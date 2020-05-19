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Новини Боротьба з корупцією Рік Зеленського
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У серіалі Зеленський досяг більших успіхів у боротьбі з корупцією, ніж у реальності - WSJ

У серіалі Зеленський досяг більших успіхів у боротьбі з корупцією, ніж у реальності - WSJ

Боротися з корупцією в реальному житті для українського президента Володимира Зеленського виявилося складніше, ніж на телеекрані.

Як пише The Wall Street Journal, за рік президентства актору та гумористу Зеленському, який прийшов до влади з обіцянками здолати корупцію, вдалося досягти певних результатів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Серед них видання виділяє скасування депутатської недоторканості, закон про імпічмент, про заборону повернення націоналізованих банків колишнім власникам. Останній інтерпретують як спробу завадити бізнесмену Ігорю Коломойському повернути націоналізований "Приватбанк".

Проте антикорупційні ініціативи загальмували.

Видання пише про звільнення прокурора Руслана Рябошапки та голів податкової та митниці Сергія Верланова та Максима Нефьодова. Ці кроки викликали критику з боку європейських посадовців та активістів.

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"Прихід (Зеленського) до влади був багатообіцяючим, але відтоді імпульс загальмував, ми навіть спостерігаємо деякі кроки назад", - цитує видання виконавчу директорку Центру протидії корупції Дар'ю Каленюк.

Багато українців скептично налаштовані щодо того, чи дотримається Зеленський своєї обіцянки здолати корупцію в країні.

The Wall Street Journal цитує опитування Київського міжнародного інституту соціології, що проводили у лютому, згідно з результатами якого 83% опитаних вважають, що президент не поборов корупцію у вищих ешелонах влади. У листопаді цей показник був на рівні 69%.

Віцепрезидентка комітету Європарламенту зі зв'язків між ЄС та Україною Віола фон Крамен-Тубадел у розмові з європейськими посадовцями зазначила, що "українці заслуговують на більш енергійну боротьбу з корупцією", додає видання.

Нагадаємо, 21 квітня 2019 року в Україні відбувся другий тур президентських виборів. Незабаром після цього переобрали Верховну Раду і змінився уряд. Журналісти зазначали, що курс, заявлений революцією гідності, не змінився - Україна йде в об'єднану Європу і в НАТО. Війна з російським агресором триває, хоча зусилля для того, щоб її закінчити справедливо для України, здійснюються великі і вже приносять результат. Боротьба з корупцією поки вражаючих результатів не демонструє, але підстави для неї - і на законодавчому, і на виконавчому рівні - закладені серйозні, тому є підстави сподіватися на прогрес.

Автор: 

Зеленський Володимир (23683) корупція (4676) ЗМІ (1357)


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Топ коментарі
+49
В сериале Зеленский достиг больших успехов в борьбе с коррупцией, чем в реальности, - WSJ - Цензор.НЕТ 4031
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19.05.2020 20:17
+44
В сериале Зеленский достиг больших успехов в борьбе с коррупцией, чем в реальности, - WSJ - Цензор.НЕТ 6886
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19.05.2020 20:22
+43
а в житті всрався недоартист .
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19.05.2020 20:15
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Сторінка 2 з 2
Херсонські фермери розповідають про посушливий рік на їхніх полях та свої побоювання, що влада може подати воду в Крим. Екснардеп, підприємець з Херсонщини Сергій Хлань розповів свою версію того, що могло статися з Північно-Кримським каналом та попередив, який процес може свідчити про спробу відновити водопостачання півострова. Експрем'єр Олексій Гончарук в ексклюзивному інтерв'ю відповів на питання, чи справді його уряд готував подачу води в Крим та об'єднання Північно-Кримського та Каховського магістрального каналів.

