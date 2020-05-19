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Новини
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Зеленський готовий до зустрічі у Нормандському форматі, але досягнуті в Парижі домовленості не виконуються, - Резніков

Зеленський готовий до зустрічі у Нормандському форматі, але досягнуті в Парижі домовленості не виконуються, - Резніков

Перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі, віцепрем'єр Олексій Резніков вважає, що президент України Володимир Зеленський готовий до нової зустрічі у "нормандському форматі", а українська сторона зробила кроки для виконання домовленостей саміту в Парижі у грудні 2019 року, чого не зробила Росія.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Резніков заявив у ефірі телеканалу "Україна 24".

"Мені здається, що це було б можливо навіть у режимі відеоконференції. Була б на це, так би мовити, політична воля всіх чотирьох лідерів. Я вам точно можу сказати, що президент України готовий до цієї зустрічі та цієї розмови. Але, справді, на сьогодні відбувається на всіх різних рівнях обговорення та інвентаризація, чи виконали всі сторони ті домовленості, які були досягнуті в Парижі 9 грудня", - сказав він.

Резніков зазначив, що особисто пропонував керівнику російської делегації у ТКГ Борису Гризлову провести цю інвентаризацію. "Наприклад, давайте подивимося, чи є на сьогодні доступ представників Міжнародного комітету Червоного Хреста в місця утримання осіб. На жаль, Російська Федерація не забезпечила виконання цієї домовленості, хоча їхній лідер, президент Володимир Путін був і підтвердив, що вони готові цього досягати", - зазначив він.

Резніков нагадав, що не домовилися також про початок робіт у двох місцях на лінії зіткнення на Донбасі, де мають відкритися КПВВ, які мають гуманітарне значення. "До речі, Україна зі свого боку в Золотому зробила все необхідне. Поки що якісь ремонтні роботи з тієї сторони не почалися, хоча ми дали їм всі гарантії безпеки", - сказав він.

Автор: 

перемовини (2849) Донбас (22354) нормандська четвірка (1526) Резніков Олексій (1445)


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Топ коментарі
+26
Зеленский готов к встрече в Нормандском формате, но достигнутые в Париже договоренности не выполняются, - Резников - Цензор.НЕТ 1576
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19.05.2020 21:14
+22
Зеленский готов к встрече в Нормандском формате, но достигнутые в Париже договоренности не выполняются, - Резников - Цензор.НЕТ 3206
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19.05.2020 21:14
+17
Сказал, что ишак бьёт копытом и рвётся в бой.
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19.05.2020 21:15
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Зеленский готов к встрече в Нормандском формате, но достигнутые в Париже договоренности не выполняются, - Резников - Цензор.НЕТ 1576
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19.05.2020 21:14 Відповісти
мало того, в его зеньках весь мир увидел ...!
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19.05.2020 21:30 Відповісти
Зеленський готовий до зустрічі у Нормандському форматі, але досягнуті в Парижі домовленості не виконуються, - Резніков - Цензор.НЕТ 8594
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19.05.2020 21:31 Відповісти
"Зеленский готов" как пионэр. сегодня кстати день пионера.
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19.05.2020 22:01 Відповісти
Зеленський готовий до зустрічі у Нормандському форматі, але досягнуті в Парижі домовленості не виконуються, - Резніков - Цензор.НЕТ 5281если что ,Вовочка у шланга
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19.05.2020 22:02 Відповісти
Зеленский готов к встрече в Нормандском формате, но достигнутые в Париже договоренности не выполняются, - Резников - Цензор.НЕТ 3206
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19.05.2020 21:14 Відповісти
Абаждите , они ещё закон о гражданстве ДЛЯ оманскиХ ФЕРМЕРОВ НЕ ПРИНЯЛИ 😀😳😳
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19.05.2020 21:21 Відповісти
Патрушев не підписує. Каже, що тільки в обмін на ключі від України
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19.05.2020 21:30 Відповісти
ты когда его сметать собираешься ?

