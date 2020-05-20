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Посольство США привітало Зеленського з річницею президентства: "Ми високо цінуємо прогрес, досягнутий цьогоріч"

Посольство США привітало Зеленського з річницею президентства:

Посольство США привітало президента Володимира Зеленського та його адміністрацію з першою річницею перебування при владі.

Про це йдеться в заяві посольства у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Ми високо цінуємо прогрес, досягнутий цьогоріч. Понад 130 українців, несправедливо затриманих Росією та її ставлениками, повернулися до своїх сімей. Уряд завершив процес анбандлінгу в секторі природного газу, що є важливим кроком у зміцненні енергетичної безпеки України. Просунулися вперед зусилля з децентралізації задля розширення можливостей місцевих громад. Україна здійснила багато реформ, необхідних для нової програми МВФ", - зазначило посольство.

США пообіцяли Україні подальшу підтримку в продовженні реформ, зокрема в питаннях усунення олігархічної системи в Україні, зміцнення верховенства права та забезпечення незалежності і доброчесності антикорупційних та правоохоронних органів.

"Ми продовжуватимемо працювати з владою країни для досягнення її цілей, і ми закликаємо народних депутатів, місцевих та регіональних посадовців протистояти спробам певних корисливих кіл уповільнити прогрес", - заявили в посольстві.

"Розпочинається другий рік президентства Володимира Зеленського, і Сполучені Штати твердо стоять на боці народу України у підтримці демократичної та успішної України, що перебуває у безпеці в межах своїх міжнародно визнаних кордонів", - додали там.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рік президентства Зеленського: сьогодні відбудеться пресконференція глави держави

Автор: 

Зеленський Володимир (23683) посольство (942) США (22497)