https://www.radiosvoboda.org/a/video-krym-realii/30615742.html

ЦЕ ГІРШЕ НІЖ КОРУПЦІЯ!
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19.05.2020 20:32 Відповісти
А ещё играя в цивилизацию на компе он достиг явно большего
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19.05.2020 20:33 Відповісти
В сериале Зеленский достиг больших успехов в борьбе с коррупцией, чем в реальности, - WSJ - Цензор.НЕТ 2411
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19.05.2020 20:41 Відповісти
Наивный дурачок) он не знал, что у хохлов это в крови и побороть коррупцию здесь невозможно!
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19.05.2020 20:44 Відповісти
В фильме правильно показано, где есть несколько олигархов, которые расставляют везде своих людей во власти, только Зеленский не простой учитель Голобородько, а один из ставленников олигарха, притом мигрирует, от одного к другому, тут сравнение вовсе не корректное и ждать тут бесполезно борьбы с коррупцией
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19.05.2020 20:47 Відповісти
В сериале Зеленский достиг больших успехов в борьбе с коррупцией, чем в реальности,не Зеленского ,а Голобородько,а Зеленскому надо было сначала попробовать поработать директором колхозного рынка г. Днепропетровска,а потом перевестись работать директором центрального рынка г Тбилиси и если бы у него получилось, то тогда можно было и в Президенты.
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19.05.2020 20:54 Відповісти
2014:Запад Украине:"Вы абсолютно коррумпированы".
ОН им в ответ:"Я проведу реформы!Народ мне доверился!Это исторический шанс!"
2019:Запад Украине:"Вы абсолютно коррумпированы".
Занавес.
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19.05.2020 21:00 Відповісти
Трамп: Я задержал помощь Украине т.к. они абсолютно коррумпированы, как сказал мне в разговоре Моника.
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19.05.2020 23:47 Відповісти
К сожалению так было так и остается.
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20.05.2020 03:05 Відповісти
Сор из избы не выносят, а делают молча работу в стране...
После заявления Трампа рейтинги, как само собой разумеется, станут ещё более отрицательными даже, если коррупционеры возьмут на 50% меньше взяток...
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20.05.2020 11:09 Відповісти
Вы о том что сказал Трамп? Или о каком соре из избы. Если о том, что сказал Трамп и его отношение к Украине, то это большей частью правда, а то что Трамп вынес этот сор из избы во многом результат провальной политики в том числе и Порошенко по отношению к Трампу начиная с выборов его. Нам ИМХО вообще бы стоило держаться от подобных политических вопросов в стороне. К сожалению мы в данный момент истории не субъект геополитики, а скорее объект. Что касаемо последних заявлений Деркача, то мне кажется сие есть недоработка наших спецслужб и контрразведки. Они должны были его заткнуть до того как это все было обнародовано. Теперь уже поздно. Остается выгребать последствия. И тут необходимо либо подтвердить, либо опровергнуть подлинность данных записей. Причем это должны сделать именно те эксперты, кому доверяют американцы. Сор к сожалению уже вынесен. И мы в этой ситуации проигрываем при любом раскладе. Опять наступаем на те же грабли. Что Порошенко с Трампом, что Зеленский с Байденом.
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20.05.2020 12:09 Відповісти
Детский сад...Коррумпированы мы-согласно международного рейтинга.А ты гогочи дальше.
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20.05.2020 10:54 Відповісти
Международному рейтингу!!! Ах, как это убедительно, если учесть, что информацию агентства получают от ЦРУ... нет, ФБР... нет, Массад... Как же они формируют рейтинг? Может и у таких, как ты спрашивают? Чего это твой Зелемойский сказал, чтобы меньше о коррупции говорили?
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20.05.2020 10:59 Відповісти
Чмирьок зелений сів на схеми Пєці і почав мародерити ще більше.
Зєлю геть. Дострокові.
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19.05.2020 21:00 Відповісти
Дострокові підтримую, але зевиборці хочуть Рабіновича!
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19.05.2020 21:03 Відповісти
Кандидата на дострокові(цього літа) треба напрацьовувати і напрацьовувати. А українці шмарклі жують тільки
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19.05.2020 21:08 Відповісти
Якщо зараз напрацювати, то колишні зевиборці закидають його лайном і брехнею! Технологія брехні у Коломойського і регіоналів відпрацьована. Тепер українцям готують ОПЗЖ!
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19.05.2020 21:16 Відповісти
