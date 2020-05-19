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Кабмін планує спочатку дозволити кінотеатрам працювати із заповненими на третину залами, але їм це може бути невигідно, - в.о. міністра культури Фоменко

Кабмін планує спочатку дозволити кінотеатрам працювати із заповненими на третину залами, але їм це може бути невигідно, - в.о. міністра культури Фоменко

Кабінет Міністрів розглядає можливість спочатку відкрити кінотеатри з обмеженням у 30% заповнених місць у залі. Зі свого боку, це може бути невигідно об'єктам господарювання.

Про це в коментарі hromadske розповіла виконуюча обов'язки міністра культури, молоді та спорту Світлана Фоменко, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо говорити про етапи виходу з карантину, то і в кінотеатрах, і в інших концертних залах будь-якої форми власності, насамперед, мають бути дотримані ті вимоги, які затверджені Міністерством охорони здоров'я, і ​​диктують своїми протоколами медики. Тобто на першому етапі це, можливо, заповнення на 30%", - заявила вона.

Читайте також: Кінотеатри плануємо відкрити на 4-5 етапі пом'якшення карантину, десь у липні, - в.о. міністра культури Фоменко

Водночас Фоменко уточнила, що за інформацією від представників галузі культури, така заповненість збільшить витрати на утримання і продовження діяльності, але не принесе бажаного прибутку.

"Така кількість людей (у залах кінотеатрів. - Ред.), скажімо, не покриває ті витрати, на які розраховує об'єкт господарювання", - додала вона.

Нагадаємо, виконуюча обов'язки міністра культури, молоді та спорту Світлана Фоменко також сказала, що уряд планує дозволити працювати всій культурній сфері, включно з кінотеатрами, на останньому етапі зняття карантину. Попередньою датою розглядають 1 липня, проте є нюанси.

Автор: 

Кабмін (14062) кіно (960) кінопрокат (145) Міністерство культури (754) Фоменко Світлана (8)


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Топ коментарі
+2
Нюансы, в смысле, если не занесут, то разрешения не получат ? Вы там уху ели ? В АТБ лук репчатый из Казахстана. Где, твари, лук украинских фермеров? Есть нюансы у них, а фермеры руки на себя накладывают.
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19.05.2020 21:14
+2
тупий ольгінський пі..ьож.
бо факти кажуть інше


Билл Гейтс, Цукерберг и другие толстосумы планеты потеряли 300 миллиардов долларов на коронавирусеЕще один американский понедельник стал «черным» для крупного бизнеса: как подсчитал журнал «Форбс», за 16 марта 20 богатейших людей мира потеряли 68 млрд. долларов.Это результат падения биржевой стоимости принадлежащих им акций: индекс S&P 500 (крупнейшие по капитализации компании на американских фондовых рынках) упал на 12%, а Dow Jones (30 крупнейших компаний США) снизился на 13%. Это самое большое падение индексов за день со времен «черного понедельника» 1987 года.
показати весь коментар
19.05.2020 21:38
+2
Продовжується відверта "робота" ольгінських на тему :"вірус нестрашний-від поліомеліту гине більше" або"заражайся Україно весело і здихай"


