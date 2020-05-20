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Новини Коронавірус і карантин
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За добу на Львівщині виявили 38 нових випадків COVID-19, всього 1136 інфікованих, - міськрада. ІНФОГРАФІКА

За добу на Львівщині виявили 38 нових випадків COVID-19, всього 1136 інфікованих, - міськрада. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 20 травня на Львівщині підтвердили 1136 випадків інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради, про це повідомила заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна.

"Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 4474 особи, госпіталізовані — 555, на амбулаторному лікуванні — 3919 осіб, виписані — 395 осіб. Зараз у лікарні перебуває 168 осіб, з них в реанімації — 7 осіб, на апаратні ШВЛ — 4 особи.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено — у 1136 осіб, 32 людей померло. 225 пацієнтів одужало", - сказано в повідомленні.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 290 ПЛР-тестів, з яких 38 - позитивні (з них - 21 це жителі Львова).

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За добу на Львівщині виявили 38 нових випадків COVID-19, всього 1136 інфікованих, - міськрада 01

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) Львівська область (2418)


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на московії було б краще...
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20.05.2020 08:45 Відповісти
"За добу на Львівщині виявили 38 нових випадків COVID-19, всього 1136 інфікованих, - міськрада. "- у міській раді вже давно палата №6,пацієнти поступово переїжджають з вул.Кульпарківської 95 у приміщення ратуші!
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20.05.2020 09:24 Відповісти
 
 