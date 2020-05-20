У 13 областях України за добу знизилася кількість активних хворих на COVID-19, - РНБО

Кількість видужалих від коронавірусної хвороби COVID-19 перевищила кількість хворих за минулу добу в 13 областях України з 24 незважаючи на зростання кількості хворих над кількістю видужалих в цілому по країні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать дані опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавируса Ради національної безпеки і оборони.

Найбільша кількість виявлених випадків захворювання спостерігається в Чернівецькій, Волинській, Львівській областях і в Києві, тоді як найбільше видужалих за добу в Житомирській і Рівненській областях.

Загалом за минулу добу:

- у Вінницькій області підтверджено 15 нових випадків захворювання на COVID-19, 2 - смерті й 20 - одужання (з початку пандемії було 766 хворих, 13 померлих і 425 видужалих), наразі в області хворіють 328 осіб (на 7 менше за добу);

- у Волинській області - 41 новий випадок захворювання, 4 - смерті й 10 - одужання (за весь час 676 захворіли, 21 помер і 168 одужали), нині хворіють 487 осіб (за добу на 27 більше);

- у Дніпропетровській області - 6 випадків захворювання і 12 - одужання (за весь час 849 захворіли, 13 померли і 116 одужали), наразі хворіють 720 осіб (за добу на 6 менше);

- у Донецькій області 2 нові випадки захворювання за добу і 6 - одужання (за весь час - 133 хворих, 4 померлих і 48 видужалих), нині хворіє 81 особа (за добу на 4 менше);

- у Житомирській області - 10 нових випадків захворювання і 45 - одужання (583 захворіли, 12 померли і 230 одужали за весь час), наразі хворіє 341 особа (на 35 менше за добу);

- у Закарпатській області - 11 нових випадків захворювання й 19 - одужання (за весь час 922 хворих, 24 померлих і 216 видужалих), нині хворіють 682 особи (за добу на 8 менше);

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- у Запорізькій області нових випадків захворювання, смерті й одужання не зафіксовано (з початку пандемії - 385 хворих, 9 померлих і 196 видужалих), наразі хворіють 180 осіб;

- в Івано-Франківській області за минулу добу підтверджено 11 нових випадків захворювання на COVID-19, 1 - смерті й 15 - одужання (1 246 хворих, 71 померлий і 539 видужалих із початку пандемії), наразі хворіють 636 осіб (на 5 більше за добу);

- у Києві - 51 новий випадок захворювання, 2 - смерті й 21 - одужання (загалом 2 410 випадків захворювання, 54 - смерті й 306 - одужання з початку пандемії), нині в столиці хворіють 2 050 осіб (за добу на 28 більше);

- у Київській області - 16 випадків захворювання і 6 - одужання (з початку пандемії 1 261 захворів, 29 померли і 218 одужали), наразі хворіють 1 014 осіб (за добу на 10 більше);

- у Кіровоградській області - 5 випадків одужання і 6 хворих за добу (за весь час 450 захворіли, 20 померли і 332 одужали), наразі хворіють 98 осіб (на 1 менше за добу);

- у Луганській області нових випадків захворювання, смерті й одужання не зафіксовано (з початку пандемії 42 захворіли і 23 одужали, померлих не було), нині хворіють 19 осіб;

- у Львівській області підтверджено 38 нових випадків захворювання на COVID-19, 1 - смерті й 9 - одужання (за весь час - 1 136 хворих, 31 померлий і 225 видужалих), наразі хворіють 880 осіб (на 28 більше за день);

- у Миколаївській області 1 людина захворіла, випадків смерті та одужання за добу немає (за весь час - 264 хворих, 6 померлих і 98 видужалих), нині хворіють 160 осіб (на 1 більше за добу);

- в Одеській області - 8 нових випадків захворювання і 6 - одужання (з початку пандемії - 792, 13 і 86 відповідно), наразі хворіють 693 людини (за добу на 2 більше);

- у Полтавській області на COVID-19 за добу 1 людина захворіла і 11 осіб одужали (265 хворих, 10 померлих і 213 видужалих за весь час), нині хворіють 42 людини (за добу на 10 менше);

- у Рівненській області - 29 нових випадків захворювання і 42 - одужання (за весь час - 1 217, 29 і 412 відповідно), хворіють 776 осіб (на 13 менше за добу);

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- у Сумській області за добу не виявлено нових випадків зараження і смерті, 2 - видужали (за весь час 164 захворіли, 4 померли і 100 одужали), нині хворіють 60 осіб (на 2 менше за добу);

- у Тернопільській області - 8 нових випадків захворювання і 28 - одужання (за весь час 1 089 захворіли, 22 померли і 647 одужали), нині хворіють 420 осіб (на 20 менше за добу);

- у Харківській області - 20 нових випадків захворювання, 2 - смерті й 13 - одужання (за весь час 836 захворіли, 32 померли і 176 одужали), нині хворіють 628 осіб (за добу на 5 більше);

- у Херсонській області - 4 нові випадки захворювання, випадків смерті та одужання за добу не було (за весь час 172 хворих, 2 померлих і 132 видужалих), нині хворіють 38 осіб (за добу на 4 більше);

- у Хмельницькій області 13 нових випадків захворювання і 6 - одужання за добу (з початку пандемії 280 захворіли, 9 померли і 73 одужали), наразі хворіють 198 осіб (на 7 більше за добу);

- у Черкаській області - 5 нових випадків захворювання і 8 - одужання (з початку пандемії 381 захворів, 16 померли і 225 одужали), нині хворіють 140 осіб (на 3 менше за добу);

- у Чернівецькій області за минулу добу підтверджено 54 нові випадки захворювання на COVID-19, 4 - смерті й 28 - одужання (2 796 хворих, 114 померлих і 710 видужали з початку пандемії), нині в області хворіють 1 972 особи (на 22 більше, ніж днем раніше);

- у Чернігівській області - 5 нових випадків захворювання і 10 - одужання (за весь час - 115 хворих, 6 померлих і 41 видужалий), наразі хворіють 68 осіб (за добу на 5 менше).