Аhttps://censor.net/ua/user/174338

Ви справді вірите, що через ковід всі лише втрачають?
Ні! багаті далі багатіють
Це усе величезний бізнес олігархів.
ua Александро
Ношение здоровыми намордника - опознавательный знак рабского повиновения власти.
ua Александр Айвазян
Когда это фашист перестанет нести свою ахинею про "смертельный вирус"? Швеция и Беларусь все всем показали. Хватит нести чушь! Ваш лоховирус - фэйк
ua Alter Nator
вирус погибает, он совсем нестойкий, даже водка 40% если протереть руки то убьет вирус на руках
умирают те, кто не дезинфицирует руки и трогает ими лицо часто
Олександр Петренко b28e592f
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу.
aquarius580 .
Taк не бывает. Один и тот же вирус не может дать у одних лёгкое апчхи, а у других - полный распад лёгких. У каждого вируса есть чёткая клиническая картина, и свой "календарь". Это относится к оспе, ветрянке, полиомиелиту, бешенству, кори и т.д. И только "ковид" куролесит как ему заблагорассудится.
Андрей Дидовик
А раньше значит от пневмоний не умирали? Пандемия это когда некуда и некому складывать трупы а не когда один человек за два месяца умер.
ua Поедатель Зябликов
На один простой вопрос ответишь? Какая стратегическая цель этого дурантина? Или ты не в курсе но горячо "за"?
ru Александр Лукашенко 3db64a91
Каждые 39 секунд от пневмонии погибает один ребенок | Новости ООН
-----------------------------------------------
юра Лонг
На ютубе 11 врачей против короновируса. В частности -чисто от кароноаируса в Италии умерло 20 человек остальное подтасовки и патологии.
Кирилл Лещенко
Вирус есть. Экзистенциальной угрозой для человечества и не пахнет.
Дурантин вводится частично для издевательства над людьми. Точнее, чтоб под шумок проверить до какой степени муудрый народ позволит об себя вытирать ноги. Народ власти радуИт...
ua Борис Козлов 6516a265
ложь!
Считают странно, допустим 1000000 заразились, из них усопли - 100000 и еще 100000 вылечено = летальность 10%. А то шо остальные 800000 приблизительно так же распределятся(допустим что никто больше не заразится уже), т.е. усопших будет 0.5млн. и столько же инвалидов, то есть выздоровевших, т.е. летальность ВНЕЗАПНО уже 50%.
настолько примитивно крутят миром как цыган ром пиратом солнцем.
25.04.2020
Андрей Яковлев 46ec7505
Текущая "эпидемия коронавируса" состоит из трех основных компонентов:
1) зараженных; 2) умерших; 3) устрашающей картинки.
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19.05.2020 21:45
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Можно открыть на микрорайонах Агитплощадки с показом киножурнала Советская Украина в годы пандемии,а на заводах открыть забытые Красные уголки для собраний по теме коронавируса.
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19.05.2020 21:04 Відповісти
можно открывать и одним разрешенным человеком в зале. хоть треть,хоть половина кто считать будет? кому эти цедулы выпускает этот тупорылый кабмин? в автобусах хе р протолкнешся среди безмасочных баранов и это с разрешенными "только сидячими местами".
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19.05.2020 21:55 Відповісти
Почему, ты мне ответь, я твоя всего на треть?
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19.05.2020 21:04 Відповісти
А за кого голосовали крупные бизнесмены которые владют кинотеатрами? ЖРИТЕ
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19.05.2020 21:08 Відповісти
они же не знали, что Зеля занесет коронавирус на весь мир
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19.05.2020 21:11 Відповісти
Терь всем наука как мышей недожареных есть.
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19.05.2020 22:15 Відповісти
Во как барановирус мозги крутит зеленым макакам.
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19.05.2020 21:09 Відповісти
чи вважаєте Ви адекватним те, що життя 99,9% людей було перевернуте з ніг на голову та фактично зупинене через смерть 0,1% тяжкохворих хроніків, які в більшості випадків самі себе довели до такого стану неправильним способом життя (або ж час підійшов, ніхто з нас не безсмертний)?
Найбільш інфантильна аж до дебілізму наївність - це сліпа віра в те, що політики щось роблять заради тих важкохворих хроніків
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19.05.2020 21:11 Відповісти
тссс! конспирологія
https://www.youtube.com/watch?v=xUChdrL6Cd8
https://www.gatesnotes.com/Health/What-you-need-to-know-about-the-COVID-19-vaccine?WT.mc_id=20200430165003_COVID-19-vaccine_BG-TW&WT.tsrc=BGTW&linkId=87665522
коли не вийдеш за хлібом без чіпу (як зараз без маски), то буде дуже смішно
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19.05.2020 21:11 Відповісти
православний фейк про обовязкове чіпування всіх ? ))
чому не закликаєш валити вишки 5g !?
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19.05.2020 21:36 Відповісти
шоб их валити треба ехать в Европу,а она щас закрыта
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19.05.2020 21:49 Відповісти
Для стодоларових людей немає різниці між 10 тисячами доларів і мільярдом.
Марно пояснювати баранам, що їх обкрадають на мільярди. Бо для них все, що понад 1000 доларів - це багато. А наскільки ці цифри стосуються їх особисто, їх не цікавить.
Так і живемо.
І саме тому все, що більше 10 тис. доларів (умовно), барани називають "конспірологією", бо так простіше, ніж розбиратися в незліченних причинно-наслідкових зв'язках.
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19.05.2020 21:12 Відповісти
Ви справді вірите, що через ковід всі лише втрачають?
Ні! багаті далі багатіють

Це усе величезний бізнес олігархів.
https://finance.yahoo.com/news/jeff-bezos-net-worth-increased-220001911.html
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19.05.2020 21:12 Відповісти
тупий ольгінський пі..ьож.
бо факти кажуть інше


