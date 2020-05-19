Кабмін планує спочатку дозволити кінотеатрам працювати із заповненими на третину залами, але їм це може бути невигідно, - в.о. міністра культури Фоменко

Кабінет Міністрів розглядає можливість спочатку відкрити кінотеатри з обмеженням у 30% заповнених місць у залі. Зі свого боку, це може бути невигідно об'єктам господарювання.

Про це в коментарі hromadske розповіла виконуюча обов'язки міністра культури, молоді та спорту Світлана Фоменко, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо говорити про етапи виходу з карантину, то і в кінотеатрах, і в інших концертних залах будь-якої форми власності, насамперед, мають бути дотримані ті вимоги, які затверджені Міністерством охорони здоров'я, і ​​диктують своїми протоколами медики. Тобто на першому етапі це, можливо, заповнення на 30%", - заявила вона.

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Водночас Фоменко уточнила, що за інформацією від представників галузі культури, така заповненість збільшить витрати на утримання і продовження діяльності, але не принесе бажаного прибутку.

"Така кількість людей (у залах кінотеатрів. - Ред.), скажімо, не покриває ті витрати, на які розраховує об'єкт господарювання", - додала вона.

Нагадаємо, виконуюча обов'язки міністра культури, молоді та спорту Світлана Фоменко також сказала, що уряд планує дозволити працювати всій культурній сфері, включно з кінотеатрами, на останньому етапі зняття карантину. Попередньою датою розглядають 1 липня, проте є нюанси.