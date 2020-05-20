На ранок 20 травня зафіксовано 354 нові випадки COVID-19 в Україні: загалом - 19 230, летальних - 564, одужали 5955 осіб. ВIДЕО
В Україні за добу зафіксували 354 нові випадки інфікування вірусом COVID-19, при цьому одужали 323 особи.
Про це під час брифінгу заявив глава МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу захворіли 354 особи. З них 28 дітей і 61 медпрацівник. Було госпіталізовано 112 осіб", - зазначив Степанов.
Зафіксовано 16 летальних випадків від коронавірусу. Водночас одужали 323 особи.
За весь час пандемії захворіли 19 230 осіб, з них 1376 дітей, а також 3757 медпрацівників. Одужали 5955 осіб, а летальних випадків - 564.
За даними МОЗ, наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 766 випадків;
Волинська область — 676 випадків;
Дніпропетровська область — 849 випадків;
Донецька область — 133 випадки;
Житомирська область — 583 випадки;
Закарпатська область — 922 випадки;
Запорізька область — 385 випадків;
Івано-Франківська область — 1246 випадків;
Кіровоградська область — 450 випадків;
м. Київ — 2410 випадків;
Київська область — 1261 випадок;
Львівська область — 1136 випадків;
Луганська область — 42 випадки;
Миколаївська область — 264 випадки;
Одеська область — 792 випадки;
Полтавська область — 265 випадків;
Рівненська область — 1217 випадків;
Сумська область — 164 випадки;
Тернопільська область — 1089 випадків;
Харківська область — 836 випадків;
Херсонська область — 172 випадки;
Хмельницька область — 280 випадків;
Чернівецька область — 2796 випадків;
Черкаська область — 381 випадок;
Чернігівська область — 115 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 20 травня 2020 року до Центру надійшло 1154 повідомлення про підозру на COVID-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 48 328 повідомлень про підозру на COVID-19.
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1. нет прямой ссылки на статью от Рейтерс
2. выхвачены данные за очень короткий период. за более длительный Швеция даже на на пятом.
статеечка очень тенденциозная...
так говоришь, нужно верить твоей брехне?
попробуй свой тезис переписать на языке судебных заседаний.
могу несерьёзно, но правдиво: нету у меня близких людей.
во-вторых, карантин кого-то (может быть) спасает, кого-то убивает... чем вторые хуже?
в-третьих, "неудобства" десятков миллионов людей - это не вухры-мухры. я про украденную весну и моральный ущерб.
--
ачипятка
какая "статистика" в резиденции усатого клоуна может быть то? записывают погибших от вируса как напр. "погиб от грусти о сов. союзике", или "подавился молитвой", или "болел и погиб за "Шахтер"" или как там их местный "спартак" называется то.
Невзоров привел пример какого-то ...... б*же, ну, невозможно скрыть что-либо, в коем замешано х(икс) людей, как то высадка на Луну, или Зона51 и прочее.
так что - то что комми врут - факт, но дело в цифрах.
хотя, можно заболтать - как напр. начало контрудара Вермаххта по мирным дидам, у которых в разы больше было железа, при том лучшего в мире, и целые десантные полчища, корпусА целые.
и шо? и 100 млн. тварей(я оптимистически) верят в эти высеры
но по-факту - вы читал тут шо Кличко сказал? в интернате 89 сотрудников и интернируемых(хи-хи) заразились от.... внимание, одной(!) зараженной сотрудницы.
т.е., выкладки немцев, ну там в среднем, шо 1 зараженный заражает 1.5человека = туфта.
ну реально же - тупо всех перезаражала одна(надеюсь не погибла.... от побоев) воспитательница, или кто там она.
так шо вирус наверное не лох.
у вируса мозгов нет, поэтому он не может быть ни лохом, ни нелохом.
лохи в него веруют. точнее, не в вирус, а в экзистенциальную угрозу от него.
там же протестировали всех, и да, а понимаю что тесты были на кровь, а не корейские моментальные(у которых точность 99%)
нету смысла сраться, когда даже мэр ваш(вы вроде из Киева) обосрался.
но да, странно шо у нас так мало заболевших, хотя никто не хочет бежать к зараженным медрабам, проверяться не заражен ли он
все прочитал про 911, но это уж слишком не поддается вере, в к примеру физику, т.к. носит паранормальный характер.
и вроде исследования говорят что да - оф. версия - лжет.
но кстати, если бы Борис Джонсон погиб, то я бы немного поверил в "заговор".
ибо истина посредине, как кто-то высрал в каком-то сериале то
я кстати тоже, хоть на выборы не ходил крайние.
"тролль" это тот кто прикалывается, а этот господин реально со своим мнением.
Стабильно, один раз в неделю сокращает количество заражённых.
