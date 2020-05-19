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Новини
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Оприлюднене нардепом Деркачем має дві мети: показати неспроможність України і дискредитувати її в очах США, - Сироїд

Оприлюднене нардепом Деркачем має дві мети: показати неспроможність України і дискредитувати її в очах США, - Сироїд

Матеріали, оприлюднені нардепом Андрієм Деркачем, мають дві мети: показати неспроможність України як держави і дискредитувати її в очах американських партнерів.

Про це лідер партії "Об'єднання "Самопоміч" Оксана Сироїд розповіла Цензор.НЕТ.

Політик не взялася стверджувати автентичність оприлюднених аудіозаписів, опублікованих народним депутатом Андрієм Деркачем, проте прокоментувала загальний зміст матеріалів і моменти, які стосуються її політсили.

Зазначимо, що одна з нібито розмов п'ятого президента Петра Порошенка з тодішнім віцепрезидентом США Джо Байденом стосується процесу створення нової коаліції і затвердження нового складу Кабміну, передає ТСН. Український політик, серед іншого, нібито заявив, що "Самопоміч" за лояльність вимагала звільнення тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна, змінити склад ЦВК і закон про вибори. Крім того, нібито Порошенко повідомив, що політсила отримала "значну фінансову підтримку" від США, які тому мають на неї сильний вплив.

"Ті інтерпретації, які запропонував Деркач, абсолютно абсурдні, не мають під собою жодних підстав. Один із прикладів, який давно вже мусолиться, щодо нібито зовнішнього управління Україною. Це абсолютно російська пропаганда. Що американці вимагали, керували і так далі", - підкреслила Оксана Сироїд.

Лідер партії "Об'єднання "Самопоміч" пригадала період, до якого належать записи (кінець 2015-го - початок 2016-го). Зокрема, відставка генпрокурора Віктора Шокіна була зумовлена "головним чином бажанням тоді ще народного депутата Юрія Луценка обійняти цю посаду". За словами політика, доказом того, що він готував це ще від початку 2015 року, служить підготовка і прийняття в липні змін до закону про прокуратуру, який передбачає концентрацію влади в руках глави ГПУ. Сироїд зазначила, що початок роботи над законопроєктом відбувався разом з її політсилою. "Швидко ми зрозуміли, що це відверте шахрайство, і тоді Луценко почав пропихати це дуже вульгарно. Він ще тоді не приховував, що робить це для себе і під себе", - заявила вона. Водночас, підкреслила Сироїд, "Самопоміч" вимагала звільнення Шокіна через його бездіяльність: "Згадайте, це 2015 рік. Всі чекали, що будуть розслідування злочинів на Майдані. І бездіяльність генерального прокурора шокувала". При цьому політик була присутня на декількох міжнародних зустрічах, де Байдена просили підтримати відставку генпрокурора представники різних політсил та громадських ініціатив.

"Це нещиро, коли людина з голосом Петра Порошенка каже про те, що він зробив це для Байдена, бо всі знали, що зробив він це для Юрія Луценка. Для того, щоб він обійняв посаду генерального прокурора. При цьому він переконував все міжнародне співтовариство, що Луценко буде геніальним прокурором, дуже справедливим, тому що сидів у тюрмі", - зазначила Сироїд, підкресливши, що неодноразово особисто була присутня при подібних розмовах на зустрічах.

Політик також спростувала інформацію про отримання політсилою зовнішнього фінансування.

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"Самопоміч" ніколи не брала грошей. Брати гроші у міжнародних інститутів протизаконно. Але найголовніше, що незалежність "Самопомочі" (небажання йти на компроміси з п'ятим президентом Петром Порошенком і коаліцією. - Ред.) і пояснювалася тим, що ми були фінансово незалежні від будь-якого впливу. Це те, що найбільше дратувало президента Порошенка. Справді дратувало, не тільки на записах", - сказала Сироїд.

Вона також згадала момент, коли нібито Порошенко скаржиться нібито Байдену, що без голосів "Самопомочі" він не зможе провести через парламент зміни до Конституції в частині правосуддя. Ця розмова відбувалася на початку травня 2016 року. "Самопоміч" не хотіла підтримувати ці зміни. І тоді, наприкінці травня, якщо не за наказом, то з відома Петра Порошенка стався підпал Грибовицького сміттєвого полігону (у Львові. - Ред.). І це був якраз інструмент тиску", - впевнена політик.

