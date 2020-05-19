Оприлюднене нардепом Деркачем має дві мети: показати неспроможність України і дискредитувати її в очах США, - Сироїд

Матеріали, оприлюднені нардепом Андрієм Деркачем, мають дві мети: показати неспроможність України як держави і дискредитувати її в очах американських партнерів.

Про це лідер партії "Об'єднання "Самопоміч" Оксана Сироїд розповіла Цензор.НЕТ.

Політик не взялася стверджувати автентичність оприлюднених аудіозаписів, опублікованих народним депутатом Андрієм Деркачем, проте прокоментувала загальний зміст матеріалів і моменти, які стосуються її політсили.

Зазначимо, що одна з нібито розмов п'ятого президента Петра Порошенка з тодішнім віцепрезидентом США Джо Байденом стосується процесу створення нової коаліції і затвердження нового складу Кабміну, передає ТСН. Український політик, серед іншого, нібито заявив, що "Самопоміч" за лояльність вимагала звільнення тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна, змінити склад ЦВК і закон про вибори. Крім того, нібито Порошенко повідомив, що політсила отримала "значну фінансову підтримку" від США, які тому мають на неї сильний вплив.

"Ті інтерпретації, які запропонував Деркач, абсолютно абсурдні, не мають під собою жодних підстав. Один із прикладів, який давно вже мусолиться, щодо нібито зовнішнього управління Україною. Це абсолютно російська пропаганда. Що американці вимагали, керували і так далі", - підкреслила Оксана Сироїд.

Лідер партії "Об'єднання "Самопоміч" пригадала період, до якого належать записи (кінець 2015-го - початок 2016-го). Зокрема, відставка генпрокурора Віктора Шокіна була зумовлена "головним чином бажанням тоді ще народного депутата Юрія Луценка обійняти цю посаду". За словами політика, доказом того, що він готував це ще від початку 2015 року, служить підготовка і прийняття в липні змін до закону про прокуратуру, який передбачає концентрацію влади в руках глави ГПУ. Сироїд зазначила, що початок роботи над законопроєктом відбувався разом з її політсилою. "Швидко ми зрозуміли, що це відверте шахрайство, і тоді Луценко почав пропихати це дуже вульгарно. Він ще тоді не приховував, що робить це для себе і під себе", - заявила вона. Водночас, підкреслила Сироїд, "Самопоміч" вимагала звільнення Шокіна через його бездіяльність: "Згадайте, це 2015 рік. Всі чекали, що будуть розслідування злочинів на Майдані. І бездіяльність генерального прокурора шокувала". При цьому політик була присутня на декількох міжнародних зустрічах, де Байдена просили підтримати відставку генпрокурора представники різних політсил та громадських ініціатив.

"Це нещиро, коли людина з голосом Петра Порошенка каже про те, що він зробив це для Байдена, бо всі знали, що зробив він це для Юрія Луценка. Для того, щоб він обійняв посаду генерального прокурора. При цьому він переконував все міжнародне співтовариство, що Луценко буде геніальним прокурором, дуже справедливим, тому що сидів у тюрмі", - зазначила Сироїд, підкресливши, що неодноразово особисто була присутня при подібних розмовах на зустрічах.

Політик також спростувала інформацію про отримання політсилою зовнішнього фінансування.

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"Самопоміч" ніколи не брала грошей. Брати гроші у міжнародних інститутів протизаконно. Але найголовніше, що незалежність "Самопомочі" (небажання йти на компроміси з п'ятим президентом Петром Порошенком і коаліцією. - Ред.) і пояснювалася тим, що ми були фінансово незалежні від будь-якого впливу. Це те, що найбільше дратувало президента Порошенка. Справді дратувало, не тільки на записах", - сказала Сироїд.

Вона також згадала момент, коли нібито Порошенко скаржиться нібито Байдену, що без голосів "Самопомочі" він не зможе провести через парламент зміни до Конституції в частині правосуддя. Ця розмова відбувалася на початку травня 2016 року. "Самопоміч" не хотіла підтримувати ці зміни. І тоді, наприкінці травня, якщо не за наказом, то з відома Петра Порошенка стався підпал Грибовицького сміттєвого полігону (у Львові. - Ред.). І це був якраз інструмент тиску", - впевнена політик.

Вона підкреслила, що міжнародні відносини і дипломатія - непрості і нелінійні, у кожного є свої інтереси: "Це нормально, коли намагаються використовувати різні впливи. Але інше питання, це наскільки влада представляє державу, відстоює національний інтерес. У "Самопомочі" завжди була своя позиція, якою не завжди були задоволені міжнародні партнери і президент Порошенко, але ця позиція завжди базувалася на національному інтересі".

Сироїд розповіла, що партійна делегація досить часто бувала в США і сьогодні після оприлюднення записів, вона подивилася звіти за підсумками тих поїздок. У 2015 році зустріч стосувалася відмови від прийняття змін до Конституції, в 2016-му - підтримки нового Виборчого кодексу, що політсила робила послідовно, зміни "олігархічного консенсусу" і деолігархізації, мінського формату і неможливості проведення виборів на окупованому Донбасі. Якби їх сьогодні оприлюднили, їй би не було соромно, тому що як і раніше може підписатися під кожним словом.

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Водночас, інтерпретація, з якої було зроблено подання матеріалів, відверто проросійська. При цьому вона загрозлива.

"Ця інтерпретація свідомо робиться для того, щоб знецінити спроможність України. Тобто нав'язується наша нездатність, нібито Україна перебуває під якимось зовнішнім управлінням. Напрошується абсолютно російська риторика української нездатності. І це все потрібно просто відкидати", - підкреслила Сироїд.

Друге, що цією інтерпретацією намагаються зробити - вплинути на відносини України і США.

"Ми розуміємо, що там у розпалі президентська кампанія. І я впевнена, що в такий спосіб Росія намагається не так вплинути на кампанію, як погіршити відносини на тлі кампанії. Тому дуже важливо збирати і поширювати правдиву інформацію", - резюмувала вона.

Політик зазначила: "У мене немає ілюзій і є, як і у нашої політичної сили, ставлення до п'ятого президента Петра Порошенка. Так, потрібно говорити правду, потрібно ці речі розслідувати, потрібно бути готовим почути об'єктивну інформацію, але всі ці розслідування мають вестися в інтересах України, а не Росії. Коли я бачу таку інтерпретацію для того, щоб досягти інтересів Росії, тоді я так само повинна про це сказати".