Ми повинні не пізніше, ніж через місяць запропонувати Раді нові кандидатури до конкурсної комісії ДБР, - голова Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Монастирський

Комітет Верховної Ради найближчим часом знову звернеться до фракцій, щоб вони делегували своїх кандидатів до конкурсної комісії з обрання директора Держбюро розслідувань.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ заявив голова Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський, коментуючи нинішнє провальне голосування за постанову, якою пропонувалося делегувати до комісії двох народних депутатів від "Слуги народу" і наукового співробітника.

"Тепер буде нове звернення до фракцій, оголошено набір кандидатур, ми будемо виходити на повторне рейтингове голосування в комітеті щодо запропонованих кандидатур і подальше голосування вже в залі", - пояснив він.

За його словами, в комітеті постараються якомога швидше провести всі необхідні процедури. Але якщо будуть делеговані люди не з парламенту, то вони мають приїхати на засідання комітету, щоб депутати могли з ними познайомитися. "Депутати мають розуміти, що це люди, які зможуть приділити увагу процесу конкурсу, і мають достатній авторитет, щоб стати членами такої комісії", - вважає нардеп.

За словами Монастирського, незважаючи на ситуацію з пандемією, це питання не можна відкладати.

"Ми маємо провести цей відбір за місяць і не пізніше 19 червня запропонувати парламенту нові кандидатури членів комісії. Якщо вийде, то і раніше. Все-таки попереднє рішення комітету було прийнято в лютому, зараз кінець травня, а ми змушені починати процес спочатку. Зараз ми перебуваємо в такому собі "капкані", коли в Держбюро розслідувань тимчасово виконуючого обов'язки вже немає, є виконуючий обов'язки. Це не дає можливості органу проводити адекватну роботу щодо формування нової штатної структури. Добре б, якби цим всім займався новий керівник", - підкреслив голова комітету.

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