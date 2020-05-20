Київські рятувальники вночі тричі виїжджали на пожежі в автомобілях у різних районах столиці. ФОТО

За минулу добу рятувальники Київського гарнізону тричі виїжджали на гасіння пожеж в автомобілях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС у Києві.

Так, 19 травня о 23:02 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла у дворі 20-поверхового житлового будинку на вул. Вільямса, 5 у Голосіївському районі столиці.

Прибувши, пожежники встановили, що горить припаркований автомобіль Sang Yong. Вже через 20 хвилин бійці ліквідували займання.

Ще один виклик надійшов 20 травня о 01:51. У дворі 24-поверхового житлового будинку на вул. Ахматової, 22 в Дарницькому районі столиці виникла пожежа в автомобілі Toyota Corolla. О 2:15 пожежники ліквідували займання.

Внаслідок пожежі згоріли та пошкоджені моторний відсік, салон, колеса та лакофарбове покриття поруч розташованого автомобіля Volvo.

Також о 3:29 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла у дворі 16-поверхового житлового будинку на вул. Бальзака, 55, що у Деснянському районі столиці.

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Прибувши на місце події, пожежники встановили, що загорівся автомобіль BMW.

Вже через 15 хвилин рятувальники ліквідували займання.



Фото: сайт ДСНС

Причини виникнення пожеж наразі встановлюються.

На щастя, жертв та постраждалих немає.