Повноцінна робота культурних установ можлива тільки після зняття обмежень на проведення масових заходів, - в.о. міністра Фоменко

У Кабінеті Міністрів вважають, що вся культурна сфера, включно з кінотеатрами і концертними залами, може починати роботу на останньому етапі зняття карантину. Попередня дата - 1 липня.

Про це в коментарі hromadske розповіла виконуюча обов'язки міністра культури, молоді та спорту Світлана Фоменко, передає Цензор.НЕТ.

"Загалом, ми розраховували, що з 1 липня буде знято обмеження (на роботу культурних установ. - Ред.), але ці наші розрахунки і горизонт планування повністю залежить від тієї епідеміологічної ситуації, яка є в державі", - розповіла вона.

Водночас Фоменко уточнила, що точну дату поки не зафіксовано і вона залежатиме від показників захворюваності в Україні.

За її словами, нормальна робота культурних інститутів може початися тільки в разі зняття повних обмежень на проведення масових заходів.

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"Якщо, наприклад, фестиваль ще можна розглядати можливість проводити під відкритим небом, то що стосується герметичних приміщень, таких як театри, кінотеатри, філармонії, то треба бути дуже обережним, оскільки насамперед треба думати про здоров'я громадян", - зазначила Фоменко.

Нагадаємо, у березні ВООЗ визнала поширення коронавірусу COVID-19 глобальною світовою епідемією - пандемією, її епіцентр перемістився з Китаю в Європу.

11 березня Кабінет міністрів затвердив заходи у зв'язку з епідемією коронавірусу. Їх продовжено до 22 травня, однак з 11-го числа розпочалося послаблення.

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