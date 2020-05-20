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Роботи за Програмою "Велике Будівництво" ведуться вже на 2600 км доріг України, - голова Укравтодору Кубраков

Роботи за Програмою

Всього на 2020 рік в рамках Програми "Велике Будівництво" заплановані будівництво та ремонт 4 000 км доріг міжнародного і національного значення. На 2 600 км роботи вже ведуться.

Про це повідомляє голова Укравтодору Олександр Кубраков в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз роботи ведуться на 2 600 тис. км доріг. За минулий рік, який теж вважався рекордним, в результаті в експлуатацію ввели 850 км доріг", - сказав Олександр Кубраков.

За даними голови Укравтодору, сприятливі погодні умови в цьому році дозволили розпочати роботи на багатьох об'єктах ще взимку, що робить реалізацію масштабних планів цілком досяжною: "Стартували ми на багатьох об'єктах ще в лютому. Змінюється клімат - в минулому році на Н-31, трасі Київ – Дніпро, бетон клали ще у грудні".

Також читайте: Карантин не позначився на будівництві доріг, працюємо на більш ніж 200 об'єктах, - глава "Укравтодору" Кубраков

На сьогодні укладено договори вже на 70,8 млрд гривень, каже Кубраков. Решта проектів ще проходять тендерну стадію, і на них незабаром також почнуться роботи.

Загальний обсяг фінансування дорожньої частини Програми "Велике Будівництво" оцінюється в розмірі близько 100 млрд гривень. Це становить, за даними Кубракова, близько 10% всього бюджету країни і є доказом важливості даної Програми для всієї економіки України.

Нагадаємо, Програму "Велике Будівництво" ініціював Президент Володимир Зеленський. За планами Програми, протягом поточного року в Україні повинні бути побудовані, відремонтовані і реконструйовані 6500 км доріг як національного, так і місцевого значення, а також сотні об'єктів соціальної інфраструктури, серед яких школи, дитячі садки, спортивні об'єкти та медичні установи.

Автор: 

дороги (3056) Укравтодор (1200) Кубраков Олександр (447) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+3
Спасибо зеленке что не остановили ремонт дорог,проекты которых были сделаны еще в 2017-2018 г.
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20.05.2020 09:45
+3
черговий "Фунт" на розграбуванні країни ...нелох 37 ...Народився 1982 року у Першотравенську.Він навчався у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0 Київському економічному університеті , який закінчив за спеціальністю «маркетолог». Також закінчив короткотермінову програму у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A4._%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%96 «Harvard Kennedy School» . ...соросовське дерьмо
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20.05.2020 09:48
+2
родіна русского язика Болгарія, та Греція
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20.05.2020 10:00
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Когда будет автобан в Бердянск, идиоты?
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20.05.2020 09:42 Відповісти
шизофренічний ідіот - це той хто спілкується нав'язаним ордою варварським нарєчієм і думає що його мають розуміти в Україні!!! мацквароті інфікують Україну гірше коронавірусу
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20.05.2020 09:52 Відповісти
Русь ненавидиь?Какую? Киевскую или древнекиевскую?Болван, родина русского языка - Украина а в кацапии русских нет и не было, так же как и грамотного русского языка.
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20.05.2020 09:57 Відповісти
родіна русского язика Болгарія, та Греція
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20.05.2020 10:00 Відповісти
нет. болгария и греция родина славянской письменности а не языка. это разные вещи
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20.05.2020 10:03 Відповісти
в Болгарии нет и не было русскоязычных
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20.05.2020 10:05 Відповісти
а філя кіркоров звідки ахахахах
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20.05.2020 10:08 Відповісти
повністю згоден, батьківщина словянских мов і писемності- Болгарія.
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20.05.2020 10:20 Відповісти
А кто такой єтот Курбатов?
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20.05.2020 09:44 Відповісти
черговий "Фунт" на розграбуванні країни ...нелох 37 ...Народився 1982 року у Першотравенську.Він навчався у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0 Київському економічному університеті , який закінчив за спеціальністю «маркетолог». Також закінчив короткотермінову програму у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A4._%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%96 «Harvard Kennedy School» . ...соросовське дерьмо
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20.05.2020 09:48 Відповісти
хворі ...лядь
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20.05.2020 09:45 Відповісти
Спасибо зеленке что не остановили ремонт дорог,проекты которых были сделаны еще в 2017-2018 г.
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20.05.2020 09:45 Відповісти
😁
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20.05.2020 09:48 Відповісти
"дякуємо" зеленці , що не зупинили ремонт автодоріг, проекти на які були зроблені ще в 2017-2018 роках... - це перекладено для українців з малороського , який нащадки поневолених ордою рабів використовують щоб відчувати себе мокшанами...
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20.05.2020 09:54 Відповісти
слышь ты борцун за чистоту языка. ты вообще чего тут развонялся? тебе какое вообще дело на каком языке тут пишут люди? или ты, пишущий по украински, считаешь себя пупом земли? открой глаза дятел.
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20.05.2020 09:58 Відповісти
Ні мокша я українець а ти чмо,яке несе узькоязичіє в інші країни!! І люди пишуть на мові а те що вас ккацапських тролів тут не банять це проблема модерації і антиукраїнської позиції редакції цензор, які навіть стартову сторінку не роблять державною!! І ще стрілець - ти тут ніхто, а від довгого існування на форумі тобі здається що ти мокша тут як дома
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20.05.2020 10:07 Відповісти
у тебя хватит смелости сказать русскоязычным бойцам с передовой что они "чмо", кацапы или "мокшане"? За челюсть не переживаешь, нацист?
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20.05.2020 10:08 Відповісти
рашистська сволота а якщо тебе на касі в мацквє обслуговуватимуть українською а ти скажеш "я нє ранімаю" то ти ******** науиком теж будеш?? Ви кацапи зовсім розслабили булки на цьому форумі при слугах кремля
.. ти за свою асобєнную чєлюсть не боїшся в Україні називати україномовних нациками? І взагалі пішло накуй чмо бо мені смішно читати переклад того мацкваротого лайна в твоїх висерах))
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20.05.2020 10:19 Відповісти
Именно ты нацист, тебя на передовой защищают от бандитов русскоязычные, а ты слюнями брызгаешь на них.
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20.05.2020 10:21 Відповісти
"я нє ранімаю"

