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У мене є відчуття, що Янукович жертва, - Гордон заявив, що буде "дуже цікаве інтерв'ю" із президентом-утікачем

У мене є відчуття, що Янукович жертва, - Гордон заявив, що буде

Журналіст Дмитро Гордон, після скандальних інтерв'ю з терористом Ігорем Гіркіним і зрадницею Наталією Поклонською заявив про те, що президент-утікач Віктор Янукович "дуже хоче дати йому інтерв'ю".

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі телеканалу 24Україна.

Гордон заявив: "Мені здається, що Віктор Федорович Янукович дуже хоче дати мені інтерв'ю. Про що у мене є непрямі підтвердження і докази, і я думаю, що наше інтерв'ю з Віктором Федоровичем буде дуже цікавим".

Він продовжив: "Тому що я думаю, що Віктор Янукович - жертва. У мене є стійка вже думка, що він жертва розіграної навколо нього комбінації і я хотів би з ним про це поговорити".

На прохання поговорити про це докладніше, Гордон сказав: "Не можу".

Читайте також: Арахамія про інтерв'ю Гордона з Гіркіним і Поклонською: "Якщо це фіксація доказів, то в цьому є сенс"

Автор: 

Гордон Дмитро (114) Янукович Віктор (10778)


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Топ коментарі
+65
Ага,скорее Федорович-жертва аборта
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19.05.2020 23:23
+64
Гондон большой заказ получил. Няш-мяш, Гирькин, теперь Янык. Кто танцует эту лысую обезьяну?
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19.05.2020 23:26
+57
Гордон, п#..р, допрыгаешься. И охрана не поможет.
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19.05.2020 23:24
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Цього чорта лисого вже пора каструвати!
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20.05.2020 08:56 Відповісти
І що корисного цей "журналіст" зробив для України? Захищав її зі зброєю? Ні. Привів інвестиції, бо він всім розповідає, що знайомий весь світ? Ні. Підставив плече військовим, шпиталям для поранених? Ні. Допоміг медикам, які опинилися на передовій? Ні. А що? А поливає брудом проукраїнських президентів і саму Україну, зайнявши собі теплий і затишний в центрі Києва!
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20.05.2020 09:09 Відповісти
А я завжди думав, що Гордон - річ одноразового використання. Тебе, Дімуся, перед кожним використанням, навиворіт вивертають, а хоча б полощуть?
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20.05.2020 09:11 Відповісти
Він зробив жертвами тисячі українців та граждан України у Криму, Донецьку та Луганську, отож якщо попаде народу у руки, то майже стовідсотково буде жертвою, факт. Посадять на палю та пронесуть вулицями усіх крупних міст.
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20.05.2020 09:17 Відповісти
Все действия Гондона - это спецоперация ФСБ, которая не вчера началась и нескоро закончится... Завтра будет какой-нибудь "воин АТО" с секретной документацией по преступлениям украинской армии против мирного населения лугандона.... До бесконечности могут вылазить в телеэфиры всякие путинские агенты, ругающие Украину и "прославляющие содружество государств под путинским руководством"...ОПЗЖ - похлеще сотни гондоновских интервью.Работают открыто, нагло, агрессивно....И зелёные "слуги сатаны" молчат...
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20.05.2020 09:28 Відповісти
Бляха, да зашибись шо снаряды ЗСУ иногда промахивались и кромсали мирную вату бамбасса .
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20.05.2020 22:19 Відповісти
Інтерв'ю Гордона з Гіркіним та Поклонською. Нам оголошена війна, а ми й не пручаємось - Казанжи
20.05.2020, 09:28 • 223 • https://uainfo.org/blognews/1589955321-interv-yu-gordona-z-girkinim-ta-poklonskoyu-nam-ogoloshena.html#mc-container 0

