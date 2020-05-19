У серіалі Зеленський досяг більших успіхів у боротьбі з корупцією, ніж у реальності - WSJ
Боротися з корупцією в реальному житті для українського президента Володимира Зеленського виявилося складніше, ніж на телеекрані.
Як пише The Wall Street Journal, за рік президентства актору та гумористу Зеленському, який прийшов до влади з обіцянками здолати корупцію, вдалося досягти певних результатів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.
Серед них видання виділяє скасування депутатської недоторканості, закон про імпічмент, про заборону повернення націоналізованих банків колишнім власникам. Останній інтерпретують як спробу завадити бізнесмену Ігорю Коломойському повернути націоналізований "Приватбанк".
Проте антикорупційні ініціативи загальмували.
Видання пише про звільнення прокурора Руслана Рябошапки та голів податкової та митниці Сергія Верланова та Максима Нефьодова. Ці кроки викликали критику з боку європейських посадовців та активістів.
"Прихід (Зеленського) до влади був багатообіцяючим, але відтоді імпульс загальмував, ми навіть спостерігаємо деякі кроки назад", - цитує видання виконавчу директорку Центру протидії корупції Дар'ю Каленюк.
Багато українців скептично налаштовані щодо того, чи дотримається Зеленський своєї обіцянки здолати корупцію в країні.
The Wall Street Journal цитує опитування Київського міжнародного інституту соціології, що проводили у лютому, згідно з результатами якого 83% опитаних вважають, що президент не поборов корупцію у вищих ешелонах влади. У листопаді цей показник був на рівні 69%.
Віцепрезидентка комітету Європарламенту зі зв'язків між ЄС та Україною Віола фон Крамен-Тубадел у розмові з європейськими посадовцями зазначила, що "українці заслуговують на більш енергійну боротьбу з корупцією", додає видання.
Нагадаємо, 21 квітня 2019 року в Україні відбувся другий тур президентських виборів. Незабаром після цього переобрали Верховну Раду і змінився уряд. Журналісти зазначали, що курс, заявлений революцією гідності, не змінився - Україна йде в об'єднану Європу і в НАТО. Війна з російським агресором триває, хоча зусилля для того, щоб її закінчити справедливо для України, здійснюються великі і вже приносять результат. Боротьба з корупцією поки вражаючих результатів не демонструє, але підстави для неї - і на законодавчому, і на виконавчому рівні - закладені серйозні, тому є підстави сподіватися на прогрес.
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https://www.radiosvoboda.org/a/video-krym-realii/30615742.html
ЦЕ ГІРШЕ НІЖ КОРУПЦІЯ!
ОН им в ответ:"Я проведу реформы!Народ мне доверился!Это исторический шанс!"
2019:Запад Украине:"Вы абсолютно коррумпированы".
Занавес.
После заявления Трампа рейтинги, как само собой разумеется, станут ещё более отрицательными даже, если коррупционеры возьмут на 50% меньше взяток...
Зєлю геть. Дострокові.
Кажуть, зараз знову транслюватимуть серіал "Пес". І рейтинг цього серіалу набагато вище ніж рейтинг "Сн". Тож готуймося до висунення пса кандидатом у президенти?
Не смотрите всякий шлак, и мозги будут чище, и "сердце" говном не забьется.
Это эволюция. Отравленные совком, в каждом шкафу скелеты.Европа тоже долго бурлила.
Судя по результатам, выстроенная евросистема по борьбе с коррупцией в Украине не работает и нужна другая система, настоящая, а не тот евроцирк, что есть.
Законы по борьбе с коррупцией нужно ужесточать, а не создавать все евроусловия для чиновников, чтобы те могли уходить от ответственности.
Всього 54??? Нічого. Скоро НАПРЯМУ без посередників будемо прямо з Росії купувати по 240 баксів. Це буде ЗІ ЗНИЖКОЮ як браттям і про цю знижку казатимуть 24/7 з кожної праски.
В Харькове повсеместно ставятся столбы освещения. Это прекрасно. Но примерно 2/3 их - ставятся по 2 столба в лунку! При том, что нагрузка на них ничтожная - 1-2 ЛЭД светильника.
Вопрос - а зачем? Не для удвоения ли стоимости по смете?
2 Закон про імпічмент? Ви серйозно? Які можливості він дає при тому що конституційна норма для імпічменту 3/4 парламенту? Ніяких. Крапка.
3 На ділі побачимо як цей закон будуть впроваджувати. Може так статися що бєня отримає "компенсацію" у вигляді корупційних оборудок із тим же Укренерго. Та чого отримає, ВЖЕ ОТРИМУЄ!
Каким надо быть тупым, чтобы ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ фильм трактовать как ОБЕЩАНИЕ Зеленского всё сделать как в фильме...
Говённый сайт уже не знает как серануть на Зеленского ... кризис жанра у Юрика..
Прикол вашей своры в том, что хто не за Петю-парашу - тот кацап, москаль и т.д.
То есть тот, кто не хочет чтоб Украиной правил ВОР, МАРОДЁР, БРЕХУН, ФАЛЬСИФИКАТОР выборов....мало ? А чоколятні - двумя руками за такое. Как такое назвать...тупость и деградация . вот вам самое место в немытой паРаше .
Запомните, уродцы узколобые: НІКОЛИ ЗНОВ не буде цей мерзотник президентом, бо його місце НА НАРАХ ! И не по-беспределу, а за реально сделанные им преступления против Украины.
У влади інше гасло, яке доречі, було оголошено до виборів