Хайп Гордона на крові. Що не так зі "спецоперацією" з Гіркіним-Стрєлковим. ВIДЕО

У новому випуску "Без цензури" журналіст Богдан Буткевич аналізує черговий скандал, в який потрапив Дмитро Гордон.

Після кримської прокурорші-зрадниці Наталії Поклонської співрозмовником Гордона став Ігор Гіркін, він же Стрєлков.

Призабутий реконструктор - один із найвідоміших екслідерів бойовиків і колишній "міністр оборони" так званої "ДНР".

Чи справді Гордон міг отримати завдання від спецслужб і чому ця версія не витримує критики? Заради чого скандальний медійник одного за іншим витягує на світ Божий персонажів, які співають про "єдиний народ"? І чому йому за це ніщо не загрожує?

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