если посчитать, сколько бабла каломойша получил от государства Украина за последний год, то окажется, что минимум десятая часть дефицита бюджета 2020 пошла в карман кукловода зеленского. а вы говорите, что зельцман борется с корупцией. да не борется он, он крышует коррупцию.
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19.05.2020 21:10 Відповісти
Він серіалом привернув до себе наші серця. Реальність розачарувала повністю.
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19.05.2020 21:13 Відповісти
Не будьте таким вразливим. Голоснули за кота в мішку? Він виявивсь чортом? Під сраку! Іншого, іншого, аж поки нормального не оберем. А як ще? На шмарклях вішатись?
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19.05.2020 21:16 Відповісти
У тому і суть, що він нас обере до нитки! Потім можемо бути в обіймах ***** і не буде ніяких виборів.
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19.05.2020 21:18 Відповісти
нахера голосовать за кота в мешке? Блин, а я-то думаю, откуда берутся клиенты всяких лохотронов, фавбетов и прочих "быстроденег"? Да вы, батенька, прямиком из словарного определения, классический, типичный - лох.
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19.05.2020 22:42 Відповісти
Так ти ж за нього агітував. Яка ж ти безсоромна ...
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19.05.2020 22:50 Відповісти
На відміну від шмарклів я вже пів року агітую за "Зєлю геть і дострокові". А ви тільки скиглите, нікчеми
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19.05.2020 23:26 Відповісти
Осталось ещё 4 года, ведь у тебя в жизни много этих сроков по пять лет... Пустяк, при средней продолжительности жизни в Украине их у каждого штук 13 этих пятилеток минус 5 детства и получения профессии, минус 5 лет обосноваться в жизни итого - аж целых 7 пятилеток!!!
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19.05.2020 23:51 Відповісти
Пан не читати, ні рахувати, ні навть думати не вміє. Була совість, і ту продав. Співчуваю
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20.05.2020 06:01 Відповісти
Мне хоть что-то можно продать, а тебе, господин-барин, вообще нечего продавать - ни совести, ни ума...
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20.05.2020 11:06 Відповісти
Якби у ваших головах були мізкі, то сьогодні б не страждали ваші серця.
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19.05.2020 21:16 Відповісти
Ахтем Сеїтаблаєв блискуче зіграв хірурга у телесеріалі. Цікаво, хто з фанів "СН" дозволив би Ахтему прооперувати свою (тоблто фанську) дитину або маму? А "оперувати" Україну довірили блазню із самодіяльності?
Кажуть, зараз знову транслюватимуть серіал "Пес". І рейтинг цього серіалу набагато вище ніж рейтинг "Сн". Тож готуймося до висунення пса кандидатом у президенти?
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19.05.2020 21:24 Відповісти
каким сериалом, чьи сердца? Я не видел этого говна, мне хватило половины пилотной серии, чтобы сделать выводы.
Не смотрите всякий шлак, и мозги будут чище, и "сердце" говном не забьется.
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19.05.2020 22:37 Відповісти
По моему,-- это достижение клоуна: надо же, провёл такой фокус-мокус, оказавшись по стечению удачных обстоятельств на скамье президента(до кресла президента явно не дорос)
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19.05.2020 21:25 Відповісти
Убей сначала в себе, кто раба а кто дракона, и будет из кого выбирать.
Это эволюция. Отравленные совком, в каждом шкафу скелеты.Европа тоже долго бурлила.
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19.05.2020 21:28 Відповісти
У серіалі Зеленський досяг більших успіхів у боротьбі з корупцією, ніж у реальності - WSJ - Цензор.НЕТ 5074
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19.05.2020 21:33 Відповісти
ожидание и реальность
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19.05.2020 23:25 Відповісти
Так ведь создали все структуры, по европравилам, чтобы те боролись с коррупцией.
Судя по результатам, выстроенная евросистема по борьбе с коррупцией в Украине не работает и нужна другая система, настоящая, а не тот евроцирк, что есть.
Законы по борьбе с коррупцией нужно ужесточать, а не создавать все евроусловия для чиновников, чтобы те могли уходить от ответственности.
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19.05.2020 21:34 Відповісти
В реалиях Украины есть только одна реально эффективная система борьбы с корупцией - автомат Калашникова...но есть одна проблема..расстрелять прийдёца всех, полностью всех.
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19.05.2020 21:56 Відповісти
По каким правилам, если ЮВТ блокировала трибуны, когда принимались законы по Европейским правилам, а ЕС рекомендовал в 2013 году (да, да, при убийце-Януковиче), чтобы декларировались не только совместно проживающие, но и те, на кого сбрасывается #нажитоенепосильнымтрудом?