обещал же
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19.05.2020 21:55 Відповісти
Веник вяжет.
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19.05.2020 22:08 Відповісти
Спрашивала у гинеколога, там тоже нету.
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19.05.2020 21:59 Відповісти
Сказал, что ишак бьёт копытом и рвётся в бой.
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19.05.2020 21:15 Відповісти
А має готуватись до імпічменту.
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19.05.2020 21:16 Відповісти
Зеленский договорился о признании "лднр", амнистии, и подачи воды в Крым но патриоты не дают ему исполнить договоренности
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19.05.2020 21:16 Відповісти
Дают. Разве кто ему реально мешает сдавать Украину путлеру?
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19.05.2020 22:09 Відповісти
Блин, кто пишет заголовки ?
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19.05.2020 21:18 Відповісти
19.05.20 21:12 Зеленский готов к встрече в Нормандском формате, но достигнутые в Париже договоренности не выполняются, - Резников
договоренности НЕ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РОССИЕЙ
Так и писать надо в заголовке
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19.05.2020 21:19 Відповісти
Як рєзніков сказонув, так і написали.
Хіба ви не знаєте, що ім'я агресора не вимовляє жодне зеленкуватне чмо.
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19.05.2020 21:32 Відповісти
Бо це табу, як і на анал, в тім за останнє не впевнений. По тих грудневих домовленностях все може бути.
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20.05.2020 06:16 Відповісти
https://lenta.ru/comments/news/2020/05/19/mi8/ В Подмосковье разбился военный вертолет

Хоть что-то приятное за день!
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19.05.2020 22:18 Відповісти
Нічого дивного, він же був важчий за повітря. Закон земного тяжіння путін не відмінив ще.
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20.05.2020 06:18 Відповісти
Думаю что там Украине делать нечего.Очередная встреча в Нормандском формате должа состоятся только после выполнения взятых всех членов объязательств предыдущей встречи,иначе эти встречи только переливание из пустого в порожнее.
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19.05.2020 21:20 Відповісти
Если бы бабушка была дедушкой. Как говорит его лучший друг и тёзка!
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19.05.2020 21:20 Відповісти
Не друх, а командир.
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19.05.2020 22:11 Відповісти
З рубрики "риторичні питання".
Ковід (не вивчений і "смертоносний", без лікування та вакцини) - 300 тисяч померлих за 5,5 місяців "епідемії" (за сфальшованою офіційною статистикою).
Грип (давно і добре вивчений, з відомим "лікуванням" та "вакциною") - щороку за сезон епідемії (близько 5 місяців) приблизно 500 тисяч померлих (за статистикою ВООЗ).
Чому ж, наприклад, минулого року не було і 10% тих мір, що запроваджено у році 2020му?
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19.05.2020 21:20 Відповісти
Як,міри дали результат.Ось прийняли Закон по продажі української землі без обіцяного ЗЕ референдума,карантин однако.
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19.05.2020 21:33 Відповісти
далі буде гірше, бо люди нічого не роблять, аби було краще
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19.05.2020 21:36 Відповісти
А що зроблять люди?Адже все що люди даже попробують робити буде протизаконним і в дію запустять Нацгвардію яка озброєна та екіперована в рази краще ніх ООС.
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19.05.2020 21:40 Відповісти
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXH5rYlufWJU https://www.youtube.com/watch?v=XH5rYlufWJU (Лондон)
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DaLEwijRlyjU https://www.youtube.com/watch?v=aLEwijRlyjU (Гамбург)
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D6WoEo6_TQJc https://www.youtube.com/watch?v=6WoEo6_TQJc (Мадрид)
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DHqd5cBEr67w https://www.youtube.com/watch?v=Hqd5cBEr67w (Торонто)
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DsopWt-m_LKQ https://www.youtube.com/watch?v=sopWt-m_LKQ (Пенсільванія)на минулих вихідних
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19.05.2020 21:47 Відповісти
https://www.facebook.com/lidia.goncharenko.9/posts/1134750646888308

