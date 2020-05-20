Посольство США привітало Зеленського з річницею президентства: "Ми високо цінуємо прогрес, досягнутий цьогоріч"

Посольство США привітало президента Володимира Зеленського та його адміністрацію з першою річницею перебування при владі.

Про це йдеться в заяві посольства у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Ми високо цінуємо прогрес, досягнутий цьогоріч. Понад 130 українців, несправедливо затриманих Росією та її ставлениками, повернулися до своїх сімей. Уряд завершив процес анбандлінгу в секторі природного газу, що є важливим кроком у зміцненні енергетичної безпеки України. Просунулися вперед зусилля з децентралізації задля розширення можливостей місцевих громад. Україна здійснила багато реформ, необхідних для нової програми МВФ", - зазначило посольство.

США пообіцяли Україні подальшу підтримку в продовженні реформ, зокрема в питаннях усунення олігархічної системи в Україні, зміцнення верховенства права та забезпечення незалежності і доброчесності антикорупційних та правоохоронних органів.

"Ми продовжуватимемо працювати з владою країни для досягнення її цілей, і ми закликаємо народних депутатів, місцевих та регіональних посадовців протистояти спробам певних корисливих кіл уповільнити прогрес", - заявили в посольстві.

"Розпочинається другий рік президентства Володимира Зеленського, і Сполучені Штати твердо стоять на боці народу України у підтримці демократичної та успішної України, що перебуває у безпеці в межах своїх міжнародно визнаних кордонів", - додали там.

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