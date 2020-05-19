У Зеленського зруйнували іномовлення, щоб показувати проєкти "95 кварталу" за рахунок платників податків, - Ірина Геращенко

Влада Зеленського підмінила якісне інформаційне іномовлення, яке допомагало розповідати світу про події в Україні, російськомовним розважальним телеканалом, на якому можна "крутити" "95 квартал".

Про це заявила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Рік тому Зеленський і "Слуги" пообіцяли як видатні комунікатори нову інформаційну політику і стратегію боротьби за уми на окупованих територіях. Сьогодні ми бачимо цю політику в усій красі – ухвалено закон про систему іномовлення в Україні, яким насправді знищено єдиний державний англомовний телеканал, який всі ці роки давав незаангажовану інформацію про боротьбу України за відновлення територіальної цілісності і суверенітету англійською та іншими іноземними мовами на весь світ", – наголосила вона.

"Що створено сьогодні? Російськомовний розважальний канал на гроші платників податків. Тепер кожен українець платить за те, щоб російськомовний канал з легким розважальним контентом наповнювався "Сватами" та іншими продуктами "95 кварталу", – сказала співголова фракції "ЄС".

"Як вдалося деформувати громадську думку, рік тому в Україні вже всі побачили за результатами виборів. Тепер на окуповані території будуть транслювати "Свати", де в головних ролях ті, хто виправдовують анексію Криму та інший "квартал". І не буде там жодної серйозної інформації про те, що відбувається в Україні", – додала Геращенко.

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Співголова фракції зазначила, що створений розважальний телеканал по суті є платформою для продажу продукції "95 кварталу", адже вона є російськомовною.

"Насправді це продовження політики "какая разница". Не вийшло в березні, коли намагалися в Мінську провести консультативну раду, через супротив "Європейської Солідарності". Не вийшла платформа Сивохи через супротив громадськості – тепер іде нова тема. Будуть запускати через "іномовлення" на окуповані території "Свати", "Квартал", але за гроші платників податків. Тобто Зеленський буде і свою ідеологію туди впроваджувати, але ще й його компанія буде від цього гроші отримувати. Така собі торгівля на крові серіалами", – наголосила вона.

Також Геращенко підкреслила, що інтерв’ю Дмитра Гордона з представниками окупаційної влади Донбасу і Криму є неприпустимими.

"Де супротив громадськості? Вона мовчить… Так само як і мовчить згідно інтерв’ю Гордона. Гордон виправдовує, що він це робив на замовлення спецслужб, щоб допомогти їм передати інформацію про злочини колаборантів і терористів у Гаагу. Які ж у нас спецслужби, якщо їм потрібен Гордон, щоб зібрати докази про захоплення Донецька, Луганська і про те, що Поклонська фальсифікувала справи проти кримських татар і українців. Власне сьогодні Гордона виправдовують, навіть радники Зеленського. Це дійсно спеціальна місія – спецоперація по поверненню покидьків в український інформаційний простір. Ну, а потім буде продовження тези "один народ". Ми маємо цьому протистояти", – зауважила Ірина Геращенко.

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