Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 323,3 тис. осіб, захворіли понад 4,9 млн. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 20 травня у світі зареєстрували 4 900 155 (4 805 005 вчора) випадків інфікування COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.
Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 323 333 (318 534 вчора) смертей від коронавірусу.
Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовані у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 91 921, захворілих - 1 528 568.
Росія посідає друге місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих вже 299 941 людина, кількість смертей - 2 837.
На третє місце за кількістю хворих піднялася Бразилія - 271 885 інфікованих і 17 983 летальні випадки.
За кількістю заражених Велика Британія на четвертому місці - 250 138 випадків, при цьому померли вже 35 422 особи.
Іспанія повідомляє про 232 037 випадків COVID-19, 27 778 осіб померли.
В Італії зафіксовано 226 699 випадків інфікування коронавірусною інфекцією, з них - 32 169 летальні.
Найбільша кількість летальних випадків зареєстрували в США, Великій Британії, Італії, Франції та Іспанії.
У Франції померли 28 025 осіб, в Німеччині - 8 081, в Ірані - 7 119, в Туреччині - 4 199, у Бельгії - 9 108, в Нідерландах - 5 734, Канаді - 6 028.
У Білорусі кількість заражених досягла 31 508 осіб, з яких 175 померли, в Польщі - 19 268, померли - 948; в Молдові - 6 340, померли - 221; в Угорщині - 3 556, померли - 467; в Румунії - 17 191, померли - 1 137; в Словаччині - 1 495, померли - 28.
Нагадаємо, в Україні на ранок 19 травня підтверджено 260 нових випадків COVID-19: всього - 18 876, летальних - 548, одужали 5 632 осіб.
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Причем, в Сети уже зарегистрированы социальные сообщества, где общаются люди, которые болели свыше 3-4 недель и вот они рассказывают о необычных эффектах работы психики. Явление это уже довольно распространенное и вроде бы обратимое. По крайней мере, мне попалась статья профессионального вирусолога, который оказался в таком состоянии и чтобы не утратить контроль за своим сознанием, стал фиксировать свое состояние в виде дневника. Ему это нужно было для связи с реальностью. Он решил, что лекарств от этой инфекции нет, а потому - надо попытаться быть исследователем до любого исхода заболевания.
И когда он это опубликовал, оказалось, что такое состояние переживали или прямо сейчас переживают очень многие люди. Им этот дневник оказался очень нужен, поскольку из него они поняли, что их состояние - следствие воздействия вируса и что оно проходит с выздоровлением.
Это к тому, что пока еще трудно рассуждать о том, какие последствия будут у тех, кто переболел вирусом, и что на самом деле произошло с организмом под его воздействием.https://defence-line.org/2020/05/nizhnij-sloj-problemy-chast-1/
Третий уровень, упрощенно, касается качества власти и того, как она себя проявила в действительно критической ситуации, а если совсем просто, то речь идет о том, кого мы все выбираем в лидеры своих стран, и на сколько то, что мы выбрали, способно адекватно реагировать на такие вызовы и угрозы.
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именно в нашем случае, пандемии китайского вируса, об этом представляется возможным рассуждать лишь по реакции правительств отдельных стран. По большому счету, это не слишком похоже именно на боевое применение бактериологического оружия, поскольку поражение было не направленным и прямо скажем, не тем патогеном, который считался бы эффективным именно в военном отношении, исходя из его летальности. Наверняка военные применили бы что-то другое, что по своим поражающим свойствам стремилось бы к 100%. Именно по характеру пандемии, здесь скорее можно было бы вести речь о терроризме биологического характера. Для био террориста не так важно получить избирательное средство поражения, а скорее - важен масштаб последствий, и согласимся, масштаб оказался огромным.
А теперь вернемся к Китаю и к необходимости расследовать инцидент, как и к уровню понимания проблемы в целом. На самом деле, ситуация с пандемией показала, что человечество в принципе не готово к такому ходу событий. А это значит, что оно - крайне уязвимо к подобным атакам. По сути, вспышке уже полгода, а до сих пор нет ни эффективного медицинского препарата, который целенаправленно убивает вирус, ни вакцины, которая может предотвратить масштабную вспышку. Мало того, ряд специалистов из области вирусологии говорят о том, что получить вакцину, которая закрыла бы эту тему, будет очень сложно, потому что вирус довольно активно мутирует и за время, когда будет разрабатываться вакцина, она может стать просто устаревшей, поскольку вирус будет иметь уже другой генетический код
Дослідники штучно створюють в лабораторії патогенні мікроорганізми на основі мікроорганізмів, які зустрічаються в природі. Такі досліди проводяться вже років 15. Мета таких дослідів передбачити виникнення у природі патогенних мікроорганізмів та завчасно розробити ефективні ліки.
Про небезпечність таких експериментів багато вчених говорять давно. Зважаючи на думку таких вчених адміністрація Обами в кінці 2014 року наклала мораторій на Gain of Function Mutation дослідження.
Центр подібних досліджень був перенесений в Ухань, Китай. Подібні дослідження до останнього часу фінансувались урядами США, Австралії, Франції. Тобто, гроші із США, Австралії, Франції, а виконавці в Китаї.
До речі,Gain of Function Mutation дослідження в США проводились під загальним керівництвом відомого Вам Фаучі.
Також зважте на те, що усі ті дослідники, які проводили небезпечні експерименти, енергійно проводять дослідження, які мають за мету продемонструвати природнє походження Корони-2 і ще більш завзято заявляють про неможливість штучного походження Корони-2.