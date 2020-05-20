Ворог за добу 10 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, поранено трьох найманців РФ, - штаб

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів наші воїни припинили ворожі обстріли. Окупанти отримали адекватну відповідь від Об’єднаних сил", - сказано в повідомленні.

Так, по українських захисниках, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Богданівки, Красногорівки, а також двічі біля населених пунктів Тарамчук та Водяне противник застосував гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.

Усі порушення режиму припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог здійснював з використанням забороненого Мінськими угодами озброєння. Так по захисниках Новотошківського окупанти двічі вели вогонь з мінометів 120 мм та 82 мм, загалом випустивши 14 мін.

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Поруч з Кримським російські збройні формування також задіяли 120 мм міномети – 15 мін.

Неподалік населеного пункту Оріхове окупанти випустили по наших позиціях 12 мін 120 калібру та 26 мін 82 калібру, а також застосовували великокаліберні кулемети.

"Втрат серед українських захисників результаті ворожих обстрілів не було.

На усі випадки агресивних дії російських найманців підрозділи Об’єднаних сил з наявних вогневих засобів відповідали прицільним вогнем по опорних пунктах противника. Зберігаючи контроль над обстановкою, українські військовослужбовці припинили ворожу активність", - сказано в повідомленні.

За даними розвідки, 19 травня наші воїни поранили трьох російських окупантів.

Від початку поточної доби російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" вели вогонь зі 120 мм мінометів неподалік Красногорівки та двічі застосовували великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю біля Богданівки.

"За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - додали в пресцентрі ОС.



