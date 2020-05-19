Хайп Гордона на крові. Що не так зі "спецоперацією" з Гіркіним-Стрєлковим. ВIДЕО
У новому випуску "Без цензури" журналіст Богдан Буткевич аналізує черговий скандал, в який потрапив Дмитро Гордон.
Після кримської прокурорші-зрадниці Наталії Поклонської співрозмовником Гордона став Ігор Гіркін, він же Стрєлков.
Призабутий реконструктор - один із найвідоміших екслідерів бойовиків і колишній "міністр оборони" так званої "ДНР".
Чи справді Гордон міг отримати завдання від спецслужб і чому ця версія не витримує критики? Заради чого скандальний медійник одного за іншим витягує на світ Божий персонажів, які співають про "єдиний народ"? І чому йому за це ніщо не загрожує?
Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - тільки факти.
Топ коментарі
+43 саша паламарчук
показати весь коментар19.05.2020 19:51
+31 Belly Lioness
показати весь коментар19.05.2020 19:54
+23 саша паламарчук
показати весь коментар19.05.2020 20:08
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Псевдожурналист, вполне возможно работает на спецслужбы РФ.
глобальная проблема, которая существует в Украине. Это, зависимость Украины от российских медиа такая же, как была недавно от российского газа. РФ ее использует, для "усиления контроля и воплощения геополитических амбиций"
в Украине многие масс-медиа прямо или опосредованно контролируются российскими олигархами и спецслужбами, или недобросовестными людьми.
Эти ресурсы беспрепятственно транслируют свои месседжи и поставляют различный контент на широкую аудиторию. Почему? Короткий ответ - потому что в Украине не хватает инвестиций в собственный культурный контент. А если не поддерживать собственную культуру - нас будут кормить чужой".
Гордон всегда утверждал:
1. Шо путин уйло
2. Шо Крым аннексрован
3. Шо Донбасс оккупирован.
По крайней мере с этой стороны он смотрится более привлккательней чем напримкр тот же Усик.
Чо вы все набросились на человека?)
Кар"єри лікаря --- кошерний ,
Чистий, теплий, білий полог,
І судячи з останніх інтерв"ю,
Спецілізація його була б ,
Проктолог.
Чесно кажучи не дивився інтерв'ю Гордона з цією мусоршей -прокуроршей - няшей, ні зі стрелковим (гіркіндом).
Ну що в цих сірих персонажах цікавого?
Звичайні чмошнікі.
Шкода, що українські спецслужби клеять дурня і досі не ліквідували цих чмошникiв - Гиркина + Поклонську.