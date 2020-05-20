У Раді вже є ініціатива про створення ТСК для оцінки оприлюднених нардепом Деркачем записів, - Разумков
Правоохоронна система та спеціальні служби мають відреагувати на аудіоматеріали, оприлюднені народним депутатом Андрієм Деркачем.
Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив Глава ВР Дмитро Разумков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"На жаль, у мене не було можливості подивитися весь ефір, але ті вижимки… та інформація, вона, м’яко кажучи, вражає, - і сама інформація, і те, з яких кабінетів, можливо, вона з’явилася. Але сто відсотків має відреагувати правоохоронна система, на мій погляд, мають відреагувати і спеціальні служби… Головним питанням для мене як для громадянина є те, чи відповідає вона дійсності. Якщо це відповідає дійсності - то наслідки повинні бути більш ніж жорсткими", - сказав Разумков.
За його словами, поки що стосовно цих плівок питань більше, ніж відповідей.
"Вже є ініціатива в парламенті щодо створення тимчасової слідчої комісії, пов’язаної з оцінкою та розглядом питань, які… були медійно заявлені. Поки що вона ніяк документарно ніяк не оформлена, але мені чомусь здається, що це буде мати продовження", - додав Голова ВР.
Нагадаємо, 19 травня ЗМІ повідомили, що народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які можуть свідчити про нібито вплив Джо Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка.
За словами Деркача, записи він отримав від журналістів-розслідувачів, а запис розмов нібито робив особисто Порошенко.
Перша тема аудіозаписів стосується отримання "$1 млрд в обмін на збереження схем Burisma і міжнародної корупції". Друга - стосується розвалу парламентської коаліції і виборів у лютому 2016 року.
Нагадаємо, в "Європейської Солідарності" Петра Порошенка назвали оприлюднені нардепом Андрієм Деркачем записи "російською провокацією" і "сфабрикованими фрагментами", щоб втягнути Україну у виборчу кампанію в США і зруйнувати двопартійну підтримку Києва.
В "Самопомочі", яка згадувалася в оприлюднених фрагментах, також вбачають у цьому російський слід, і вважають, що це слугує двом цілям: показати неспроможність України як держави і дискредитувати її в очах американських партнерів.
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🤣
Плюс крышевание Бурисмы от всяких проверок
Это для кого-то новость?
І тепер,з допомогою відомих правдолюбців Деркача,Омельченка,Лукаш,Портнова,Шокіна і деяких слуг, в них це може вдатись.
А на плівках кагебешника Деркача нічого сенсаційного немає. Про те,що зняли Шокіна в обмін на черговий кредитний транш,говорив і сам Байден,Бурісма перед українським законом чиста.А якщо в США є питання до участі сина Байдена в цій компанії-можуть почати розслідування (очевидно,такого бажання немає).
Так что получается, что Порошенко слил Байдена?
Что ж он раньше этого не сделал? Понял, что республиканцы делают больше пользы Украине?
А я вважав його в тій шоблі найрозумнішим....
Ті ж кацапські роги стирчать і зараз.
Організувати підтримку Трампу, позбавивши американської підтримки Україну.
Чи не тому і прокацапські мендель, шарії, ганд.ни активізувались?
Чи не тому Зєрмаки кинулись з сепарнею домовлятися, подвійне громадянство протягувати, зустрічі з кацапами ініціювати, про крим патякати
Байден з Обамою негарно зіграв підставивши генерала Флінта і зараз в США розкручується скандал від якого можуть вигребсти і Байден, і Обама, і Хіларі, не кажучи вже про колишніх керівників НАБ, ЦРУ та ФБР, які зліпили "справу Флінта". Крім того, син Байдена погорів не тільки на Бурісмі, а ще гірше на Китаї, звідки отримав півтора мільярда. І це все всплило перед виборами.
Таким чином, даючи Трампу аргументи проти Байдена, кремлядь через Деркачів намагається війти в довіру до Трампа, який здорово нахлобучив ***** з санкціями і нафтою. По-суті, вони пропонують Трампу другу каденцію в обмін на Україну, або нафту, або санкції...
Правда, є надія що, ця витівка коштуватиме дуже дорого не тільки Байдену, а й українським корупціонерам, деркачам та кремляді. Трампушка вже показав свою здатність робити неочікувані кроки.