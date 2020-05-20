Реформа "Укроборонпрому" передбачає три стадії і має завершитися після 2022 року, - Абромавичус
Законодавство для початку реформи української оборонної промисловості може бути прийняте Верховною Радою в серпні-вересні.
Таке переконання у вівторок під час онлайн-включення, організованого "Атлантичною радою" (Вашингтон) висловив гендиректор державного концерну "Укроборонпром" Айварас Абромавичус, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Відповідно до нинішньої динаміки, я вірю, що це законодавство буде прийняте в серпні або вересні", - сказав Абромавичус.
Він представив стратегію реформування державного концерну, яка передбачає три головні стадії. Так, до 2021 року очікується завершення фази "стабілізації через корпоратизацію", яка крім запровадження корпоративного управління охоплюватиме також імплементацію міжнародних стандартів, вирішення питань заборгованості та банкрутства.
Друга стадія, яка передбачатиме консолідацію, реструктуризацію та відновлення оборонних активів, запланована на період 2021-2022 рр.
Початок третьої фази реформування, яка отримала назву "зростання та інновації", очікується після 2022 року.
При цьому сам концерн "Укроборонпром" у нинішньому вигляді, буде розділений на шість окремих корпорацій: авіабудування, авіаремонту, ракетобудування, радарних установок і систем ППО, бронетехніки, морських систем.
Нагадаємо, 8 травня "Укроборонпром" представив стратегію трансформації і дорожню карту реформ. 28 найменш перспективних підприємств передадуть Фонду держмайна, ще 50 - реорганізують.
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Всего за год новая украинская власть поменяла сухпай. Военные плюются как за год все испоганилось.
Теперь нашим воинам снова приходится привыкать к тушенке в жестяных банках, чего давно уже нет в армии стран НАТО. Никакого тебе беспламенного подогрева. Если хочешь есть теплую еду, разжигай огонь, сливай противнику позиции дымом, трать время, зато еду теплую поешь, а не хочешь - ешь холодную еду. Сейчас же не идет речь о каких-то новых разработках, о проведении реформы в Минобороны, сейчас речь идет о том, чтобы сохранить те наработки, которые были проведены предыдущей власти во главе с Порошенко.
Правда, значительное число военных голосовали за Бубочку; так они лишь потребляют результаты своего выбора, забыв: а кто же именно создавал с полного нуля эту армию.