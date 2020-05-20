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Новини Коронавірус і карантин Рік Зеленського
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Хочу порадіти, що у нас кілька днів поспіль дуже хороша статистика щодо коронавірусу, - Зеленський

Хочу порадіти, що у нас кілька днів поспіль дуже хороша статистика щодо коронавірусу, - Зеленський

В Україні в останні дні кількість людей, які захворіли на коронавірусну хворобу, дорівнює кількості людей, які одужали.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"Я хочу порадіти тому, що у нас кілька днів поспіль справді дуже хороша статистика (щодо коронавірусу. - Ред.), де кількість людей, які захворіли на коронавірусну хворобу, дорівнює кількості людей, які одужали. Дякую нашим медикам", - заявив Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23683) карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+8
Хто небудь розбудіть блазня і скажіть, що він обісрався.
Було 10тисяч тестів - 400-500 хворих
Почали робити менше тестів і вуаля, хворих менше 300.
Так тоді взагалі не робіть! Хворих не буде
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20.05.2020 10:55
+7
Это всё благодаря мудрому ЗЮ ишаку!
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20.05.2020 10:48
+4
Это личная заслуга Леонида Ильича.
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20.05.2020 10:53
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Это всё благодаря мудрому ЗЮ ишаку!
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20.05.2020 10:48 Відповісти
Это благодаря монументу "Зе!" за его спиной на пресс-конференции...
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20.05.2020 10:50 Відповісти
За весной приходит лето,
Шукран оманскому за это...
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20.05.2020 10:57 Відповісти
Это личная заслуга Леонида Ильича.
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20.05.2020 10:53 Відповісти
дорогой леонидильич здесь совсем не при чем... на смену дорогому леонидуильичу пришел очень дорогой для украинцев бубочка... он очень старался урезать расходы на дорогого себя, урезал количество авто в экскорте до 40 шт., даже урезал крайнюю плоть, но то такэ... но остался и без крайней плоти крайне дорогим... даже ленка в папандосе, т.к. оплачивает его оманские эпопеи...
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20.05.2020 11:01 Відповісти
Зато плохая статистика по проценту вменяемых и невменяемых "слуг народа".
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20.05.2020 10:53 Відповісти
Хто небудь розбудіть блазня і скажіть, що він обісрався.
Було 10тисяч тестів - 400-500 хворих
Почали робити менше тестів і вуаля, хворих менше 300.
Так тоді взагалі не робіть! Хворих не буде
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20.05.2020 10:55 Відповісти
Так саме так і буде! Вони змішені закінчити карантин і підганяють цифри під це. А коли почнеться нова хвиля (дуже сподіваюся, що не надто велика) через відкриття метро та транспорту - будуть взагалі намагатися замовчувати реальні цифри.
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20.05.2020 10:58 Відповісти
Для Украины и подобных ей стран количество заболевших в день это бесполезная статистика. У нас в Николаевской области "никто не заболевал" короновирусом около месяца пока туда не приехал Ляшко. О каких статистиках можно говорить? Нам можно смотреть только на количество смертей в день. Брать это число и умножать как минимум на 100. Вот это будет число заболевших ~ 14 дней назад. График смертности говорит о том что мы не прошли пик
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20.05.2020 11:07 Відповісти
Як зручно! Саме перед заздалегідь запланованим закінченням карантину...
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20.05.2020 10:56 Відповісти
Вчера интервью с мером Днепра смотрел, за день не одного выявленного случая, учреждение которое делает анализы закрыли из за проверки, поэтому фиксировать было не кому. Долбо*бы
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20.05.2020 11:06 Відповісти
НОВОСТЬ!
МОЛНИЯ!
Презедент Зеленский сказал "Сейчас нет дождя!"
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20.05.2020 11:08 Відповісти
 
 