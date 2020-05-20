Рішення щодо послаблення карантину в областях ухвалимо 22 травня, з огляду на низку критеріїв, - Степанов

Рішення щодо послаблення карантину в областях ухвалюватиметься 22 травня за результатами відповідності епідемічної ситуації в областях певним критеріям.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ході пресбрифінгу в Києві в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Той документ, який ми представляємо сьогодні на засіданні уряду, передбачатиме адаптивний карантин. Адаптивний карантин передбачає критерії, і якщо область їх проходить, значить ослаблення карантину. Якщо не відповідає критеріям (захворюваності, заповненості ліжок, кількості тестувань), то область не переходить на другий етап", - сказав міністр.

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Степанов додав, що показники буде проаналізовано 21 травня, щоб із 22 травня ухвалити рішення щодо областей.

"Показники визначатимуть 21 травня, щоб із 22 травня визначитися, переходить область до другого етапу чи ні. Станом на 18 травня це були області (за даними селекторної наради з президентом, де міністр заявив про вісім областей, які не відповідають критеріям, - ред.) на Заході країни: Чернівецька, Волинська, Рівненська тощо. Але рішення ухвалюватимуть безпосередньо перед переходом на другий етап", - сказав він.