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У Зеленського зруйнували іномовлення, щоб показувати проєкти "95 кварталу" за рахунок платників податків, - Ірина Геращенко

У Зеленського зруйнували іномовлення, щоб показувати проєкти

Влада Зеленського підмінила якісне інформаційне іномовлення, яке допомагало розповідати світу про події в Україні, російськомовним розважальним телеканалом, на якому можна "крутити" "95 квартал".

Про це заявила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Рік тому Зеленський і "Слуги" пообіцяли як видатні комунікатори нову інформаційну політику і стратегію боротьби за уми на окупованих територіях. Сьогодні ми бачимо цю політику в усій красі – ухвалено закон про систему іномовлення в Україні, яким насправді знищено єдиний державний англомовний телеканал, який всі ці роки давав незаангажовану інформацію про боротьбу України за відновлення територіальної цілісності і суверенітету англійською та іншими іноземними мовами на весь світ", – наголосила вона.

"Що створено сьогодні? Російськомовний розважальний канал на гроші платників податків. Тепер кожен українець платить за те, щоб російськомовний канал з легким розважальним контентом наповнювався "Сватами" та іншими продуктами "95 кварталу", – сказала співголова фракції "ЄС".

"Як вдалося деформувати громадську думку, рік тому в Україні вже всі побачили за результатами виборів. Тепер на окуповані території будуть транслювати "Свати", де в головних ролях ті, хто виправдовують анексію Криму та інший "квартал". І не буде там жодної серйозної інформації про те, що відбувається в Україні", – додала Геращенко.

Читайте також: Рада схвалила запуск державного каналу іномовлення на окупованих територіях

Співголова фракції зазначила, що створений розважальний телеканал по суті є платформою для продажу продукції "95 кварталу", адже вона є російськомовною.

"Насправді це продовження політики "какая разница". Не вийшло в березні, коли намагалися в Мінську провести консультативну раду, через супротив "Європейської Солідарності". Не вийшла платформа Сивохи через супротив громадськості – тепер іде нова тема. Будуть запускати через "іномовлення" на окуповані території "Свати", "Квартал", але за гроші платників податків. Тобто Зеленський буде і свою ідеологію туди впроваджувати, але ще й його компанія буде від цього гроші отримувати. Така собі торгівля на крові серіалами", – наголосила вона.

Також Геращенко підкреслила, що інтерв’ю Дмитра Гордона з представниками окупаційної влади Донбасу і Криму є неприпустимими.

"Де супротив громадськості? Вона мовчить… Так само як і мовчить згідно інтерв’ю Гордона. Гордон виправдовує, що він це робив на замовлення спецслужб, щоб допомогти їм передати інформацію про злочини колаборантів і терористів у Гаагу. Які ж у нас спецслужби, якщо їм потрібен Гордон, щоб зібрати докази про захоплення Донецька, Луганська і про те, що Поклонська фальсифікувала справи проти кримських татар і українців. Власне сьогодні Гордона виправдовують, навіть радники Зеленського. Це дійсно спеціальна місія – спецоперація по поверненню покидьків в український інформаційний простір. Ну, а потім буде продовження тези "один народ". Ми маємо цьому протистояти", – зауважила Ірина Геращенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Команда Зеленського вирішила "просто перестати стріляти" і в інформаційній війні, - В'ятрович звернувся до Бородянського через припинення іномовлення UA|TV. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Геращенко Ірина (1147) Зеленський Володимир (23683) іномовлення (9) Європейська Солідарність (1081)