Билл Гейтс, Цукерберг и другие толстосумы планеты потеряли 300 миллиардов долларов на коронавирусеЕще один американский понедельник стал «черным» для крупного бизнеса: как подсчитал журнал «Форбс», за 16 марта 20 богатейших людей мира потеряли 68 млрд. долларов.Это результат падения биржевой стоимости принадлежащих им акций: индекс S&P 500 (крупнейшие по капитализации компании на американских фондовых рынках) упал на 12%, а Dow Jones (30 крупнейших компаний США) снизился на 13%. Это самое большое падение индексов за день со времен «черного понедельника» 1987 года.
показати весь коментар
19.05.2020 21:38 Відповісти


yahoo публікує кремлівські фейки? ти в кінець довбануте
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19.05.2020 21:40 Відповісти
ях просто пошуковий "ресурс".. НЕОФІТАМ у Інтернеті )
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19.05.2020 21:47 Відповісти
в тебе вус відклеївся і методичка застаріла) довбик)
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19.05.2020 21:49 Відповісти
так... хтось і збагатів .
але таких небагато....

Состояние самого богатого человека в Сингапуре Ли Ситинга (Li Xiting) увеличилось на миллиард долларов за месяц благодаря росту на фоне пандемии коронавируса спроса на аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), производимые его компанией, пишет Business Insider.
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19.05.2020 21:40 Відповісти
При любом раскладе кто-то теряет, кто-то находит.
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19.05.2020 21:49 Відповісти
Забавляют подобные уроды, как это павло. наладь производство масок и разбогатей. Возьми кредит и вложись. Ну нет, подобные тебе свиньи продолжают сидеть в загородке и хрюкать, что баланда не вкусная.
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20.05.2020 00:55 Відповісти
Кабмін планує спочатку дозволити кінотеатрам працювати із заповненими на третину залами, але їм це може бути невигідно, - в.о. міністра культури Фоменко - Цензор.НЕТ 6121 https://censor.net/user/467976 Ну да. Вывези маски, в Китай - разбогатей, "Эпицентр" работал -все закрыты -богатей, Герега! Подними, ни с того, ни с сего, цены, на продукты-богатей! Не снижай цену на газ и бензин- богатей!
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20.05.2020 11:24 Відповісти
маски вывезли мародеры. Но что тебе мешает купить станок и наладить производство? Даже без станка. 3 швейные машинки, развези продукцию в местные магазины. Себестоимость 1-2 гривны, розничная цена 25 грн. Но нет, лучше я буду сидеть на диване, ждать подачку и ныть, про плохую жизнь
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20.05.2020 12:00 Відповісти
Я свое уже отработал, работай ты.
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20.05.2020 12:08 Відповісти
У меня другие задачи. Я кормлю своим выращеным урожаем несколько тысяч человек и меня заботит,кто будет покупать еду, когда все сдохнут.
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20.05.2020 12:40 Відповісти
Чомі вірус поширюється тільки вперед і назад, але не в бік?
https://twitter.com/izbrannoye/status/1253766756088393728
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19.05.2020 21:13 Відповісти
ольгінським ,що, невідомо,що крок в бік,згідно інструкцій ще ВКП(б) -розстріл ? ))
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19.05.2020 21:34 Відповісти
Добавьте. Прыжок на месте - провокация.
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19.05.2020 22:18 Відповісти
Нюансы, в смысле, если не занесут, то разрешения не получат ? Вы там уху ели ? В АТБ лук репчатый из Казахстана. Где, твари, лук украинских фермеров? Есть нюансы у них, а фермеры руки на себя накладывают.
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19.05.2020 21:14 Відповісти
З рубрики "риторичні питання".
Ковід (не вивчений і "смертоносний", без лікування та вакцини) - 300 тисяч померлих за 5,5 місяців "епідемії" (за сфальшованою офіційною статистикою).
Грип (давно і добре вивчений, з відомим "лікуванням" та "вакциною") - щороку за сезон епідемії (близько 5 місяців) приблизно 500 тисяч померлих (за статистикою ВООЗ).
Чому ж, наприклад, минулого року не було і 10% тих мір, що запроваджено у році 2020му?
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19.05.2020 21:20 Відповісти
ольгінські,не мір,а заходів...
Не ВООЗ ,а ВОЗ
Кабмін планує спочатку дозволити кінотеатрам працювати із заповненими на третину залами, але їм це може бути невигідно, - в.о. міністра культури Фоменко - Цензор.НЕТ 4854
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19.05.2020 21:33 Відповісти
Всесвітня організація охорони здоров'я

ось ти і спалився, кацапло гівняне
геть в спам, мудило
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19.05.2020 21:35 Відповісти
я ніколи не сумнівася ,що у тупих ольгінських проблеми з англійською..))
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19.05.2020 21:41 Відповісти
до чого тут англійська, клоун?
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F

