Україна руками кагебіста Деркача залізла в міжнародний скандал, пов'язаний із передвиборчою бійкою двох американських кандидатів, - Сакварелідзе
Ексзаступник генпрокурора Давид Сакварелідзе прокоментував ситуацію з оприлюдненням нардепом Андрієм Деркачем нібито переговорів Порошенка і Байдена.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Він зазначив: "Знову Україна залізла вже руками кагебіста Деркача (близького друга Луценка, до речі) і продажного прокурора Кулика в міжнародний скандал, пов'язаний із передвиборчою бійкою двох кандидатів у президенти США!
Україна показала, що тут все можна злити і купити. Навіть конфіденційні розмови лідерів країн. Це, звичайно, дуже "вселяє довіру".
Очевидна нова медіаатака спрямована на одного з кандидатів у президенти США, який, виходячи з останніх опитувань, може ним і стати. Швидше, погоджено з Джуліані і ко.
Їм, у принципі, по..іг і на Деркача, і на Кулика, головне вдарити по конкуренту.
І з яким осадом лідер США дивитиметься на наші проблеми після всього цього срачу?
Самі домагаємося, щоб нас вважали "pain in the ass" або "black hole in Europe"
Як відомо, 19 травня нардеп Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка. В "Європейській солідарності" Петра Порошенка назвали це "російською провокацією", а записи "сфабрикованими фрагментами".
Будь ласка, зачекайте...
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Питання є ?
Шо ? Пруфы ? (это слова чококвакеров).
Даю :
Дебальцево и Липецк, который закрылся аж... в январе 2017г....а до этого 4 года по 8 000 000
баксов платил плешивому педофилу, опущеному карлику *******...
Помнится, так же был зашквар с такими же ошибками
Одже врятує тільки повновісна люстрація. Ніколи вчення КГБ та КПСС не підуть на користь Незалежній Україні. І помилково думати, що вони "вимруть", оскільки вже виросли їхні "розумники й роботяги" - дєтішкі!
пипец...
как же жалок порошенко.....
Бедная Украина.....
сами послушайте....
и да.., конечно подлинные - кто же будет так шутить США...?
будет экспертиза...
https://youtu.be/V0FBssBoPZQ
Ирада Зейналова подтвердила или Скабеева ?
Интересы Украины - посмотрим что скажет Байден , там много всего интересного ....
Верим на слово! Дал повод для доверия! (нет)
"Мое мнение: да, в этих разговорах, которые были вчера опубликованы, достаточно материалов, которые могут оказаться очень полезными в суде. Я не знаком с подготовкой, не знаком, как было сделано приготовление к этому разговору. Но для меня, как расследователя и юриста, очевидно: часть вопросов была подготовлена именно с целью, чтобы Гиркин попался на определенные вещи. Это были хорошо спланированные не только журналистские вопросы", - сказал Грозев.
Часть заявлений, которые касаются поддержки Россией боевиков, впервые прозвучала публично, указал расследователь.
"Я считаю, что несколько конкретных вещей, которые он [Гиркин] сказал, будут очень полезны. Во-первых, конкретно для расследования МН17 очень важно, что он не отрицал аутентичность [телефонных] перехватов, в которых участвовал. Практически он в открытом эфире признался: да, за несколько недель до самого сбивания он просил у Кремля через так называемого главу Крыма, чтобы ему доставили [средства] ПВО вместе с экипажем. То есть он реально признался в том, в чем его конкретно в Голландии обвиняют. А обвиняют его не в том, что он нажал на кнопку, а в том, что он заказал [оружие] и создал условия для сбивания. И это впервые открытым текстом было сказано", - обратил внимание Грозев.
Он отметил, что иногда правоохранители обращаются к журналистам с просьбой передать им записи таких интервью.
"Я знаю, что во многих международных расследованиях следователи обращаются к журналистам, которые вели такие интервью, постфактум. Обращаются и просят, чтобы им передали исходники таких разговоров, потому что они будут использоваться в суде. В этом случае, скорее всего, это было заранее спланировано. И вообще нет вопросов, что флешка будет очень полезна в суде", - подчеркнул Грозев.
Втянули специально в международный скандал, что бы прекратить помощь США, Украине!
После *США* запятая не нужна.
Ты сколько классов закончила?
https://www.economics-prorok.com/2015/12/blog-post_17-15.html
Байдену и Пете тогда звиздец.
... что тут все можно слить и купить.
... Им, в принципе, по..иг и на
после всего этого срача?
Сами добиваемся, чтобы нас считали "pain in the ass" или "black hole in Europe
Мене неймовірно засмучують новини з України. Кожна вулична шолудива і приблудна шавка вилазить і дзявонить ?
Хто така ця зайда, що вона розтулила свою пельку з лексикою бидла, яким воно є ?
Я дивлюся на ці =заяви= ваших служок і усього зе-кагалу - ви мені вибачте, це - гопники і бидло. Матюги, сленг ... Це - рівень парламентарів і державних службовців найвищого рівня ?
Ще й покидьки грузинські підгавкують. Той кнур верещав зі своїми =баригами=, я мусила шукати в неті, бо не знаю такого слова, думала, що воно означає, що нарик вищить, як недорізаний і плюється слиною, а місцеві примітиви підхопили і рознесли.
Чим займається вже стільки часу (в значенні - за що живе і чим заробляє на своє життя) цей трутень ? Воно десь працює, ходить на роботу, платить податки ?
Україна для кого завгодно, тільки не для українців. Будь-яка мерзота може приїхати і виробляти, що їй заманеться, пасталакати, ліворуції влаштовувати - їй відкриті всі шляхи і світить зелене світло.
А українці мусять іти в світ від такої наволочі вдома.
Чекаю-не дочекаюся, коли цих пройдисвітів викинуть к чорту. Сволота !
Но нахрена нам это надо...
Ці записи зайвий раз продемонстрували те що і так всім відомо. І не більше того.
«Рудольф Джуліані прилетів до Києва. Ми відразу ж зустрілися з ним з питання створення міжпарламентської групи «Друзі України СТОП корупція». На жаль, наша країна опинилася в центрі скандалів щодо міжнародної корупції. Серед іншого йдеться і про факти неефективного використання коштів американських платників податків представниками державних органів України», - розповів Деркач у Facebook.
Деркач - депутат шістьох скликань. У різні часи він представляв групу «Воля народу», Партію регіонів та Соціалістичну партію України.