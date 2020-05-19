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Новини Хабарники
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На Миколаївщині співробітник СБУ вимагав у фермера 2 тис. дол. і 10 т зерна як хабар, - ДБР. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі старшого оперуповноваженого з особливо важливих справ одного з відділів Управління Служби безпеки України в Миколаївській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

На Миколаївщині співробітник СБУ вимагав у фермера 2 тис. дол. і 10 т зерна як хабар, - ДБР 01

За попередньою інформацією, старший оперуповноважений вимагав 2 тис. доларів і 10 тонн зерна від співвласниці фермерського господарства. Натомість правоохоронець обіцяв не притягувати підприємницю до кримінальної відповідальності за самовільне захоплення земельної ділянки.

На Миколаївщині співробітник СБУ вимагав у фермера 2 тис. дол. і 10 т зерна як хабар, - ДБР 02

19 травня оперативника СБУ затримали під час одержання 2 тисяч доларів у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

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На Миколаївщині співробітник СБУ вимагав у фермера 2 тис. дол. і 10 т зерна як хабар, - ДБР 03

Зараз вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру, обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою і відсторонення його від займаної посади. У разі доведення провини, затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

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Автор: 

хабар (4691) Миколаївська область (2255) Правоохоронні органи (2706) СБУ (12772) силовики (2512) ДБР (3473)


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Топ коментарі
+13
Уявляю собі в штатах старший опер важняк з ФБР прессує в Оклахомі фермера на 10 тонн пшениці.... Зімбабве ****..
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19.05.2020 20:07
+6
зерно брал для своего отдела со свиньями
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19.05.2020 20:22
+4
Нет смысла реформы сбу. Ее просто нужно закрыть за ненадобностью. Без ее точно хуже не будет
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19.05.2020 20:07
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Это уже что то нечто.ладно я пойму баксы....зерно,наверное у другова фермера уток или кур отжал......
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19.05.2020 20:06 Відповісти
зерно брал для своего отдела со свиньями
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19.05.2020 20:22 Відповісти
Если для свиней - так уже помои...... хотя всю ораву на свиноферме пардон СБУ надо ж чем то кормить
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19.05.2020 20:25 Відповісти
Если пшеницу то это ещё полторы штуки баксов. Вернее 1555. Лучше конечно брать кукурузой. Соей? Так кто же её даст. Богатый фермер. Май, а у него 10 тон есть.
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19.05.2020 20:38 Відповісти
Потом её на депозит в банк положит ? Или мамка по соседям пройдётся .10 тонн это приблезительно зала в квартире , это нужно разгрузить и хранить её . За неделю стая птиц эту тонну как пить дать опустошит со двора.а если стая уток то и все 10
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19.05.2020 21:06 Відповісти
Зерно в мешки. А потом в сарае в селе спрятать.
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19.05.2020 21:10 Відповісти
В саарном мешке 50 кг. пшеницы. 200 мешков? Её сдать только по 4,20 можно.
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19.05.2020 21:20 Відповісти
У евойной жены куриная ферма в селе. А курочки есть хотят. Как вам версия?
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19.05.2020 21:26 Відповісти
Курицу летом один раз в день кормят.
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19.05.2020 21:28 Відповісти
Ну я не такой специалист. Но подобное имеет смысл, если курочка днем бегает по травке и может найти червячков. А если она круглосуточно в клетке?
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19.05.2020 21:34 Відповісти
Она сдохнет (на пшенице). Вообще пшеницей кур кормят только старичьё, которое получило эту пшеницу на паи, и считает что она бесплатная. Курице в клетке комбикорм нужен. На крайняк пшеница, кукуруза, ячмень, овёс, горох и семечка. По уму 10 тон пшеницы по цене это 3 тоны комбикорма от 3-х тон больше проку чем от 10-ти чистой пшеницы. Яйцо курицы на выгуле и в клетке сравнить нельзя.
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19.05.2020 21:43 Відповісти
У меня родственник курей какое-то время пробовал разводить. По его рассказам понял, что дело не такое простое, как кажется. И да, он говорил, что для полноценного питания нужна смесь из 18 компонентов... Яйцо из клетки, конечно, с домашним не сравнится. На самом деле я прикололся, конечно, высказывая свою версию.
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19.05.2020 21:50 Відповісти
На свободном выгуле налогов больше платить надо.
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19.05.2020 21:56 Відповісти
Дилетант я в этих куриных делах. Честно признаю.
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19.05.2020 22:02 Відповісти
Орёл и лиса налоги собирают.
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19.05.2020 22:04 Відповісти
Понятно.
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19.05.2020 22:06 Відповісти
Хай щастить.
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19.05.2020 22:10 Відповісти
Проще сразу найти оптовика или брать деньгами ну накройняк рыжьём или иными цацками
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19.05.2020 21:20 Відповісти
Какие-то виды на эту пшеницу у сбушника были, я ж не могу влезть в его мозги. Расскажет следователям, зачем ему именно 10 тонн пшеницы.
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19.05.2020 21:25 Відповісти
Это полторы штуки баксов.
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19.05.2020 21:37 Відповісти
Так десять штук ему фермер помимо того должен был занести. Тут не в деньгах дело.
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19.05.2020 21:43 Відповісти
2 тысячи и 10 тон зерна. Пшеницу , это мы домыслили.

