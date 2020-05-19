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Новини Вибори в США і Україна
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Україна руками кагебіста Деркача залізла в міжнародний скандал, пов'язаний із передвиборчою бійкою двох американських кандидатів, - Сакварелідзе

Україна руками кагебіста Деркача залізла в міжнародний скандал, пов'язаний із передвиборчою бійкою двох американських кандидатів, - Сакварелідзе

Ексзаступник генпрокурора Давид Сакварелідзе прокоментував ситуацію з оприлюдненням нардепом Андрієм Деркачем нібито переговорів Порошенка і Байдена.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Він зазначив: "Знову Україна залізла вже руками кагебіста Деркача (близького друга Луценка, до речі) і продажного прокурора Кулика в міжнародний скандал, пов'язаний із передвиборчою бійкою двох кандидатів у президенти США!

Україна показала, що тут все можна злити і купити. Навіть конфіденційні розмови лідерів країн. Це, звичайно, дуже "вселяє довіру".

Очевидна нова медіаатака спрямована на одного з кандидатів у президенти США, який, виходячи з останніх опитувань, може ним і стати. Швидше, погоджено з Джуліані і ко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нардеп Деркач опублікував записи нібито Байдена і Порошенка. В "ЄС" заявили, що "сфабриковані фрагменти" це російська провокація

Їм, у принципі, по..іг і на Деркача, і на Кулика, головне вдарити по конкуренту.

І з яким осадом лідер США дивитиметься на наші проблеми після всього цього срачу?

Самі домагаємося, щоб нас вважали "pain in the ass" або "black hole in Europe"

Як відомо, 19 травня нардеп Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка. В "Європейській солідарності" Петра Порошенка назвали це "російською провокацією", а записи "сфабрикованими фрагментами".

Автор: 

Байден Джо (2883) Деркач Андрій (151) Порошенко Петро (15160) США (22497) Шокін (340) Сакварелідзе Давід (172)


