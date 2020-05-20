В Україні з COVID-19 госпіталізовано 6090 осіб, з них 238 дітей і 688 медиків. До апаратів ШВЛ підключено 27 пацієнтів, - ЦГЗ
В Україні на амбулаторному лікуванні перебувають 13 140 пацієнтів, з них 1138 дітей і 3069 медпрацівників. Загалом потребували госпіталізації 6090 осіб, з них 238 дітей і 688 медиків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦГЗ у Facebook.
"Загалом захворіли 1376 дітей та 3757 медиків. На амбулаторному лікуванні 13 140 пацієнтів, з них 1138 дітей та 3069 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 6090 осіб, з них 238 дітей та 688 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 27 осіб, зокрема одна дитина та 21 медик", - зазначено в повідомленні.
Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 564 людини, з них 27 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років.
Загалом 5955 пацієнтів вже одужали, зокрема 1544 медпрацівники, - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Загалом в Україні досліджено 248 529 зразків методом ПЛР.
Нагадаємо, станом на ранок 20 травня в Україні підтверджено 19 230 випадків COVID-19, з них 5955 одужали, 564 померли. За останню добу лабораторно підтверджено 354 випадки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Де ті пацієнти, які їх заразили ?
Невже не зафіксовані ? Тестів не вистачило ?
кстати, Дубинский кричал что у нас будет как 10 италий, по вирусу, но нет - обосрался.
хотя, кхе-кхе(бежит к иконостасу)