Зеленський готовий до зустрічі у Нормандському форматі, але досягнуті в Парижі домовленості не виконуються, - Резніков

Перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі, віцепрем'єр Олексій Резніков вважає, що президент України Володимир Зеленський готовий до нової зустрічі у "нормандському форматі", а українська сторона зробила кроки для виконання домовленостей саміту в Парижі у грудні 2019 року, чого не зробила Росія.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Резніков заявив у ефірі телеканалу "Україна 24".

"Мені здається, що це було б можливо навіть у режимі відеоконференції. Була б на це, так би мовити, політична воля всіх чотирьох лідерів. Я вам точно можу сказати, що президент України готовий до цієї зустрічі та цієї розмови. Але, справді, на сьогодні відбувається на всіх різних рівнях обговорення та інвентаризація, чи виконали всі сторони ті домовленості, які були досягнуті в Парижі 9 грудня", - сказав він.

Резніков зазначив, що особисто пропонував керівнику російської делегації у ТКГ Борису Гризлову провести цю інвентаризацію. "Наприклад, давайте подивимося, чи є на сьогодні доступ представників Міжнародного комітету Червоного Хреста в місця утримання осіб. На жаль, Російська Федерація не забезпечила виконання цієї домовленості, хоча їхній лідер, президент Володимир Путін був і підтвердив, що вони готові цього досягати", - зазначив він.

Резніков нагадав, що не домовилися також про початок робіт у двох місцях на лінії зіткнення на Донбасі, де мають відкритися КПВВ, які мають гуманітарне значення. "До речі, Україна зі свого боку в Золотому зробила все необхідне. Поки що якісь ремонтні роботи з тієї сторони не почалися, хоча ми дали їм всі гарантії безпеки", - сказав він.