В год на каждого жителя надо 1 тона зерна.
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19.05.2020 21:47 Відповісти
Ох Мурчик, фантазёр. 90 уток 1,5 месяца = 5 вёдер дерти в день. Ещё и на речке ряску подъедают. Вы держали 90 уток? У нас в прошлом году 80 было. А гуси мало подъедают, он больше по траве. Куры летом тоже особо не едоки. 2 горлицы весь день в их кормушке пасутся.
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19.05.2020 21:27 Відповісти
Я за диких.мне кряква больше нравится.они красивые и ну очень вкусные в плане птичьего мяса
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20.05.2020 18:32 Відповісти
Нет смысла реформы сбу. Ее просто нужно закрыть за ненадобностью. Без ее точно хуже не будет
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19.05.2020 20:07 Відповісти
Уявляю собі в штатах старший опер важняк з ФБР прессує в Оклахомі фермера на 10 тонн пшениці.... Зімбабве ****..
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19.05.2020 20:07 Відповісти
На Оклахомщине земельку громады даром захватывают? Такое наверно и в Зимбабве даром не прокатит.
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19.05.2020 20:42 Відповісти
Вот для этого и нужен цивилизованный рынок земли, чтоб не захватывали, а такие горе-сбушники хернёй не занимались.
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19.05.2020 20:47 Відповісти
Так это лох какой-то. Позорит органы. Лучшие из СБУ президентами ЛНР заделались!
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19.05.2020 20:09 Відповісти
Старший оперуполномоченный по особо важным делам СБУ требует взятки пшеницей... Сколько ещё можно пробивать дно на 7-й год войны и реформ?
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19.05.2020 20:13 Відповісти
оце все, що треба знати про сбу й реформування служби..(((
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19.05.2020 20:18 Відповісти
Обмельчал сбушный мусор!!
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19.05.2020 20:46 Відповісти
На Николаевщине сотрудник СБУ вымогал у фермера 2 тыс. долл. и 10 т. зерна в качестве взятки, - ГБР - Цензор.НЕТ 9050
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19.05.2020 21:06 Відповісти
НАБУ и ГБР не интересует Центрэнерго ?
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19.05.2020 21:31 Відповісти
Вот такое у нас СБУ, и это всё благодаря нашему президенту, ну никак он не желает сажать коррупционеров, а почему? Да видать и сам таков...
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19.05.2020 22:28 Відповісти
ФСБУ не поняло, что их крыша Потрох уже не при власти.
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19.05.2020 22:32 Відповісти
Приближаемся к Европе с каждой новостью)))😂😂😂
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19.05.2020 23:22 Відповісти
интересная темка для СБУ, НАБУ и пр.
В Харькове повсеместно ставятся столбы освещения. Это прекрасно. Но примерно 2/3 их - ставятся по 2 столба в лунку! При том, что нагрузка на них ничтожная - 1-2 ЛЭД светильника.
Вопрос - а зачем? Не для удвоения ли стоимости по смете?
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20.05.2020 00:34 Відповісти
На Миколаївщині співробітник СБУ вимагав у фермера 2 тис. дол. і 10 т. зерна як хабар, - ДБР - Цензор.НЕТ 6919
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20.05.2020 00:36 Відповісти
В МЕЛЬНИЦУ ЕГО !!! УКРАИНЕ ТАКИЕ ЛЮДИ НЕ НУЖНЫ !!!
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20.05.2020 08:16 Відповісти
Может у него семья большая , детишки с голоду пухнут ? Геноцид СБУ устроили , при Грицаке так не голодали .
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20.05.2020 08:40 Відповісти
 
 