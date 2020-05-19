У мене є відчуття, що Янукович жертва, - Гордон заявив, що буде "дуже цікаве інтерв'ю" із президентом-утікачем

Журналіст Дмитро Гордон, після скандальних інтерв'ю з терористом Ігорем Гіркіним і зрадницею Наталією Поклонською заявив про те, що президент-утікач Віктор Янукович "дуже хоче дати йому інтерв'ю".

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі телеканалу 24Україна.

Гордон заявив: "Мені здається, що Віктор Федорович Янукович дуже хоче дати мені інтерв'ю. Про що у мене є непрямі підтвердження і докази, і я думаю, що наше інтерв'ю з Віктором Федоровичем буде дуже цікавим".

Він продовжив: "Тому що я думаю, що Віктор Янукович - жертва. У мене є стійка вже думка, що він жертва розіграної навколо нього комбінації і я хотів би з ним про це поговорити".

На прохання поговорити про це докладніше, Гордон сказав: "Не можу".

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