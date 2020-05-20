Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 323,3 тис. осіб, захворіли понад 4,9 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 20 травня у світі зареєстрували 4 900 155 (4 805 005 вчора) випадків інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 323 333 (318 534 вчора) смертей від коронавірусу.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовані у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 91 921, захворілих - 1 528 568.

Росія посідає друге місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих вже 299 941 людина, кількість смертей - 2 837.

На третє місце за кількістю хворих піднялася Бразилія - ​​271 885 інфікованих і 17 983 летальні випадки.

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За кількістю заражених Велика Британія на четвертому місці - 250 138 випадків, при цьому померли вже 35 422 особи.

Іспанія повідомляє про 232 037 випадків COVID-19, 27 778 осіб померли.

В Італії зафіксовано 226 699 випадків інфікування коронавірусною інфекцією, з них - 32 169 летальні.

Найбільша кількість летальних випадків зареєстрували в США, Великій Британії, Італії, Франції та Іспанії.

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У Франції померли 28 025 осіб, в Німеччині - 8 081, в Ірані - 7 119, в Туреччині - 4 199, у Бельгії - 9 108, в Нідерландах - 5 734, Канаді - 6 028.

У Білорусі кількість заражених досягла 31 508 осіб, з яких 175 померли, в Польщі - 19 268, померли - 948; в Молдові - 6 340, померли - 221; в Угорщині - 3 556, померли - 467; в Румунії - 17 191, померли - 1 137; в Словаччині - 1 495, померли - 28.

Нагадаємо, в Україні на ранок 19 травня підтверджено 260 нових випадків COVID-19: всього - 18 876, летальних - 548, одужали 5 632 осіб.