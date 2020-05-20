146 українців хворіють на COVID-19 в інших країнах, 73 - вилікувалися, 9 - померли, 18 598 - звернулися по допомогу, - МЗС

За кордоном станом на 19 травня лікування від коронавірусної інфекції проходить 146 громадян України.

Про це інформує МЗС України, передає Цензор.НЕТ.

Українські громадяни лікуються в Італії (121 особа), Чехії (7 осіб), в Австрії, Білорусі та Росії - по 3, США і Швеції - по 2.

Від COVID-19 за кордоном померли 9 українців.

У той же час від COVID-19 вже одужали за кордоном 73 українці, найбільше - в Греції (22). Польщі (6), Німеччини (5), Іспанії (5), Японії (4), Чехії (4) і Домініканській Республіці (4).

"18 598 громадян України звернулися по допомогу до дипломатичних установ України в межах системи "Захист".

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