Прокуратура Луганщини створила реєстр постраждалих від російської агресії - закликають людей наповнювати його інформацією

Прокуратура Луганської області повідомила про введення реєстру постраждалих фізичних і юридичних осіб від злочинів, скоєних на тимчасово окупованій території або пов'язаних із агресією Росії проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби відомства.

"Це дасть змогу громадянам отримати відповідний процесуальний статус - статус потерпілого, встановити розмір заподіяної шкоди і звернутися до суду для її подальшого відшкодування", - наголошується в інформації.

У прокуратурі закликали постраждалих від війни з Росією звернутися для внесення їхніх даних до реєстру. Йдеться про зазнання збитків від обстрілів або знищення, пошкодження чи викрадення майна.

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