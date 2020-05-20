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Новини Коронавірус і карантин
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Степанов про початок роботи працівників в офісі: Допуск у масках, температурний скринінг, соціальна дистанція та антисептики

Степанов про початок роботи працівників в офісі: Допуск у масках, температурний скринінг, соціальна дистанція та антисептики

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що співробітники в офісі мають перебувати в масках і дотримуватися соціальної дистанції, а допускати співробітників в офіс потрібно тільки після проведення температурного скринінгу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net", про це міністр заявив під час онлайн-брифінгу.

"Якщо температура перевищує 37,2, то людина не допускається в офіс. Допуск в офісне приміщення - виключно в масках або респіраторах. Обов'язкова обробка рук антисептиками, дотримання соціальної дистанції під час спілкування і перебування в тому або іншому офісному приміщенні зважаючи на - одна людина на певну кількість метрів", - пояснив Степанов.

Глава МОЗ підкреслив, що всі ці рекомендації, які надає міністерство охорони здоров'я, істотно знижують ризик захворюваності на COVID-19.

Також читайте: Людям із симптомами COVID-19 робитимуть і ПЛР, і ІФА-тести, - Степанов

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5390) офіс (160) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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А что офисы прекращали работу! Чувак ты с какой планеты??????
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20.05.2020 10:23 Відповісти
Эта зелёная мразь сама без маски ползает .Каково это просидеть в маске 8 рабочих часов ?Учитывая ,что маска работает только первые полчаса.Зелёные негодяи хотят свой просчёт спрятать за дебильными указами.Самое обидное -у зелёной партии мразей нет ни одной цели на улучшение благосостояние народа .Всё так же как и при порохе -схемы и откаты .
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20.05.2020 10:46 Відповісти
Этот псевдодоктор заявил люди должны сидеть 8 рабочих часов в маске .Степанов ,а мы тебе ничего не должны .Сходика ты министр на татуаж и наколи на свою брехливую морду маску ,чтобы люди могли тебя идиота запомнить .
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20.05.2020 10:53 Відповісти
 
 