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Новини Окупація Криму
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У спробах спростувати шквал критики через порушення в окупованому Криму РФ скликає відеозустріч в ООН "за участю жителів", - Кислиця

У спробах спростувати шквал критики через порушення в окупованому Криму РФ скликає відеозустріч в ООН

Москва намагається дати відповідь на шквал міжнародної критики на свою адресу через порушення статуту ООН, а також прав і свобод на окупованому півострові.

Про це в ексклюзивному коментарі Укрінформу розповів постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, переда Цензор.НЕТ.

"Україна разом з партнерами ще 6 березня провела неформальне засідання членів РБ ООН за формулою Арріа, присвячене ситуації в Криму. Тоді міжнародна спільнота засудила Росію за тимчасову окупацію українського півострова та порушення прав людини. Аби хоч якось виправдати свій провал у березні, російська делегація не знайшла нічого кращого, як скористатися "ноу-хау" України та партнерів й організувати неформальну інтернет-дискусію щодо Криму для членів Радбезу та запрошених осіб", - зазначив Кислиця.

Таким чином глава Постійного представництва України при ООН прокоментував ініціативу російської делегації провести 21 травня "неформальну відеоконференцію" Радбезу "за участі жителів Криму".

"Російська сторона запросила на зустріч в інтернеті так званих представників громадянського суспільства та ЗМІ Криму. Нам також добре відомо, що останніми тижнями росіяни намагалися запросити представників окупаційної влади Криму, проти яких діють міжнародні санкції. Але Україні та її партнерам удалося цьому запобігти. Росія вкотре намагається вистрелити собі в ногу", - підкреслив український дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія систематично залякує та утискає кримських татар в окупованому Криму, - МЗС Німеччини

У цьому зв'язку він зауважив, що в Кремлі прагнуть задіяти свої старі методи: "Одразу хочу усіх заспокоїти. Нічого нового ми не почуємо. Росіяни та їхні "ряджені" актори зачитають чергову мантру про "добровільне возз’єднання кримського народу із РФ", а міжнародна спільнота повторить базові істини, де: а) Кримський півострів – тимчасово окупований; б) Росія – держава-окупант; в) окупаційна влада має припинити порушення прав людини".

Кислиця також наголосив, що ніякого визнання окупації українського півострова не відбудеться.

Зазначимо, що проведення обговорень у Раді Безпеки ООН за формулою Арріа мають неформальний характер. Рішення про участь у таких дискусіях приймаються кожною державою-членом окремо, і були випадки, коли країни відмовлялися долучитися до таких заходів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС закликає Росію припинити порушення прав людини в окупованому Криму, - посольство

Автор: 

Крим (14126) ООН (3337) росія (64923) Радбез ООН (850) Кислиця Сергій (207)


