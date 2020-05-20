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Новини Пожежі в Україні
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Київські рятувальники вночі тричі виїжджали на пожежі в автомобілях у різних районах столиці. ФОТО

За минулу добу рятувальники Київського гарнізону тричі виїжджали на гасіння пожеж в автомобілях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС у Києві.

Так, 19 травня о 23:02 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла у дворі 20-поверхового житлового будинку на вул. Вільямса, 5 у Голосіївському районі столиці.

Прибувши, пожежники встановили, що горить припаркований автомобіль Sang Yong. Вже через 20 хвилин бійці ліквідували займання.

Ще один виклик надійшов 20 травня о 01:51. У дворі 24-поверхового житлового будинку на вул. Ахматової, 22 в Дарницькому районі столиці виникла пожежа в автомобілі Toyota Corolla. О 2:15 пожежники ліквідували займання.

Київські рятувальники вночі тричі виїжджали на пожежі в автомобілях у різних районах столиці 01

Внаслідок пожежі згоріли та пошкоджені моторний відсік, салон, колеса та лакофарбове покриття поруч розташованого автомобіля Volvo.

Також о 3:29 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла у дворі 16-поверхового житлового будинку на вул. Бальзака, 55, що у Деснянському районі столиці.

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Прибувши на місце події, пожежники встановили, що загорівся автомобіль BMW.

Вже через 15 хвилин рятувальники ліквідували займання.

Київські рятувальники вночі тричі виїжджали на пожежі в автомобілях у різних районах столиці 02
Фото: сайт ДСНС

Причини виникнення пожеж наразі встановлюються.

На щастя, жертв та постраждалих немає.

Автор: 

авто (6139) Київ (19410) підпал (668) пожежа (4310) ДСНС (5085)


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Г*споди, просто в сгоревших еретиковозах не было икон на торпеде, а если и были - то слишком малоправославные)​Киевские спасатели ночью трижды выезжали на пожары в автомобилях в разных районах столицы - Цензор.НЕТ 4979
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20.05.2020 09:12 Відповісти
Не смешно.... Я когдато сам попал под раздачу. За ночь сгорело 15 машин ...
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20.05.2020 09:40 Відповісти
Это какой же мерзкой скотиной нужно быть чтобы жечь автомобили своим соседям и просто согражданам! Время и так очень сложное возможно последнее у людей отбирает и лишает всякой надежды на выживание, ведь некоторым автомобиль все еще хоть как то позволяет держаться на плаву и выживать. И заметьте эти уроды не идут жечь автомобили депутатам, сабакаву, ахметке, бородатой бене и др. олигархам.
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20.05.2020 10:04 Відповісти
Жечь - преступление. Но парковаться надо правильно. Чтоб никого по ночам не будить.
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20.05.2020 15:18 Відповісти
 
 