28.03 - 310 утро, 356 вечер, новых 92
29.03 - 418 утро, 475 вечер, новых 108
30.03 - 480 утро, 548 вечер, новых 62 v - Пн
31.03 - 549 утро, 645 вечер, новых 69
01.04 - 669 утро, 794 вечер, новых 120
02.04 - 804 утро, 897 вечер, новых 135
03.04 - 942 утро, 1072 вечер, новых 138
04.04 - 1096 утро, 1225 вечер, новых 154
05.04 - 1251 утро, 1308 вечер, новых 155
06.04 - 1319 утро, --------------- новых 68 v - Пн
07.04 - 1462, 45 умерли, 28 - выздоровели, новых 143
08.04 - 1668, 52 умерли, 35 - выздоровели, новых 206
09.04 - 1892, 57 умерли, 45 - выздоровели, новых 224
10.04 - 2203, 69 умерли, 61 - выздоровел, новых 311
11.04 - 2511, 73 умерли, 79 - выздоровели, новых 308
12.04 - 2777, 83 умерли, 89 - выздоровели, новых 266 v - Вс
13.04 - 3102, 93 умерли, 97 - выздоровели, новых 325
14.04 - 3372, 98 умерли, 119 - выздоровели, новых 270
15.04 - 3764, 108 умерли, 143 - выздоровели, новых 392
16.04 - 4161, 116 умерли, 186 - выздоровели, новых 397
17.04 - 4662, 125 умерли, 246 - выздоровели, новых 501
18.04 - 5106, 133 умерли, 275 - выздоровели, новых 444
19.04 - 5449, 141 умерли, 347 - выздоровели, новых 343
20.04 - 5710, 151 умерли, 359 - выздоровели, новых 261 v - Пн
21.04 - 6125, 161 умерли, 367 - выздоровели, новых 415
22.04 - 6592, 174 умерли, 424 - выздоровели, новых 467
23.04 - 7170, 187 умерли, 504 - выздоровели, новых 578
24.04 - 7647, 193 умерли, 601 - выздоровел, новых 477
25.04 - 8125, 201 умерли, 782 - выздоровели, новых 478
26.04 - 8617, 209 умерли, 840 - выздоровели, новых 492
27.04 - 9009, 220 умерли, 864 - выздоровели, новых 392 v - Пн
28.04 - 9410, 239 умерли, 992 - выздоровели, новых 401
29.04 - 9866, 250 умерли, 1103 - выздоровели, новых 456
30.04 - 10406, 261 умерли, 1238 - выздоровели, новых 540
01.05 - 10861, 272 умерли, 1413 - выздоровели, новых 455
02.05 - 11411, 279 умерли, 1498 - выздоровели, новых 550
03.05 - 11913, 288 умерли, 1547 - выздоровели, новых 502
04.05 - 12331, 303 умерли, 1619 - выздоровели, новых 418
05.05 - 12697, 316 умерли, 1875 - выздоровели, новых 366 v - Вт
06.05 - 13184, 327 умерли, 2097 - выздоровели, новых 487
07.05 - 13691, 340 умерли, 2396 - выздоровели, новых 507
08.05 - 14195, 361 умерли, 2706 - выздоровели, новых 504
09.05 - 14710, 376 умерли, 2909 - выздоровели, новых 515
10.05 - 15232, 391 умерли, 3060 - выздоровели, новых 525
11.05 - 15648, 408 умерли, 3288 - выздоровели, новых 416
12.05 - 16023, 425 умерли, 3373 - выздоровели, новых 375 v - Вт
13.05 - 16425, 439 умерли, 3716 - выздоровели, новых 402
14.05 - 16847, 456 умерли, 4143 - выздоровели, новых 422
15.05 - 17330, 476 умерли, 4473 - выздоровели, новых 483
16.05 - 17858, 497 умерли, 4906 - выздоровели, новых 528
17.05 - 18291, 514 умерли, 5116 - выздоровели, новых 433
18.05 - 18616, 535 умерли, 5276 - выздоровели, новых 325
19.05 - 18876, 548 умерли, 5632 - выздоровели, новых 260 v - Вт
20.05 - 19230, 564 умерли, 5955 - выздоровели, новых 354
Несправедливость - это был гроб.
Велюр - это была крышка этого гроба.
Реакция Зеленского на Велюр были гвозди, которым он самолично заколотил гроб и снял карантин.
И люди и бизнес массово забили на тебя, твой карантин и твою власть и вы ничего не сможете уже с этим сделать.
Скоро 22 мая.
Поройтесь в штанах - найдите свои яйца.
Чтобы не выглядеть окончательными уродами просто откройте оставшийся бизнес, откройте общественный транспорт и попросите людей беречь себя.
Хотя нет.
Даже после этого вы навсегда останется в глазах людей уродами без яиц и совести.
К сожалению.
Но просто, в той же Италии, власть бы поставили крабом промышленники, будь вирус "легким гриппом".
Если даже Путин обосрался и удостоился называться трусом, от не абы кого, но от тов. Си(китайский Ампиратор)
никакой, условно говоря, "буржуй", не простит власти то шо он может не 2 яхты купить вместо трех.
вон в Германии Меркель не критикуют вроде за борьбу с микробом
цензура, Боря, просто цензура. людям нужно отбить бабки. без коронапаранойи это не получится.
а откуда пошло "деньги не пахнут"?
--
от Веспасина. разговор с племянником.
буржуины - они хищники, друг друга жрут. в нашем случае очень крупные - всех остальных.
