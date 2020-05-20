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Україна отримала $15,5 млн допомоги від США для боротьби з COVID-19, - Держдеп

Україна отримала $15,5 млн допомоги від США для боротьби з COVID-19, - Держдеп

Влада України отримали допомогу від США в розмірі $15,5 млн для боротьби з COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив Держдепартамент США.

Уточнюється, що Київ отримав $ 13,1 млн гуманітарної допомоги в галузі охорони здоров'я, яка "дозволить поліпшити можливості місцевих медичних установ з догляду за хворими та боротьбі з подальшим поширенням COVID-19".

Крім того, надана допомога містить $ 2,4 млн "для підтримки вразливих груп населення під час пандемії".

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"Сполучені Штати інвестували майже $ 5 млрд у загальну допомогу Україні за останні 20 років, зокрема майже $ 362 млн на охорону здоров'я", - йдеться в повідомленні зовнішньополітичного відомства США.

Згідно з Держдепом, фінансову допомогу від США в боротьбі з COVID-19 також отримали Казахстан - більше $ 3,1 млн, Киргизія - $ 900 тис., Таджикистан - $ 866 тис., Туркменістан - близько $ 920 тис., Узбекистан - приблизно $ 3,9 млн, Вірменія - $ 2,7 млн, Азербайджан - майже $ 3,6 млн, Білорусь - $ 1,7 млн, Грузія - $ 2,7 млн і Молдова - майже $ 2,2 млн.

Автор: 

