За добу на Львівщині виявили 38 нових випадків COVID-19, всього 1136 інфікованих, - міськрада. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 20 травня на Львівщині підтвердили 1136 випадків інфікування COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради, про це повідомила заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна.
"Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 4474 особи, госпіталізовані — 555, на амбулаторному лікуванні — 3919 осіб, виписані — 395 осіб. Зараз у лікарні перебуває 168 осіб, з них в реанімації — 7 осіб, на апаратні ШВЛ — 4 особи.
Загалом коронавірусну інфекцію виявлено — у 1136 осіб, 32 людей померло. 225 пацієнтів одужало", - сказано в повідомленні.
За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 290 ПЛР-тестів, з яких 38 - позитивні (з них - 21 це жителі Львова).
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