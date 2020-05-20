Хочу порадіти, що у нас кілька днів поспіль дуже хороша статистика щодо коронавірусу, - Зеленський
В Україні в останні дні кількість людей, які захворіли на коронавірусну хворобу, дорівнює кількості людей, які одужали.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції, передає Цензор.НЕТ.
"Я хочу порадіти тому, що у нас кілька днів поспіль справді дуже хороша статистика (щодо коронавірусу. - Ред.), де кількість людей, які захворіли на коронавірусну хворобу, дорівнює кількості людей, які одужали. Дякую нашим медикам", - заявив Зеленський.
Топ коментарі
+8 Stan 0men #417287
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Шукран оманскому за это...
Було 10тисяч тестів - 400-500 хворих
Почали робити менше тестів і вуаля, хворих менше 300.
Так тоді взагалі не робіть! Хворих не буде
МОЛНИЯ!
Презедент Зеленский сказал "Сейчас нет дождя!"