Нам оголошена війна. Не тиха, не підпільна, не таємна. Ця війна почалась не вчора. І не у 2014 році. І не у 2004-му. Значно раніше.
Але зараз - наступна фаза цієї війни, і вона відкрита, свавільна та нахабна. Де головний трофей - наш мозок. Їм потрібно наш мозок атакувати, захопити, перемогти, підкорити.
І тут з'являються перелицьовані персонажі, зрадників називають героями, ницість і підлість видають за доблесть і відвагу.
Вони називають це "свободою слова". Вони називають це "альтернативною точкою зору". Вони називають це "спектром думок".
Вони вже неодноразово так робили. У них часто це виходило. Наприклад, коли президентом став двічі судимий за кримінальні злочини. Або коли президентом став комік. Обидва - як насмішка над здоровим глуздом. Як приклад відсутності не просто розуму у виборців, а і банального інстинкту самозбереження.
Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1589832843-pislya-bikovih-zavzhdi-prihodyat-girkini-i-tse-lishe-pochatok.html Після бикових завжди приходять гіркіни, і це лише початок принижень - письменник
У них виходило боротися з українською мовою. З українськими героями. З нашою історією.
Вони спробували підважити незалежність країни. Спаплюжити наші цінності. Висміяти наші рани.
Знівечене і патерналістське суспільство радо підхоплює широко розтиражований меседж "у нас другоє мнєніє" і з гигиканням несе його в зубах. Не думаючи, що шлях, яким воно біжить, навряд чи стане злітною смугою. Скоріше - тунелем до пекла. Хоч і асфальтованим.
Тому легітимізуються Поклонська і Гіркін з придуманою на ходу "флешкою для Гааги". Тому активно підігрівається інтерес до опитування про "найкращого президента", яким називають Кучму - того, при кому виникла і зміцніла олігархічна система і промисловий потенціал країни було розподілено між кількома родинами. Тому люди слухають в ефірах нафталінового Кравчука, забувши про "кравчучки", розкрадене і знищене Чорноморське морське пароплавство. Народ вважає, що Кравчук теж був непоганим президентом. А поганий хто? Звісно, що Ющенко.
При Ющенку почалося економічне зростання. Він став першим справді українським президентом, який усвідомлював свою проукраїнськість і розумів свою роль. Але в інформаційному просторі залишилось про "сеньйора Голодомора", вишиванки і глечики.
Бо все українське - смішне, несерйозне, меншовартісне, незначне, шароварне, глупе.
Згадайте, як билась в падучій колишня нардепка Олена Бондаренко з вимогою не встановлювати квоти на українську музику в ефірах. Як висміювали цю тему, знущались і приколювались. За кілька років ми маємо купу гуртів і виконавців, які цікаві та затребувані не лише в Україні.
Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1589463401--okupatsiya-mozku-kazanzhi-rozpovila-shcho-ne-tak-z-interv-yu.html "Окупація мозку", - Казанжи розповіла, що не так з інтерв'ю Гордона з Поклонською
Вся п'ята колона в країні, досі зберігаючи вплив у судових та державних органах, нещадно бореться з активістами Майдану, нівелюючи загиблих у ході Революції Гідності. Вони накрали стільки грошей, що можуть дозволити собі не лише розкішно відсиджуватися в еміграції, а і впливати на події в Україні. Через суди. Через фейкові партії. Через штучно створених "лідерів думок". Через медіа, які відпрацьовують прокремлівський порядок денний.
Вони нищать державу і країну, а ми їм оплачуємо державну охорону. Як ексміністерці часів Януковича Олені Лукаш. Цікаво, чи й досі ми її "охороняємо"?
Ми зараз стоїмо перед купою викликів. Карантин і безпекові заходи, необхідні задля зниження рівня захворювань, яскраво демонструють нам, яка тонка межа між свободою і несвободою. Ми - вільні. Але з певними обмеженнями. Щоб залишитися здоровими і живими.
Отак і межа між правдою і брехнею. Між фактами і пропагандою. Між реальністю і уявленнями.
Якщо не навчимось розрізняти, залишимось не країною, а територією на мапі світу. З людьми, яким свого часу вдало загидили мозок.
І люди не пручались.
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https://www.facebook.com/zoyakazanzhy/posts/10219006412852405 Зоя КАЗАНЖИ
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20.05.2020 10:13 Відповісти
https://twitter.com/IvanIhorovych
https://twitter.com/IvanIhorovych