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Топ коментарі
+10
А з чого почався той шквал ?
Чому наші змі мовчать ? Реакція влади теж слабка.
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19.05.2020 23:42
+7
с участием "мэсных жытэлэй" с ростова и краснодара
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19.05.2020 23:39
+6
кацапы фашисты 21.их логово в кремле будет уничтожено
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19.05.2020 23:43
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с участием "мэсных жытэлэй" с ростова и краснодара
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19.05.2020 23:39 Відповісти
моксель знову зі своїми гебнявими витребеньками
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19.05.2020 23:39 Відповісти
А з чого почався той шквал ?
Чому наші змі мовчать ? Реакція влади теж слабка.
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19.05.2020 23:42 Відповісти
Наши СМИ вообще обо всем молчат. Шлен...ра Мосейчук про борщевой набор и не заикается. Он в 2,5 раза дороже стал, чем год назад.
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20.05.2020 01:04 Відповісти
кацапы фашисты 21.их логово в кремле будет уничтожено
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19.05.2020 23:43 Відповісти
ПРИГЛАСИТЕ ТУДА ДЖАМАЛУ- она их порвёт как Тузик тряпку
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19.05.2020 23:46 Відповісти
Це якби Гітлєр показав трансляцію з Освенцима,про щасливе життя Євреїв.
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19.05.2020 23:46 Відповісти
Але Геббельс якраз і щось подібне робив!
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19.05.2020 23:52 Відповісти
Зара це робить Гондон.
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20.05.2020 00:20 Відповісти
Є такий метод для виправдання, який називається перевод стрілок. Ось так Путін виправдовується. Хто у нас використовує подібний метод і шукає винуватих?
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19.05.2020 23:49 Відповісти
142 раза на пресс-марафоне кто-то называл виновного....
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19.05.2020 23:59 Відповісти
Ну это как в Собачьем сердце у Булгакова----*жильцы нашего дома.....*.
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19.05.2020 23:57 Відповісти
в Минске таже картина"с участием ряженых" от неподконтрольных территорий...
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20.05.2020 00:06 Відповісти
1. Мешканці будуть спеціально підібрані. Немає ні найменшого сумніву, що противники анексії не будуть допущені, або будуть допущені лише дурачки з них.
2. Думка мешканців ніяк не впливає на факт агресії. За будь-якої думки мешканців питання повинно вирішуватися з взаємною повагою сторін і згідно міжнародних законів.
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20.05.2020 00:39 Відповісти
УКРАЇНА - суверенна унітарна держава, адміністративно-територіальними одиницями першого рівня якої є 24 області, 1 Українська автономна республіка (АР Крим) і 2 міста, що мають спеціальний статус: Київ і Севастополь. Області і автономна республіка які розділені на 490 районів і 176 міст обласного і республіканського (автономної республіки) підпорядкування.
I будь який ворог окупант що зазіхнув на найсвятіше в світі на територіальну цілісність (Крим, Донбас) і суверенітет Української держави буде обов'язково знищений багатомільйонним українським народом. Хто б він не був, навіть наш самий найлютіший ворог -окупант в світі жахливi личакові окупанти москалі -кацапи зі своїм кривавим маньяком фюрером )(уйлом з кривавоi фашистською ********* паРаші.
А Крим це суверенна українська автономна республіка АРК, а Донбас це Донецька і Луганські українські області і вони а це святе назавжди є і будуть вічно в складі Української держави України -Русі. І незважаючи на тимчасову продажну про-кремлёвскую владу ЗЕбілів капітулянтів національно визвольна війна українського народу за свою тимчасово окуповану російськими фашистами загарбниками суверенну святу українську землю Криму і Донбасу буде наростати і закінчиться тільки тоді коли останній проклятий українським народом кривавий російський фашист окупант )(уйла покине цю нашу рідну але тимчасово окуповану святу Українську землю
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20.05.2020 06:47 Відповісти
Каких жителей? Сотни тысяч кацапских семей завезенным ****** с 2014? Или сотни тысяч вынужденных покинуть Украинский Крым?

Московия - страна террорист, страна оккупант. Просто сдохни страна говна, сделай мир лучше.
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20.05.2020 01:17 Відповісти
Украине надо опровергнуть тезис о "добровольном воссоединении крымского народа с РФ", конкретными фактами. взять и провести видеовстречу в ООН "с участием Украинских жителей Крыма. Так сказать, клин клином вышибать, опровергать российскую пропаганду а не прятать голову в песок. Глупыми запретами и цензурой, только поможешь российской пропаганде, посеяв сомнения.
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20.05.2020 06:37 Відповісти
-
Сознание крымчан в 2014 году те которые необдуманно приветствовали оккупацию Россией Крыма, и 65% их наивно ощущали уверенность в завтрашнем дне ( опрос). А индикаторами в данном процессе роста смертности служат показатели «моральной статистики»: грабежи, разбои, убийства, самоубийства, разводы и общая преступность. Но уже в 2015 - 2018г. преступность в АРК увеличилась и продолжает увеличится по сей день на 53%, в Севастополе - на 45%. А экономические преступления - на 143% (!), в том числе вымогательство - на 70%, кражи - на 32%, грабежи - на 11%, хулиганство - на 29%. Все это - свидетельства катастрофического обнищания населения. Две трети совершивших преступление лиц не имели постоянного источника дохода. Рост озлобленности и агрессивности проявился увеличением тяжких и особо тяжких преступлений на ужасных 123%, в том числе убийств - на 53%, разбоев - на 48%, тяжелых телесных повреждений - на 25%. Число разводов увеличилось на 200%. Весь этот негатив привел к снижению рождаемости. Из-за этого скорость депопуляции (вымирания) населения катастрофически увеличилась в 2,2 раза по сравнению с 2012 г. Нарастает огромная опасность гуманитарной катастрофы, из за временной преступной оккупации и временной аннексии Украинского Крыма проклятой вражеской паРашей.
И сейчас во временно оккупированном Украинском Крыму вообще уже не слышно звериного рёва оккупантова: уря - уря- уря КрымНаш! А всё чаще и чаще озлобленные безнадёжно тоскливые обречённые вопли НамКрыш!.
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20.05.2020 06:42 Відповісти
А чего это они катастрофически нищают? Крым сплошная стройка. Работы там полно, а они и нищают и депопулируют. Брали бы пример с Украины.
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20.05.2020 06:51 Відповісти
Кстати весь мир убедится по количеству проплаченных выступлений насколько московия похожа на Северную Корею.
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20.05.2020 08:06 Відповісти
 
 