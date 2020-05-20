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Новини Коронавірус і карантин
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У США успішно випробували вакцину від коронавірусу на людях: вироблялися антитіла, які змогли зупинити розмноження вірусу

У США успішно випробували вакцину від коронавірусу на людях: вироблялися антитіла, які змогли зупинити розмноження вірусу

У США випробували на групі добровольців вакцину від коронавірусу. Американська біотехнологічна компанія Moderna повідомила про успішне завершення першої фази клінічних випробувань вакцини від коронавірусу на людях.

Про початок випробувань препарату на групі добровольців було повідомлено в квітні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Вакцину з робочою назвою mRNA-1273 вводили здоровим людям. У дослідженні взяли  участь 45 добровольців віком від 18 до 55 років. Учасників поділили на три групи. Для кожної була призначена своя доза препарату - 25, 100 або 250 мкг. Ліки вводили шляхом ін'єкції в плече два рази з інтервалом у 28 днів.

При цьому потрібна кількість антитіл виробилася у групи, якій призначили дозу 25 мкг. В результаті кількість антитіл учасників випробувань  залежно від дози препарату або перевищувала відповідний показник у крові людей, що вилікувалися від COVID-19, або була на тому ж рівні.

При цьому препарат визнаний безпечним, не дає ніяких побічних ускладнень. Виробники вважають це успіхом і готові приступити до фінальної стадії клінічних випробувань, яка повинна початися в липні. "На початковій стадії вакцина зарекомендувала себе безпечною і такою, що переноситься без ускладнень", - йдеться в повідомленні компанії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай тестує на добровольцях вже п'яту вакцину від COVID-19

Після проведених досліджень у восьми добровольців були виявлені антитіла, які змогли зупинити розмноження вірусу, пише Українська правда. Дослідження проводилися спільно з Національним інститутом інфекційних захворювань США.

Під час випробувань було виявлено, що чим вищою була доза вакцини – тим більше антитіл вироблялося організмом.

Вакцина викликає імунну відповідь, подібну до тієї, що спостерігається у людей, які були інфіковані вірусом і одужали. У першій фазі дослідження у восьми пацієнтів, які отримали дві дози вакцини в найнижчій і середній дозі (25 і 100 мікрограмів) виробилися нейтралізуючі антитіла до вірусу, аналогічні тим, які одужали від інфекції. У пацієнтів, які отримували вакцину у великих дозах спостерігалися побічні реакції, проте вони не були небезпечними для життя.

Однак досі не зрозуміло, чи достатньо цієї відповіді для запобігання зараженню людей вірусом. Також не відомо, наскільки довготривалою буде відповідь антитіл.

Також читайте: Вакцину від COVID-19 успішно випробували на макаках, тривають випробування на людях

Компанія Mоderna першою в світі провела клінічні випробування з РНК-вакциною, яка використовує сегмент генетичного матеріалу самого вірусу, щоб спровокувати вироблення антитіл імунною системою. Поки опубліковані результати тільки для наймолодшої групи добровольців.