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Топ коментарі
+12
Посольство США поздравило Зеленского с годовщиной президентства: "Мы высоко ценим прогресс, достигнутый в этом году" - Цензор.НЕТ 8904
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20.05.2020 10:20
+11
О соя новые методички получила по отмазыванию своего пахана.
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20.05.2020 10:24
+9
В посольстве США работают приколисты.. Зачёт...
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20.05.2020 10:20
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Посольство США поздравило Зеленского с годовщиной президентства: "Мы высоко ценим прогресс, достигнутый в этом году" - Цензор.НЕТ 8904
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20.05.2020 10:20 Відповісти
О соя новые методички получила по отмазыванию своего пахана.
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20.05.2020 10:24 Відповісти
Перешли мені одну, імбіцил зелений, моя вже протерлася.
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20.05.2020 10:45 Відповісти
Еще Петя выциганил лярд зелени в обмен на Шокина.
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20.05.2020 10:25 Відповісти
Хрен с ним с Шокиным, меня больше всбесило что Петя поднял тарифы больше чем его просили.
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20.05.2020 10:27 Відповісти
Как бы МВФ просило до 75%, а дружбан Ахметка сделал встречное предложение а давай все 100%. Надо же бабосы качать из эЛОХтората по формуле "Роттердам++++"
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20.05.2020 10:30 Відповісти
Шо там с тарифами сейчас?
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20.05.2020 12:03 Відповісти
зараз проходить російський сценарій по дискредитації будь яким чином політиків які працювали в користь України.
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20.05.2020 11:27 Відповісти
Ждешь от ***** поздравлений?
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20.05.2020 10:21 Відповісти
Жмутин твой вождь в Ново Огорево! Посмотри в окно самоизоляция закончилась! Сходи проветрись!
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20.05.2020 10:22 Відповісти
Ковбои,ну вы хоть не подъ буейте ...
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20.05.2020 10:54 Відповісти
Историческая встреча зеленского с трампом
Посольство США поздравило Зеленского с годовщиной президентства: "Мы высоко ценим прогресс, достигнутый в этом году" - Цензор.НЕТ 3875
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20.05.2020 10:19 Відповісти
А где цветы от Дони?
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20.05.2020 10:19 Відповісти
В посольстве США работают приколисты.. Зачёт...
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20.05.2020 10:20 Відповісти
Який прогрес???
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20.05.2020 10:20 Відповісти
Посольство США поздравило Зеленского с годовщиной президентства: "Мы высоко ценим прогресс, достигнутый в этом году" - Цензор.НЕТ 4846
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20.05.2020 10:20 Відповісти
это был сарказм, не? или троллинг, 80 уровень?
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20.05.2020 10:22 Відповісти
Зеленский полностью устраивает США а поэтому постоянные бредни о свержении вызывают только смех.
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20.05.2020 10:22 Відповісти
А шо они были должны сказать? Население выбрало Осла и Кловуна, это проблемы индейцев. Шерифа они не беспокоят.
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20.05.2020 10:27 Відповісти
Ну у порохоботы понимают, что в очередной раз пролетают.
А как кричали "через рік, через рік...
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20.05.2020 10:28 Відповісти
Поздравления были от американского квартала 95.
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20.05.2020 10:25 Відповісти
Прогрес просирання все і вся.
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20.05.2020 10:25 Відповісти
Посольство США поздравило Зеленского с годовщиной президентства: "Мы высоко ценим прогресс, достигнутый в этом году" - Цензор.НЕТ 2878Посольство США поздравило Зеленского с годовщиной президентства: "Мы высоко ценим прогресс, достигнутый в этом году" - Цензор.НЕТ 9510
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20.05.2020 10:27 Відповісти
Мабуть, вони ті досягнення під мікроскопом вишукували
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20.05.2020 10:28 Відповісти
хм., да они и на Сралина говорили что оно "хороший парень"
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20.05.2020 10:29 Відповісти
А мы то как все "ЦЕНИМ", не то слово...
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20.05.2020 10:30 Відповісти
Який "Прогрес" - у чому... Жесть...
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20.05.2020 10:33 Відповісти
У нас классный президент. Это правда.
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20.05.2020 10:34 Відповісти
в штатах его знают как Моника Зеленски. в посольстве тоже стебаться умеют.
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20.05.2020 10:40 Відповісти
Моника- это Ира Геращенко. Не путай.
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20.05.2020 10:49 Відповісти
а я при чём? у любого американца спроси из-за кого Трампу импичмент объявлять собрались - так ответит.
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20.05.2020 10:51 Відповісти
Поздравление как в он-лайн игре какой-то
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20.05.2020 10:35 Відповісти
Хм... А Шо ж за прАгрЄс то такой?...
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20.05.2020 10:39 Відповісти
Президент говорил одни лозунги, и при этом вздыхал глубоко, а когда пригляделись внимательно оказался дурак дураком.
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20.05.2020 10:39 Відповісти
Ох уж ця дипломатична мова, якщо розібратися - в одному пункті завершив (інтересно ким почате), в другому просунувся (також інтересно, ким започатковане, те по чому він просувався). Єдине, що Клоун собі може приписати - повернення заручників (ну це для лохів, типу Лошара нагнув *****).
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20.05.2020 10:42 Відповісти
Після такого привітання зразу ж стає зрозумілим, хто є ворогом України і українців...
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20.05.2020 10:42 Відповісти
А лісапед, лісапед то посольство забуло Клоуну подарити.
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20.05.2020 10:43 Відповісти
У порохоботов - когнитивный диссонанс, а у зеленой шоблы - мания величия, от похвалы хозяев.
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20.05.2020 10:59 Відповісти
ЯЗИК у дипломатів існує для того щоби приховувати їхню думку.
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20.05.2020 11:04 Відповісти
Приколісти в посольстві штатів працюють.
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20.05.2020 11:08 Відповісти
Пиндосы стебаются... )))
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20.05.2020 11:57 Відповісти
А Беня всеодно буде сидіти.
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20.05.2020 12:02 Відповісти
Стёб принят
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20.05.2020 12:23 Відповісти
Это стёб🤦
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20.05.2020 13:51 Відповісти
Посольство США поздравило Зеленского с годовщиной президентства: "Мы высоко ценим прогресс, достигнутый в этом году"
_Какой прогресс?! Зачет это пустопорожнее словоблудие? Дипломаты и политики - отъявленнейшие лжецы и лицемеры!
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20.05.2020 14:24 Відповісти
Зрада. США Зе похвалили.
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20.05.2020 15:22 Відповісти
 
 