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Новини Агресія Росії проти України
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На Луганщині виявлено схрон з 210 кг вибухівки, що належав найманцю РФ із банди "Призрак", - прокуратура. ФОТО

Під час обшуку на території одного з домоволодінь міста Лисичанська правоохоронці виявили схрон з вибухівкою, залишений найманцями РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.

На Луганщині виявлено схрон з 210 кг вибухівки, що належав найманцю РФ із банди Призрак, - прокуратура 01

Слідством встановлено, що громадянин РФ, який проживав у місті до липня 2014 року та брав активну участь у діяльності не передбаченого законом збройного формування "Призрак", закопав на власному подвір’ї вибухівку – 72 пакети по 10 амонітових шашок у кожному. Загальна маса – понад 210 кілограмів. Вибухівка, ймовірно, була викрадена з однієї із шахт міста, оскільки вона використовується у вугільній промисловості під час буровибухових робіт.

На Луганщині виявлено схрон з 210 кг вибухівки, що належав найманцю РФ із банди Призрак, - прокуратура 02

Під час проведення обшуку задіяно спецтехніку, за допомогою якої на глибині понад 5 метрів виявили вибухову речовину.

На Луганщині виявлено схрон з 210 кг вибухівки, що належав найманцю РФ із банди Призрак, - прокуратура 03

Власник домоволодіння на теперішній час перебуває на території Луганської області та продовжує брати учать у протиправній діяльності збройних формувань, зауважили в прокуратурі.

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Автор: 

вибухівка (467) Правоохоронні органи (2706) прокуратура (3666) силовики (2512) сховок (124) Луганська область (4873)


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Топ коментарі
+11
И вы хотите с боевиками заключить мир на их условиях, открыть границы и пустить бандюков сюда, чтобы они достали свой схроны и начали взрывать мосты и убивать людей?
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19.05.2020 21:37
+8
Так це схрон Консультативної групи!
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19.05.2020 21:44
+4
Кто нибудь пытался вырыть ямку глубиной 5 метров ? Главное зачем ? И то , что нашли , уже давно не является взрывчаткой при таком с ней обращении .
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19.05.2020 22:31
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И вы хотите с боевиками заключить мир на их условиях, открыть границы и пустить бандюков сюда, чтобы они достали свой схроны и начали взрывать мосты и убивать людей?
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19.05.2020 21:37 Відповісти
Не , мы вспоминаем донбасс , который кормил фсю Украину .
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19.05.2020 21:50 Відповісти
Так це схрон Консультативної групи!
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19.05.2020 21:44 Відповісти
Что-то улыбнуло "на глубине 5 метров"... это почти 2 этажа!
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19.05.2020 21:46 Відповісти
Та мабуть у криниці без води заклав і землею присипав.
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19.05.2020 21:59 Відповісти
Может и так, но засыпать криницю вручную ведрами 2 тонны земли - я скажу, что это не так то просто!
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19.05.2020 22:12 Відповісти
Сам поржал)
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19.05.2020 22:51 Відповісти
И долго же проходил обыск с 2-14 по 2020.
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19.05.2020 22:24 Відповісти
Кто нибудь пытался вырыть ямку глубиной 5 метров ? Главное зачем ? И то , что нашли , уже давно не является взрывчаткой при таком с ней обращении .
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19.05.2020 22:31 Відповісти
Абсолютно вірно. Амонал води стільки набрав, що вже не заведеться. Максимум- на добрива піде
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19.05.2020 22:55 Відповісти
А дамбасіти кричали що схрони у бендер.
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19.05.2020 22:40 Відповісти
Схроны у бендер, а на Дамбасе, это копанки)
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19.05.2020 22:52 Відповісти
 
 