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19.05.2020 23:54 Відповісти
с коррупцией лучше всего бороться как в Китае. Проворовался - к стенке. Всё.
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20.05.2020 10:18 Відповісти
Так в Китае борятся только с мелкими взяточниками, партийньіе бонзьі там воруют не меньше наших олигархов.
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20.05.2020 11:58 Відповісти
Зеленский чмо и подонок.
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19.05.2020 21:36 Відповісти
зачем правду озвучивать)
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19.05.2020 22:04 Відповісти
Тю , тупые американцы , это же два разных человека ! В сериале президент-крутяк Голобородько , а в Украине президентом это костноязычное чучело ЗЕ ! Они что ,разницы не видят ? ))
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19.05.2020 22:11 Відповісти
У серіалі Зеленський досяг більших успіхів у боротьбі з корупцією, ніж у реальності - WSJ - Цензор.НЕТ 2793
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20.05.2020 09:27 Відповісти
Поки не буде проведено фахових експертиз цих записів , не можна нічому вірити .От наприклад хтось скаже що Сергій Іванов - гей, а це не правда , але спробуй тоді відмити репутацію.
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20.05.2020 09:34 Відповісти
Ціна газу на хабі TTF в Нідерландах на сьогодні становить $54 за 1000 кубів1 гривня 40 копійок за куб на наші гроші.Дякуємо, Володимире Олександровичу!
Всього 54??? Нічого. Скоро НАПРЯМУ без посередників будемо прямо з Росії купувати по 240 баксів. Це буде ЗІ ЗНИЖКОЮ як браттям і про цю знижку казатимуть 24/7 з кожної праски.
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19.05.2020 22:16 Відповісти
Захід такий наївний чи придурююється?
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19.05.2020 22:30 Відповісти
WSJ - это Руперт Мёрдок, а Руперт Мёрдок - это человек для которого принципы важнее денег. Когда WSJ раскрывало мегаафёру с Терранос, у Мёрдок было в Э.Холмс вложено личного интереса на 100млн.д, но он отказался давить на редакцию, как того требовала Холмс, сказав фразу, которая служит наилучшей характеристикой и, одновременно, рекламой для любого СМИ: "Я не вмешиваюсь в редакционную политику своего издания". В Украине эта Э.Холмс была бы уже в правительстве со всем сомнительным баблищем и образом успешной пизнесь-вумен. В Украине нет ни одного независимого издания (СМИ), и Цензор, мне думается, тоже любит плотно покушать с зажатым носом.
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19.05.2020 22:42 Відповісти
Тепер і WSJ виявилися порохоботами?
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19.05.2020 23:01 Відповісти
Я не знаю насчёт Верланова, но вот Нефедова правильно поперли. Как была коррупция на таможне до него, так ничего и не поменялось. Новая таможня, а люди старые, смешно читать было. Сейчас что-то там зашевелились, но в лучшее вертится с трудом.
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19.05.2020 23:36 Відповісти
У серіалі Зеленський досяг більших успіхів у боротьбі з корупцією, ніж у реальності - WSJ - Цензор.НЕТ 536
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20.05.2020 00:37 Відповісти
интересная темка для СБУ, НАБУ и пр.
В Харькове повсеместно ставятся столбы освещения. Это прекрасно. Но примерно 2/3 их - ставятся по 2 столба в лунку! При том, что нагрузка на них ничтожная - 1-2 ЛЭД светильника.
Вопрос - а зачем? Не для удвоения ли стоимости по смете?
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20.05.2020 00:38 Відповісти
1 Зняття депутатської недоторканності в державі із нерозвинутими інститутами демократії та засиллям олігархічного впливу не тільки не дає ніяких переваг, та навпаки посилює вплив корупціонерів та грошових мішків.
2 Закон про імпічмент? Ви серйозно? Які можливості він дає при тому що конституційна норма для імпічменту 3/4 парламенту? Ніяких. Крапка.
3 На ділі побачимо як цей закон будуть впроваджувати. Може так статися що бєня отримає "компенсацію" у вигляді корупційних оборудок із тим же Укренерго. Та чого отримає, ВЖЕ ОТРИМУЄ!
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20.05.2020 08:03 Відповісти
Достиг больших высот в корупции..
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20.05.2020 08:17 Відповісти
Походу всему народу надо телепортироваться в сериал, а то наяву одно *********.
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20.05.2020 09:14 Відповісти
У серіалі Зеленський досяг більших успіхів у боротьбі з корупцією, ніж у реальності - WSJ - Цензор.НЕТ 9936
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20.05.2020 09:18 Відповісти
"Бороться с коррупцией в реальной жизни для украинского президента Владимира Зеленского оказалось сложнее, чем на телеэкране."

