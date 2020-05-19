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Варіант коригування другого етапу медреформи буде представлено ​​через кілька днів, - Степанов

Варіант коригування другого етапу медреформи буде представлено ​​через кілька днів, - Степанов

Через кілька днів Міністерство охорони здоров'я України представить чіткий варіант вирішення фінансових проблем медичних установ, що виникли внаслідок запуску другого етапу медичної реформи.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Те, що ми побачили за результатами запуску другого етапу реформи, не має нічого спільного з поліпшенням медицини. Це руйнування медицини", - сказав Степанов.

Він зазначив, що найскладніша ситуація з психіатричним напрямком у медицині, через що і був протест медиків у Києві.

"Так звані реформатори просто не звернули уваги, що є такі спеціалізовані лікарні, в яких лікуються майже 22 тисячі хворих на хронічні психічні розлади, які вже втратили соціальні зв'язки", - сказав міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Другий етап медреформи запускався на підставі поверхневих розрахунків, - Степанов

Степанов заявив: "Думаю, нам залишилося кілька днів, щоб переглянути і запропонувати в конкретних цифрах, яким чином ми будемо фінансувати до кінця 2020 року, щоб це не було катастрофою для деяких лікарень".

Автор: 

МОЗ (5390) Степанов Максим (2196) медреформа (129)


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Топ коментарі
+4
Да первый-то этап, который курировала Супрун, сделан вполне нормально. Это первичка, семейные врачи. Там нет претензий ни у врачей, ни у пациентов.
Второй этап должен был начаться и начался с апреля этого года, это уже реформирование больниц.
Но когда его планировала Супрун, был другой президент, другое правительство и в казне были деньги.
Никто же тогда не представлял, что зелёные гении, дружно выбранные мудрым народом, за полгода полностью опустошат казну, а механизм реформирования уже запущен.
Вот и пришлось этот этап проводить практически без денег, весело просранных зелёными гениями.
А без денег, как известно, ничего не получится.
Разрушат больницы из-за сокращения финансирования, а пациенты не смогут получать высокоспециализированную помощь. Но зато не Порошенко, так что радуемся все вместе.
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19.05.2020 21:47
+3
Це не другий етап медреформи, а зовсім інші дії, ніж планувалося раніше!
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19.05.2020 20:51
+3
Так другий етап реформи вже скінчився. Всі бачили. Сказали - нам лікарі не треба - нам санітара в міністри МОЗ. Щоб не виділявся серед команди недоумків. То і був другий етап. А третій зараз санітар придумає. Дасть команду якомусь санітару.
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19.05.2020 21:56
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Це не другий етап медреформи, а зовсім інші дії, ніж планувалося раніше!
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19.05.2020 20:51 Відповісти
Реформа предложенная Саакашвили нормальная, а у Радуцкого -это не реформа, а лайно, этот "фершал" ничего хорошего не предложит, оно коррумпированное и слабоумное.
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19.05.2020 21:00 Відповісти
Я кажу про те, що потім не треба говорити про реформу Супрун. Це зовсім інші дії та плани. Вони проваляться повністю. Якщо цікаво, то я обгрунтую.
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19.05.2020 21:06 Відповісти
Мастер фломастер. Радуцкий надиктует Зеле в уши вложат. И пошла рехформа)))
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19.05.2020 20:52 Відповісти
В турборежиме ? Опять?
Вариант корректировки второго этапа медреформы будет представлена через несколько дней, - Степанов - Цензор.НЕТ 6399
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19.05.2020 21:01 Відповісти
После имитатора шмыгаля, степенов второй имитатор в высших органах власти.
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19.05.2020 21:09 Відповісти
Первый этап кончился фразой хирурга : " Больше ко Мне не приходить.
Вам уже ничего не поможет. Оформляйте инвалидность "
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19.05.2020 21:20 Відповісти
Да первый-то этап, который курировала Супрун, сделан вполне нормально. Это первичка, семейные врачи. Там нет претензий ни у врачей, ни у пациентов.
Второй этап должен был начаться и начался с апреля этого года, это уже реформирование больниц.
Но когда его планировала Супрун, был другой президент, другое правительство и в казне были деньги.
Никто же тогда не представлял, что зелёные гении, дружно выбранные мудрым народом, за полгода полностью опустошат казну, а механизм реформирования уже запущен.
Вот и пришлось этот этап проводить практически без денег, весело просранных зелёными гениями.
А без денег, как известно, ничего не получится.
Разрушат больницы из-за сокращения финансирования, а пациенты не смогут получать высокоспециализированную помощь. Но зато не Порошенко, так что радуемся все вместе.
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19.05.2020 21:47 Відповісти
Тобто реформа накривається совковим емалірованим тазіком... ті лікарні, які підготувались, вклали розум, сили й гроші залишились у дурнях - в них гроші відберуть й розподілять поровну всім, за виключеням того, що прилипне до рук розподільщика... перемогли совкові главлікарі, які тримають гроші в руках, продають безплатні ліки через свої аптеки й не збираються нічого міняти...
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19.05.2020 21:56 Відповісти
Так другий етап реформи вже скінчився. Всі бачили. Сказали - нам лікарі не треба - нам санітара в міністри МОЗ. Щоб не виділявся серед команди недоумків. То і був другий етап. А третій зараз санітар придумає. Дасть команду якомусь санітару.
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19.05.2020 21:56 Відповісти
Трохи продовжу - це ж якщо б побачили, що міністр - професіонал, то і в інші б міністерства професіоналів би почали призначати. То недоумки б стали санітарами, чи просто пацієнтами психлікарень, а більшість і просто за грати потрапили. Небезпечно для такої складнопобудованої системи - халабуди з рукожопих ідіотів.
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19.05.2020 22:01 Відповісти
шморкля расставляет ворье по креслам. Откат обговорен.
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19.05.2020 22:33 Відповісти
Відключення гарячого водопостачання під час епідемії та карантину - це надто небезпечно, і може призвести до збільшення кількості хворих.------------------------------Дублюючи цей комент ви допомагаєте зупинити захворюваність в Україні. Бо відключивши гарячу воду монополісти збираються зекономити газ за рахунок здоров"я населення.
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19.05.2020 22:37 Відповісти
Бактерии лучше размножаются в теплой воде. Так шо отключайте!
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19.05.2020 22:38 Відповісти
Денег нет но вы держитесь. - рехформа медецины от осла Оманского.
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19.05.2020 22:37 Відповісти
 
 