в понеділок, у Києві
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19.05.2020 21:48 Відповісти
https://lenta.ua/rossiya-anonsirovala-videokonferentsiyu-s-zhitelyami-kryma-v-sovbeze-oon-50903/ Россия анонсировала видеоконференцию с жителями Крыма в Совбезе ООН
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1165544497130971&set=p.1165544497130971&type=3&av=100010262946037&eav=AfYmkVK-jnEGlpZ6k6ywBiGtDYByUXrdBrRLeWq_qslUdYlGl83_z1x586YuGSoO71s&__cft__[0]=AZUF-QNBTDpA81PPIXuU87eNSL4d6zi-_AOEZrB0N3dlRUxBAcv9kuwl3_EhXVdTYqh_2IAlz5l6gdMJIajmSV0lD3sdkP0xwR9reJ_wIZYbDW9FJb_PROhK3lsxytiFe-lxc_WeSBEvft5uVrLwRNqYa79-xV--m4DHic4GwN2k1g&__tn__=R]-R Зеленский готов к встрече в Нормандском формате, но достигнутые в Париже договоренности не выполняются, - Резников - Цензор.НЕТ 8197
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19.05.2020 21:21 Відповісти
чи вважаєте Ви адекватним те, що життя 99,9% людей було перевернуте з ніг на голову та фактично зупинене через смерть 0,1% тяжкохворих хроніків, які в більшості випадків самі себе довели до такого стану неправильним способом життя (або ж час підійшов, ніхто з нас не безсмертний)?
Найбільш інфантильна аж до дебілізму наївність - це сліпа віра в те, що політики щось роблять заради тих важкохворих хроніків
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19.05.2020 21:21 Відповісти
А може не треба, Зєля? Може краще у відставку? За що не візмешся - все летить в сраку. Є ж у тебе в Моцкві житло. Заяву на стіл і рушай. Роби там своїх "Сватів" довбаних...
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19.05.2020 21:21 Відповісти
У нього і в Італії є будинок! Можливо і в Ізраїлі собі купив...
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19.05.2020 21:27 Відповісти
А де Вова в Італії, або в Ізраїлі побачить очі, в яких є мир?
В Мацькву, в Мацькву
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19.05.2020 21:32 Відповісти
Важко не погодитися, але Зеля брехав про очі. Його брехня дуже подобалася виборцям. Він з брехні почав вибори і тепер не може зупинитися. Його брехня народила ще більшу брехню.
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19.05.2020 21:40 Відповісти
Какой смысл для Украины в ваших встречах и переговорах, если там обсуждается только один вопрос о капитуляции Украины?
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19.05.2020 21:27 Відповісти
Так зелупа и ко и не для Украины это делают.
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19.05.2020 22:14 Відповісти
В завтра наче буде пів шостий ********** буде ляпати про свій рік президентства, я так думаю, що він гордона з усіком затьмарить своїми якимись зальотами та ляпами
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19.05.2020 21:29 Відповісти
Досягнень з його боку нема від слова зовсім.
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19.05.2020 21:31 Відповісти
це точно.
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19.05.2020 21:35 Відповісти
Як це нема?! А ухайдохать країну за рік? Хто ще з президентів на таке спроможний? А хто став найвидатнішим лідером **********? А у кого такі ще рейтинги?
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20.05.2020 06:23 Відповісти
Невже Зеля ще раз хоче зазирнути в очки фуйла ?
Вже забув як виглядає запропонований ним мир ?
То хай краще на фронт поїде і посидить добу в гарячій точці, звідки він війська відводив. Телепень.
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19.05.2020 21:31 Відповісти
Він хоче встигнути на останній літак🤗 Важко бути йому президентом, коли три господаря крутять його як маріонетку.
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19.05.2020 21:34 Відповісти
бабушка и)(уйло. Кто третий?
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19.05.2020 21:54 Відповісти
Зустрічи у Мінську та в Нормандському форматі,нагадують безглузді зусиля однополим подружям зачати дитину.
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19.05.2020 21:33 Відповісти
Які у вас спостереження і досвід!😄
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19.05.2020 21:35 Відповісти
Так,я бачив це п"ять років,як це робив Петро Порошенко з Ху"лом.
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19.05.2020 21:38 Відповісти
Кроти не бачать, навіть свічка не допомагає! Це відомо кожному зоологу.
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19.05.2020 21:41 Відповісти
Головне шо Петру це подобалось,і він казав шо альтернативи нема.
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19.05.2020 21:45 Відповісти
Це вам так вважалося, а насправді не існує білих і пухнастих політиків. У всіх випадках ваш зеля набагато гірший та веде нас в обійми путіна. Різниця у виборі була
велика. Не розумію чому ви повелися на зеліну брехню, яка була зрозуміла з самого початку?
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19.05.2020 21:51 Відповісти
А чого ви на петіну брехню повелися?
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19.05.2020 22:37 Відповісти
тигр в цирке тоже готов съесть 100 кг мяса, только кто ж ему даст
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19.05.2020 21:33 Відповісти
А ви би Коломойського підштовхнули до голодного тигра?
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19.05.2020 21:36 Відповісти
Навіщо труїти тварину?
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20.05.2020 06:27 Відповісти
зеленский,зеленский...день пионерии сегодня

