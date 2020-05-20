Роботи за Програмою "Велике Будівництво" ведуться вже на 2600 км доріг України, - голова Укравтодору Кубраков
Всього на 2020 рік в рамках Програми "Велике Будівництво" заплановані будівництво та ремонт 4 000 км доріг міжнародного і національного значення. На 2 600 км роботи вже ведуться.
Про це повідомляє голова Укравтодору Олександр Кубраков в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
"Зараз роботи ведуться на 2 600 тис. км доріг. За минулий рік, який теж вважався рекордним, в результаті в експлуатацію ввели 850 км доріг", - сказав Олександр Кубраков.
За даними голови Укравтодору, сприятливі погодні умови в цьому році дозволили розпочати роботи на багатьох об'єктах ще взимку, що робить реалізацію масштабних планів цілком досяжною: "Стартували ми на багатьох об'єктах ще в лютому. Змінюється клімат - в минулому році на Н-31, трасі Київ – Дніпро, бетон клали ще у грудні".
На сьогодні укладено договори вже на 70,8 млрд гривень, каже Кубраков. Решта проектів ще проходять тендерну стадію, і на них незабаром також почнуться роботи.
Загальний обсяг фінансування дорожньої частини Програми "Велике Будівництво" оцінюється в розмірі близько 100 млрд гривень. Це становить, за даними Кубракова, близько 10% всього бюджету країни і є доказом важливості даної Програми для всієї економіки України.
Нагадаємо, Програму "Велике Будівництво" ініціював Президент Володимир Зеленський. За планами Програми, протягом поточного року в Україні повинні бути побудовані, відремонтовані і реконструйовані 6500 км доріг як національного, так і місцевого значення, а також сотні об'єктів соціальної інфраструктури, серед яких школи, дитячі садки, спортивні об'єкти та медичні установи.
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.. ти за свою асобєнную чєлюсть не боїшся в Україні називати україномовних нациками? І взагалі пішло накуй чмо бо мені смішно читати переклад того мацкваротого лайна в твоїх висерах))
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Болван, "я не панимаю" и "чмо", "сволота" - это разные вещи. Ты даже собственной нацистской вони не слышишь, то есть ты невоспитан с детства отличать хорошее от плохого, а может и природно не способен. Чувство такта это врождённый дар, его невозможно приобрести. Так вот ты, невоспитанный колхозник, тебе место в буряках на поле или в свинарнике, а не с людьми разговаривать.
люди пишут на том языке на котором им это удобно делать. мы не в госучреждении. согласно закона в быту все граждане Украины могут общаться на том языке на котором им удобно это делать и не теде дегенерату вякать и указывать что и как делатьь на этом ресурсе людям. ты всосало или тебе перевести на украинский?
Чмошнік а як солдати виконуватимуть накази якщо розмовляють різними мовами?? А якщо накази будуть китайською?? Тому думай рагуль шизофренічка що пишеш поки не прийшли санітари
Так і минула влада і воювала і дороги будувала.