В Германии многотысячные протесты проходят!
Дубинский например кричал шо нам ****** от вируса будет ибо 1.7млн. запустили загробитчан.... и вроде как обосрался, поск. видео было в марте.
так что я реально не понимаю нашу статистику. то ли вирус не настолько зверск, то ли Дубинский настолько мерзк
просто имеет доступ и любит "зраду".
или если обсерает шмыгалей-гончаруков и прочих, то это аргумент шоб я его видосы не смотрел?
Я и Шапошникова смотрю(враг Дубины), ну и шо?
просто Дубінський має певний доступ, так що непогано оцінити всяке-різне, що він базарить, порівнявши це з висерами степанових та інших
Представьте, что Вы были одним из самых богатых людей, когда-либо существовавших, и Ваша обширная сеть богатства и влияния основывалась на каких-то воображаемых деньгах и широко распространенном убеждении, что «альтернативы нет».
Теперь представьте, что ложь, которая защищает Ваше положение, внезапно и жестоко оспаривается. Протесты "Желтых жилетов" на улицах Парижа, референдум о независимости в Каталонии, революция в Гонконге...
Brexit, Bitcoin и PirateBay и множество других крошечных способов, которыми люди не будут делать то, что им говорят. Антиглобалисты, слева и справа, набирают популярность во всем мире.
То, от чего Вы страдаете, это потеря контроля над повествованием. Что Вам действительно нужно, так это новая история. Кое-что, чтобы внушить всем чувство общей цели. Чтобы напугать их, отвлечь их и занять их.
Вам нужна угроза, то, что заставит всех «собраться вместе». Отложить в сторону «разногласия» и «ненависть», и все работают вместе, чтобы противостоять «общему врагу»
А враги, такие как пирожные и лимонад, всегда приносят больше удовольствия, когда Вы их готовите сами.
Вот 10 шагов, которые Вы должны использовать, если хотите превратить неопасный вирус в глобальный захват власти.
1) Начните с плохо определенного вируса, добавьте для него неточный тест и предложите как можно большему числу смертельно или критически больных людей проходить повторный тест до тех пор, пока он не даст положительный результат.
2) Сообщайте о неизбежно очень высоких показателях смертности но не уточняйте, умерли ли эти люди ОТ вируса или просто С ним.
Постоянно говорите о том, что службы здравоохранения переполнены из-за «R0» (высокой заражаемости вируса).
(Но это чепуха. Высокое значение R0 не имеет значения, если вирус безвреден для большинства людей, с которыми он сталкивается. Простуда имеет R0 между 2-3 , почти так же, как SARSCOV2 . Это также может убить уязвимых людей, иногда в больших количествах.)
3) Создайте «ответ» на «кризис», который разворачивает обширную сеть авторитарных мер , некоторые из которых планировались в течение длительного времени, и только меньшинство из которых имеет какое-либо возможное применение для предотвращения пандемии. (Обязательно отмените выборы до дальнейшего уведомления и значительно увеличьте полномочия полиции по аресту и наблюдению)
4) Закройте все больницы, кроме «ковидных случаев». Отмените плановые операции, диализ почек, лечение рака, обычные консультации врачей общей практики и все «неотложные медицинские услуги». Таким образом, неизбежно возрастает смертность от всех причин.
5) Измените свои законы множеством способов, чтобы почти все эти новые смерти обошли нормальные проверки и противовесы и были бы легко диагностированы как «связанные с covid-19» , либо с помощью неточного теста, либо просто по «клинической картине».
6) В случае, если некоторые лечащие врачи неохотно соглашаются с этим, измените закон, чтобы разрешить одному врачу, который, возможно, даже не видел рассматриваемого пациента, поставить диагноз covid19 по своему усмотрению.
7) Сообщите о поразительном количестве «новых случаев», которые Вы обнаружите в результате этих различных манипуляций, в качестве доказательства того, насколько важны новые авторитарные меры для «спасения жизней».
8) Вводите обязательное «Не реанимировать» (https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.hsj.co.uk%2Fcoronavirus%2Funprecedented-number-of-dnr-orders-for-learning-disabilities-patients%2F7027480.article https://www.hsj.co.uk/coronavirus/unprecedented-number-of-dnr-orders-for-learning-disabilities-patients/7027480.article ) для любой демографической группы, которую вы считаете бесполезными "едоками". (Если есть сомнения, говорите о человеческих страданиях, ограниченных ресурсах здравоохранения и вентиляции)
9) Не забудьте добавить любую последующую смерть к общему количеству.
10) Убедитесь, что СМИ называют любого, кто ставит под сомнение какую-либо часть этого процесса, «теоретиком заговора».
Эти десять шагов позволят вам создать квазифашистское полицейское государство. При этом недалекие обыватели на самом деле будут критиковать Вас за то, что Вы недостаточно жестки и жестоки к нарушителям "карантина", и просить еще большего.
Однако мы уже понимаем реальные причины "эпидемии".
Ну серьезно! Если кто-то считает, что есть рациональная мысль или данные, которые оправдывают глобальную гейтсовскую официальную позицию и нескрываемую деятельность, сообщите мне, пожалуйста.