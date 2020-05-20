На пресконференцію Зеленського не акредитували багато ЗМІ, зате пустили представників "Шарій.нет". Мендель пропонує дивитися трансляцію

Річна пресконференція президента Володимира Зеленського - важлива подія, але акредитувати всіх не вийшло.

Про це в Facebook написала прессекретарка глави держави Юлія Мендель, інформує Цензор.НЕТ.

"Дякую всім за подання на акредитацію. Безумовно, річна пресконференція Президента Володимира Зеленського - важлива подія. На жаль, як і раніше, акредитувати всіх не вийшло", - повідомила вона.

Мендель заявила, що "теплі ванни" Зеленському не готували.

"Не сумніваюся, що завтра стане зрозуміло, що жодних "теплих ванн" Володимиру Олександровичу не готували. Як показав рекордний пресмарафон, шостий Президент України готовий відповідати на всі питання навіть впродовж 14 годин", - написала вона.

В акредитації, зокрема, відмовили журналістові програми "Схеми" Михайлу Ткачу, Яніні Соколовій, виданням "Бабель", "Главком", "Тиждень", знімальним групам "Настоящего времени" і "Шустер Live".

Відмови пояснювали однаково - обмеженнями через COVID-19.

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У той же час, Ольга Шарій опубліковулапідтвердження акредитації.





Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в річницю своєї інавгурації 20 травня проведе пресконференцію в Маріїнському палаці. Її початок заплановано на 10:30.

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