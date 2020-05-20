Хочу порадіти, що у нас кілька днів поспіль дуже хороша статистика щодо коронавірусу, - Зеленський

В Україні в останні дні кількість людей, які захворіли на коронавірусну хворобу, дорівнює кількості людей, які одужали.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"Я хочу порадіти тому, що у нас кілька днів поспіль справді дуже хороша статистика (щодо коронавірусу. - Ред.), де кількість людей, які захворіли на коронавірусну хворобу, дорівнює кількості людей, які одужали. Дякую нашим медикам", - заявив Зеленський.

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