Держдепартамент США (1613) карантин (18172) США (22497) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+8
Все рівно розкрадуть, як завжди...
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20.05.2020 07:27
+7
Тут досі не розібрались,куди подівся коронавірусний общак,на який вітчизняні олігархи скидувались,а вже нове треба мутить.Тяжко-важко...
Украина получила $15,5 млн помощи от США для борьбы с COVID-19, - Госдеп - Цензор.НЕТ 7263
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20.05.2020 07:35
+7
спочатку сяде зейло-оманський...
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20.05.2020 08:03
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байден прислал?
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20.05.2020 07:26 Відповісти
А люди как за свои в больницах лечились, так и лечатся. Зато минздрав, как немецкая актриса из фильмов для взрослых, принимает со всех сторон.
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20.05.2020 08:04 Відповісти
Все рівно розкрадуть, як завжди...
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20.05.2020 07:27 Відповісти
Тут досі не розібрались,куди подівся коронавірусний общак,на який вітчизняні олігархи скидувались,а вже нове треба мутить.Тяжко-важко...
Украина получила $15,5 млн помощи от США для борьбы с COVID-19, - Госдеп - Цензор.НЕТ 7263
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20.05.2020 07:35 Відповісти
Це не перша і поки не остання помилка зевлади (це Світлана Криковій)
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20.05.2020 07:40 Відповісти
В мозги всем вбили, что Зеленский всегда не при делах. Да он, хитрый упырь, лично заправляет бандитизмом в Украине!!!
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20.05.2020 08:20 Відповісти
Евреи, возглавляющие преступные организации, никогда не сидят в тюрьме. За них всегда сидят шабес-гои. Могут убить конкуренты (Багси Сигал), но закон их никогда не достает (Меир Лански).
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20.05.2020 08:29 Відповісти
Сидить отак Петро на березі річки і унило дивиться як повз його каси пропливають американські тугрікі
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20.05.2020 07:55 Відповісти
ему бы не на "берегу реки" сидеть, а в СИЗО СБУ . С подельниками перестукиваться.
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20.05.2020 08:01 Відповісти
спочатку сяде зейло-оманський...
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20.05.2020 08:03 Відповісти
слушайте записи....не надо изворачиваться когда у соевого хозяина дупа подгорает. Враг Украины По!
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20.05.2020 08:12 Відповісти
***** - "друх" України і твій Бох! І чого це ти мені вподобайки ставиш? Йа проти Зє!лупи - московського холуя та рєЗє!дєнта *****
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20.05.2020 08:17 Відповісти
Йа за Україну вболіваю! І хто працює на користь Україні - мій союзник
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20.05.2020 08:19 Відповісти
лживый алчный соевый мародёр твой Бох!
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20.05.2020 08:22 Відповісти
Пєца - чєлавєк, со свойстєннимі чєлавєку слабостямі, але при ньому хоч лозунг звучав "подалі від Москви!" і "Слава Україні!". А Зє!лупа з самого начала за йєдіний савєцкій саюс
з москвою і проти "нациков"
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20.05.2020 08:28 Відповісти
та це посіпака зейло та таких як дубінський-коломойша..
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20.05.2020 08:33 Відповісти
ну, а йєслі отброчіть ідєологію, то чісто економічєскі такого оголтєлого наглого грабєжа народа как щас не наблюдалось даже прі шапкокрадє
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20.05.2020 08:34 Відповісти
а ти чьйіх будєш? Ріторіка твоя заЗє!лупная
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20.05.2020 08:44 Відповісти
і шо на тих "записях" які гебнявий виставив, чи ти не віреш, що він деркачигебнявий та завжди підлизував дупу клятим кацапам?? як воно мекало у чисто расіянському стилі, чи ти є кацап сам???? а Петро нічого і не зробив, щоб говорити про "ізмену" зраду, ну а якщо ти за гебнявих то можеш далі нести цю несунитницю!!
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20.05.2020 08:32 Відповісти
Проплывают пока брюхом кверху зеленые избиратели, подавившиеся піввареником.
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20.05.2020 08:06 Відповісти
то твоє справжнє ім'я Петро?
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20.05.2020 08:09 Відповісти
Петро, на відміну від ваших ідолів, власні гроші вкладає в допомогу лікарям і людям. Тому, не звіздіть, так відверто і примітивно
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20.05.2020 08:34 Відповісти
Что так мало? Вот Порошенко целые миллиарды коррупционные высылали за сдачу интересов Украины и загон граждан страны в нищету.
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20.05.2020 08:00 Відповісти
Ты при Зеле озолотился ? Как наши фермеры ?
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20.05.2020 08:08 Відповісти
і хдє тє лярди, шо Порошенко воровал, а тепер Зє! нє варуйєт?
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20.05.2020 08:12 Відповісти
Вже ж з'ясували, що матьорий Порошенко їх "крав" У державну скарбницю. Тому грошей і вистачало на все, і, навіть на класне харчувння для військових. А Зеленський, через "юність і недосвідченність", краде З державної скарбниці. Тому грошей немає ні на що, навіть, на їжу для воїнів
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20.05.2020 08:46 Відповісти
Зє!лупа хоче годувати чужу армію
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20.05.2020 09:06 Відповісти
Так америкоси ж розумні.Знали,що мільярди Порошенку-це будівництво лікарень,доріг і казарм,державні реформи і оборона країни ,а мільйони Зеленському-нові квартири й авто у позашлюбних дітей слуг народу.
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20.05.2020 08:32 Відповісти
кРадуцькому на приватне бунгало десь на Канарах
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20.05.2020 08:06 Відповісти
а зейло та ко. вже давно їх по Єпіцеетрах розкидали великі "благодетелі"
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20.05.2020 08:06 Відповісти
Все уйдет банде Зеленого.
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20.05.2020 08:14 Відповісти
следующа новость должна звучать так: "Чиновники украли $15,5 млн помощи от США для борьбы с COVID-19"
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20.05.2020 08:24 Відповісти
Каждый двадцатый Американец не пожалел одного доллара для Украины.
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20.05.2020 08:24 Відповісти
15 центов с каждого.
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20.05.2020 09:32 Відповісти
15/300=0,05 цента. Но я думаю, что только негры сбрасывались.
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20.05.2020 09:42 Відповісти
вычти пенсов, студентов, безработных, беременных, больных, детей и подростков и будет 15 центов.
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20.05.2020 09:47 Відповісти
Сойдёмся посередине. Скидывались безработные пьяные негры.
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20.05.2020 10:04 Відповісти
грошима краще щоб не давали допомогу ,а медичним обладнанням буде польза лікарням ,а так поповняться бюджети особисті чиновників
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20.05.2020 08:25 Відповісти
Значит ЗЕлупинская власть закупит еще несколько загрузок китайского дерьма в Ан-225 Мрия.
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20.05.2020 08:26 Відповісти
А за керосин для Ан -225, кто будет платить?
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20.05.2020 08:28 Відповісти
Как кто? Налогоплательщики Украины и США.
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20.05.2020 08:34 Відповісти
О. Кстати, для всестороннего развития, хочу узнать, а наложницы, это налогоплательщики женского пола?
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20.05.2020 08:48 Відповісти
нє, тока "брєндовийє"
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20.05.2020 09:11 Відповісти
это такие серливые врунишки женскаго полу.
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20.05.2020 09:33 Відповісти
нашо? Кешем дають - то в закрома
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20.05.2020 08:31 Відповісти
А как же! В баулах по 1 млн. каждый.
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20.05.2020 08:35 Відповісти
а той поллімона куда?
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20.05.2020 08:42 Відповісти
шо ти тут шепчєш?
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20.05.2020 08:41 Відповісти
Распил
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20.05.2020 08:46 Відповісти
ага, так, на розпал
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20.05.2020 09:07 Відповісти
А американцы знают что вся ихняя помощь на борьбу с вирусом идет на пенсии боевикам?
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20.05.2020 08:48 Відповісти
Во всех странах с короновирусом борются по своему. В Украине введут новые налоги.
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20.05.2020 08:52 Відповісти
И НЕ СТЫДНО УКРАИНЕ ТАКИЕ ДЕНЬГИ БРАТЬ ОТ ТОП ЗАБОЛЕВШИХ !!!???
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20.05.2020 08:53 Відповісти
какие?
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20.05.2020 09:34 Відповісти
МАЛЕНЬКИЕ !)
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20.05.2020 13:51 Відповісти
и почему должно быть стыднО?
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20.05.2020 13:53 Відповісти
СУММА МИЗЕРНАЯ КАК ДЛЯ СТРАН И АМЕРИКА САМАЯ ЗАРАЖЕННАЯ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ !!! ИМ САМИМ НУЖНА ПОМОЩЬ !!!
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20.05.2020 19:11 Відповісти
Не бреши, 15 млн это не мизер.
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20.05.2020 20:18 Відповісти
А КАКОЙ МИЗЕР !?
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24.05.2020 00:00 Відповісти
На Оман вистачить?
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20.05.2020 09:18 Відповісти
дякуем USA!
Україна отримала $15,5 млн допомоги від США для боротьби з COVID-19, - Держдеп - Цензор.НЕТ 6848
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20.05.2020 13:01 Відповісти
 
 