Кабмін планує спочатку дозволити кінотеатрам працювати із заповненими на третину залами, але їм це може бути невигідно, - в.о. міністра культури Фоменко
Кабінет Міністрів розглядає можливість спочатку відкрити кінотеатри з обмеженням у 30% заповнених місць у залі. Зі свого боку, це може бути невигідно об'єктам господарювання.
Про це в коментарі hromadske розповіла виконуюча обов'язки міністра культури, молоді та спорту Світлана Фоменко, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо говорити про етапи виходу з карантину, то і в кінотеатрах, і в інших концертних залах будь-якої форми власності, насамперед, мають бути дотримані ті вимоги, які затверджені Міністерством охорони здоров'я, і диктують своїми протоколами медики. Тобто на першому етапі це, можливо, заповнення на 30%", - заявила вона.
Водночас Фоменко уточнила, що за інформацією від представників галузі культури, така заповненість збільшить витрати на утримання і продовження діяльності, але не принесе бажаного прибутку.
"Така кількість людей (у залах кінотеатрів. - Ред.), скажімо, не покриває ті витрати, на які розраховує об'єкт господарювання", - додала вона.
Нагадаємо, виконуюча обов'язки міністра культури, молоді та спорту Світлана Фоменко також сказала, що уряд планує дозволити працювати всій культурній сфері, включно з кінотеатрами, на останньому етапі зняття карантину. Попередньою датою розглядають 1 липня, проте є нюанси.
Будь ласка, зачекайте...
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Найбільш інфантильна аж до дебілізму наївність - це сліпа віра в те, що політики щось роблять заради тих важкохворих хроніків
https://www.youtube.com/watch?v=xUChdrL6Cd8
https://www.gatesnotes.com/Health/What-you-need-to-know-about-the-COVID-19-vaccine?WT.mc_id=20200430165003_COVID-19-vaccine_BG-TW&WT.tsrc=BGTW&linkId=87665522
коли не вийдеш за хлібом без чіпу (як зараз без маски), то буде дуже смішно
чому не закликаєш валити вишки 5g !?
Марно пояснювати баранам, що їх обкрадають на мільярди. Бо для них все, що понад 1000 доларів - це багато. А наскільки ці цифри стосуються їх особисто, їх не цікавить.
Так і живемо.
І саме тому все, що більше 10 тис. доларів (умовно), барани називають "конспірологією", бо так простіше, ніж розбиратися в незліченних причинно-наслідкових зв'язках.
Ні! багаті далі багатіють
Це усе величезний бізнес олігархів.
https://finance.yahoo.com/news/jeff-bezos-net-worth-increased-220001911.html
бо факти кажуть інше
Билл Гейтс, Цукерберг и другие толстосумы планеты потеряли 300 миллиардов долларов на коронавирусеЕще один американский понедельник стал «черным» для крупного бизнеса: как подсчитал журнал «Форбс», за 16 марта 20 богатейших людей мира потеряли 68 млрд. долларов.Это результат падения биржевой стоимости принадлежащих им акций: индекс S&P 500 (крупнейшие по капитализации компании на американских фондовых рынках) упал на 12%, а Dow Jones (30 крупнейших компаний США) снизился на 13%. Это самое большое падение индексов за день со времен «черного понедельника» 1987 года.
yahoo публікує кремлівські фейки? ти в кінець довбануте
але таких небагато....
Состояние самого богатого человека в Сингапуре Ли Ситинга (Li Xiting) увеличилось на миллиард долларов за месяц благодаря росту на фоне пандемии коронавируса спроса на аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), производимые его компанией, пишет Business Insider.
https://twitter.com/izbrannoye/status/1253766756088393728
Ковід (не вивчений і "смертоносний", без лікування та вакцини) - 300 тисяч померлих за 5,5 місяців "епідемії" (за сфальшованою офіційною статистикою).
Грип (давно і добре вивчений, з відомим "лікуванням" та "вакциною") - щороку за сезон епідемії (близько 5 місяців) приблизно 500 тисяч померлих (за статистикою ВООЗ).
Чому ж, наприклад, минулого року не було і 10% тих мір, що запроваджено у році 2020му?
Не ВООЗ ,а ВОЗ
ось ти і спалився, кацапло гівняне
геть в спам, мудило
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F
довбик педігрипалу з'їж аваківського і ще погавкай)
пуйла в тім'ячко не забудь поцілувати перед сном, довбик)
Аhttps://censor.net/ua/user/174338
Ви справді вірите, що через ковід всі лише втрачають?
Ні! багаті далі багатіють
Це усе величезний бізнес олігархів.
ua Александро
Ношение здоровыми намордника - опознавательный знак рабского повиновения власти.
ua Александр Айвазян
Когда это фашист перестанет нести свою ахинею про "смертельный вирус"? Швеция и Беларусь все всем показали. Хватит нести чушь! Ваш лоховирус - фэйк
ua Alter Nator
вирус погибает, он совсем нестойкий, даже водка 40% если протереть руки то убьет вирус на руках
умирают те, кто не дезинфицирует руки и трогает ими лицо часто
Олександр Петренко b28e592f
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу.
aquarius580 .
Taк не бывает. Один и тот же вирус не может дать у одних лёгкое апчхи, а у других - полный распад лёгких. У каждого вируса есть чёткая клиническая картина, и свой "календарь". Это относится к оспе, ветрянке, полиомиелиту, бешенству, кори и т.д. И только "ковид" куролесит как ему заблагорассудится.
Андрей Дидовик
А раньше значит от пневмоний не умирали? Пандемия это когда некуда и некому складывать трупы а не когда один человек за два месяца умер.
ua Поедатель Зябликов
На один простой вопрос ответишь? Какая стратегическая цель этого дурантина? Или ты не в курсе но горячо "за"?
ru Александр Лукашенко 3db64a91
Каждые 39 секунд от пневмонии погибает один ребенок | Новости ООН
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юра Лонг
На ютубе 11 врачей против короновируса. В частности -чисто от кароноаируса в Италии умерло 20 человек остальное подтасовки и патологии.
Кирилл Лещенко
Вирус есть. Экзистенциальной угрозой для человечества и не пахнет.
Дурантин вводится частично для издевательства над людьми. Точнее, чтоб под шумок проверить до какой степени муудрый народ позволит об себя вытирать ноги. Народ власти радуИт...
ua Борис Козлов 6516a265
ложь!
Считают странно, допустим 1000000 заразились, из них усопли - 100000 и еще 100000 вылечено = летальность 10%. А то шо остальные 800000 приблизительно так же распределятся(допустим что никто больше не заразится уже), т.е. усопших будет 0.5млн. и столько же инвалидов, то есть выздоровевших, т.е. летальность ВНЕЗАПНО уже 50%.
настолько примитивно крутят миром как цыган ром пиратом солнцем.
25.04.2020
Андрей Яковлев 46ec7505
Текущая "эпидемия коронавируса" состоит из трех основных компонентов:
1) зараженных; 2) умерших; 3) устрашающей картинки.
100% безбожники