У спробах спростувати шквал критики через порушення в окупованому Криму РФ скликає відеозустріч в ООН "за участю жителів", - Кислиця

Москва намагається дати відповідь на шквал міжнародної критики на свою адресу через порушення статуту ООН, а також прав і свобод на окупованому півострові.

Про це в ексклюзивному коментарі Укрінформу розповів постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, переда Цензор.НЕТ.

"Україна разом з партнерами ще 6 березня провела неформальне засідання членів РБ ООН за формулою Арріа, присвячене ситуації в Криму. Тоді міжнародна спільнота засудила Росію за тимчасову окупацію українського півострова та порушення прав людини. Аби хоч якось виправдати свій провал у березні, російська делегація не знайшла нічого кращого, як скористатися "ноу-хау" України та партнерів й організувати неформальну інтернет-дискусію щодо Криму для членів Радбезу та запрошених осіб", - зазначив Кислиця.

Таким чином глава Постійного представництва України при ООН прокоментував ініціативу російської делегації провести 21 травня "неформальну відеоконференцію" Радбезу "за участі жителів Криму".

"Російська сторона запросила на зустріч в інтернеті так званих представників громадянського суспільства та ЗМІ Криму. Нам також добре відомо, що останніми тижнями росіяни намагалися запросити представників окупаційної влади Криму, проти яких діють міжнародні санкції. Але Україні та її партнерам удалося цьому запобігти. Росія вкотре намагається вистрелити собі в ногу", - підкреслив український дипломат.

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У цьому зв'язку він зауважив, що в Кремлі прагнуть задіяти свої старі методи: "Одразу хочу усіх заспокоїти. Нічого нового ми не почуємо. Росіяни та їхні "ряджені" актори зачитають чергову мантру про "добровільне возз’єднання кримського народу із РФ", а міжнародна спільнота повторить базові істини, де: а) Кримський півострів – тимчасово окупований; б) Росія – держава-окупант; в) окупаційна влада має припинити порушення прав людини".

Кислиця також наголосив, що ніякого визнання окупації українського півострова не відбудеться.

Зазначимо, що проведення обговорень у Раді Безпеки ООН за формулою Арріа мають неформальний характер. Рішення про участь у таких дискусіях приймаються кожною державою-членом окремо, і були випадки, коли країни відмовлялися долучитися до таких заходів.

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