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Новини Коронавірус і карантин
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146 українців хворіють на COVID-19 в інших країнах, 73 - вилікувалися, 9 - померли, 18 598 - звернулися по допомогу, - МЗС

146 українців хворіють на COVID-19 в інших країнах, 73 - вилікувалися, 9 - померли, 18 598 - звернулися по допомогу, - МЗС

За кордоном станом на 19 травня лікування від коронавірусної інфекції проходить 146 громадян України.

Про це інформує МЗС України, передає Цензор.НЕТ.

Українські громадяни лікуються в Італії (121 особа), Чехії (7 осіб), в Австрії, Білорусі та Росії - по 3, США і Швеції - по 2.

Від COVID-19 за кордоном померли 9 українців.

У той же час від COVID-19 вже одужали за кордоном 73 українці, найбільше - в Греції (22). Польщі (6), Німеччини (5), Іспанії (5), Японії (4), Чехії (4) і Домініканській Республіці (4).

"18 598 громадян України звернулися по допомогу до дипломатичних установ України в межах системи "Захист".

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146 українців хворіють на COVID-19 в інших країнах, 73 - вилікувалися, 9 - померли, 18 598 - звернулися по допомогу, - МЗС 01

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карантин (18172) МЗС (4107) українці (2537) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Господа нехорошие, организующие коронавирусную панику! Она же пандемия паранойи. У вас явный передоз. Скоро с ваших страшилок люди будут дружно смеяться. Тщательней надо, тщательней...
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20.05.2020 08:19 Відповісти
 
 