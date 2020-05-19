Коломойський опинився під розслідуванням великого журі США за звинуваченням у відмиванні грошей, - ЗМІ

Ексспіввласник ПриватБанку Ігор Коломойський перебуває під слідством федерального великого журі США за обвинуваченням у відмиванні сотень мільйонів доларів у сфері нерухомості США

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це стверджує видання BuzzFeed News, посилаючись на два джерела, обізнаних із розслідуванням.

"Розслідування великого журі в Клівленді є рідкісною спробою системи правосуддя США націлитися на впливового олігарха і відстежити мільйони, які він і його партнери нібито відправили через американські банки-кореспонденти", - зазначено в матеріалі.

В інтерв'ю BuzzFeed News Коломойський сказав, що не знав про розслідування великого журі та що обвинувачення на його адресу з боку банківських регуляторів були навмисними для експропріації ПриватБанку, а "діра" в балансі банку була штучно створена Нацбанком. За словами екс-власника Приватбанку, він не порушував жодних законів і з ним ніхто не спілкувався з Міністерства юстиції США.

Його партнер по ПриватБанку Геннадій Боголюбов також заявив виданню, що будь-яка нерухомість, куплена в США, була придбана на законних підставах, зазначивши, що американські правоохоронні органи не ставили йому жодних запитань.

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Звільнений у березні цього року з посади генпрокурора України Руслан Рябошапка сказав BuzzFeed News, що причиною стала справа ПриватБанку. За даними видання, в зв'язку з розслідуванням великого журі в США федеральні агенти неодноразово їздили в Україну, зокрема в лютому, де вони зустрічалися з Рябошапкою і слідчими з Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), щоб обговорити справу проти 57-річного олігарха і його партнера. Директор НАБУ Артем Ситник повідомив, що співпрацює з ФБР у рамках "розслідування, що триває", але відмовився уточнити подробиці через угоду про конфіденційність з ФБР. Міжнародна команда Міністерства юстиції з відмивання грошей і клептократії також взяла участь у поїздці, уточнюється в матеріалі.

Згідно з ним, федеральні агенти більше року відстежували мільйони доларів, які були відправлені в США від компаній, що належать Коломойському і Боголюбову, для купівлі об'єктів нерухомості.

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Як повідомлялося, уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів ПриватБанку Коломойського і Боголюбова, прийняв рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови. Екс-власники банку вважають проведену націоналізацію, в результаті якої вони повністю позбулися своїх акцій, незаконною, тоді як ПриватБанк і держава вимагають від них відшкодування збитку. Нині сторони ведуть судові суперечки, як в Україні, так і в зарубіжних юрисдикціях.

Крім того, ПриватБанк у позові від 21 травня 2019 року в канцелярський суд штату Делавер (США) обвинувачує екс-власників у нібито відмиванні, приблизно, $622,8 млн, які були видані у вигляді кредитів комерційним компаніям, проте потім були використані іншими компаніями на покупку активів в США.

У квітні цього року ПриватБанк подав новий позов у кіпрські суди, вимагаючи відшкодування збитків у розмірі $ 5,5 млрд щодо схем, які несуть ознаки шахрайства та відмивання грошей. Після цього позову загальна сума претензій, заявлена ПриватБанком проти Коломойського і Боголюбова і пов'язаних з ними осіб і компаній в Англії, на Кіпрі, в США та Ізраїлі, перевищила $10 млрд.