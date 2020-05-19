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Новини Агресія Росії проти України
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Прокуратура Луганщини створила реєстр постраждалих від російської агресії - закликають людей наповнювати його інформацією

Прокуратура Луганщини створила реєстр постраждалих від російської агресії - закликають людей наповнювати його інформацією

Прокуратура Луганської області повідомила про введення реєстру постраждалих фізичних і юридичних осіб від злочинів, скоєних на тимчасово окупованій території або пов'язаних із агресією Росії проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби відомства.

"Це дасть змогу громадянам отримати відповідний процесуальний статус - статус потерпілого, встановити розмір заподіяної шкоди і звернутися до суду для її подальшого відшкодування", - наголошується в інформації.

У прокуратурі закликали постраждалих від війни з Росією звернутися для внесення їхніх даних до реєстру. Йдеться про зазнання збитків від обстрілів або знищення, пошкодження чи викрадення майна.

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Автор: 

прокуратура (3666) Луганська область (4873)


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Вопрос в том, почему так поздно начали делать такую очевидную и крайне необходимую вещь?
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19.05.2020 23:51 Відповісти
Это надо было еще делать в 2014 году, еще бы через 1000 лет вспомнили. Власть в Украине делает адекватные действия с задержкой в 6 лет и то иногда.
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20.05.2020 04:42 Відповісти
Ну ..сейчас хлынет половина ОРЛО..оформлять себя потепревшими... Но получить выплаты будет почему то от Украины ..так как раиси там нет!Ну а потом айда к себе строить,, Маладую Республику "дальше!!!
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20.05.2020 08:45 Відповісти
 
 