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Топ коментарі
+44
Деркач-младший в 1989 году окончил Харьковское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск им. маршала Крылова. С 1990 по 1993 гг. прошел обучение в Высшей школе КГБ им.Дзержинского (сейчас - Академия ФСБ России) в Москве. Кандидат юридических наук.
Питання є ?
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19.05.2020 19:51
+24
А звіздюлєй Деркачу не треба виписати? Разом з усім Жопоблоком? І потім граблями по спиняці гнати ї в паРашу?
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19.05.2020 19:46
+24
Это даже хуже!
Втянули специально в международный скандал, что бы прекратить помощь США, Украине!
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19.05.2020 19:49
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коломойка
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19.05.2020 19:43 Відповісти
Руками ФСБ !
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19.05.2020 19:47 Відповісти
Деркач-младший в 1989 году окончил Харьковское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск им. маршала Крылова. С 1990 по 1993 гг. прошел обучение в Высшей школе КГБ им.Дзержинского (сейчас - Академия ФСБ России) в Москве. Кандидат юридических наук.
Питання є ?
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19.05.2020 19:51 Відповісти
а ты в курсе, что Наливайченко тоже там учился?
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19.05.2020 19:53 Відповісти
А предаёт интересы Украины - Деркач.
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19.05.2020 20:25 Відповісти
а Порошенко не предает интересы Украины?
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19.05.2020 20:27 Відповісти
Нет, он их продаёт...вернее продавал... ...барыга-с...
Шо ? Пруфы ? (это слова чококвакеров).
Даю :
Дебальцево и Липецк, который закрылся аж... в январе 2017г....а до этого 4 года по 8 000 000
баксов платил плешивому педофилу, опущеному карлику *******...
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19.05.2020 20:54 Відповісти
Поки кролики жерли і розмножувалися, Порошенко, захищав і захищає інтереси України.
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19.05.2020 20:54 Відповісти
самое смешное - что зебилы верят фсбшному питомцу - деркачу, которые в очередной раз пролетел с тупосклееными фейками. Более того - даже на слух: слышно что актеры читают текст чуть ли не с бумажки, которую видят впервые.. Да и сам текст - ошибками..
Помнится, так же был зашквар с такими же ошибками
Украина руками кагэбэшника Деркача залезла в международный скандал, связанный с предвыборной дракой двух американских кандидатов, - Сакварелидзе - Цензор.НЕТ 1922
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19.05.2020 21:11 Відповісти
Ну при чем тут Наливайченко если мы про Деркача!
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19.05.2020 20:58 Відповісти
Наливайкин такое же говно, как и Деркач. А гордон - просто дурак, которого развели фсбэшные опзжопники. Они знали, что то, что будет говорить гиркин в интересах сегодняшней власти подворотни. Задача была проста - опорочить Майдан и активистов, и вывести из под огня *****. Этот вброс - тонко рассчитанная мощная пропагандистская спецоперация фсб в пользу будущего прихода ко власти опзжопников.
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19.05.2020 21:40 Відповісти
І не лише Наливайченко.
Одже врятує тільки повновісна люстрація. Ніколи вчення КГБ та КПСС не підуть на користь Незалежній Україні. І помилково думати, що вони "вимруть", оскільки вже виросли їхні "розумники й роботяги" - дєтішкі!
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19.05.2020 22:07 Відповісти
Ето соратник свя ого карслона если что.
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19.05.2020 19:44 Відповісти
Байден не обидется, все равно на следующий день забудет
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19.05.2020 19:42 Відповісти
Трамп может и не дать забыть, такой-то козырь.
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19.05.2020 19:48 Відповісти
Это вам лаптеногим выдали новые методички против Байдена?)))
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19.05.2020 20:07 Відповісти
Leon Weinstein посмотри в Ютубе
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19.05.2020 20:54 Відповісти
Маразматик - это ты о ком?
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20.05.2020 00:30 Відповісти
Интересно, что Сакварелидзе не высказал ни йоты сомнения в том, что переговоры подлинные.
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19.05.2020 19:44 Відповісти
только что закончил их слушать...
пипец...
как же жалок порошенко.....
Бедная Украина.....
сами послушайте....
и да.., конечно подлинные - кто же будет так шутить США...?
будет экспертиза...
https://youtu.be/V0FBssBoPZQ
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19.05.2020 19:49 Відповісти
а мне Порошенко отвратителен.
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19.05.2020 19:51 Відповісти
А мне отвратителен ты!
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20.05.2020 00:31 Відповісти
и да.., конечно подлинные


Ирада Зейналова подтвердила или Скабеева ?
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19.05.2020 19:56 Відповісти
Сам Байден и подтвердит- для всего мира этого достаточно ......
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19.05.2020 23:21 Відповісти
подтвердит - а если нет?
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19.05.2020 23:45 Відповісти
При всём при этом он отстаивал интересы Украины. Чьи интересы отстаивает сейчас клоун, я думаю ни у кого из нормальных не вызывает сомнения.
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19.05.2020 21:03 Відповісти
Деркач по словам Сакварелидзе личный друг кума порошенко генпрокурора Луценко )))
Интересы Украины - посмотрим что скажет Байден , там много всего интересного ....
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19.05.2020 23:24 Відповісти
по словам Сакварелидзе
Верим на слово! Дал повод для доверия! (нет)
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19.05.2020 23:46 Відповісти
А звіздюлєй Деркачу не треба виписати? Разом з усім Жопоблоком? І потім граблями по спиняці гнати ї в паРашу?
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19.05.2020 19:46 Відповісти
Деркач - личный друг Луценко, генпрокурора и кума порошенко - это заявил сакварелидзе , а ему все в мире верят ....
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19.05.2020 23:27 Відповісти
сакварелидзе , а ему все в мире верят - вот это фейспааалмм...
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19.05.2020 23:47 Відповісти
Журналист-расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев считает, что информация, которую в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону озвучил один из главарей боевиков "ДНР" в 2014 году, так называемый министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), может быть использована в судебном процессе против последнего. Такое мнение Грозев высказал в эфире телеканала "Украина 24" 19 мая.

