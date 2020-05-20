На пресконференцію Зеленського не акредитували багато ЗМІ, зате пустили представників "Шарій.нет". Мендель пропонує дивитися трансляцію
Річна пресконференція президента Володимира Зеленського - важлива подія, але акредитувати всіх не вийшло.
Про це в Facebook написала прессекретарка глави держави Юлія Мендель, інформує Цензор.НЕТ.
"Дякую всім за подання на акредитацію. Безумовно, річна пресконференція Президента Володимира Зеленського - важлива подія. На жаль, як і раніше, акредитувати всіх не вийшло", - повідомила вона.
Мендель заявила, що "теплі ванни" Зеленському не готували.
"Не сумніваюся, що завтра стане зрозуміло, що жодних "теплих ванн" Володимиру Олександровичу не готували. Як показав рекордний пресмарафон, шостий Президент України готовий відповідати на всі питання навіть впродовж 14 годин", - написала вона.
В акредитації, зокрема, відмовили журналістові програми "Схеми" Михайлу Ткачу, Яніні Соколовій, виданням "Бабель", "Главком", "Тиждень", знімальним групам "Настоящего времени" і "Шустер Live".
Відмови пояснювали однаково - обмеженнями через COVID-19.
У той же час, Ольга Шарій опубліковулапідтвердження акредитації.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в річницю своєї інавгурації 20 травня проведе пресконференцію в Маріїнському палаці. Її початок заплановано на 10:30.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Смотри, бабуля, держись и будь на стреме! Ибо ЗЕленые макаки много обещают, а потом забывают.....
Порадуй внучков пирожками!
Судя по комментариям на Цензоре, это как раз и есть агрессивные 8%.
У вас что,не хватает ума выучить украинский язык,если вы русская,чтобы использовать его в делопроизводстве на работе? А дома говорите не любом языке... За 3 года споров можно было выучить украинский.как государственный,вместо того чтобы сидеть здесь и поливать Порошенко... уже засохшей давно грязью.
Ладно! Вы считаете,что выбрав Зеленского,поступили правильно... Скажите тогда- Почему ,в разгар военных действий ,в Украине ,ВВП росло , а с приходом ЗЕпризента падает и будет падать? Только коронраирус не приплетайте,процесс пошёл до короны и продолжается... А отток инвесторов из Украины? А уменьшение в казне из-за дебильной поддержки доллара,на что уходят все деньги государства. ? Вы что,? Валюту покупаете для торговли с зарубежными фирмами? Не думаю! Те,кто занят серьёзной работой, не имеют времени сидеть здесь!
А вы постоянно здесь,как на работе....
А вы унылая дама, которая почему-то решила, что имеет право уничижительно говорить о президенте Украины, избранного большинством граждан Украины. Что вы знаете об 'оттоке инвесторов ' из Украины? Вы инвестор и у вас 'отток'? Я, например, знаю, что в Украину очень тяжело после деструктивного правления порошенко, но таки возвращается инвестор.
Коронавирус стал причиной падения рынков многих сильных в экономическом плане стран, а вы здесь мне указываете 'не приплетайте коронавирус'. Вы считаете возможным командовать мной, как своим мужем?
Опять повторяю, мне вас просто жаль. Сидите в своей квартире в Германии , не ставшая своей среди немцев и уже чужая в Украине. Прячете свою хроническую ностальгию и неудовлетворенность, пытаясь говорить о вещах, в которых не соображаете хотя бы в силу своего возраста.
Здесь много есть форумчан из заграницы, так сказать. Но в основном это люди, которые желают Украине добра, пытаются анализировать ситуацию, разобраться и помочь Украине. Вы же никак не смените свой менторский тон на что-то более адекватное.
Для вас, и таких как вы, я и была и осталась чужая ...Да и не хочу быть своей.
А для друзей,подруг и родственников ,оставленых в Украине ,я была и осталась близким другом и подругой. И гржданстао я не сменила,как остальные члены моей семьи. Специально ,чтобы поехать в Берлин и проголосовать за ПОРОШЕНКО. И среди немцев есть такие ,с которыми мы обсуждаем события и украинские, и немецкие... И в гости ходим и на пляж вместе... А в ресторанчики ходим большой компанией (все из Украины и одна прукраинская москвичка ) и по средам собираемся играть в "Что,Где,Когда" ( приходят после работы некоторые). Живём полной жизнью.
И очень жаль,что я не умею фото вставлять,а то бы я показала какие у меня огурчики в "пупырышках" и помидоры на веточках (одуряюще пахнущие огородом и летом) в холодильнике..
Кстати,о заслугах Поршенко... Когда я пришла в праксис на массаж в 2007 году .массажист меня спросил откуда я приехала... Когда я ответила, что из Украины из Харькова,он озадаченно спросил:"это возле Новосибирска?" Я чуть с массажного стола не упала
В следующий раз принесла ему атлас... Это не был тупой немец... Он сейчас работает в клинике для спортсменов по восстановлению и реабилитации(учился 6 лет и работал) и сам мастер спорта..Т,е, до Порошнеко,в Германии мало кто знал, что есть такая страна - Украина. А теперь школьники даже знают.
А вы так и не ответили мне на мои вопросы, а как и прошлый раз перевели разговор на "посидеть,огурчики, помидорчики "....
Так что сделал хорошего для украинцев ваш преЗЕдент за год?
Можете тезисно сказать, чего добился бубочка за год?
А журналистам, приходилось сидеть на мокрых стульях
https://t.me/joker_ukr/424
При цьому Суспільне мовлення не впустили.
голоборьдько так і залишився голобородьком.
Йому до Голобородька - як до Місяця.
Серіальний герой справді дбав про людей, справді боровся з корупцією, справді відбирав в багатих та віддавав бідним - такий собі екранний Робін Гуд.
А янелох тільки удає із себе Голобородька, а насправді... - достатньо просто подивитися, що воно зробило за рік: розвалило економіку, створило величезну діру в бюджеті, лізло без мила в дупу до пуйла, 0 посаджених корупціонерів, проте купа карних справ проти атовців, волонтерів, блогерів, майданівців, активістів...
Але 73% підчас прослуховування новин досі здається, що вони дивляться той самий серіал і зараз спритним сценарним поворотом все легко зміниться на 180 градусів...
Тому, пропоную всім, хто не отримав акредитацію взагалі ніяк не висвітлювати цю подію. Наче її і не було. В світі відбувається дуже багато більш цікавих подій, ніж виступи безкорисних українських посадовців.
Якби, українські СМІ взагалі перестали просити акредитації на подібні івенти і ігнорувала їх то, адміністрація сама б почала їх запрошувати.
даже если вам тошнит - послушайте...это "дневной квартал" )))))))))))))))
он уже журналистов, задающих вопросы приглашает работать на любую должность ))))))
Зеля пообещал своим избирателям арестовать Петю!
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лаааа!
https://twitter.com/PavloNuss
Pavlo Nuss
@PavloNuss
·https://twitter.com/PavloNuss/status/1263045139553038343 6 год
Если быть максимально откровенным, мне нравится, что Зе до сих пор переживает комплекс неполноценности по сравнению с Петром Порошенко. Это правильно. Это справедливо. Он никогда не избавится этого комплекса, ведь вполне четко осознает личностный рост ПП и свое местечко в истории
На выхлопе еще и звуки неприличные-это конференция ПОЦ-Зедента
Громадські, суспільні ЗМІ для сцикла вороги, а ватні прокремлівські - рідні.