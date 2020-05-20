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Новини Коронавірус і карантин
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Майже 60 млн людей у ​​світі можуть опинитися в стані крайньої бідності через COVID-19, - Світовий банк

Майже 60 млн людей у ​​світі можуть опинитися в стані крайньої бідності через COVID-19, - Світовий банк

Падіння світової економіки через пандемію коронавірусу призведе до того, що близько 60 млн осіб в світовому масштабі можуть дійти до стану крайньої бідності.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це заявив глава Світового банку (СБ) Девід Мелпас.

За визначенням СБ, в стані "крайньої бідності" перебувають люди зі щоденним доходом 1,9 долара і нижче.

Мелпас заявив журналістам, що банк прогнозує цього року глибоку рецесію в світовій економіці.

"Щоб повернутися до зростання, наша мета повинна полягати в швидкому і гнучкому реагуванні на надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров'я, надання грошової та іншої підтримки найбіднішим верствам населення, підтримці приватного сектору і зміцнення економічної стійкості", - зазначив він.

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Банк зобов'язується протягом 15 місяців виділити 160 млрд доларів у вигляді субсидій та іншої економічної підтримки найбільш вразливим країнам.

Досі кошти були розподілені між 100 державами, в яких проживають 70% населення світу, 39 з 100 розташовані в країнах Африки на південь від Сахари, повідомив фінансист. Проте, за його словами, самих цих зусиль буде недостатньо, він закликав зробити пожертвування як окремих осіб, так і організації та уряди.

Раніше експерти Oxfam - міжнародного об'єднання організацій по боротьбі з бідністю - попереджали про ризик бідності для ще 500 млн осіб через пандемію.

Автор: 

бідність (143) Світовий банк (812) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+5
я даже знаю, где живут 50% этого количества
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20.05.2020 07:40
+4
Те, що бідних під час і після пандемії буде дуже багато всім зрозуміло, а прогнози річ невдячна. При цьому давати гроші тоталітарним і корумпованим режимам не слід, бо ці гроші люди не отримають.
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20.05.2020 07:50
+4
Как минимум, десять миллионов человек из 60, это граждане Украины.
Нельз сравнивать экономику Германии, например, и что-то несуразное, типа "экономики" Украины.
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20.05.2020 07:59
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я даже знаю, где живут 50% этого количества
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20.05.2020 07:40 Відповісти
Та ну! Какая ерунда! Муфлоны справляют культ великого вируса! Вы о чём вообще? Всех разорим, но вирусочек не пасаран! И вообще: каждый человек - это дрянь в принципе ибо является разносчиком. Каждое животное - тоже. И вообще у свидетелей секты Великого Вируса презумпция виновности. Каждый обязан им доказывать, что он не носитель или не потенциальный носитель. Это секта смерти вааще-то, но "интеллекта" муфлона недостаточно для осознания этого факта. Муфлон озабочен разработкой алгоритмов, способных заставить весь мир одеть намордники...
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20.05.2020 07:46 Відповісти
Те, що бідних під час і після пандемії буде дуже багато всім зрозуміло, а прогнози річ невдячна. При цьому давати гроші тоталітарним і корумпованим режимам не слід, бо ці гроші люди не отримають.
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20.05.2020 07:50 Відповісти
Ти зараз можеш точно сказати, в якій країні тоталітаризм, а в якій ні? Я - ні, бо він вже під новим обличчям.
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20.05.2020 08:04 Відповісти
Можно точно сказать, что в Швеции его нет.
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20.05.2020 08:16 Відповісти
Тема рептилоидов становится все актуальней
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20.05.2020 07:51 Відповісти
ни хрена не понятно: ты за белых, али за красных, касатик?
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20.05.2020 07:53 Відповісти
Та все понятно, но так ограбить людей под прикрытием вируса могли только рептилоиды. Рептилоиды не люди.
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20.05.2020 08:02 Відповісти
Как минимум, десять миллионов человек из 60, это граждане Украины.
Нельз сравнивать экономику Германии, например, и что-то несуразное, типа "экономики" Украины.
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20.05.2020 07:59 Відповісти
Экономикоподобная экономика у нас.
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20.05.2020 09:41 Відповісти
Состоянии крайней бедности, это когда у тебя один загородный дом и всего лишь один автомобиль?
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20.05.2020 08:25 Відповісти
Не, бабушкин дом и дедушкин Запорожец - это конец эпохи бедности.
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20.05.2020 08:59 Відповісти
статистика неправдоподобная,у нас только 10~15 млн.в состоянии крайней бедности.
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20.05.2020 08:59 Відповісти
Удар дуже сильний.
І без скрути важкі наслідки для величзної кількості людей.
Читаю теж різні джерела ... вчора натрапила на фр. статтю з Франції.
Гостра. Від 24.04. Написано, що раціональність - вимкнена, самі емоції, страх ...
Що та допомога, яку уряди зараз виплачуюють тим, хто лишився без роботи (короткостроково чи довгостроково) потім вернеться збільшенням податків - бо платити треба за все. І платити будуть ці самі люди. А потім вони ж нарікатимуть на політиків / владу, які це зробили. А політики просіли під тиском тієї ж громадськості, яку накрутили до істерії ЗМІ.

Також ці гроші, які могли б бути потрачені на соціальні програми, розвиток / підтримку бізнесів / різних ініціатив, на той же благоустрій, будівництво - пішли на =вірус=. І ще скільки вбахкають далі, бо тепер більшість з нетерпінням очікує на вакцину ...
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20.05.2020 09:00 Відповісти
 
 