Київські рятувальники вночі тричі виїжджали на пожежі в автомобілях у різних районах столиці. ФОТО
За минулу добу рятувальники Київського гарнізону тричі виїжджали на гасіння пожеж в автомобілях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС у Києві.
Так, 19 травня о 23:02 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла у дворі 20-поверхового житлового будинку на вул. Вільямса, 5 у Голосіївському районі столиці.
Прибувши, пожежники встановили, що горить припаркований автомобіль Sang Yong. Вже через 20 хвилин бійці ліквідували займання.
Ще один виклик надійшов 20 травня о 01:51. У дворі 24-поверхового житлового будинку на вул. Ахматової, 22 в Дарницькому районі столиці виникла пожежа в автомобілі Toyota Corolla. О 2:15 пожежники ліквідували займання.
Внаслідок пожежі згоріли та пошкоджені моторний відсік, салон, колеса та лакофарбове покриття поруч розташованого автомобіля Volvo.
Також о 3:29 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла у дворі 16-поверхового житлового будинку на вул. Бальзака, 55, що у Деснянському районі столиці.
Прибувши на місце події, пожежники встановили, що загорівся автомобіль BMW.
Вже через 15 хвилин рятувальники ліквідували займання.
Причини виникнення пожеж наразі встановлюються.
На щастя, жертв та постраждалих немає.
Будь ласка, зачекайте...
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