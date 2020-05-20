Роботи за Програмою "Велике Будівництво" ведуться вже на 2600 км доріг України, - голова Укравтодору Кубраков

Всього на 2020 рік в рамках Програми "Велике Будівництво" заплановані будівництво та ремонт 4 000 км доріг міжнародного і національного значення. На 2 600 км роботи вже ведуться.

Про це повідомляє голова Укравтодору Олександр Кубраков в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз роботи ведуться на 2 600 тис. км доріг. За минулий рік, який теж вважався рекордним, в результаті в експлуатацію ввели 850 км доріг", - сказав Олександр Кубраков.

За даними голови Укравтодору, сприятливі погодні умови в цьому році дозволили розпочати роботи на багатьох об'єктах ще взимку, що робить реалізацію масштабних планів цілком досяжною: "Стартували ми на багатьох об'єктах ще в лютому. Змінюється клімат - в минулому році на Н-31, трасі Київ – Дніпро, бетон клали ще у грудні".

Також читайте: Карантин не позначився на будівництві доріг, працюємо на більш ніж 200 об'єктах, - глава "Укравтодору" Кубраков

На сьогодні укладено договори вже на 70,8 млрд гривень, каже Кубраков. Решта проектів ще проходять тендерну стадію, і на них незабаром також почнуться роботи.

Загальний обсяг фінансування дорожньої частини Програми "Велике Будівництво" оцінюється в розмірі близько 100 млрд гривень. Це становить, за даними Кубракова, близько 10% всього бюджету країни і є доказом важливості даної Програми для всієї економіки України.

Нагадаємо, Програму "Велике Будівництво" ініціював Президент Володимир Зеленський. За планами Програми, протягом поточного року в Україні повинні бути побудовані, відремонтовані і реконструйовані 6500 км доріг як національного, так і місцевого значення, а також сотні об'єктів соціальної інфраструктури, серед яких школи, дитячі садки, спортивні об'єкти та медичні установи.