Вона підкреслила, що міжнародні відносини і дипломатія - непрості і нелінійні, у кожного є свої інтереси: "Це нормально, коли намагаються використовувати різні впливи. Але інше питання, це наскільки влада представляє державу, відстоює національний інтерес. У "Самопомочі" завжди була своя позиція, якою не завжди були задоволені міжнародні партнери і президент Порошенко, але ця позиція завжди базувалася на національному інтересі".

Сироїд розповіла, що партійна делегація досить часто бувала в США і сьогодні після оприлюднення записів, вона подивилася звіти за підсумками тих поїздок. У 2015 році зустріч стосувалася відмови від прийняття змін до Конституції, в 2016-му - підтримки нового Виборчого кодексу, що політсила робила послідовно, зміни "олігархічного консенсусу" і деолігархізації, мінського формату і неможливості проведення виборів на окупованому Донбасі. Якби їх сьогодні оприлюднили, їй би не було соромно, тому що як і раніше може підписатися під кожним словом.

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Водночас, інтерпретація, з якої було зроблено подання матеріалів, відверто проросійська. При цьому вона загрозлива.

"Ця інтерпретація свідомо робиться для того, щоб знецінити спроможність України. Тобто нав'язується наша нездатність, нібито Україна перебуває під якимось зовнішнім управлінням. Напрошується абсолютно російська риторика української нездатності. І це все потрібно просто відкидати", - підкреслила Сироїд.

Друге, що цією інтерпретацією намагаються зробити - вплинути на відносини України і США.

"Ми розуміємо, що там у розпалі президентська кампанія. І я впевнена, що в такий спосіб Росія намагається не так вплинути на кампанію, як погіршити відносини на тлі кампанії. Тому дуже важливо збирати і поширювати правдиву інформацію", - резюмувала вона.

Політик зазначила: "У мене немає ілюзій і є, як і у нашої політичної сили, ставлення до п'ятого президента Петра Порошенка. Так, потрібно говорити правду, потрібно ці речі розслідувати, потрібно бути готовим почути об'єктивну інформацію, але всі ці розслідування мають вестися в інтересах України, а не Росії. Коли я бачу таку інтерпретацію для того, щоб досягти інтересів Росії, тоді я так само повинна про це сказати".

Автор: 

Байден Джо (2883) Деркач Андрій (151) Луценко Юрій (3447) Порошенко Петро (15160) Самопоміч (317) Сироїд Оксана (173)


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Топ коментарі
+18
Вопросы которые завтра не зададут Зеленскому
Мнения / Общество 19-май, 17:199 2 218 0

Мы собрали вопросы, которые завтра специально отобранные журналисты не зададут Владимиру Зеленскому.
Зачем вы шли в Президенты?

Хотелось бы узнать на счёт "Держава у смартфонi", диджитатизации, онлайн референдумов и "Я ваш вирок!", это было про что вообще сказано?

Вернетесь ли вы в квартал после импичмента ?

За что Лещенко получает 300.000 грн?

Как дела у Дениса Ермака? Вы лично считаете его виноватым?

Каков прогресс дела по Свинарчукам?

Почему 30 человек из вашего близкого окружения заняли посты которым они никак не соотвествуют?

В видеоролике о годовщине президентства Зеленского, сам Владимир Александрович говорил о том лично он хочет и это его мечта создать национальную авиакомпанию типа turkish airlines и т.п. есть какие то сроки или уже поставленные задачи? И понимает ли президент что это еще одна кормушка для чиновников разного ранга?

Почему у 80% пенсионеров пенсия меньше,чем прожиточный минимум?

Как это соотносится с конституцией Украины?

Вы жалеете, что пошли на выборы?

Кто из бывших президентов является для вас примером?

Чем бы Вы хотели запомниться на посту Президента своему народу, внешнему миру и вашим детям?

Когда посадят убийц героев Майдана?

Как вы прокомментируете положение закона о банках касающиеся неприкасаемости банковских решений со стороны украинских судов, не является ли это дискредитацией судебной ветви власти?

Не кажется ли вам, что долг МВФ должен быть реструктуризирован, а кредитование прекращено в связи с «неджентльменским» изменением условий для выделения транша?

В приложении Дия доступны электронные паспорта, однако многие организации и например нотариусы отказались их признавать в связи с отсутствием надежного механизма подтверждения. Зачем в таком случае вообще электронные паспорта если их даже в магазине не принимают за документ?

Когда в правительство придут профессионалы?

