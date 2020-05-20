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Реформа "Укроборонпрому" передбачає три стадії і має завершитися після 2022 року, - Абромавичус

Реформа

Законодавство для початку реформи української оборонної промисловості може бути прийняте Верховною Радою в серпні-вересні.

Таке переконання у вівторок під час онлайн-включення, організованого "Атлантичною радою" (Вашингтон) висловив гендиректор державного концерну "Укроборонпром" Айварас Абромавичус, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Відповідно до нинішньої динаміки, я вірю, що це законодавство буде прийняте в серпні або вересні", - сказав Абромавичус.

Він представив стратегію реформування державного концерну, яка передбачає три головні стадії. Так, до 2021 року очікується завершення фази "стабілізації через корпоратизацію", яка крім запровадження корпоративного управління охоплюватиме також імплементацію міжнародних стандартів, вирішення питань заборгованості та банкрутства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвілі заявив про пріоритетність реформи "Укроборонпрому": Прискоримо процес перетворення концерну

Друга стадія, яка передбачатиме консолідацію, реструктуризацію та відновлення оборонних активів, запланована на період 2021-2022 рр.

Початок третьої фази реформування, яка отримала назву "зростання та інновації", очікується після 2022 року.

При цьому сам концерн "Укроборонпром" у нинішньому вигляді, буде розділений на шість окремих корпорацій: авіабудування, авіаремонту, ракетобудування, радарних установок і систем ППО, бронетехніки, морських систем.

Читайте також: Держпідприємство "Антонов" звернулося до Зеленського: керівництво "Укроборонпрому" знищує оборонний комплекс країни

Нагадаємо, 8 травня "Укроборонпром" представив стратегію трансформації і дорожню карту реформ. 28 найменш перспективних підприємств передадуть Фонду держмайна, ще 50 - реорганізують.

Автор: 

реформи (3206) Укроборонпром (1732) Абромавичус Айварас (211)


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Топ коментарі
+6
Всего 1 год понадобился власти, чтобы отменить сухпай НАТО и вернуть в армию жестяные банки с тушенкой.
Всего за год новая украинская власть поменяла сухпай. Военные плюются как за год все испоганилось.
Теперь нашим воинам снова приходится привыкать к тушенке в жестяных банках, чего давно уже нет в армии стран НАТО. Никакого тебе беспламенного подогрева. Если хочешь есть теплую еду, разжигай огонь, сливай противнику позиции дымом, трать время, зато еду теплую поешь, а не хочешь - ешь холодную еду. Сейчас же не идет речь о каких-то новых разработках, о проведении реформы в Минобороны, сейчас речь идет о том, чтобы сохранить те наработки, которые были проведены предыдущей власти во главе с Порошенко.
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20.05.2020 00:04
+6
15.05.20 18:20 https://censor.net/news/3195880/gospredpriyatie_antonov_obratilos_k_zelenskomu_rukovodstvo_ukroboronproma_unichtojaet_oboronnyyi_kompleks
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20.05.2020 00:06
+5
"Антонов" уже взвыл от их "реформ", хотят уничтожить то, что не получалось уничтожить все годы независимости.
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20.05.2020 00:28
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Реформа "Укроборонпрома" предполагает мое увольнение, - Абромавичус
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20.05.2020 00:00 Відповісти
За решетку..
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20.05.2020 00:04 Відповісти
Всего 1 год понадобился власти, чтобы отменить сухпай НАТО и вернуть в армию жестяные банки с тушенкой.
Всего за год новая украинская власть поменяла сухпай. Военные плюются как за год все испоганилось.
Теперь нашим воинам снова приходится привыкать к тушенке в жестяных банках, чего давно уже нет в армии стран НАТО. Никакого тебе беспламенного подогрева. Если хочешь есть теплую еду, разжигай огонь, сливай противнику позиции дымом, трать время, зато еду теплую поешь, а не хочешь - ешь холодную еду. Сейчас же не идет речь о каких-то новых разработках, о проведении реформы в Минобороны, сейчас речь идет о том, чтобы сохранить те наработки, которые были проведены предыдущей власти во главе с Порошенко.
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20.05.2020 00:04 Відповісти
У власти - предатели. Тут, собственно, и обсуждать нечего.
Правда, значительное число военных голосовали за Бубочку; так они лишь потребляют результаты своего выбора, забыв: а кто же именно создавал с полного нуля эту армию.
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20.05.2020 00:36 Відповісти
Так было, а так стало...Реформа "Укроборонпрому" передбачає три стадії і має завершитися після 2022 року, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 8833
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20.05.2020 00:05 Відповісти
Торопятся и Укроборонпром развалить по-быстрому"
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20.05.2020 00:05 Відповісти
За рік доламати не змогли?
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20.05.2020 00:05 Відповісти
15.05.20 18:20 https://censor.net/news/3195880/gospredpriyatie_antonov_obratilos_k_zelenskomu_rukovodstvo_ukroboronproma_unichtojaet_oboronnyyi_kompleks
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20.05.2020 00:06 Відповісти
Тобто, чергова нищівно-переможна рехворма повинна завершитися у світлому майбутньому, коли вона вже нах...віг нікому не буде потрібною?
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20.05.2020 00:25 Відповісти
"Антонов" уже взвыл от их "реформ", хотят уничтожить то, что не получалось уничтожить все годы независимости.
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20.05.2020 00:28 Відповісти
Третье правительство за год; и все занимаются только одним - перестановками мебели в борделе.
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20.05.2020 00:34 Відповісти
Почему-то само слово " реформа" вызывает в Украине негативную реакцию .
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20.05.2020 00:35 Відповісти
А это слово кочует из телевизора в телевизор уже тридцать лет. Аллергия выработалась.
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20.05.2020 00:37 Відповісти
В 2021 году этот "деятель" будет уже далеко далеко попивать пивко на Лазурке...
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20.05.2020 00:37 Відповісти
Это план по передаче всего в частные руки?
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20.05.2020 02:59 Відповісти
Помнится, заходя в Укроборонпром этот балабол обещал 5 ярдов экспортных доходов, теперь остались только корпоратизация, имплементации, реорганизация и деградация
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20.05.2020 08:05 Відповісти
Боюсь що після цієї чергової "реформи" від "Укроборонпрому" вже нічого не залишиться!
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20.05.2020 08:40 Відповісти
Надеюсь Айвараса не уберут из Укроборонпрома до 2022 года,как убрали Рябошапку из генпрокуратуры.По моему, он единственный достойный человек,и профессиональный менеджер,который еще остался в правительстве.Остальных всех уже ушли.А те кто руководили до него Укроборопромом при Овоще и при Порошенко,ему и в подметки не годятся.
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20.05.2020 09:08 Відповісти
В Америк нет ни какого государственного "оборонпрома", и ни когда не было. И ничего,не страдают.
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20.05.2020 09:18 Відповісти
 
 