Проте компанія має намір незабаром перейти до наступного етапу випробувань, в якому візьмуть участь 600 людей.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) США (22497) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+9
Та завжди знав що янкі придумають відповідь на цю холеру
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20.05.2020 08:32
+7
молитвой и вакциной можно добится лучшего результата,чем просто молитвой)
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20.05.2020 08:58
+6
Зеленский, готовь миллион долларов!!!
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20.05.2020 08:46
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помнится, когда СПИД был в тренде, было нечто подобное: почти каждое утро "сенсационные" открытия
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20.05.2020 08:34 Відповісти
Та завжди знав що янкі придумають відповідь на цю холеру
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20.05.2020 08:32 Відповісти
К большому сожалению, только там есть умные люди. А наш народ умеет только то, о чем здесь пишут каждые пару часов ежедневно.
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20.05.2020 09:06 Відповісти
мокша ваш "народ" може тільки гадити своїм своїм калхозним нарєчієм в інших країнах...
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20.05.2020 09:44 Відповісти
Трохи не так - якщо людина розумна, то вона їде туди.
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20.05.2020 12:53 Відповісти
Я вважаю якщо людина дійсно розумна то вона може дати собі ради у будь якй краіні
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20.05.2020 14:03 Відповісти
Штати збирали тих < умних людей> з всього світу біля 100 років , особливо під час 2 світ. війни коли еврєі з Європи тікали від м,ясників Гімлера , в тому чслі й вчені . Сіліконова долина не на голому місці будувалася
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20.05.2020 14:07 Відповісти
Если правда, отличная новость.
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20.05.2020 08:37 Відповісти
Зеленский, готовь миллион долларов!!!
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20.05.2020 08:46 Відповісти
Так это же Порошенко должен пропиариться на этом, не?! Пускай он купит на ворованные деньги и мы за него проголосуем как то!
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20.05.2020 11:45 Відповісти
Трамп вже пропіарився і обіцяв безкоштовно роздавати, але Петя може розповідати, що купив.
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20.05.2020 12:55 Відповісти
Ну-ну...
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20.05.2020 08:49 Відповісти
Наступний етап, це тим на кому проводили дослідити, спробувати їх заразити справжнім корві-19, і щоб вони всі не заразилися.
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20.05.2020 08:49 Відповісти
не верю - реальное спасение в молитве(но только православным), а еретики, т.н. "ученые", будут гореть вечно, это знают все православные. реально не понимаю - почему пытаться бороться с тем что ниспослано нам для проверки веры.
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20.05.2020 08:51 Відповісти
молитвой и вакциной можно добится лучшего результата,чем просто молитвой)
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20.05.2020 08:58 Відповісти
Тогда почему веруны не лечатся в Лавре, а бегут занимать койкоместа в больницах для еретиков?
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20.05.2020 08:59 Відповісти
Пути косподни неисповедимы в своих путях)
Я даже тест придумал - веропитека отправить в лес с волками и предложить выбрать - Пиплию и кадило, или ружье и фонарь. И вот тут мы получаем 99% атеистов (а 1% - забирают санитары в психлечебницу)
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20.05.2020 09:07 Відповісти
Боря , ты как раз в тот 1 % и входишь.
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20.05.2020 09:56 Відповісти
я не православный, так шо страйк твой - где-то в сторону т.н. "Мавзолея"
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20.05.2020 10:02 Відповісти
пісдоріан сірий, а чому мокші нав'язують своє калхозноє нарєчіє українцям, а не валять за порєбрік?? Тому краще за собою дивись "врун нєвєрун"
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20.05.2020 09:47 Відповісти
Потому что законодательство такое. Попробуй старушке, которая забыла с утра выпить таблетки от давления, не вызвать скорую. У священника будут большие неприятности.
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20.05.2020 09:55 Відповісти
Це тільки вірянам РПЦ допомагає.
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20.05.2020 12:57 Відповісти
давай не будем копаться в сортах говна, а?
то же самое "помогает" даже Попе Римскому, ну иииии??
веропитеки обосрались - признай.
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20.05.2020 13:14 Відповісти
Наступний етап, це тим на кому проводили дослідити, спробувати їх заразити справжнім корві-19, і щоб вони всі не заразилися.
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20.05.2020 09:08 Відповісти
А если умрут, то кто отвечать будет?
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20.05.2020 09:12 Відповісти
Думаю ми цього не взнаємо..
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20.05.2020 12:04 Відповісти
Кто первый найдет вакцину, тот и виновник эпидемии. Удивлен, что не кацапы.
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20.05.2020 09:13 Відповісти
У кацапа шизофренія)) або віво мокша добре знає свій народ...
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20.05.2020 09:48 Відповісти
тебе➡️🇷🇺передай ***** привет.
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20.05.2020 10:38 Відповісти
Антибіотик винайшов британець, до цього британці тисячі років розповзюджували ОРВІ.
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20.05.2020 11:16 Відповісти
Не тільки ОРВІ, ковдри з віспою для індіанців увійшли в історію.
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20.05.2020 13:42 Відповісти
ТЕХНОКРАТОВ К ВЛАСТИ !!! ТЕХНОКРАТИЮ ВО ВСЕМ МИРЕ !!!
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20.05.2020 09:18 Відповісти
отличная новость!
только нужно доработать, что б эта вакцина помогала всем кроме росиян )))
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20.05.2020 09:22 Відповісти
слава США, руснявым индейцам вакцину не давать!
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20.05.2020 09:59 Відповісти
 
 