Каким надо быть тупым, чтобы ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ фильм трактовать как ОБЕЩАНИЕ Зеленского всё сделать как в фильме...
Говённый сайт уже не знает как серануть на Зеленского ... кризис жанра у Юрика..
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20.05.2020 09:45 Відповісти
Ты сюда забыл добавить BBC и WSJ , куда им тягаться с мировым лидером , и ещё я смотрю ты любитель говна , если по говненым сайтам лазишь
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20.05.2020 10:03 Відповісти
так чого ти тут сидиш, кацап? Йди на сру весну.
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20.05.2020 10:11 Відповісти
Вообще-то я украинец...а ты - дебил если видишь флажок и несёшь бред, впрочем, как каждый кто брешет за брехливую *****. ***** собрал свору брехунов и как самый матёрый брехун её возглавил.
Прикол вашей своры в том, что хто не за Петю-парашу - тот кацап, москаль и т.д.
То есть тот, кто не хочет чтоб Украиной правил ВОР, МАРОДЁР, БРЕХУН, ФАЛЬСИФИКАТОР выборов....мало ? А чоколятні - двумя руками за такое. Как такое назвать...тупость и деградация . вот вам самое место в немытой паРаше .
Запомните, уродцы узколобые: НІКОЛИ ЗНОВ не буде цей мерзотник президентом, бо його місце НА НАРАХ ! И не по-беспределу, а за реально сделанные им преступления против Украины.
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20.05.2020 18:29 Відповісти
від тебе кацапсятиною тхне за тисячі кілометрів. Який ти в біса українець? Українці українською спілкуються, думають як українці. А ти - каапський лапоть. Йди вже геть.
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22.05.2020 09:10 Відповісти
нашим неповноцінним спігромадянам треба заборонити на законодавчому рівні показувати такі фільми, бо вони починають вірити у серіали, голосувати за серіальних героїв. А жити доводиться в реальному світі, в тому числі і тим, хто не голосував за зедебільних голобородьок..
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20.05.2020 10:10 Відповісти
Який сериал? Самі додумали.
У влади інше гасло, яке доречі, було оголошено до виборів
У серіалі Зеленський досяг більших успіхів у боротьбі з корупцією, ніж у реальності - WSJ - Цензор.НЕТ 4176
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20.05.2020 10:38 Відповісти
Яка боротьба з корупцією у людини, яка "косила" від армії і терпить у своєму оточенні відвертих ворогів України. Убогий недоумок очолив отару баранів.
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20.05.2020 10:57 Відповісти
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