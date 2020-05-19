У спробах спростувати шквал критики через порушення в окупованому Криму РФ скликає відеозустріч в ООН "за участю жителів", - Кислиця
Москва намагається дати відповідь на шквал міжнародної критики на свою адресу через порушення статуту ООН, а також прав і свобод на окупованому півострові.
Про це в ексклюзивному коментарі Укрінформу розповів постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, переда Цензор.НЕТ.
"Україна разом з партнерами ще 6 березня провела неформальне засідання членів РБ ООН за формулою Арріа, присвячене ситуації в Криму. Тоді міжнародна спільнота засудила Росію за тимчасову окупацію українського півострова та порушення прав людини. Аби хоч якось виправдати свій провал у березні, російська делегація не знайшла нічого кращого, як скористатися "ноу-хау" України та партнерів й організувати неформальну інтернет-дискусію щодо Криму для членів Радбезу та запрошених осіб", - зазначив Кислиця.
Таким чином глава Постійного представництва України при ООН прокоментував ініціативу російської делегації провести 21 травня "неформальну відеоконференцію" Радбезу "за участі жителів Криму".
"Російська сторона запросила на зустріч в інтернеті так званих представників громадянського суспільства та ЗМІ Криму. Нам також добре відомо, що останніми тижнями росіяни намагалися запросити представників окупаційної влади Криму, проти яких діють міжнародні санкції. Але Україні та її партнерам удалося цьому запобігти. Росія вкотре намагається вистрелити собі в ногу", - підкреслив український дипломат.
У цьому зв'язку він зауважив, що в Кремлі прагнуть задіяти свої старі методи: "Одразу хочу усіх заспокоїти. Нічого нового ми не почуємо. Росіяни та їхні "ряджені" актори зачитають чергову мантру про "добровільне возз’єднання кримського народу із РФ", а міжнародна спільнота повторить базові істини, де: а) Кримський півострів – тимчасово окупований; б) Росія – держава-окупант; в) окупаційна влада має припинити порушення прав людини".
Кислиця також наголосив, що ніякого визнання окупації українського півострова не відбудеться.
Зазначимо, що проведення обговорень у Раді Безпеки ООН за формулою Арріа мають неформальний характер. Рішення про участь у таких дискусіях приймаються кожною державою-членом окремо, і були випадки, коли країни відмовлялися долучитися до таких заходів.
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Чому наші змі мовчать ? Реакція влади теж слабка.
2. Думка мешканців ніяк не впливає на факт агресії. За будь-якої думки мешканців питання повинно вирішуватися з взаємною повагою сторін і згідно міжнародних законів.
I будь який ворог окупант що зазіхнув на найсвятіше в світі на територіальну цілісність (Крим, Донбас) і суверенітет Української держави буде обов'язково знищений багатомільйонним українським народом. Хто б він не був, навіть наш самий найлютіший ворог -окупант в світі жахливi личакові окупанти москалі -кацапи зі своїм кривавим маньяком фюрером )(уйлом з кривавоi фашистською ********* паРаші.
А Крим це суверенна українська автономна республіка АРК, а Донбас це Донецька і Луганські українські області і вони а це святе назавжди є і будуть вічно в складі Української держави України -Русі. І незважаючи на тимчасову продажну про-кремлёвскую владу ЗЕбілів капітулянтів національно визвольна війна українського народу за свою тимчасово окуповану російськими фашистами загарбниками суверенну святу українську землю Криму і Донбасу буде наростати і закінчиться тільки тоді коли останній проклятий українським народом кривавий російський фашист окупант )(уйла покине цю нашу рідну але тимчасово окуповану святу Українську землю
Московия - страна террорист, страна оккупант. Просто сдохни страна говна, сделай мир лучше.
Сознание крымчан в 2014 году те которые необдуманно приветствовали оккупацию Россией Крыма, и 65% их наивно ощущали уверенность в завтрашнем дне ( опрос). А индикаторами в данном процессе роста смертности служат показатели «моральной статистики»: грабежи, разбои, убийства, самоубийства, разводы и общая преступность. Но уже в 2015 - 2018г. преступность в АРК увеличилась и продолжает увеличится по сей день на 53%, в Севастополе - на 45%. А экономические преступления - на 143% (!), в том числе вымогательство - на 70%, кражи - на 32%, грабежи - на 11%, хулиганство - на 29%. Все это - свидетельства катастрофического обнищания населения. Две трети совершивших преступление лиц не имели постоянного источника дохода. Рост озлобленности и агрессивности проявился увеличением тяжких и особо тяжких преступлений на ужасных 123%, в том числе убийств - на 53%, разбоев - на 48%, тяжелых телесных повреждений - на 25%. Число разводов увеличилось на 200%. Весь этот негатив привел к снижению рождаемости. Из-за этого скорость депопуляции (вымирания) населения катастрофически увеличилась в 2,2 раза по сравнению с 2012 г. Нарастает огромная опасность гуманитарной катастрофы, из за временной преступной оккупации и временной аннексии Украинского Крыма проклятой вражеской паРашей.
И сейчас во временно оккупированном Украинском Крыму вообще уже не слышно звериного рёва оккупантова: уря - уря- уря КрымНаш! А всё чаще и чаще озлобленные безнадёжно тоскливые обречённые вопли НамКрыш!.