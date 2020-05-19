Коломойський опинився під розслідуванням великого журі США за звинуваченням у відмиванні грошей, - ЗМІ
Ексспіввласник ПриватБанку Ігор Коломойський перебуває під слідством федерального великого журі США за обвинуваченням у відмиванні сотень мільйонів доларів у сфері нерухомості США
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це стверджує видання BuzzFeed News, посилаючись на два джерела, обізнаних із розслідуванням.
"Розслідування великого журі в Клівленді є рідкісною спробою системи правосуддя США націлитися на впливового олігарха і відстежити мільйони, які він і його партнери нібито відправили через американські банки-кореспонденти", - зазначено в матеріалі.
В інтерв'ю BuzzFeed News Коломойський сказав, що не знав про розслідування великого журі та що обвинувачення на його адресу з боку банківських регуляторів були навмисними для експропріації ПриватБанку, а "діра" в балансі банку була штучно створена Нацбанком. За словами екс-власника Приватбанку, він не порушував жодних законів і з ним ніхто не спілкувався з Міністерства юстиції США.
Його партнер по ПриватБанку Геннадій Боголюбов також заявив виданню, що будь-яка нерухомість, куплена в США, була придбана на законних підставах, зазначивши, що американські правоохоронні органи не ставили йому жодних запитань.
Звільнений у березні цього року з посади генпрокурора України Руслан Рябошапка сказав BuzzFeed News, що причиною стала справа ПриватБанку. За даними видання, в зв'язку з розслідуванням великого журі в США федеральні агенти неодноразово їздили в Україну, зокрема в лютому, де вони зустрічалися з Рябошапкою і слідчими з Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), щоб обговорити справу проти 57-річного олігарха і його партнера. Директор НАБУ Артем Ситник повідомив, що співпрацює з ФБР у рамках "розслідування, що триває", але відмовився уточнити подробиці через угоду про конфіденційність з ФБР. Міжнародна команда Міністерства юстиції з відмивання грошей і клептократії також взяла участь у поїздці, уточнюється в матеріалі.
Згідно з ним, федеральні агенти більше року відстежували мільйони доларів, які були відправлені в США від компаній, що належать Коломойському і Боголюбову, для купівлі об'єктів нерухомості.
Як повідомлялося, уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів ПриватБанку Коломойського і Боголюбова, прийняв рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови. Екс-власники банку вважають проведену націоналізацію, в результаті якої вони повністю позбулися своїх акцій, незаконною, тоді як ПриватБанк і держава вимагають від них відшкодування збитку. Нині сторони ведуть судові суперечки, як в Україні, так і в зарубіжних юрисдикціях.
Крім того, ПриватБанк у позові від 21 травня 2019 року в канцелярський суд штату Делавер (США) обвинувачує екс-власників у нібито відмиванні, приблизно, $622,8 млн, які були видані у вигляді кредитів комерційним компаніям, проте потім були використані іншими компаніями на покупку активів в США.
У квітні цього року ПриватБанк подав новий позов у кіпрські суди, вимагаючи відшкодування збитків у розмірі $ 5,5 млрд щодо схем, які несуть ознаки шахрайства та відмивання грошей. Після цього позову загальна сума претензій, заявлена ПриватБанком проти Коломойського і Боголюбова і пов'язаних з ними осіб і компаній в Англії, на Кіпрі, в США та Ізраїлі, перевищила $10 млрд.
