2020 19:03 Відповісти
Пропонуєте оголосити війну Китаю?
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19.05.2020 19:23 Відповісти
ВОЗу вполне можно.
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19.05.2020 19:41 Відповісти
рекомендаций ВОЗ? этих продажных ублюдков? которые 2 месяца разбирались передается вирус от человека к человеку пока не разнесли по всей планете?
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19.05.2020 19:09 Відповісти
1)Після США (400млн в рік) наступним по об"єм фінансистом Воз є Британія.
яка скоріше всього підтримає США.
2)Сша виставив ВОз 30-денний ультиматум.
ВОЗ(Гебреісус) пробує подібними "конферренціями" обдурити команду Бізнесмена Трампа...?
Ну пацан))))
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19.05.2020 20:18 Відповісти
Поки що тільки США робить якісь кроки для того що б разібратись звідки вірус і хто буде відповідати за весь цей безлад світового масштабу, евросоюз як завжди язика проковтнули чортові боягузи.
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19.05.2020 19:09 Відповісти
Вони не боягузи, вони теж співучасники, ліві демократи, чи як там їх зараз називають.
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19.05.2020 19:18 Відповісти
122 КРАЇНИ ВИМАГАЮТЬ РОЗСЛІДУВАТИ, ЗВІДКИ НАСПРАВДІ ПОХОДИТЬ НОВИЙ КОРОНАВІРУС (ОНОВЛЕНО)

18.05.2020 13:45
У проєкті резолюції про Китай(поки що)не згадують

Група із десятків країн, включаючи Україну, вимагає незалежного розслідування реального походження нового коронавірусу COVID-19 та дій Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) у зв'язку з пандемією. Про це повідомляє "https://www.pravda.com.ua/news/2020/05/17/7252001/ Українська правда " із посиланням на The Daily Mail.
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19.05.2020 20:20 Відповісти
Ну еще бы. Кто же из этих африкосов, попрет против Китая - кормильца
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19.05.2020 19:11 Відповісти
Воз має відділення ,лабораторії,установи по десятках країн світу.
Фінансується у більшості США і Європою...
Буде загроза фінансуванню -ніхто в Африки і не запитає,кого вони хочуть наступником..
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19.05.2020 20:23 Відповісти
Китай і не пікне -під загрозою офуєнних санкцій за обман ВОЗ...
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19.05.2020 20:24 Відповісти
Может быть. Но пока в ВОЗ ООН - одна страна - один голос. То есть Штаты и Габон на выборах равны . Только Штатам не надо было скупать пачками странытретьего мира, а Китай скупил. Потому ВОЗ и не хочет проводить полномасштабное расследование
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19.05.2020 20:48 Відповісти
воз и моз-злоз!
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19.05.2020 19:13 Відповісти
Воз = Оон . Оон = Воз . Поки людство буде вмирати з невідомої форми грипу , інші вмиратимуть від сніду , виявленного ще 1984 році . Так і буде поки цей грип не зникне сам по собі .
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19.05.2020 19:22 Відповісти
Ну шо бобик здох.Разборки полетов надвигаются.Решили возглавить и спустить на тормозах
Или сделать хорошую рожу при плохой игре. Ничего за превышения власти ответят многие.
Слишком много пострадавших.В лоб может и не возмут но репутацию прихлебателям барановируса уничтожат.
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19.05.2020 19:27 Відповісти
????.....!!!?....А вы не найдете обстоятельств его появления. Ах...нет, сори, вру. Вы же в Бразилии станцию получили. Вот как раз именно в ней вы можете найти обстоятельства его появления. Они внутри! Но не могу представить себе смельчаков, которые рискнут туда залезть.
Ах да! И не забудьте бразильцы! У тех, которые им управляют...пауза..нет ни рук, ни ног, ни глаз!!!...ни головы!!...они им просто не нужны....
Ну что??? Есть желающие?
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19.05.2020 19:38 Відповісти
кто ясно мыслит, ясно излагает. Это не тот случай
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19.05.2020 20:51 Відповісти
Конференція ВООЗ ухвалила резолюцію про розслідування реагування світу на COVID-19, але не обставин появи вірусу
https://images.cnscdn.com/images/c/5/5/1/c5518ec24400c83595e425d6e423d282/original.jpgКонференція Всесвітньої організації охорони здоров'я на рівні міністрів охорони здоров'я підтримала резолюцію, в якій йдеться про необхідність ретельно розслідувати заходи, запроваджені різними країнами світу у відповідь на пандемію коронавірусної інфекції... щось це мені нагадало..
Коли томос"крокував країною", батюшкі УПЦ МП зібрали свій сходняк :Конференція ВООЗ ухвалила резолюцію про розслідування реагування світу на COVID-19, але не обставин появи вірусу - Цензор.НЕТ 4568
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19.05.2020 20:31 Відповісти
Вот проститутки Правильно Трамп сделал, что прекратил финансирование, плохо, что частично возобновил...
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19.05.2020 22:52 Відповісти
 
 