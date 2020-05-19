На Миколаївщині співробітник СБУ вимагав у фермера 2 тис. дол. і 10 т зерна як хабар, - ДБР. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі старшого оперуповноваженого з особливо важливих справ одного з відділів Управління Служби безпеки України в Миколаївській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією, старший оперуповноважений вимагав 2 тис. доларів і 10 тонн зерна від співвласниці фермерського господарства. Натомість правоохоронець обіцяв не притягувати підприємницю до кримінальної відповідальності за самовільне захоплення земельної ділянки.

19 травня оперативника СБУ затримали під час одержання 2 тисяч доларів у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ДБР зловило двох чиновників Одеської митниці на систематичних хабарях. ФОТОрепортаж

Зараз вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру, обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою і відсторонення його від займаної посади. У разі доведення провини, затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліцейського в Покровську затримали за одержання хабаря у 20 тис. грн. Під час обшуку в нього виявили валюту, наркотичні речовини та записи щодо їхнього збуту. ФОТОрепортаж