"Мое мнение: да, в этих разговорах, которые были вчера опубликованы, достаточно материалов, которые могут оказаться очень полезными в суде. Я не знаком с подготовкой, не знаком, как было сделано приготовление к этому разговору. Но для меня, как расследователя и юриста, очевидно: часть вопросов была подготовлена именно с целью, чтобы Гиркин попался на определенные вещи. Это были хорошо спланированные не только журналистские вопросы", - сказал Грозев.

Часть заявлений, которые касаются поддержки Россией боевиков, впервые прозвучала публично, указал расследователь.

"Я считаю, что несколько конкретных вещей, которые он [Гиркин] сказал, будут очень полезны. Во-первых, конкретно для расследования МН17 очень важно, что он не отрицал аутентичность [телефонных] перехватов, в которых участвовал. Практически он в открытом эфире признался: да, за несколько недель до самого сбивания он просил у Кремля через так называемого главу Крыма, чтобы ему доставили [средства] ПВО вместе с экипажем. То есть он реально признался в том, в чем его конкретно в Голландии обвиняют. А обвиняют его не в том, что он нажал на кнопку, а в том, что он заказал [оружие] и создал условия для сбивания. И это впервые открытым текстом было сказано", - обратил внимание Грозев.

Он отметил, что иногда правоохранители обращаются к журналистам с просьбой передать им записи таких интервью.

