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У Раді вже є ініціатива про створення ТСК для оцінки оприлюднених нардепом Деркачем записів, - Разумков

У Раді вже є ініціатива про створення ТСК для оцінки оприлюднених нардепом Деркачем записів, - Разумков

Правоохоронна система та спеціальні служби мають відреагувати на аудіоматеріали, оприлюднені народним депутатом Андрієм Деркачем.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив Глава ВР Дмитро Разумков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На жаль, у мене не було можливості подивитися весь ефір, але ті вижимки… та інформація, вона, м’яко кажучи, вражає, - і сама інформація, і те, з яких кабінетів, можливо, вона з’явилася. Але сто відсотків має відреагувати правоохоронна система, на мій погляд, мають відреагувати і спеціальні служби… Головним питанням для мене як для громадянина є те, чи відповідає вона дійсності. Якщо це відповідає дійсності - то наслідки повинні бути більш ніж жорсткими", - сказав Разумков.

За його словами, поки що стосовно цих плівок питань більше, ніж відповідей.

Також читайте: Оприлюднене нардепом Деркачем має дві мети: показати неспроможність України і дискредитувати її в очах США, - Сироїд

"Вже є ініціатива в парламенті щодо створення тимчасової слідчої комісії, пов’язаної з оцінкою та розглядом питань, які… були медійно заявлені. Поки що вона ніяк документарно ніяк не оформлена, але мені чомусь здається, що це буде мати продовження", - додав Голова ВР.

Нагадаємо, 19 травня ЗМІ повідомили, що народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які можуть свідчити про нібито вплив Джо Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка.

За словами Деркача, записи він отримав від журналістів-розслідувачів, а запис розмов нібито робив особисто Порошенко.

Перша тема аудіозаписів стосується отримання "$1 млрд в обмін на збереження схем Burisma і міжнародної корупції". Друга - стосується розвалу парламентської коаліції і виборів у лютому 2016 року.

Нагадаємо, в "Європейської Солідарності" Петра Порошенка назвали оприлюднені нардепом Андрієм Деркачем записи "російською провокацією" і "сфабрикованими фрагментами", щоб втягнути  Україну у виборчу кампанію в США і зруйнувати двопартійну підтримку Києва.

В "Самопомочі", яка згадувалася в оприлюднених фрагментах, також вбачають у цьому російський слід, і вважають, що це слугує двом цілям: показати неспроможність України як держави і дискредитувати її в очах американських партнерів.

Автор: 

ТСК (373) Деркач Андрій (151) Разумков Дмитро (1526)


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Топ коментарі
+16
пхахаха!а как с ермаком там тянут!
на высер деркача всем плевать!
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20.05.2020 01:06
+13
Экспертиза - только в Штатах! После брата Дерьмака, невинно убиенного Пэдрой на Донбассе, зеленой шобле веры нет. От слова "геть".
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20.05.2020 01:17
+13
да там слугам урода нужно роздуть созданный рашкой фейк - чтобы оправдать зашквары вислюка))
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20.05.2020 01:27
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RO$HEN капець...
🤣
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20.05.2020 04:06 Відповісти
...всім по будках
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20.05.2020 08:20 Відповісти
Деркач - агент КГБ-ФСБ, выполняет задание спецслужб РФ по дискредитации Украины перед США. Откуда у него запись? Дожились - на 6-ом году войны на Банковой, в ВРУ, СБУ сидят враги и сливают Украину Кремлю!
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20.05.2020 04:48 Відповісти
а в чем слив? общеизвестный факт, чтобы заполучить 1 лярд помощи и разтырить его по карманам, бврыги дали завуалированную взятку Байдену - назначили его сына на сладкую должность в Бкрисме с феерической зарплатой во много раз превышающей зарплату седня Коболеву.
Плюс крышевание Бурисмы от всяких проверок
Это для кого-то новость?
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20.05.2020 06:20 Відповісти
Общєізвєстний факт,що Московія намагалась підмінити свою участь у втручанні в вибори США ,втручанням України.
І тепер,з допомогою відомих правдолюбців Деркача,Омельченка,Лукаш,Портнова,Шокіна і деяких слуг, в них це може вдатись.
А на плівках кагебешника Деркача нічого сенсаційного немає. Про те,що зняли Шокіна в обмін на черговий кредитний транш,говорив і сам Байден,Бурісма перед українським законом чиста.А якщо в США є питання до участі сина Байдена в цій компанії-можуть почати розслідування (очевидно,такого бажання немає).
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20.05.2020 06:50 Відповісти
Слив в пленках ермака
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20.05.2020 07:26 Відповісти
а запись разговоров якобы делал лично Порошенко"
Так что получается, что Порошенко слил Байдена?
Что ж он раньше этого не сделал? Понял, что республиканцы делают больше пользы Украине?
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20.05.2020 05:36 Відповісти
Ага, і подарував записи Деркачу!
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20.05.2020 09:37 Відповісти
Нет, он от своего имени сливать будет. Только через полезных идиотов
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20.05.2020 15:00 Відповісти
Хвореньке зібільне звірятко?
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20.05.2020 15:32 Відповісти
Разумков,на радість московським друзям,готовий рішуче втрутитись в вибори США.
А я вважав його в тій шоблі найрозумнішим....
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20.05.2020 06:35 Відповісти
Да! Посадить наконец то мародера шоб не гробив Ослу економику.
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20.05.2020 07:04 Відповісти
Як тільки за свій рік при владі відзвітує на сьогоднішній пресконференції, так одразу і саджайте свого зеленого баригу!
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20.05.2020 09:38 Відповісти
От чоловік постарався,розклав на полички.
В Раде уже есть инициатива о создании ВСК для оценки обнародованных нардепом Деркачом записей, - Разумков - Цензор.НЕТ 6361

