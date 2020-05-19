У Зеленського зруйнували іномовлення, щоб показувати проєкти "95 кварталу" за рахунок платників податків, - Ірина Геращенко
Влада Зеленського підмінила якісне інформаційне іномовлення, яке допомагало розповідати світу про події в Україні, російськомовним розважальним телеканалом, на якому можна "крутити" "95 квартал".
Про це заявила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Рік тому Зеленський і "Слуги" пообіцяли як видатні комунікатори нову інформаційну політику і стратегію боротьби за уми на окупованих територіях. Сьогодні ми бачимо цю політику в усій красі – ухвалено закон про систему іномовлення в Україні, яким насправді знищено єдиний державний англомовний телеканал, який всі ці роки давав незаангажовану інформацію про боротьбу України за відновлення територіальної цілісності і суверенітету англійською та іншими іноземними мовами на весь світ", – наголосила вона.
"Що створено сьогодні? Російськомовний розважальний канал на гроші платників податків. Тепер кожен українець платить за те, щоб російськомовний канал з легким розважальним контентом наповнювався "Сватами" та іншими продуктами "95 кварталу", – сказала співголова фракції "ЄС".
"Як вдалося деформувати громадську думку, рік тому в Україні вже всі побачили за результатами виборів. Тепер на окуповані території будуть транслювати "Свати", де в головних ролях ті, хто виправдовують анексію Криму та інший "квартал". І не буде там жодної серйозної інформації про те, що відбувається в Україні", – додала Геращенко.
Співголова фракції зазначила, що створений розважальний телеканал по суті є платформою для продажу продукції "95 кварталу", адже вона є російськомовною.
"Насправді це продовження політики "какая разница". Не вийшло в березні, коли намагалися в Мінську провести консультативну раду, через супротив "Європейської Солідарності". Не вийшла платформа Сивохи через супротив громадськості – тепер іде нова тема. Будуть запускати через "іномовлення" на окуповані території "Свати", "Квартал", але за гроші платників податків. Тобто Зеленський буде і свою ідеологію туди впроваджувати, але ще й його компанія буде від цього гроші отримувати. Така собі торгівля на крові серіалами", – наголосила вона.
Також Геращенко підкреслила, що інтерв’ю Дмитра Гордона з представниками окупаційної влади Донбасу і Криму є неприпустимими.
"Де супротив громадськості? Вона мовчить… Так само як і мовчить згідно інтерв’ю Гордона. Гордон виправдовує, що він це робив на замовлення спецслужб, щоб допомогти їм передати інформацію про злочини колаборантів і терористів у Гаагу. Які ж у нас спецслужби, якщо їм потрібен Гордон, щоб зібрати докази про захоплення Донецька, Луганська і про те, що Поклонська фальсифікувала справи проти кримських татар і українців. Власне сьогодні Гордона виправдовують, навіть радники Зеленського. Це дійсно спеціальна місія – спецоперація по поверненню покидьків в український інформаційний простір. Ну, а потім буде продовження тези "один народ". Ми маємо цьому протистояти", – зауважила Ірина Геращенко.
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Хіба що армію зруйнувати.
кстати, от того же КМИС:
по данным социологов, бOльшая часть "разочаровавшихся" в Зеленском избирателей проголосовала бы на выборах за сопредседателя партии Оппозиционная платформа - За жизнь Юрия Бойко.
А когда что-то говоришь всех ветром сдувает. Вот это силища!
Його рівень, Піськов хіба що...
или зебилка танька до сих пор верит в "бубочку"?
тогда... кретинизм твой - неоспорим))
Зелененький і його партія вороги всього українського, то ясно. Але що робить партія Пороха щоб подолати цих загарбників?
Показывать в ОРДЛО нужно то, что будут там смотреть.
И в этой ситуации как никогда нужно иметь свой голос, иначе за нас будет говорить "старший брат".
Или тебе важнее, чтобы улица была освещённой?
Это же элементарная модель. Зеленский изначально шел на выборы исключительно опираясь на внутреннюю политику, плевать он хотел на имидж Украины за пределами страны.