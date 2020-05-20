Майже 60 млн людей у світі можуть опинитися в стані крайньої бідності через COVID-19, - Світовий банк
Падіння світової економіки через пандемію коронавірусу призведе до того, що близько 60 млн осіб в світовому масштабі можуть дійти до стану крайньої бідності.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це заявив глава Світового банку (СБ) Девід Мелпас.
За визначенням СБ, в стані "крайньої бідності" перебувають люди зі щоденним доходом 1,9 долара і нижче.
Мелпас заявив журналістам, що банк прогнозує цього року глибоку рецесію в світовій економіці.
"Щоб повернутися до зростання, наша мета повинна полягати в швидкому і гнучкому реагуванні на надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров'я, надання грошової та іншої підтримки найбіднішим верствам населення, підтримці приватного сектору і зміцнення економічної стійкості", - зазначив він.
Банк зобов'язується протягом 15 місяців виділити 160 млрд доларів у вигляді субсидій та іншої економічної підтримки найбільш вразливим країнам.
Досі кошти були розподілені між 100 державами, в яких проживають 70% населення світу, 39 з 100 розташовані в країнах Африки на південь від Сахари, повідомив фінансист. Проте, за його словами, самих цих зусиль буде недостатньо, він закликав зробити пожертвування як окремих осіб, так і організації та уряди.
Раніше експерти Oxfam - міжнародного об'єднання організацій по боротьбі з бідністю - попереджали про ризик бідності для ще 500 млн осіб через пандемію.
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Нельз сравнивать экономику Германии, например, и что-то несуразное, типа "экономики" Украины.
І без скрути важкі наслідки для величзної кількості людей.
Читаю теж різні джерела ... вчора натрапила на фр. статтю з Франції.
Гостра. Від 24.04. Написано, що раціональність - вимкнена, самі емоції, страх ...
Що та допомога, яку уряди зараз виплачуюють тим, хто лишився без роботи (короткостроково чи довгостроково) потім вернеться збільшенням податків - бо платити треба за все. І платити будуть ці самі люди. А потім вони ж нарікатимуть на політиків / владу, які це зробили. А політики просіли під тиском тієї ж громадськості, яку накрутили до істерії ЗМІ.
Також ці гроші, які могли б бути потрачені на соціальні програми, розвиток / підтримку бізнесів / різних ініціатив, на той же благоустрій, будівництво - пішли на =вірус=. І ще скільки вбахкають далі, бо тепер більшість з нетерпінням очікує на вакцину ...