У ЗСУ зафіксовано 5 нових випадків COVID-19, хворіє 45 осіб, - Командування Медсил

Станом на ранок 20 травня в ЗСУ зафіксовано ще п'ять нових випадків зараження коронавірусом, вилікувалися від COVID-19 вже 82 людини.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування Медсил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 7:00 20 травня у Збройних силах України хворіє 45 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Загалом за час пандемії одужали 82 особи і 2 летальні випадки", - йдеться в повідомленні.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 143 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, - 39 осіб.

За минулу добу зареєстровано п'ять нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Чотири військовослужбовці (Київська область - 3 особи, Одеська область - 1 особа) і один співробітник ЗСУ з Київської області лікуються вдома під наглядом медиків. Стан їхнього здоров'я задовільний, симптоми захворювання відсутні.

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