"Я знаю, что во многих международных расследованиях следователи обращаются к журналистам, которые вели такие интервью, постфактум. Обращаются и просят, чтобы им передали исходники таких разговоров, потому что они будут использоваться в суде. В этом случае, скорее всего, это было заранее спланировано. И вообще нет вопросов, что флешка будет очень полезна в суде", - подчеркнул Грозев.
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19.05.2020 19:47 Відповісти
Підтримую. Ми зараз не у кращій позиції і виставим себе "чувалом для биття".
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19.05.2020 19:47 Відповісти
Из Вашингтона должно прилететь Зеленскому.
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19.05.2020 19:47 Відповісти
При Трампе не прилетит! Это рыжему наоборот на руку!
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19.05.2020 19:50 Відповісти
Скоріше не Зєленському, а вся Україна стане в негативному світлі за океаном. Вони там знають - хто такий цей Деркач? Чому він досі не сидить на довічному з конфіскацією, а навпаки в парламенті і гадить під наші відносини зі Штатами? Це Штати мають його судити і садити? Чи наша довбана, зелена влада?
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19.05.2020 19:52 Відповісти
Это личный друг Луценко -а тот кум порошенко , все в мире знают поэтому просто смеются с этого цирка ....
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19.05.2020 23:30 Відповісти
Если и прилетит, то спасибо от Трампа.
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19.05.2020 19:53 Відповісти
"Давид Сакварелидзе провел акцию, которая закончилась голосованием за отставку Шокина в Верховной Раде". Оказывается, Сакварелидзе тоже замешан в этом деле. Потому и не сомневается в подлинности записей.
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19.05.2020 19:49 Відповісти
Это даже хуже!
Втянули специально в международный скандал, что бы прекратить помощь США, Украине!
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19.05.2020 19:49 Відповісти
100%. То один Трамп Україну тихо ненавидів, а тепер всі будуть плюватись при згадці про Україну.
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19.05.2020 19:54 Відповісти
зеля ошибся что родился ))
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19.05.2020 19:57 Відповісти
Вже у Вересні, після перших призначень на керівні посади різних крадунів і шкідників дебільних, треба було нам цього чмирька зеленого гнати у відставку. А українці досі сплять і пускають бульби з носу
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19.05.2020 20:02 Відповісти
*чтобы* (слитно).
После *США* запятая не нужна.
Ты сколько классов закончила?
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19.05.2020 20:48 Відповісти
Зеля ошибся, в самом начале не назначив генпрокурором Сакверилидзе!
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19.05.2020 19:50 Відповісти
Нічого шпигун Зєля не помиливсь. Він гадить Україні влучно і майстерно, як профі.
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19.05.2020 19:55 Відповісти
а вона не гадила, заключив с ****** кабальный для Украины контракт?
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19.05.2020 20:16 Відповісти
о ком ты пёрднула? какой контракт кто заключил?
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19.05.2020 22:04 Відповісти
ох и дурбецл
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19.05.2020 19:52 Відповісти
а ты в курсе васьок что на трампушку тоже компроматов вагон и тележка ? только у русни у дяди хупуйлу , почти все окружение трампа - мафиози , так что демократы белые агнцы рядом с командой дональда нашего трампуши
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19.05.2020 19:55 Відповісти
Недаром же пэпа бегал по миру - жаловался на политпрессинг. Только тут другая статья: коррупция.
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19.05.2020 20:59 Відповісти
Хряка прорвало
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19.05.2020 19:50 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=bo0xNRVGQo0 Антикороновірус v35.0 Порошенко і Байден. Гордон і Гіркін. 💙 Вата Шоу 💛
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19.05.2020 19:51 Відповісти
я конечно дико извиняюсь, но какое твоё дело?)) Ты кто-то там по реформам теперь? так занимайся реформами.
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19.05.2020 19:52 Відповісти
Эфэсбэшники щелкнули беззубой украинской власти по носу. Сейчас мы рискуем остаться без поддержки США, если правоохранительные органы не разберутся с крысой Деркачом.
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19.05.2020 19:52 Відповісти
По словам сакварелидзе- а ему вроде верят во всем мире - Деркач личный друг Луценко, который кум порошенко ......
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19.05.2020 22:57 Відповісти
Не разберутся.есть кварталоохранительные органы.
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19.05.2020 20:34 Відповісти
рыги+слуги народа кацапские мрази!
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19.05.2020 19:55 Відповісти
А по хорошему ситуация интересная очень. Чтобы НЕ портить отношения с американцами прокуратуре следует возбудить дела и против кгб-шника из жОППы и против барыги . Пусть они потом доказывают кто из них прав, а кто лжет . Тот кто докажет свою правоту и представит доказательства просто .......останется на свободе. Двойная польза для страны может получиться если бы у нас прокуроры не брали ,,на лапу "
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19.05.2020 19:57 Відповісти
Помню пеця поставил не на того. Забавно будет если беня тоже поставил не на того😷
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19.05.2020 20:02 Відповісти
Очищаться от коррупции все равно рано или поздно придется - даже ценой международных скандалов. Нехер было Петру встревать в мутные схематозы. Но не мог - баксы глаза, разум и совесть застилали.
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19.05.2020 20:03 Відповісти
Деркач,і це давно відомо, людина Москви,а не Луценка. І не треба підставлятм людей під це лайно. Те,що були і розмови,і щось інше,то результат був відмінний: у нас відновилась держава і державність,організувалась знову армія. Ну і т.д. і ми цілий 2019 рік і до сих пір їмо те,на що нам звалишив грошей Порох з іншими українськими держдіячами. Може хтось скаже,що мовчки можна було б щось зробити? Ну,а тепер нехай ця ригівська сволота скаже: звідки в нього це лайно? А воно з ...на 1000%, з ....Мокви. Бо там бояться відновлення нашої державності хоча б на тому рівні,що була залишена при Порошенку. Тгму і був підключений один із дзвіночків ФСБ чи ще якогось РФ-лайна в Україні. От він і виповз,вк у свій час... Хто? Правильно,одне лвйно з Мокви і виповза!
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19.05.2020 20:08 Відповісти
Это что первый скандал, где республиканцы и демократы ведут предвыборную борьбу на территории Украины? Байден там ни на чем конкретно не настаивал, даже говорил, что решайте сами, это Петя перед ним кланялся и отчитывался, особенно как он больше даже тарифы поднял, чем МВФ требовал.
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19.05.2020 20:16 Відповісти
Непонятно только? почему он нардеп?
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19.05.2020 20:36 Відповісти
«Список Байдена» против «списка Порошенко»
https://www.economics-prorok.com/2015/12/blog-post_17-15.html
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19.05.2020 20:38 Відповісти
Сакварелидзе своими словами подтверждает что записи не фейк.

