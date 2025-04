Україна руками кагебіста Деркача залізла в міжнародний скандал, пов'язаний із передвиборчою бійкою двох американських кандидатів, - Сакварелідзе

Ексзаступник генпрокурора Давид Сакварелідзе прокоментував ситуацію з оприлюдненням нардепом Андрієм Деркачем нібито переговорів Порошенка і Байдена.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Він зазначив: "Знову Україна залізла вже руками кагебіста Деркача (близького друга Луценка, до речі) і продажного прокурора Кулика в міжнародний скандал, пов'язаний із передвиборчою бійкою двох кандидатів у президенти США!

Україна показала, що тут все можна злити і купити. Навіть конфіденційні розмови лідерів країн. Це, звичайно, дуже "вселяє довіру".

Очевидна нова медіаатака спрямована на одного з кандидатів у президенти США, який, виходячи з останніх опитувань, може ним і стати. Швидше, погоджено з Джуліані і ко.

Їм, у принципі, по..іг і на Деркача, і на Кулика, головне вдарити по конкуренту.

І з яким осадом лідер США дивитиметься на наші проблеми після всього цього срачу?

Самі домагаємося, щоб нас вважали "pain in the ass" або "black hole in Europe"

Як відомо, 19 травня нардеп Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка. В "Європейській солідарності" Петра Порошенка назвали це "російською провокацією", а записи "сфабрикованими фрагментами".