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Новини Коронавірус і карантин
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Обсяг викидів вуглекислого газу у світі скоротився на 17% в період дії обмежень через коронавірус

Обсяг викидів вуглекислого газу у світі скоротився на 17% в період дії обмежень через коронавірус

Викиди вуглекислого газу у світі в розпал періоду дії обмежувальних заходів під час пандемії коронавірусу в квітні скоротилися на 17%

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє агентство Associated Press із посиланням на дослідження міжнародної групи вчених з організації Global Carbon Project.

Зокрема, в США в минулому місяці обсяг викидів зменшився приблизно на третину. Найзначніше цей показник зменшився, зокрема, в Каліфорнії.

При цьому, в Індії викиди СО2 скоротилися на 26%, в Європі - на 27%. У Китаї скорочення майже на чверть викидів було зафіксовано в лютому - саме тоді в цій країні діяли численні заходи щодо стримування поширення коронавірусу.

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За підрахунками вчених, рівень викидів за цей рік буде нижчий на 4-7%, ніж у 2019 році. Цей показник залежатиме від того, як довго діятимуть обмежувальні заходи. Так, якщо в силі залишаться найсуворіші заходи протягом усього року, то скорочення становитиме 7%, якщо заходи будуть зняті найближчим часом, то показник складе 4%.

Дослідники зазначають, що на тлі зняття низки обмежень, рівень викидів СО2 до 30 квітня в світі збільшився на 3,3 млн тонн у день. Вони вважають, що якби країни дотримувалися скорочень викидів вуглекислого газу на рівні квітня не тільки під час пандемії, але протягом кількох десятиліть, то, можливо, вдалося б уникнути нагрівання планети на 1,9 градуса за Цельсієм.

У дослідженні йдеться, що практично половина скорочень викидів сталася від зменшення використання транспорту, головним чином легкових і вантажних автомобілів. На зниження руху авіатранспорту припадає лише 10% від загальної кількості скорочень викидів.

Раніше вчені з різних країн вже проводили подібні дослідження і фіксували поліпшення стану повітря в зв'язку з введеними для боротьби з коронавірусом обмеженнями, зокрема на транспорт і на роботу промислових підприємств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Німеччині вчені виявили зв'язок між забрудненням повітря та смертністю від коронавірусу

У кінці квітня Центр досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) повідомив, що поліпшення якості повітря через введені обмежувальні заходи призвело до зниження показника смертності в Європі від захворювань, викликаних забрудненням повітря. За підрахунками центру, завдяки скороченню шкідливих викидів в атмосферу в європейських країнах вдалося за квітень уникнути близько 11 тис. смертей у результаті захворювань, пов'язаних з поганою якістю повітря. Найбільш високі показники щодо кількості смертей, яких вдалося уникнути, зафіксовані в Німеччині, Великій Британії, Італії, Франції та Іспанії.

Автор: 

дослідження (605) карантин (18172) екологія (1346) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+3
Нада проста пирестать дишать
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20.05.2020 08:02
+2
Что то её уже и не слышно.
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20.05.2020 07:56
+1
Можно ещё ненадолго (лет на 50) запретить людям дышать... греточке трумберг понравится....
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20.05.2020 07:49
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Можно ещё ненадолго (лет на 50) запретить людям дышать... греточке трумберг понравится....
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20.05.2020 07:49 Відповісти
Что то её уже и не слышно.
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20.05.2020 07:56 Відповісти
вродь на днях в заголовках новостей мелькала....
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20.05.2020 07:58 Відповісти
че, вас о5 забанили? "зяблики" заговор сдёлали))
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20.05.2020 07:59 Відповісти
чёт такое...
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20.05.2020 08:05 Відповісти
Надо запретить дышать властям. Перекрыли всем кислород, падлы.
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20.05.2020 07:59 Відповісти
неплохо быть таким "экспертом" - захотел - поехал установил датчик, не захотел - выбросил его а написал от балды. и конечно же, получил "получку" за свою тяжеловатую "работу")
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20.05.2020 08:01 Відповісти
Нада проста пирестать дишать
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20.05.2020 08:02 Відповісти
Если в кране нет воды - значит кран уже не ваш а Игоря Валерьевича
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20.05.2020 08:05 Відповісти
Пошли кофе пить! (С)
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20.05.2020 08:08 Відповісти
Вуглекислого газу в атмосфері всьоГо аж 0,03%. Збільшення або зменшення ніяк ні нащо не впливає, а от збільшення рівня кретинізації людського стада може призвести до непередбачуваних наслідків!
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20.05.2020 08:11 Відповісти
земля стала обратно замерзать. но чувствую, что скоро все обратно начнут наращивать и глобальное потепление обратно продолжится!
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20.05.2020 08:13 Відповісти
Ти це поясни АХтівістам ,з двома гліальними клітинами на три нейрони, типу грети тумбочкіної!
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20.05.2020 14:15 Відповісти
 
 