довбик педігрипалу з'їж аваківського і ще погавкай)
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19.05.2020 21:46 Відповісти
а.. зрозуміло.. твій Гугол не показує картинки англійською...
Кабмін планує спочатку дозволити кінотеатрам працювати із заповненими на третину залами, але їм це може бути невигідно, - в.о. міністра культури Фоменко - Цензор.НЕТ 2172
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19.05.2020 21:49 Відповісти
усім зрозуміло, чому для тебе так расєя важлива, звідки стільки досвіду та обізнаності, що там і як у кацапстані) а може просто психічний роозлад, що крємль усюди ввижається
пуйла в тім'ячко не забудь поцілувати перед сном, довбик)
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19.05.2020 21:51 Відповісти
Не понимаю логики правительства.Разрешили,послаблением карантина,работать определенным фирмам и предприятиям но транспорт так и остался без ослабления карантина и если не выйдеш на рабору то человека уволят несмотря на отсутствия транспорта чтоб добраться до работы вовремя.Так и из никому не нужными кинотеатрами до которых добраться на такси выйдет в стораз дороже чем фильм в кинотеатре.
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19.05.2020 21:30 Відповісти
невигідно простоювати взагалі..
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19.05.2020 21:31 Відповісти
Продовжується відверта "робота" ольгінських на тему :"вірус нестрашний-від поліомеліту гине більше" або"заражайся Україно весело і здихай"


Аhttps://censor.net/ua/user/174338

Ви справді вірите, що через ковід всі лише втрачають?
Ні! багаті далі багатіють
Це усе величезний бізнес олігархів.
ua Александро
Ношение здоровыми намордника - опознавательный знак рабского повиновения власти.
ua Александр Айвазян
Когда это фашист перестанет нести свою ахинею про "смертельный вирус"? Швеция и Беларусь все всем показали. Хватит нести чушь! Ваш лоховирус - фэйк
ua Alter Nator
вирус погибает, он совсем нестойкий, даже водка 40% если протереть руки то убьет вирус на руках
умирают те, кто не дезинфицирует руки и трогает ими лицо часто
Олександр Петренко b28e592f
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу.
aquarius580 .
Taк не бывает. Один и тот же вирус не может дать у одних лёгкое апчхи, а у других - полный распад лёгких. У каждого вируса есть чёткая клиническая картина, и свой "календарь". Это относится к оспе, ветрянке, полиомиелиту, бешенству, кори и т.д. И только "ковид" куролесит как ему заблагорассудится.
Андрей Дидовик
А раньше значит от пневмоний не умирали? Пандемия это когда некуда и некому складывать трупы а не когда один человек за два месяца умер.
ua Поедатель Зябликов
На один простой вопрос ответишь? Какая стратегическая цель этого дурантина? Или ты не в курсе но горячо "за"?
ru Александр Лукашенко 3db64a91
Каждые 39 секунд от пневмонии погибает один ребенок | Новости ООН
-----------------------------------------------
юра Лонг
На ютубе 11 врачей против короновируса. В частности -чисто от кароноаируса в Италии умерло 20 человек остальное подтасовки и патологии.
Кирилл Лещенко
Вирус есть. Экзистенциальной угрозой для человечества и не пахнет.
Дурантин вводится частично для издевательства над людьми. Точнее, чтоб под шумок проверить до какой степени муудрый народ позволит об себя вытирать ноги. Народ власти радуИт...
ua Борис Козлов 6516a265
ложь!
Считают странно, допустим 1000000 заразились, из них усопли - 100000 и еще 100000 вылечено = летальность 10%. А то шо остальные 800000 приблизительно так же распределятся(допустим что никто больше не заразится уже), т.е. усопших будет 0.5млн. и столько же инвалидов, то есть выздоровевших, т.е. летальность ВНЕЗАПНО уже 50%.
настолько примитивно крутят миром как цыган ром пиратом солнцем.
25.04.2020
Андрей Яковлев 46ec7505
Текущая "эпидемия коронавируса" состоит из трех основных компонентов:
1) зараженных; 2) умерших; 3) устрашающей картинки.
показати весь коментар
19.05.2020 21:45 Відповісти
Народ по домам уже столько всякой кинухи пересмотрел, что в кинотеатр их нескоро заманишь.
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19.05.2020 21:51 Відповісти
Хто відповідає персонально за обмеження прав громадян на пересування?
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19.05.2020 21:58 Відповісти
Кинотеатры из машины популярны были в США, романтика
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20.05.2020 00:22 Відповісти
кино можно, а церкви - нельзя?
100% безбожники
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20.05.2020 00:53 Відповісти
 
 