Байдену и Пете тогда звиздец.
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19.05.2020 20:44 Відповісти
Тому Пете целый год делают звиздец, он уже привычный.
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19.05.2020 20:47 Відповісти
Ну если Байден и Америка опубликуют все - и петя по международным законам будет подсуден вплоть до высшей меры - закон есть закон ....
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19.05.2020 23:19 Відповісти
... с предвыборной дракой двух кандидатов в Президенты США!

... что тут все можно слить и купить.

... Им, в принципе, по..иг и на

после всего этого срача?

Сами добиваемся, чтобы нас считали "pain in the ass" или "black hole in Europe

Мене неймовірно засмучують новини з України. Кожна вулична шолудива і приблудна шавка вилазить і дзявонить ?
Хто така ця зайда, що вона розтулила свою пельку з лексикою бидла, яким воно є ?
Я дивлюся на ці =заяви= ваших служок і усього зе-кагалу - ви мені вибачте, це - гопники і бидло. Матюги, сленг ... Це - рівень парламентарів і державних службовців найвищого рівня ?
Ще й покидьки грузинські підгавкують. Той кнур верещав зі своїми =баригами=, я мусила шукати в неті, бо не знаю такого слова, думала, що воно означає, що нарик вищить, як недорізаний і плюється слиною, а місцеві примітиви підхопили і рознесли.

Чим займається вже стільки часу (в значенні - за що живе і чим заробляє на своє життя) цей трутень ? Воно десь працює, ходить на роботу, платить податки ?

Україна для кого завгодно, тільки не для українців. Будь-яка мерзота може приїхати і виробляти, що їй заманеться, пасталакати, ліворуції влаштовувати - їй відкриті всі шляхи і світить зелене світло.

А українці мусять іти в світ від такої наволочі вдома.

Чекаю-не дочекаюся, коли цих пройдисвітів викинуть к чорту. Сволота !
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19.05.2020 21:10 Відповісти
Мне как-то по барабану эти выборы в США, в Намибии или в Никарагуа, но диктовать нашей стране какому-то дяди из-за бугра тарифы на газ, менять как перчатки прокуроров и правительство - это не только не позволительно, но и преступно!
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19.05.2020 21:28 Відповісти
Україна руками кагебіста Деркача залізла в міжнародний скандал, пов'язаний із передвиборчою бійкою двох американських кандидатів, - Сакварелідзе - Цензор.НЕТ 1017
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19.05.2020 22:31 Відповісти
Да, не стоило туда лезть. Несмотря на то что озвученное - правда. Байден сам об этом говорил

Но нахрена нам это надо...
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19.05.2020 22:48 Відповісти
Та годі вам......
Ці записи зайвий раз продемонстрували те що і так всім відомо. І не більше того.
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20.05.2020 07:31 Відповісти
Позафракційний народний депутат Андрій Деркач повідомив про зустріч із адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джуліані. Він заявив, що обговорив з колишнім мером Нью-Йорка його участь у створенні міжпарламентської групи «Друзів України».
«Рудольф Джуліані прилетів до Києва. Ми відразу ж зустрілися з ним з питання створення міжпарламентської групи «Друзі України СТОП корупція». На жаль, наша країна опинилася в центрі скандалів щодо міжнародної корупції. Серед іншого йдеться і про факти неефективного використання коштів американських платників податків представниками державних органів України», - розповів Деркач у Facebook.

Деркач - депутат шістьох скликань. У різні часи він представляв групу «Воля народу», Партію регіонів та Соціалістичну партію України.
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20.05.2020 08:20 Відповісти
СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ПОГИБЛИ !!! НА ОДНОГО БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ РЕШАЕТ !)
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20.05.2020 08:21 Відповісти
Если Деркач агент КГБ-ФСБ , то почему его при Петре Алексеевиче не посадили ? Чтобы он сегодня срал и дискредитировал страну , депутатом высшего законодательного органа которой он является ? В какой еще стране мира такое возможно ....
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20.05.2020 08:51 Відповісти
Чомусь і Сакварлідзе став на сторону агента російських спецслужб Порошенко і жодного слова не сказав про зраду Порошенко перед своїм народом підняттям тарифів на газ замість 75% до 100%?
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20.05.2020 10:28 Відповісти
 
 