Степанов про початок роботи працівників в офісі: Допуск у масках, температурний скринінг, соціальна дистанція та антисептики

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що співробітники в офісі мають перебувати в масках і дотримуватися соціальної дистанції, а допускати співробітників в офіс потрібно тільки після проведення температурного скринінгу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net", про це міністр заявив під час онлайн-брифінгу.

"Якщо температура перевищує 37,2, то людина не допускається в офіс. Допуск в офісне приміщення - виключно в масках або респіраторах. Обов'язкова обробка рук антисептиками, дотримання соціальної дистанції під час спілкування і перебування в тому або іншому офісному приміщенні зважаючи на - одна людина на певну кількість метрів", - пояснив Степанов.

Глава МОЗ підкреслив, що всі ці рекомендації, які надає міністерство охорони здоров'я, істотно знижують ризик захворюваності на COVID-19.

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