Денис Ковалев
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19.05.2020 22:55
+18
Все потуги этой руснявой мразоты - попытка отвлечь от очередного расследования против Бени в США.
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19.05.2020 22:55
+17
Как можно дискридитировать того,кто давным давно это сам сделал без всяких пленок.Ясно ,что параша пытается опять нас втянуть в американские разборки,но это никоим образом не преуменьшает петино в этом участие.
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19.05.2020 22:56
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так уже в четверг буде т на равде питро рассматриваться и ТСК, будет комиссия по установлению зрады и коррупции президента,, слава богу возьмутся и дай бог - ответит за все
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20.05.2020 08:12 Відповісти
Цап навіть свої цапської язики не знає, белькоче якусь маячню. Може просто будеш ремегати?
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20.05.2020 08:32 Відповісти
смотрю порохоботы ненашутку возбудились
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20.05.2020 14:08 Відповісти
Пуйло обещал Трампу, что устранит конкурента на выборах через свою сеть ГРУ в Украине. Вот оно и вылезло. Спалилось по-дешовому. СБУ может принимать Деркача в свои объятия.
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20.05.2020 07:20 Відповісти
так то ж не дергач говорил- а питро, вот и установят, его ли голос, а если его- то прыщики между дверей прижмут
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20.05.2020 08:13 Відповісти
Самонеміч переплутала Україну з мальдівською простітуткою....
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20.05.2020 07:39 Відповісти
Во как оказывается. А я, наивный ,всегда думал, что дискредитирует само участие, а обнародование это начало возмездия.
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20.05.2020 07:46 Відповісти
Це не та Сироїд, що "гнала" на минулу владу? Добилася свого, то чого зараз потрібно?
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20.05.2020 09:01 Відповісти
Деркач входив в мафіозні клани,завжди навязував Україні про дружбу з росією і працював в її інтересах. Дуже наївно,що ці записи не використали при виборах,а тільки зараз.хто такий деркач--почитайте його шлях і ви зрозумієте що він ворог України, крещеник кучми і його ставленик.
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20.05.2020 09:09 Відповісти
Чудова нагода поросятам та і взагалі розумному українському виборцю добре проаналізувати цей скандал з держзрадою П.Порошенко.Врешті одуматись і обрати ту партію на місцевих виборах лідер якої виграв два суди проти незаконних тарифів на газ...
***
Президент Петро Порошенко 13 травня 2016 року похвалився перед віце-президентом
США Джо Байденом, що підняв комунальні тарифи на 100% - навіть вище, ніж вимагав МВФ.
https://ua.112.ua/polityka/poroshenko-khvalytsia-baidenu-shcho-pidniav-taryfy-navit-vyshche-nizh-prosyv-mvf-zapys-rozmovy-536517.html

Оприлюднене нардепом Деркачем має дві мети: показати неспроможність України і дискредитувати її в очах США, - Сироїд - Цензор.НЕТ 8714
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20.05.2020 09:20 Відповісти
жесть!
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20.05.2020 11:08 Відповісти
После того, как Гео Лерос опубликовал "пленки Ермака" дело завели на Лероса. А есть ли дело по пленкам Зеленского-Трампа?
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20.05.2020 09:31 Відповісти
так "объективное расследование" или "в интересах"? ))) ты определись ))))
дешовая проститутка эта дамочка )))
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20.05.2020 09:32 Відповісти
При чем здесь какие цели, Байден еще давно подтвердит что Шокина сняли по его приказу а пленки только это подтверждают. Поросенко на нары за гос. измену.
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20.05.2020 10:07 Відповісти
че то никого не смущает,что порох задрал тарифы выше чем требовали?!
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20.05.2020 10:11 Відповісти
ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ разговоров Петра Порошенко с Джоном Керри (03.12.2015) и Джо Байденом (24.02.2017).
Разговор Петра Порошенко с Джоном Керри ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ разговора (таимкод 00:https://www.youtube.com/watch?v=GG7T4HqUuQs&t=1430s 23:50 )
Разговор Петра Порошенко с Джо Байденом. ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ разговора (таимкод https://www.youtube.com/watch?v=GG7T4HqUuQs&t=3813s 01:03:33 )
https://youtu.be/GG7T4HqUuQs
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20.05.2020 10:17 Відповісти
Не пам'ятаю, скільки років тому, але ще за Януковича, я прочитав, що канадський стартап Lyrebird створив програму імітації людського голосу за однохвилинним зразком. Ще тоді стверджувалося, що експертна ідентифікація, за аудіозаписом, відтепер стає принципово неможливою. https://tproger.ru/news/lyrebird-voice-api/ А те, що хтось, користуючись гучною нагодою, намагається нам впердолити, взагалі, не варте уваги.
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20.05.2020 11:06 Відповісти
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