Ivan Ihorovych

@IvanIhorovych

·https://twitter.com/IvanIhorovych/status/1262845442490077190 10 ч

Істота під кличкою "гордон" вважає, що вбивця понад 130 людей є жертвою.
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20.05.2020 10:16 Відповісти
а следующее интервью с кем? с путиным? И вообще, что раша - наш большой друг и мы сами виноваты? Сволочь гордон.
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20.05.2020 10:18 Відповісти
У штопанного на коленке агента ФСБ очень большая программа, задание. Может быть наградят. Посмертно.
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20.05.2020 10:19 Відповісти
Вот и все, что нам надо знать, об этом штопанном изделии №2
У мене є відчуття, що Янукович жертва, - Гордон заявив, що буде "дуже цікаве інтерв'ю" із президентом-утікачем - Цензор.НЕТ 343
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20.05.2020 10:19 Відповісти
Ви згадайте чия морда ліца висіла на йолкє.Згадайте,як косата просила Ющенка призначити мертветчука віце-прем'єром.Згадайте,як в 2013 в липні в кацапських ЗМІ писали,що мертветчук буде прем'єром в Україні (а що спочатку кричали на майдані?Прибрати азарова!).Згадайте,як після плівок мельниченка,мертветчук, замість литвина, став главою АП.Тобто весь час хтось? хоче пристроїти мертветчука на перші посади в Україні.І янукович,як і кучма,жертва інтриг когось?.
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20.05.2020 13:10 Відповісти
Шановні Українці..не треба дурнів слухати. гордон це просто людина яка захотіла срубіть бабла. На вибоах президента він срубіл бала своїми інтервью і зараз нова проривна мисля у гордона- інтервю з зрадниками і втікачами зрадниками, а може і не в нього це мисля а навіяна... але свої плюси він зразу зрозумів..ну гени. Поклонська- дура і тупенька..а..а аж не цікаво було слухати ..яб не брав в неї інтервью чисто розуміючи її мозкові можливості -Гордону вона цікава)))) Чим? Та авантюрой і ідентичністю мозкової можливості. Гіркин і Гордон...Г.. в квадраті))) Мені Особливо смішно було коли Гордон заявив що він для Гааги інфу збирає..О тут то мене і накрило невгамовним сміхом.. Мало того що Гіркин як справжній шпигун звісно ні чого не сказав би такого що не можна так він ще і використав Гордона для своїх цілей..А тут ще і Гордон зі своїм статусом агента СБУ обісрався..Коротще знов висновок що він так вирішив зрубити бабла. І не бачити далі свого носу.. Тепер ще інтервю Бидляковичем і йому точно дадуть Пуліцерівську пиз...ліну. Хоча я думаю що це все гроші високомірря і чиєсь навіювання заставило гордона робити свої інтервю..Чисто для мене це ще один зазнйкаі зажравшийся великий ***********..))
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20.05.2020 13:11 Відповісти
Реакція Янека на анонс Гордона: "Єслі би знал, шо так можно, я би єщо в 2014-м пєрвим в очєрєдь на інтерв'ю к Гордону запісался."

У мене є відчуття, що Янукович жертва, - Гордон заявив, що буде "дуже цікаве інтерв'ю" із президентом-утікачем - Цензор.НЕТ 9447
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20.05.2020 14:52 Відповісти
Он порча, он чума, он язва здешних мест!»
(А Васька слушает, да ест.) (Иван Крылов, "Кот и повар")
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20.05.2020 14:56 Відповісти
Когда уже жертвой станет этот Гондон?:
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20.05.2020 15:44 Відповісти
А как обезопасил себя, падлюка, сказав, что он работает в содружестве с СБУ? Какая ж СБУ будет сливать такого "ценного агента"?
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20.05.2020 17:18 Відповісти
под гордоном провалилось дно......
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20.05.2020 17:44 Відповісти
Жертва аборта.
Как и Гордон.
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20.05.2020 18:22 Відповісти
у меня есть ощущение, что Янукович мёртв
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20.05.2020 18:29 Відповісти
януковощ жертва собственной клептомании и мании величия.
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20.05.2020 19:09 Відповісти
А вообще интересно, Овощ там жив ещё? Или опять Безрукова в гриме покажут?
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20.05.2020 19:26 Відповісти
Ещё хабенского тоже могут.
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20.05.2020 22:25 Відповісти
Гордон любить бити пробите ним самим дно!
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20.05.2020 21:43 Відповісти
у меня есть ощущение, что Гордон мудак
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20.05.2020 21:45 Відповісти
"Хто це сказав? А ну підійміться! Зайдете до мене потім, я поясню!" с)
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20.05.2020 21:56 Відповісти
И тут Остапа понесло!...
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20.05.2020 22:11 Відповісти
А Мікола Яновіч будет? похоже, у Г-на работы непочатый край!
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20.05.2020 22:17 Відповісти
И даже гиви с моторолой
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20.05.2020 22:26 Відповісти
За що там убили Шеремета?
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20.05.2020 23:00 Відповісти
Янукович конечно не жертва, но комбинаций и комбинаторов у нас хоть отбавляй. В результате комбинаций и технологий, нами всегда управляли олигархи и околоолигархические группировки. Янукович же тоже участник одной из таких группировок. Жертвы же всего этого - простые украинцы.
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01.08.2020 15:10 Відповісти
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