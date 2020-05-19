На Миколаївщині співробітник СБУ вимагав у фермера 2 тис. дол. і 10 т зерна як хабар, - ДБР. ФОТО
Правоохоронці затримали на хабарі старшого оперуповноваженого з особливо важливих справ одного з відділів Управління Служби безпеки України в Миколаївській області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
За попередньою інформацією, старший оперуповноважений вимагав 2 тис. доларів і 10 тонн зерна від співвласниці фермерського господарства. Натомість правоохоронець обіцяв не притягувати підприємницю до кримінальної відповідальності за самовільне захоплення земельної ділянки.
19 травня оперативника СБУ затримали під час одержання 2 тисяч доларів у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.
Зараз вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру, обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою і відсторонення його від займаної посади. У разі доведення провини, затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.
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В год на каждого жителя надо 1 тона зерна.
В Харькове повсеместно ставятся столбы освещения. Это прекрасно. Но примерно 2/3 их - ставятся по 2 столба в лунку! При том, что нагрузка на них ничтожная - 1-2 ЛЭД светильника.
Вопрос - а зачем? Не для удвоения ли стоимости по смете?