Варіант коригування другого етапу медреформи буде представлено через кілька днів, - Степанов
Через кілька днів Міністерство охорони здоров'я України представить чіткий варіант вирішення фінансових проблем медичних установ, що виникли внаслідок запуску другого етапу медичної реформи.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Те, що ми побачили за результатами запуску другого етапу реформи, не має нічого спільного з поліпшенням медицини. Це руйнування медицини", - сказав Степанов.
Він зазначив, що найскладніша ситуація з психіатричним напрямком у медицині, через що і був протест медиків у Києві.
"Так звані реформатори просто не звернули уваги, що є такі спеціалізовані лікарні, в яких лікуються майже 22 тисячі хворих на хронічні психічні розлади, які вже втратили соціальні зв'язки", - сказав міністр.
Степанов заявив: "Думаю, нам залишилося кілька днів, щоб переглянути і запропонувати в конкретних цифрах, яким чином ми будемо фінансувати до кінця 2020 року, щоб це не було катастрофою для деяких лікарень".
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Второй этап должен был начаться и начался с апреля этого года, это уже реформирование больниц.
Но когда его планировала Супрун, был другой президент, другое правительство и в казне были деньги.
Никто же тогда не представлял, что зелёные гении, дружно выбранные мудрым народом, за полгода полностью опустошат казну, а механизм реформирования уже запущен.
Вот и пришлось этот этап проводить практически без денег, весело просранных зелёными гениями.
А без денег, как известно, ничего не получится.
Разрушат больницы из-за сокращения финансирования, а пациенты не смогут получать высокоспециализированную помощь. Но зато не Порошенко, так что радуемся все вместе.