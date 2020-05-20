УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6004 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 869 5

Рішення щодо послаблення карантину в областях ухвалимо 22 травня, з огляду на низку критеріїв, - Степанов

Рішення щодо послаблення карантину в областях ухвалимо 22 травня, з огляду на низку критеріїв, - Степанов

Рішення щодо послаблення карантину в областях ухвалюватиметься 22 травня за результатами відповідності епідемічної ситуації в областях певним критеріям.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ході пресбрифінгу в Києві в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Той документ, який ми представляємо сьогодні на засіданні уряду, передбачатиме адаптивний карантин. Адаптивний карантин передбачає критерії, і якщо область їх проходить, значить ослаблення карантину. Якщо не відповідає критеріям (захворюваності, заповненості ліжок, кількості тестувань), то область не переходить на другий етап", - сказав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні з COVID-19 госпіталізовано 6090 осіб, з них 238 дітей і 688 медиків. До апаратів ШВЛ підключено 27 пацієнтів, - ЦГЗ

Степанов додав, що показники буде проаналізовано 21 травня, щоб із 22 травня ухвалити рішення щодо областей.

"Показники визначатимуть 21 травня, щоб із 22 травня визначитися, переходить область до другого етапу чи ні. Станом на 18 травня це були області (за даними селекторної наради з президентом, де міністр заявив про вісім областей, які не відповідають критеріям, - ред.) на Заході країни: Чернівецька, Волинська, Рівненська тощо. Але рішення ухвалюватимуть безпосередньо перед переходом на другий етап", - сказав він.

Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да, но есть нюансы. Еще не все мзду занесли за снятие карантина.
показати весь коментар
20.05.2020 09:57 Відповісти
22 мая - День Иерусалима. Кошерненько
показати весь коментар
20.05.2020 10:00 Відповісти
Решение по ослаблению карантина в областях примем 22 мая, учитывая ряд критериев, - Степанов - Цензор.НЕТ 2444
показати весь коментар
20.05.2020 10:00 Відповісти
Поскольку гриппом люди болеют ежегодно, было бы правильным устраивать подобное вирусобесие на три месяца каждый год.
показати весь коментар
20.05.2020 10:27 Відповісти
Тут главное "не забыть" что Киев тоже не соответствует требованиям ослабления карантина в не меньшей степени чем Черновицкая обл., а по получится опять игра не по правилам, а по понятиям.
показати весь коментар
20.05.2020 10:34 Відповісти
 
 