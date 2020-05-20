У 15 областях всім медпрацівникам, які працюють із хворими на COVID-19, виплатили 300% доплати, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже в 15 областях виплатили доплату в 300% медичним працівникам, які борються з коронавірусом.

Про це він заявив під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

"У 15 областях всі медпрацівники, саме всі, які боролися з COVID-19. Ми не можемо забезпечити 300% всіх лікарів України, на жаль, і це поки що", - зазначив глава держави.

За його словами, на цьому тижні збільшиться кількість областей, які отримають ці доплати.

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"Всі ці кошти були повністю перераховані з бюджету країни місцевій владі", - підкреслив Зеленський.

Крім того, він додав, що держави повністю розрахується з медиками за квітень.