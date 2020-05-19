УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10491 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 049 2

Повноцінна робота культурних установ можлива тільки після зняття обмежень на проведення масових заходів, - в.о. міністра Фоменко

Повноцінна робота культурних установ можлива тільки після зняття обмежень на проведення масових заходів, - в.о. міністра Фоменко

У Кабінеті Міністрів вважають, що вся культурна сфера, включно з кінотеатрами і концертними залами, може починати роботу на останньому етапі зняття карантину. Попередня дата - 1 липня.

Про це в коментарі hromadske розповіла виконуюча обов'язки міністра культури, молоді та спорту Світлана Фоменко, передає Цензор.НЕТ.

"Загалом, ми розраховували, що з 1 липня буде знято обмеження (на роботу культурних установ. - Ред.), але ці наші розрахунки і горизонт планування повністю залежить від тієї епідеміологічної ситуації, яка є в державі", - розповіла вона.

Водночас Фоменко уточнила, що точну дату поки не зафіксовано і вона залежатиме від показників захворюваності в Україні.

За її словами, нормальна робота культурних інститутів може початися тільки в разі зняття повних обмежень на проведення масових заходів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Небо над 20 містами пронизало проміння світла в межах акції "Стоп культурний карантин". ФОТОрепортаж

"Якщо, наприклад, фестиваль ще можна розглядати можливість проводити під відкритим небом, то що стосується герметичних приміщень, таких як театри, кінотеатри, філармонії, то треба бути дуже обережним, оскільки насамперед треба думати про здоров'я громадян", - зазначила Фоменко.

Нагадаємо, у березні ВООЗ визнала поширення коронавірусу COVID-19 глобальною світовою епідемією - пандемією, її епіцентр перемістився з Китаю в Європу.

11 березня Кабінет міністрів затвердив заходи у зв'язку з епідемією коронавірусу. Їх продовжено до 22 травня, однак з 11-го числа розпочалося послаблення.

Читайте також: Кінотеатри плануємо відкрити на 4-5 етапі пом'якшення карантину, десь у липні, - в.о. міністра культури Фоменко

Автор: 

карантин (18172) кіно (960) концерт (234) культура (432) Міністерство культури (754) театр (158) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зелёные макаки наивно думают,что барановирус поможет им избежать массовых митингов протеста,против их шоблы...
показати весь коментар
19.05.2020 19:35 Відповісти
Какие нафик театры.после отмены карантина основная часть кинется бабос зарабатывать или на море поехать дня на 3 благодаря вашей вирусофобии недосчитался приличной суммы в плане заработка
показати весь коментар
19.05.2020 20:10 Відповісти
 
 