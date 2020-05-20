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Новини Катастрофа літака МАУ в Ірані
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Якщо домовитися з Іраном не вийде, то ми підемо шляхом колективного переслідування всюди, де можливо, - Кулеба

Якщо домовитися з Іраном не вийде, то ми підемо шляхом колективного переслідування всюди, де можливо, - Кулеба

Україна продовжує переговори з Іраном, намагаючись домогтися цивілізованого рішення у справі про загибель літака МАУ, збитого іранськими ППО.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

"Іранці - дуже складні переговорники, але з ними не палимо мости і намагаємося домовитися. Але у нас є і "червоні лінії". Ми не будемо домовлятися ціною визнання юридичної відповідальності Ірану за збитий Боїнг і ціною якихось ігор навколо компенсацій всім постраждалим. Ми пропонуємо цивілізовано домовитися", - сказав міністр.

За його словами, першим кроком має бути "якнайшвидше завершення технічного розслідування, включаючи забезпечення розшифровки самописців".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо переговори про розслідування катастрофи літака МАУ в Ірані зайдуть у глухий кут, Україна та інші постраждалі країни звернуться до суду ООН, - Єнін

"Ми пропрацювали модель, як це можна здійснити, я запропонував іранцям, вони взяли час "на подумати". Потім вони сказали, що хотіли б обговорити питання юридичної відповідальності та компенсацій. Наша розмова зараз на цьому етапі", - пояснив Кулеба.

Міністр зазначив, що переговори також ведуться між країнами, громадяни яких загинули під час аварії, - Канадою, Великою Британією, Швецією, Афганістаном і Україною.

"Ми між собою теж спілкуємося. Відповідно, якщо швидко домовитися з Іраном у всіх нас не вийде, то ми підемо довгим, але перевіреним і ефективним шляхом колективного переслідування Ірану скрізь, де можливо, за той злочин, який було скоєно", - пояснив Кулеба.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Автор: 

Іран (2009) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+8
Импотенты херовы
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20.05.2020 00:09
+8
Ми бачимо що ти верещиш як порося якого каструють без наркозу.
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20.05.2020 00:41
+6
при зешмакле уже иран украину опустил
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20.05.2020 00:14
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20.05.2020 00:09 Відповісти
при зешмакле уже иран украину опустил
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20.05.2020 00:14 Відповісти
Ми бачимо що ти верещиш як порося якого каструють без наркозу.
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20.05.2020 00:41 Відповісти
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20.05.2020 00:56 Відповісти
Поросятке щаз не до этого, ему яйца Пуло защимил с Байденом.
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20.05.2020 00:57 Відповісти
Вот ты длбб прорашистский ,эта муйня ,которую затеяла заСраха не стоит выеденного тобой яйца кащеева ....
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20.05.2020 08:54 Відповісти
похоже на угрозу писюном перебить полено
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20.05.2020 00:15 Відповісти
"мы пойдем путем коллективного преследования везде, где возможно"

А что эта фраза означает?
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20.05.2020 00:16 Відповісти
Она означает что отказав всем в создании международной комиссии по расследованию, (и поехав сами), мы расчитываем что все возьмут нас Иран на деньги трусить.
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20.05.2020 00:49 Відповісти
Я думаю пора перестать играться с Ираном и внести их лидеров в Миротворец. Посмотрим как они тогда запоют.
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20.05.2020 00:18 Відповісти
Придется из-за поребрика Украиной любоваться!
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20.05.2020 01:08 Відповісти
покончат с собой)))
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20.05.2020 11:12 Відповісти
русский, а от кого ваш фюрер в бункере прячется?
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20.05.2020 00:33 Відповісти
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20.05.2020 00:52 Відповісти
Корчинський: про "гардона"
https://www.youtube.com/watch?v=pDvtcQFpHmc
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20.05.2020 00:26 Відповісти
Вы или ударенные , или полностью припизженн*е . Я простой обыватель вижу на флайтрадар , какой самолёт и где летит , а военные нет???
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20.05.2020 00:38 Відповісти
Идёт игра с обывателями типа "кто кого нае...т". Зебил что-то мутит и мухлюет.
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20.05.2020 00:55 Відповісти
Ну если учесть что украинские власти до последнего делали заявления в стиле "какие ваши доказательства вины Ирана"... (видать научились у РФ), то скорее второй вариант)
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20.05.2020 01:26 Відповісти
Да тут собственно в чем дело,пво было не иранское, а татаро-мордовское и сбит был самолет во время закулисных терок вислюка оманского с падлышевым-абортниковым неспроста ...
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20.05.2020 09:05 Відповісти
Ух ты---сильно! надо успеть совет дать---ну чтоб туда никого не послали в то логово! А то как то братаны северные послали туда Грибоедова---дальше классика жанра!
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20.05.2020 00:55 Відповісти
Слова гопника из подворотни. не министра.
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20.05.2020 00:59 Відповісти
Преследовать - удел полиции. надо цивилизованно добиваться истины и справедливости.
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20.05.2020 01:00 Відповісти
Иран Украину откровенно послал после того, как Бубочка почти месяц мямлила про то, что все не так однозначно.

Так что, если кто и будет преследовать Иран везде, где это можно, то точно не зебанарии. Кишка тонка. Особенно, если на ЗЕленуху из Кремля цыкнут.
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20.05.2020 01:37 Відповісти
А какой груз вез наш Боинг если пассажиров было только 40% а самолет задержали из за перегруза?Видимо именно из за этого груза и сбили наш самолет.
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20.05.2020 05:42 Відповісти
-
Що там Іран, коли тільки додуматись ватажок бандитів - терористів в окупованій кремлем бандитській резервації "лугандонія - орло" . І цей кремлівський - опричник пасічник виставив нашому ЗЕбілу капітулянт жорсткий ультиматум: "Війська народної міліції" орло " про те що це збіговисько московських - окупантів і терористів - колаборантів приведені в боєготовність". І він загрожує штурмом наших позицій далеко відсунути лінію фронту ....
А перед цим .... резидент ЗЕбіл - капітулянт як спеціально наче в допомогу окупантам і терористам заявив про наміри Києва відновити зруйнований окупантами міст в Станиці Луганській. Та й навіщо виродку пасічнику кривавою терористичною атакою відсувати лінію фронту? Коли наші продажні ЗЕбіли капітулянти ці слуги кремля, вони і без його наступів самі відводять війська злочинно залишаючи нашу рідну українську землю на поталу лютому ворогу загарбнику..
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20.05.2020 05:54 Відповісти
Г-н Кулеба, в этой истории главное - не извинения и компенсации, а мотив, заказчик, исполнитель. Если бы Иран ничего не скрывал, давно получилось бы договориться.
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20.05.2020 07:28 Відповісти
ТАК ЗАКРОЙТЕ ИХ ПОСОЛЬСТВО !!!
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20.05.2020 07:57 Відповісти
БАРЫГИ ВЫ НЕФТЕГАЗОВЫЕ !!!
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20.05.2020 07:58 Відповісти
значит не договорились...
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20.05.2020 09:59 Відповісти
 
 