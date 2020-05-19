Очільник МОЗ провів співбесіду з трьома переможцями конкурсу на голову Нацслужби здоров'я

Фіналісти конкурсу на посаду голови Національної служби здоров'я України (НСЗУ), який відбувся у січні, пройшли співбесіду з міністром, НСЗУ очікує якнайшвидшого призначення голови.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в НСЗУ.

За підсумками двох етапів конкурсу найбільшу кількість балів набрали і були включені до шорт-листу т. в. о. голови НСЗУ Оксана Мовчан, за підсумками двох етапів набрала 11,73 бала, заступник голови НСЗУ Наталія Рябцева, яка набрала 11,33 бала і директор Центрального міжрегіонального департаменту НСЗУ Андрій Віленський, який набрав 8,83 бала.

Як повідомила агентству Мовчан, всі три фіналісти прийшли на співбесіду з міністром охорони здоров'я і відповіли на всі запитання, які він поставив.

На співбесіді також була присутня держсекретар Міністерства охорони здоров'я Інна Солодка, проводився відеозапис співбесіди.

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"Всім нам поставили одні й ті самі запитання дуже загального характеру про головні завдання НСЗУ і про те, що потрібно зробити в найближчі роки. Не було запитань детальних, не було техніки процесів, не було запитань про те, як наразі організована робота служби", - сказала вона.

За словами Мовчан, "зустріч із міністром була схожа, швидше, на формальний крок, який він має зробити, щоб перейти до подальшого вже сформованого плану".

"Перш ніж робити такі кроки, варто враховувати, що НСЗУ - складний механізм, інтелектуальна організація з потужним аналітичним потенціалом і великим багажем накопичених знань. Я була б дуже обережною в кадрових питаннях: організація молода і може не витримати експериментів", - сказала вона.

Мовчан наголосила, що призначення голови НСЗУ - надзвичайно відповідальний крок, "оскільки на кону фінансування всієї медичної мережі країни та медичне обслуговування 37 млн громадян країни".

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Згідно з процедурою проведення конкурсу, за підсумками співбесіди міністр охорони здоров'я вносить кандидатури на посаду голови НСЗУ прем'єр-міністру. Прем'єр-міністр проводить співбесіду з цими кандидатами і подає на розгляд уряду пропозицію кандидата на посаду голови НСЗУ. Голову НСЗУ призначає Кабмін.

Як повідомлялося, згідно з рішенням комісії з питань вищого корпусу держслужби Національного агентства з питань держслужби, до наступного етапу конкурсу на голову НСЗУ - співбесіда з міністром охорони здоров'я, були допущені троє з семи кандидатів, всі троє представляють НСЗУ.

У конкурсі брали участь вісім кандидатів. За підсумками першого етапу (тестування) з конкурсу вибув ексдепутат від Партії регіонів Андрій Шипко.

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