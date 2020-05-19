На Луганщині виявлено схрон з 210 кг вибухівки, що належав найманцю РФ із банди "Призрак", - прокуратура. ФОТО
Під час обшуку на території одного з домоволодінь міста Лисичанська правоохоронці виявили схрон з вибухівкою, залишений найманцями РФ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.
Слідством встановлено, що громадянин РФ, який проживав у місті до липня 2014 року та брав активну участь у діяльності не передбаченого законом збройного формування "Призрак", закопав на власному подвір’ї вибухівку – 72 пакети по 10 амонітових шашок у кожному. Загальна маса – понад 210 кілограмів. Вибухівка, ймовірно, була викрадена з однієї із шахт міста, оскільки вона використовується у вугільній промисловості під час буровибухових робіт.
Під час проведення обшуку задіяно спецтехніку, за допомогою якої на глибині понад 5 метрів виявили вибухову речовину.
Власник домоволодіння на теперішній час перебуває на території Луганської області та продовжує брати учать у протиправній діяльності збройних формувань, зауважили в прокуратурі.
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