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Все ходы записаны, [19.05.20 19:40]«Коломойский и Боголюбов никогда не инвестировали «свои» деньги в какой-либо бизнес или активы. Их американские активы финансировал ПриватБанк (Кипр). Он выдавал кредиты и никогда не требовал их обратно.На эти деньги бизнесмены скупали в США недвижимость и бизнес-активы: сталелитейные и ферросплавные заводы. На счета завода Warren Steel Holdings LLC зашло более $100 млн, но исключительно в форме кредитов от компаний Коломойского. Все эти компании обслуживались и получали финансирование от кипрского ПриватБанка.По такой же схеме они заводили Warren Steel Holdings в долги: путем предоставления займов от компаний Коломойского Felman и Optima Group.После этого в счет погашения задолженности по кредитным договорам Warren Steel Holdings поставлял продукцию на ферросплавные и металлургические заводы Коломойского в США по заниженным ценам.Одним из кредиторов Warren Steel Holdings была компания Felman Trading, которая продавала продукцию по рыночной цене. Прибыль оседала на ее счетах и потом переводились на личные офшорные компании Коломойского».Бизнесмен Вадим Шульман (https://t.me/vse_hody_zapisany/638) рассказал о том, за чьи деньги Игорь Коломойский покупал активы в США. 19 мая 2020 года, интервью «Экономической правде» (https://www.epravda.com.ua/publications/2020/05/19/660517/).
"ПЛІВКАМИ ПОРОШЕНО-БАЙДЕНА2 ЩОДО "БУРІСМИ" АГЕНТА фсБ ДЕРКАЧА,НАРДЕПА 8-ГО СКЛИКАННЯ.
кОМПРОМАТ НА ПЕРСОНАЛЬНО пОРОШЕНКО ,ЯКОГО ЗВИНУВАЧУЄ У ТОМУ,ЩО ЙОГО КРЕАТУРА гОНТАРЄВА "ВІДЖАЛА У НЬОГО БАНК."..
Увольнение Шокина - доказательство давления Байдена и Абамки на Украину. Почему-то это не замечается...
давно відома справа...
Інше питання -чи достатнім доказом будуть записи у Суді у справі про звинуваченя Порошенко у державній Зраді.
Хто такий Зе без Бєні ?
ВЖе ,здається більше прихильний до Ріната...
Все йде до того,що Крокодил РІнат з"їсть акулу Бєню.. ЯКОСЬ ПО..УЙ.)
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_5.html Хроника заседаний Канцлерского Суда штата Делавэр. Дело "Приватбанк против Коломойского и К
3 июня 2019 начались предварительные заседания Канцлерского суда штата Делавэр который рассматривает иск "Приват-Банка" к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц и организаций, по обвинению в мошенничестве, с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов, путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам, для принятия ходатайств сторон.
В списках "... пока не установленных лиц и организаций" которые будут рассматриваться на судебном заседании, есть люди, структуры и счета возможно непосредственно связанные с "Кварталом-95" и лично с В. Зеленским.
Hellis
@13Hellis_13
У вас были претензии к работе центра "Альфа"?
Работали четко и слаженно. Но, видать, командир, восстановивший "Альфу", преданную сердцем Украине, посчитался командой Зеленского слабо лояльным. Теперь командовать будет....
Ну как же тут без Коломойского...
В 2014 его награждал Коломойский.
Новым начальником Центра специальных операций борьбы с терроризмом СБУ стал бывший командир днепропетровского подразделения центра.
Начальником Центра специальных операций борьбы с терроризмом вместо Александра Устименко стал Сергей Дусик.
Соответствующие указы подписал президент Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба ОП.
В августе 2014 года начальника отдела Управления СБУ в Днепропетровской области полковника Сергея Дусика тогдашний глава ОГА Игорь Коломойский наградил почетной грамотой "за плодотворную и добросовестную работу, высокий профессионализм, творческий поиск и инициативу в работе, весомые достижения в профессиональной деятельности".
Тянут-потянут американцы концы бениных миллионов, и вытянут оффшорные счета ЗЕ, через которыйе Коломой грязное бабло гонял.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1115&v=UL7qa642yFQ&feature=emb_logo https://www.youtube.com/watch?time_continue=1115&v=UL7qa642yFQ&feature=emb_logo
охметов и фирташ кормильцы народа Украины ?
сколько пончиков ты можешь съесть на пустой желудок?
Защита слабому она!" (с)