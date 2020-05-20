Із 22 травня почне працювати міський та приміський транспорт. Між областями сполучення поки що не відкривається, - Зеленський
Тільки 6 областей України готові до запуску міжобласного транспортного сполучення.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції, передає Цензор.НЕТ.
"Щодо транспорту та садочків, ми розраховували, що це буде в іншому етапі, трохи пізніше. Ми розуміємо, що сьогодні статистика дозволяє нам деякі етапи наближати. Сьогодні на (засіданні. - Ред.) Кабміну буде розглядатися питання і з 22 травня почне працювати транспорт, міський та приміський. Між областями поки що транспорт ми не можемо забезпечити. У нас лише 6 областей готові до цього. тільки в 6 областях ми бачимо статистику, де відбувається зниження кількості хворих", - заявив Зеленський.
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