==
Болван, "я не панимаю" и "чмо", "сволота" - это разные вещи. Ты даже собственной нацистской вони не слышишь, то есть ты невоспитан с детства отличать хорошее от плохого, а может и природно не способен. Чувство такта это врождённый дар, его невозможно приобрести. Так вот ты, невоспитанный колхозник, тебе место в буряках на поле или в свинарнике, а не с людьми разговаривать.
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20.05.2020 10:26 Відповісти
не украинец ты. ты дебил.

люди пишут на том языке на котором им это удобно делать. мы не в госучреждении. согласно закона в быту все граждане Украины могут общаться на том языке на котором им удобно это делать и не теде дегенерату вякать и указывать что и как делатьь на этом ресурсе людям. ты всосало или тебе перевести на украинский?
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20.05.2020 10:10 Відповісти
стрвльць кремлядь зміни методичку, всі ці заїжджені фрази про удобна і асобєнную чєлюсть виглядають смішно... Чомусь мацквароте бидло у Франції пише французькою або англійською на форумах! А антиукраїнська діяльність журнашлюх робить з українців рабів які зобов'язані знати мовою своїх "хазяєв" !! Я тобі не раб тому звертайся українською до мене в моїй країні! А хоча іди нах я гнидам мацкваротим не зобов'язаний відповідати і розуміти їх
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20.05.2020 10:15 Відповісти
ты настолько тупой что не в силах правильно ник написать? или я должен оскорбиться от того что ты меня "стрельцом" называешь? ты даун? пшел нахер отсюда уродец если не нравится. я еще буду под всякое рагулье подстраиваться. ты именно рагуль - тупое, селюковое быдло которое считает своим преимуществом то что когда то выучило в школе один язык. а другие - никак
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20.05.2020 10:18 Відповісти
Не нравится русский - кнопочка есть красная в правом углу.Нажми, и полегчает.
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20.05.2020 10:18 Відповісти
у него в башке "кнопочка". знаю я таких охрененных "патриотов" с предъявами "а пачиму ни на том языке гаваришь".
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20.05.2020 10:20 Відповісти
Один "мовнозахыснык" " предъявил мне, что я должен писать вместо на кацапском "прописка" украинский аналог "регистрацiя".Когда я ему объяснил что "регистрация" это вообще латынь, а корень слова "писати" имеет древнеукраинское происхождение, оно пропало с радаров.
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20.05.2020 10:31 Відповісти
Это ты кацапское чмо, пришёл сюда гадить под видом украинца чтобы создать образ украинца-нациста-свидомого. Передай своим кокошным кураторам, что трюк дешёвый, нужны новые методичики.
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20.05.2020 10:13 Відповісти
стрілець, I do not understand the Russian mooing of cattle, please contact the state
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20.05.2020 10:24 Відповісти
ты баран английский по этикеткам изучал что ли?
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20.05.2020 10:26 Відповісти
стрілець, дурачок всі твої висери я на кацапському срамблєрі не раз читав - але бачу ви кацапи і тут вже знахабніли)) доведеться вас тут перевиховувати
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20.05.2020 10:28 Відповісти
шо, даже на рамблере пишут что ты баран? вот это поворот. а рамблер ты на каком языке читаешь?
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20.05.2020 10:33 Відповісти
папаню свово перевыховувай, который нацистского болвана вырастил.
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20.05.2020 10:35 Відповісти
от англомовной бабушки, из под которой он утки выносил..
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20.05.2020 10:50 Відповісти
Болван, зачем ты пишешь на языке врага? Англичане убивали украинцев, ты в курсе этого, неуч? Могу подсказать даже где - на "Божьей" земле.
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20.05.2020 10:41 Відповісти
у тебя хватит смелости сказать русскоязычным бойцам с передовой что они кацапы или "мокшане"? За челюсть не переживаешь?
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20.05.2020 10:07 Відповісти
Пішло накуй чмо мокшанське з цією кремлівською методичкою!! а прихильникам узькоязичія вистачить сміливості глянути в очі родичів загиблих від того що вони привели узькій мір в Україну?? зЄблота вже всі форуми засрала "узькоязичними байцамі".
