Якщо домовитися з Іраном не вийде, то ми підемо шляхом колективного переслідування всюди, де можливо, - Кулеба

Україна продовжує переговори з Іраном, намагаючись домогтися цивілізованого рішення у справі про загибель літака МАУ, збитого іранськими ППО.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

"Іранці - дуже складні переговорники, але з ними не палимо мости і намагаємося домовитися. Але у нас є і "червоні лінії". Ми не будемо домовлятися ціною визнання юридичної відповідальності Ірану за збитий Боїнг і ціною якихось ігор навколо компенсацій всім постраждалим. Ми пропонуємо цивілізовано домовитися", - сказав міністр.

За його словами, першим кроком має бути "якнайшвидше завершення технічного розслідування, включаючи забезпечення розшифровки самописців".

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"Ми пропрацювали модель, як це можна здійснити, я запропонував іранцям, вони взяли час "на подумати". Потім вони сказали, що хотіли б обговорити питання юридичної відповідальності та компенсацій. Наша розмова зараз на цьому етапі", - пояснив Кулеба.

Міністр зазначив, що переговори також ведуться між країнами, громадяни яких загинули під час аварії, - Канадою, Великою Британією, Швецією, Афганістаном і Україною.

"Ми між собою теж спілкуємося. Відповідно, якщо швидко домовитися з Іраном у всіх нас не вийде, то ми підемо довгим, але перевіреним і ефективним шляхом колективного переслідування Ірану скрізь, де можливо, за той злочин, який було скоєно", - пояснив Кулеба.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.