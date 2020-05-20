У США успішно випробували вакцину від коронавірусу на людях: вироблялися антитіла, які змогли зупинити розмноження вірусу

У США випробували на групі добровольців вакцину від коронавірусу. Американська біотехнологічна компанія Moderna повідомила про успішне завершення першої фази клінічних випробувань вакцини від коронавірусу на людях.

Про початок випробувань препарату на групі добровольців було повідомлено в квітні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Вакцину з робочою назвою mRNA-1273 вводили здоровим людям. У дослідженні взяли участь 45 добровольців віком від 18 до 55 років. Учасників поділили на три групи. Для кожної була призначена своя доза препарату - 25, 100 або 250 мкг. Ліки вводили шляхом ін'єкції в плече два рази з інтервалом у 28 днів.

При цьому потрібна кількість антитіл виробилася у групи, якій призначили дозу 25 мкг. В результаті кількість антитіл учасників випробувань залежно від дози препарату або перевищувала відповідний показник у крові людей, що вилікувалися від COVID-19, або була на тому ж рівні.

При цьому препарат визнаний безпечним, не дає ніяких побічних ускладнень. Виробники вважають це успіхом і готові приступити до фінальної стадії клінічних випробувань, яка повинна початися в липні. "На початковій стадії вакцина зарекомендувала себе безпечною і такою, що переноситься без ускладнень", - йдеться в повідомленні компанії.

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Після проведених досліджень у восьми добровольців були виявлені антитіла, які змогли зупинити розмноження вірусу, пише Українська правда. Дослідження проводилися спільно з Національним інститутом інфекційних захворювань США.

Під час випробувань було виявлено, що чим вищою була доза вакцини – тим більше антитіл вироблялося організмом.

Вакцина викликає імунну відповідь, подібну до тієї, що спостерігається у людей, які були інфіковані вірусом і одужали. У першій фазі дослідження у восьми пацієнтів, які отримали дві дози вакцини в найнижчій і середній дозі (25 і 100 мікрограмів) виробилися нейтралізуючі антитіла до вірусу, аналогічні тим, які одужали від інфекції. У пацієнтів, які отримували вакцину у великих дозах спостерігалися побічні реакції, проте вони не були небезпечними для життя.

Однак досі не зрозуміло, чи достатньо цієї відповіді для запобігання зараженню людей вірусом. Також не відомо, наскільки довготривалою буде відповідь антитіл.

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Компанія Mоderna першою в світі провела клінічні випробування з РНК-вакциною, яка використовує сегмент генетичного матеріалу самого вірусу, щоб спровокувати вироблення антитіл імунною системою. Поки опубліковані результати тільки для наймолодшої групи добровольців.

Проте компанія має намір незабаром перейти до наступного етапу випробувань, в якому візьмуть участь 600 людей.