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Топ коментарі
+18
Ні на що інше воно- оте зеленкуватне, не здатне !
Хіба що армію зруйнувати.
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19.05.2020 19:28
+15
вислюк оманський нашел себе третьего хозяина?)) беня, ахметка..ааа, *****!) даа, зебилы выбрали себе макаку)
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19.05.2020 19:32
+14
то-то твой вислюк оманський так поддерживает 112 и опзж.. Да и те его нахваливают))
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19.05.2020 19:37
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Теперь на оккупированные территории будут транслировать "Сваты", где в главных ролях те, кто оправдывают аннексию Крыма и другой "квартал". И не будет там никакой серьезной информации о том, что происходит в Украине", - добавила Геращенко. Источник: https://censor.net/n3196596сегодня Гордона оправдывают даже советники Зеленского. Это действительно специальная миссия - спецоперация по возвращению подонков в украинское информационное пространство. Ну, а потом будет продолжение тезиса "один народ". Мы должны этому противостоять", - отметила Ирина Геращенко. Источник: https://censor.net/n3196596
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19.05.2020 19:28 Відповісти
Ты думаешь от сватов больше вреда чем от 112 ОПЗЖ оппного канала с нескрываемой, не замаскированной рюзькой пропагандой?
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19.05.2020 19:34 Відповісти
то-то твой вислюк оманський так поддерживает 112 и опзж.. Да и те его нахваливают))
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19.05.2020 19:37 Відповісти
Ні на що інше воно- оте зеленкуватне, не здатне !
Хіба що армію зруйнувати.
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19.05.2020 19:28 Відповісти
найгірший різновид проносу -Зелений...
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19.05.2020 19:38 Відповісти
У Зеленского разрушили иновещание, чтобы показывать проекты "95 квартала" за счет налогоплательщиков, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 585
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19.05.2020 19:28 Відповісти
Серы-геи Ирок не любят?
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19.05.2020 19:51 Відповісти
Вполне нормально для уровня "95-го квартала"....
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19.05.2020 19:29 Відповісти
У геращенки мозго совсем уже забарыжилось. Оно не видит 112 с мертветчуком и рабиновичем которые уже не прикрываясь тянут Украину в кацапию.
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19.05.2020 19:29 Відповісти
зебил.. то-то вислюк оманський не видит медведчука и рабиновича, которые расцвели именно при вислюке оманськом и зебилах)
кстати, от того же КМИС:
по данным социологов, бOльшая часть "разочаровавшихся" в Зеленском избирателей проголосовала бы на выборах за сопредседателя партии Оппозиционная платформа - За жизнь Юрия Бойко.
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19.05.2020 19:31 Відповісти
Низя,то свои апазиционные к'аналы.
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19.05.2020 19:35 Відповісти
Слуга трёх господ, не о том думаешь.