Чмошнік а як солдати виконуватимуть накази якщо розмовляють різними мовами?? А якщо накази будуть китайською?? Тому думай рагуль шизофренічка що пишеш поки не прийшли санітари
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20.05.2020 10:11 Відповісти
ты новости читаешь, болван? Погибших на фронте ООС русскоязычных с русскими фамилиями видел? Это не исключение, а закономерность, а тебя нациста, тут забанят.
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20.05.2020 10:15 Відповісти
ты дебил сам то давно украинский выучил? могу поспорить - ты с луганды и таким образом просто пытаешься дистанцироваться от своих земляков которые привели ***** к себе домой. тут еще один такой же "украинец" пасется - злой крот. тоже с луганды и резко стал украиномовным года два назад.
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20.05.2020 10:15 Відповісти
Ты свой поганый рот на кпп не посмеешь открыть на русскоязычного бойца.
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20.05.2020 10:16 Відповісти
кацап, I do not understand the Russian mooing of cattle, please contact the state
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20.05.2020 10:22 Відповісти
да ты дятел и по английски не очень....
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20.05.2020 10:23 Відповісти
Стрілець, саме смішно гнида , що і ти кацапською нєочєнь але все намагаєшся бути схожим на кацапа))
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20.05.2020 10:26 Відповісти
дебил не понимает, что раздувает именно то, чего очень хочет Москва.
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20.05.2020 10:48 Відповісти
Болван, зачем ты пишешь на языке врага? Англичане убивали украинцев, ты в курсе этого, неуч? Могу подсказать даже где - на "Божьей" земле.
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20.05.2020 10:43 Відповісти
Починають нахвалювати рік резиденства Зеленського ?
Так і минула влада і воювала і дороги будувала.
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20.05.2020 09:48 Відповісти
Цікаво читати таку "новину" коли два тижні йдуть затяжні дощі... автопісдор в своєму репертуарі)))
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20.05.2020 09:50 Відповісти
по моєму будівництво дороги це не тільки укладання верхнього фінішного шару асфальту, а і загальні земляні роботи і ресайклінгову підложку укатувать дощі не дуже то заважають
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20.05.2020 09:56 Відповісти
оно кроме заплат на ямах ничего в жизни не видел, это ж селюк, который не знает что полотно ложится(укладывается) на котлован с подушкой, а ещё кюветы нужно рыть и планировку делать.
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20.05.2020 10:57 Відповісти
У нас , например, нет никаких дождей. Сегодня просто пасмурно. Украина не ограничивается местом, где вы проживаете.
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20.05.2020 09:59 Відповісти
оно дебил.. хочет политически репрессировать русский язык в Украине.
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20.05.2020 10:55 Відповісти
Шо вони брешуть? Петро Олексійович всі дороги зробив, як у Європі. Точно гроші будуть дерибанити.
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20.05.2020 09:55 Відповісти
Так зеленые за этот год все разрушили специально. А теперь вот пиарятся.
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20.05.2020 09:57 Відповісти
Нужно каждые 100 метров дороги принимать лично Ослом. Иначе никаких досягнень не будет. Денег хватит только на два километра.
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20.05.2020 10:03 Відповісти
Дойшло до того, що Зеленський по ночам оббиває штукатурку з нових лікарень, збудованих за петрушки.
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20.05.2020 10:10 Відповісти
😁
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20.05.2020 10:13 Відповісти
то вже занадто.. он просто ставит леса и вешает фасадные сетки типа идут работы.
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20.05.2020 10:59 Відповісти
Понятно шо ведутся. Понятно шо будет построено произведено. Вопрос - когда? И где деньги на все это.
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20.05.2020 10:00 Відповісти
Дураки вы. Ведёте дискуссию с провокатором?
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20.05.2020 11:42 Відповісти
 
 