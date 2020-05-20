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Новини Коронавірус і карантин Рік Зеленського
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Із 22 травня почне працювати міський та приміський транспорт. Між областями сполучення поки що не відкривається, - Зеленський

Із 22 травня почне працювати міський та приміський транспорт. Між областями сполучення поки що не відкривається, - Зеленський

Тільки 6 областей України готові до запуску міжобласного транспортного сполучення.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо транспорту та садочків, ми розраховували, що це буде в іншому етапі, трохи пізніше. Ми розуміємо, що сьогодні статистика дозволяє нам деякі етапи наближати. Сьогодні на (засіданні. - Ред.) Кабміну буде розглядатися питання і з 22 травня почне працювати транспорт, міський та приміський. Між областями поки що транспорт ми не можемо забезпечити. У нас лише 6 областей готові до цього. тільки в 6 областях ми бачимо статистику, де відбувається зниження кількості хворих", - заявив Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23683) карантин (18172) транспорт (1390) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Электричка, которая пересекает границу соседней области, - это пригородный или межобластной транспорт?
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20.05.2020 10:58 Відповісти
межгалактический
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20.05.2020 12:15 Відповісти
Можете выложить гундосый бубнеж одной новостью?
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20.05.2020 10:58 Відповісти
Вот только перевозчики уже собираются в два раза повышать плату за проезд!
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20.05.2020 11:24 Відповісти
Если пассажиров в два раза меньше, то плата в два раза выше.
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20.05.2020 14:12 Відповісти
Садики садиками, а школы?
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20.05.2020 11:48 Відповісти
З дубу впав? 20 травня. ЯКІ школи???
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20.05.2020 12:36 Відповісти
Давно это было....
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20.05.2020 20:08 Відповісти
А между тем, киевляне просят не открывать метро. В мэрию обратились с инициативой отменить решение об открытии Киевского метрополитена 25 мая. Соответствующая https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=9720 петиция зарегистрирована на сайте Киевского городского совета. "Открытие метрополитена на пике заболеваемости является необдуманным и очень опасным решением."
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20.05.2020 14:24 Відповісти
 
 