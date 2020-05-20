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Новини Коронавірус і карантин Рік Зеленського
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У 15 областях всім медпрацівникам, які працюють із хворими на COVID-19, виплатили 300% доплати, - Зеленський

У 15 областях всім медпрацівникам, які працюють із хворими на COVID-19, виплатили 300% доплати, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже в 15 областях виплатили доплату в 300% медичним працівникам, які борються з коронавірусом.

Про це він заявив під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

"У 15 областях всі медпрацівники, саме всі, які боролися з COVID-19. Ми не можемо забезпечити 300% всіх лікарів України, на жаль, і це поки що", - зазначив глава держави.

За його словами, на цьому тижні збільшиться кількість областей, які отримають ці доплати.

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"Всі ці кошти були повністю перераховані з бюджету країни місцевій владі", - підкреслив Зеленський.

Крім того, він додав, що держави повністю розрахується з медиками за квітень.

Автор: 

Зеленський Володимир (23683) карантин (18172) лікарі (1285) зарплата (2236) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Дєнєг нєт, но ви дєржітєся...
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20.05.2020 10:51 Відповісти
Хорошие темпы. До Нового года выплатят, чего доброго.
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20.05.2020 10:53 Відповісти
"борются с корововирусом" это как "борются с метеоритами" - че делаешь? - "борюсь". - на надбавку. - спасиб*.

может новый сорт зеленки изобрели, или анальгин+?
хотя на месте медика я бы свалил в ту же Чехию, на Мерседесе не поездишь, но зато спокойно.
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20.05.2020 10:53 Відповісти
не бреши маланєц
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20.05.2020 11:01 Відповісти
надбавкі гарантовано отримає начальство і їх холуї а холопам то таке...
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20.05.2020 11:04 Відповісти
ты то тут каким боком?
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20.05.2020 11:06 Відповісти
Прикинь.... Им выплатили.....А врачи об этом не знают.....
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21.05.2020 13:29 Відповісти
 
 