В Україні з COVID-19 госпіталізовано 6090 осіб, з них 238 дітей і 688 медиків. До апаратів ШВЛ підключено 27 пацієнтів, - ЦГЗ

В Україні на амбулаторному лікуванні перебувають 13 140 пацієнтів, з них 1138 дітей і 3069 медпрацівників. Загалом потребували госпіталізації 6090 осіб, з них 238 дітей і 688 медиків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦГЗ у Facebook.

"Загалом захворіли 1376 дітей та 3757 медиків. На амбулаторному лікуванні 13 140 пацієнтів, з них 1138 дітей та 3069 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 6090 осіб, з них 238 дітей та 688 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 27 осіб, зокрема одна дитина та 21 медик", - зазначено в повідомленні.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 564 людини, з них 27 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років.



Загалом 5955 пацієнтів вже одужали, зокрема 1544 медпрацівники, - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 50% випадків COVID-19 джерело інфікування встановити не вдається, - глава ЦГЗ Кузін

Загалом в Україні досліджено 248 529 зразків методом ПЛР.

Нагадаємо, станом на ранок 20 травня в Україні підтверджено 19 230 випадків COVID-19, з них 5955 одужали, 564 померли. За останню добу лабораторно підтверджено 354 випадки.