Зеленський готовий до зустрічі у Нормандському форматі, але досягнуті в Парижі домовленості не виконуються, - Резніков - Цензор.НЕТ 2194
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19.05.2020 21:35 Відповісти
Кілька в томаті?😄
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19.05.2020 21:37 Відповісти
_Ниправильна: огурца нет. Или плавленного сырка. А водяра вообще невкусная, лучше уж портвешок Три Топора.
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19.05.2020 22:16 Відповісти
А горілка - "колінвал" чи "андропівка"?
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20.05.2020 06:26 Відповісти
Странно, а паяц убеждал, что достаточно посмотреть в глаза бесу путлеру и на Донбассе будет мир, значит Вовчик не встретился с бесом взглядом, может плохо старался.
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19.05.2020 21:39 Відповісти
кремлевская порноактриса моника готова всегда и со всех сторон.
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19.05.2020 21:39 Відповісти
А пиано полиролью натер этот зеленый сопель. Все у него через гениталии делается
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19.05.2020 21:39 Відповісти
владімєр владімєравіч, как жи так-та???
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19.05.2020 21:42 Відповісти
Не выполняются, потому-что Зеленский мал---мал не только ростом но и делами,а верней делишками. Кому и что он может предложить?чем заинтересовать?- этот комар со сцены.
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19.05.2020 21:43 Відповісти
Мабуть, Вовка, тебе послухали, й зрозуміли, що розмовляти з тобою нема про що. Тому й в гості ніхто не зове. Дорога хіба з такими ж лопухами як ти розмовляти.
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19.05.2020 21:48 Відповісти
Мало того, що розмовляти не вмієш, так ще й голова пуста. Кому ти здався?
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19.05.2020 21:50 Відповісти
Хвалькуватому і обмеженому єврею хочеться продемонструвати всьому світу, свою "унікальну здатність" нахиляти в свій бік, як йому оманливо здається, сильних світу цього. І ніхто йому не скаже: "Дурень, подивися на себе в дзеркало".
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19.05.2020 21:55 Відповісти
Ціна газу на хабі TTF в Нідерландах на сьогодні становить $54 за 1000 кубів1 гривня 40 копійок за куб на наші гроші.Дякуємо, Володимире Олександровичу!Mason LembergP.S.Всього 54??? Нічого. Скоро НАПРЯМУ без посередників будемо прямо з Росії купувати по 240 баксів. Це буде ЗІ ЗНИЖКОЮ як браттям і про цю знижку казатимуть 24/7 з кожної праски.
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19.05.2020 22:15 Відповісти
Ціна газу на хабі TTF в Нідерландах на сьогодні становить $54 за 1000 кубів1 гривня 40 копійок за куб на наші гроші.Дякуємо, Володимире Олександровичу!
Всього 54??? Нічого. Скоро НАПРЯМУ без посередників будемо прямо з Росії купувати по 240 баксів. Це буде ЗІ ЗНИЖКОЮ як браттям і про цю знижку казатимуть 24/7 з кожної праски.
показати весь коментар
19.05.2020 22:16 Відповісти
Зеленський готовий до зустрічі у Нормандському форматі, але досягнуті в Парижі домовленості не виконуються, - Резніков - Цензор.НЕТ 6922
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19.05.2020 22:51 Відповісти
Не выполняются расией, какая неожиданность!
Только для одного идиота!
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19.05.2020 23:04 Відповісти
Да ладно. Ты ж сам сказал, надо просто пиристать стрелять этд воровать на крови и война закончится просто Парашенка не хочет. Я поверил. Год прошел, где мир, **** брехливая?
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19.05.2020 23:12 Відповісти
В глаза недостаточно долго Нелох смотрел, вот и не выполняются.
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20.05.2020 00:00 Відповісти
Странно, что одна, что вторая сторона постоянно заявляют о" не выполнении договоренностей достигнутых в Париже", но о самих договоренностях полный молчек. Может пора обнародовать до чего там, в Париже, договорились наши зеленые ушлепки во главе с зезвиздентом?
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20.05.2020 09:17 Відповісти
Деньги на счет из москвы не перевели?
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20.05.2020 10:58 Відповісти
 
 