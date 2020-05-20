Ніколенко про намір РФ провести "відеоконференцію з кримчанами": "Попередні провали в ООН змушують Росію йти на нові авантюри"

Минулі провали змушують Росію йти на нові авантюри, але міжнародна спільнота, як і раніше, не буде визнавати анексію Криму.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook прессекретар Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.

"Відео-конференція із т.зв. "жителями" Криму, яку планує провести російська делегація 21-го травня – форма без змісту. Попередні провали в ООН змушують Росію йти на нові авантюри", - написав він.



Ніколенко нагадав, що 6 березня Україна проводила неформальне засідання членів Радбезу ООН за "формулою Арріа" стосовно Криму. Тоді міжнародна спільнота чітко засудила Росію за тимчасову окупацію українського півострова та триваючі там порушення прав людини.



"Не можуть росіяни нічого вдіяти й проти "кримських" резолюцій Генасамблеї", - зазначив він.

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Також Ніколенко додав, що РФ намагається створити альтернативну реальність, а у відповідь знову почує фундаментальні принципи міжнародного права. Ніякого визнання анексії Криму не відбудеться. Міжнародні санкції залишатимуться в силі до відновлення територіальної цілісності України.



"Росії не акторів на зустріч із членами Ради Безпеки слід запрошувати, а виконувати резолюції ООН та рішення міжнародних судів і трибуналів. Зокрема, допустити без попередніх умов на півострів місію з моніторингу прав людини та звільнити незаконно утримуваних українців", - додав спікер постійного представництва України при ООН.

Раніше повідомлялося, що Росія планує провести в Радбезі ООН відеоконференцію з "мешканцями Криму".

Зазначимо, що проведення обговорень у Раді безпеки ООН за "формулою Арріа" мають неформальний характер. Рішення про участь у таких дискусіях ухвалюються кожною державою-членом окремо, і були випадки, коли країни відмовлялися приєднатися до таких заходів.