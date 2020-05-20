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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні з COVID-19 госпіталізовано 6090 осіб, з них 238 дітей і 688 медиків. До апаратів ШВЛ підключено 27 пацієнтів, - ЦГЗ

В Україні з COVID-19 госпіталізовано 6090 осіб, з них 238 дітей і 688 медиків. До апаратів ШВЛ підключено 27 пацієнтів, - ЦГЗ

В Україні на амбулаторному лікуванні перебувають 13 140 пацієнтів, з них 1138 дітей і 3069 медпрацівників. Загалом потребували госпіталізації 6090 осіб, з них 238 дітей і 688 медиків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦГЗ у Facebook.

"Загалом захворіли 1376 дітей та 3757 медиків. На амбулаторному лікуванні 13 140 пацієнтів, з них 1138 дітей та 3069 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 6090 осіб, з них 238 дітей та 688 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 27 осіб, зокрема одна дитина та 21 медик", - зазначено в повідомленні.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 564 людини, з них 27 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років.

Загалом 5955 пацієнтів вже одужали, зокрема 1544 медпрацівники, - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 50% випадків COVID-19 джерело інфікування встановити не вдається, - глава ЦГЗ Кузін

Загалом в Україні досліджено 248 529 зразків методом ПЛР.

Нагадаємо, станом на ранок 20 травня в Україні підтверджено 19 230 випадків COVID-19, з них 5955 одужали, 564 померли. За останню добу лабораторно підтверджено 354 випадки.

В Україні з COVID-19 госпіталізовано 6090 осіб, з них 238 дітей і 688 медиків. До апаратів ШВЛ підключено 27 пацієнтів, - ЦГЗ 01

Автор: 

карантин (18172) ЦГЗ (264) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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В Украине с COVID-19 госпитализированы 6090 человек, из них 238 детей и 688 медиков. К аппаратам ИВЛ подключены 27 пациентов, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 5812
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20.05.2020 09:41 Відповісти
Да вы уже из реанимаций шоу *За склом * делайте, онлайн камеры установите , чтоб страшнее всем было. Чтобы с гарантией население умом повредилось. Заодно и психушки закрывать не придется, и там наживетесь.
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20.05.2020 09:45 Відповісти
Чому стільки багато хворих медиків ?
Де ті пацієнти, які їх заразили ?
Невже не зафіксовані ? Тестів не вистачило ?
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20.05.2020 09:45 Відповісти
б*же, да нужно молебен провести. К православным вирус не липнет... Ах, а если липнет, то = "маловерили", а если человек зверски православен, то = "проверкаверы".

кстати, Дубинский кричал что у нас будет как 10 италий, по вирусу, но нет - обосрался.
хотя, кхе-кхе(бежит к иконостасу)
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20.05.2020 09:49 Відповісти
К православным вирус как прилип, так и отлипнет. А вот почему у тебя маниакальное состояние по этому поводу ? Что - то сам себе доказываешь ?
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20.05.2020 10:06 Відповісти
 
 