В Раде уже есть инициатива о создании ВСК для оценки обнародованных нардепом Деркачом записей, - Разумков - Цензор.НЕТ 2763
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20.05.2020 07:29 Відповісти
давайте, дятлы, топите себя дальше. это ж надо встромить свой @бальник в "дело Байдена" накануне выборов в США.
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20.05.2020 07:36 Відповісти
Знову Україну намагаються використати в передвиборній президентській гонці в США, вже не вперше "пережовують" того Байдена і його сина. Далі, мабуть, "запустять" ще і "отруєного ртуттю" Шокіна
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20.05.2020 07:39 Відповісти
«19 мая ознаменовался очень интересным триггером, ярко демонстрирующим согласованность создания негативной информационной волны, не просто поддакивающей пятой колонной в Украине, а непосредственными пособниками страны-агрессора. Деркач вместо следствия и экспертизы заранее сделал вывод, буквально слово в слово вторящий нарративам кремлевской пропаганды - Украиной управлял Байден.» https://uainfo.org/blognews/1589921805-zapeli-v-unison-kremlevskie-marionetki-atakuyut-ukrainu.html
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20.05.2020 08:02 Відповісти
Петр Алексеевич непревзойденный мастер "договорняков" , где с Байденом , где с Ахметовым и Колей Злочевским - везде имел свой "гешефт" . Настоящий патриот Украины , правда она у него своя .
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20.05.2020 08:14 Відповісти
Ага и воровал в бюджет, и производства открывались и ВВП рос, вот стервец, не то что нынешние....
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20.05.2020 09:39 Відповісти
Зеленая шобла ,ради сохранения рейтинга своего обосравшегося членограя,уже идет на гос.преступления! Ради отвлечения от вислюка оманского и пленок дурака ,они уже передают гос.секреты ,делают интервью с террористами и бандитами.Цель одна,отвлечь внимание от зедебила,и от провала экономики и внешней политике.Впрочем ,не знаю где нет краха.Все где затронули эти зеленые мухи ,превращается в зеленое г-но.
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20.05.2020 08:43 Відповісти
Їх ціль показати що, українське керівництво підконтрольне кремляді.
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20.05.2020 11:12 Відповісти
І фуйло, і коломойський рили на Пороха. Не нарили. Оббрехали, перед виборами, щоб не було часу на спростування. Щоб привести до влади Зеленського.
Ті ж кацапські роги стирчать і зараз.
Організувати підтримку Трампу, позбавивши американської підтримки Україну.
Чи не тому і прокацапські мендель, шарії, ганд.ни активізувались?
Чи не тому Зєрмаки кинулись з сепарнею домовлятися, подвійне громадянство протягувати, зустрічі з кацапами ініціювати, про крим патякати
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20.05.2020 09:14 Відповісти
То,что мародер редкий мерзавец, это видно по голосованию на выборах президента,и по его мерзким поступкам.А вот ввязываться Украине в возню Трампа с Байденом совсем не следует.Считаю,что все события последних дней связанные с пленками,провокация против Украины ФСБ РФ.
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20.05.2020 09:27 Відповісти
ФСБ через гебістів Деркачів підбирається до Трампа.
Байден з Обамою негарно зіграв підставивши генерала Флінта і зараз в США розкручується скандал від якого можуть вигребсти і Байден, і Обама, і Хіларі, не кажучи вже про колишніх керівників НАБ, ЦРУ та ФБР, які зліпили "справу Флінта". Крім того, син Байдена погорів не тільки на Бурісмі, а ще гірше на Китаї, звідки отримав півтора мільярда. І це все всплило перед виборами.
Таким чином, даючи Трампу аргументи проти Байдена, кремлядь через Деркачів намагається війти в довіру до Трампа, який здорово нахлобучив ***** з санкціями і нафтою. По-суті, вони пропонують Трампу другу каденцію в обмін на Україну, або нафту, або санкції...
Правда, є надія що, ця витівка коштуватиме дуже дорого не тільки Байдену, а й українським корупціонерам, деркачам та кремляді. Трампушка вже показав свою здатність робити неочікувані кроки.
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20.05.2020 10:16 Відповісти
Вы только посмотрите какая оперативность! Вот бы так поступили с записями ермака, обнародованных Леросом!
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20.05.2020 10:32 Відповісти
Тут жопа на багато глибше. Деркачі втягнули українську владу в бійку від якої може дуже постраждати вся українська Система, включаючи самих деркачів. Зараз все буде залежати наскільки глибоко вирішить вдарити США та, хто переможе на наступних виборах. Це, вже початок нової "Холодної війни" і українські посадовці виступили з дуже невдалої для себе позиції при будь-якому розскладі.
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20.05.2020 11:11 Відповісти
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