А когда что-то говоришь всех ветром сдувает. Вот это силища!
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19.05.2020 19:30 Відповісти
вислюк оманський нашел себе третьего хозяина?)) беня, ахметка..ааа, *****!) даа, зебилы выбрали себе макаку)
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19.05.2020 19:32 Відповісти
Та ну, *****.
Його рівень, Піськов хіба що...
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19.05.2020 19:35 Відповісти
Кто бы сомневался, что ты ***** своё ценишь
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19.05.2020 20:35 Відповісти
Ты всех своих хозяев перечислил?
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19.05.2020 19:36 Відповісти
твой, зебилка.. и твоего вислюка
или зебилка танька до сих пор верит в "бубочку"?
тогда... кретинизм твой - неоспорим))
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19.05.2020 19:42 Відповісти
Ну это не хуже,чем компенсации из бюджете ахметке его потерь на оккупированных территориях,которые вы ему сделали.
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19.05.2020 19:31 Відповісти
У Зеленского разрушили иновещание, чтобы показывать проекты "95 квартала" за счет налогоплательщиков, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 6855
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19.05.2020 19:31 Відповісти
Поход на Лектора из Молчания ягнят
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19.05.2020 19:35 Відповісти
На анус він схожий
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19.05.2020 19:43 Відповісти
То ли дело Прямый - про порошенко вообще никогда ни слова не говорит.
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19.05.2020 19:33 Відповісти
А ведь действительно - зачем теперь Украине англоязычный инфо.канал? Вам теперь надо русскоязычных побольше....
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19.05.2020 19:38 Відповісти
...ни слова не говорит,а тирадами
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19.05.2020 19:51 Відповісти
Україна немає покриття радіосигналом своєї території В 120 км,в Канівському районі непочути української інформації.Геть зруйнований інформпростір
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19.05.2020 19:35 Відповісти
Йудейский каганат наркомана и Бени всегда все хочет на халяву.
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19.05.2020 19:39 Відповісти
Ми дали Пороху шанс і він став президентом... Чому всі посібники російських окупантів не сіли за грати??? Що зробив Порох?
Зелененький і його партія вороги всього українського, то ясно. Але що робить партія Пороха щоб подолати цих загарбників?
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19.05.2020 19:40 Відповісти
На каналах телебачення і на деяких інтернет -ресурсах обс .... рає діючого президента . Мабуть з почуття щирого патріотизму до української влади в Українї .
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19.05.2020 20:19 Відповісти
Гавно обвинение.
Показывать в ОРДЛО нужно то, что будут там смотреть.
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19.05.2020 19:50 Відповісти
Якшо в Краматорську немає звучання першого національного , то це - злочин . В інших прифронтових селах і містечках він є . Питання , шо він недостатньо потужний . Так це можна було вирішити ще років за п"ять . -
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19.05.2020 19:51 Відповісти
У Зеленського зруйнували іномовлення, щоб показувати проєкти "95 кварталу" за рахунок платників податків, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 4787
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19.05.2020 20:00 Відповісти
країна перетворилася на бананову республіку в якій керують олігархи.
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19.05.2020 20:09 Відповісти
І плати після цього податки. Зебобіки просувають ідеї руського міра за бюджетні кошти.
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19.05.2020 20:14 Відповісти
Замість того що б поширювати державну мову та іномовлення на англійській ,вони пропонують тупі російськомовні свати і квартал ,це вже дно.
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19.05.2020 20:20 Відповісти
Читаєш тут декотрих і наче в дурку попав: наче люди,а розсуду та аналізу ...нуль!
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19.05.2020 20:23 Відповісти
Доки тут будуть писати про "прюєкти" - добра в Україні не буде. ******* українська, якщо можна так виразитися, культура є сурогатним місивом, яке не може бути компонентом жодної культури. Навіть прізвища хохлів втратили натуральний вигляд і звучання і є результатом відтворення звуків при допомозі скандально відомої щелепи. Повсюдно замість "и" пишуть "і", замість"е" - "є". Аніщєнкі, Філіпєнкі, десятки і сотні перекручених українських прізвищ - це результат і наслідок незворотної деградації національної ідентичності і культури.
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19.05.2020 20:34 Відповісти
Стесняюсь спросить, Ирка дура уже точно знает, что будут показывать на канале которого ещё нет? .... кстати, передачи на английском для лугандона , ну прям очень актуальны
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19.05.2020 20:45 Відповісти
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19.05.2020 21:56 Відповісти
За відсутності "холодної війни" між Заходом і Сходом іномовлення, навряд, чи комусь потрібне. Ті, хто прожив велику частину свого життя у концтаборі СССР, ще пам'ятають, напевно, як сов'єти глушили західні радіостанції на КХ і СХ. Голос Америки мав спеціальні передачі, які здійснювалися редакцією VOA in Special English. Там були тематичні передачі такі як Making of a Nation, Science in Action та інші, були музикальні передачі і новини. Також працювало Радіо Люксембург англійською мовою, де диск-жокеї у вечірні години транслювали західну музику. Ця радіостанція ще називалася Radio 208 (two o eight). Якщо Тоні Блекберн ще живий - передаю йому привіт.
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19.05.2020 21:03 Відповісти
Алё, холодная война в самом разгаре, ау, проснись. Ты где был последние 6 лет? Грузию забыл? Крым? Экспансия эрэфии нам только снится?
И в этой ситуации как никогда нужно иметь свой голос, иначе за нас будет говорить "старший брат".
Или тебе важнее, чтобы улица была освещённой?
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19.05.2020 22:59 Відповісти
95 квартал это халтура кторую смотрит недалёкое население. Создан беней не для шоу а своей манипуляцей массами. Дизель шоу на несколько порядков выше этого заполитизированного гавна
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19.05.2020 21:11 Відповісти
Ось для чого були потрібні зустрічі тет-а-тет між Зеленським та Путіним домовленості вспливають самі собою.За президента Порошенко на іномовленні англійською мовою кожного дня транслювали брифінги наших військових де розповідали про агресію з боку РФ її російсько-терористичних військ в зоні АТО-ООС.
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19.05.2020 21:21 Відповісти
понимаете, зелень не может стричь бабки с иностранцев. Отсюда и приоритеты модной зелёной власти холуёв и безработных домохозяек - разводить местного, потолстевшего, лоха-протипорошенка на бабки.
Это же элементарная модель. Зеленский изначально шел на выборы исключительно опираясь на внутреннюю политику, плевать он хотел на имидж Украины за пределами страны.
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19.05.2020 22:56 Відповісти
гнати зе поців потрібно вже і бажано на х..й!
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20.05.2020 00:03 Відповісти
 
 