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Новини Обмін полоненими Рік Зеленського
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Зараз із РФ говоримо про можливий обмін полоненими після пандемії COVID-19, - Зеленський

Зараз із РФ говоримо про можливий обмін полоненими після пандемії COVID-19, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нині Україна проводить переговори з Російською Федерацією про обмін полоненими після пандемії коронавірусу.

Про це глава держави заявив під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз говоримо вже з РФ про можливий обмін після COVID-19", - зазначив президент.

За словами Зеленського, він хоче, щоб попри коронавірус обговорювалося повернення політв'язнів, які перебувають у Росії і тюрмах окупованого Криму.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23683) обмін (1148) полонені (2251)


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Топ коментарі
+4
пі#добол.
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20.05.2020 11:00
+3
Обмін на полонених таксистів?
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20.05.2020 11:00
+2
Тупорылый Шут малоросс
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20.05.2020 11:01
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пі#добол.
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20.05.2020 11:00 Відповісти
Обмін на полонених таксистів?
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20.05.2020 11:00 Відповісти
Шайтанова на двох таксистів майже так само як двох грушників на одну консерву
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20.05.2020 11:04 Відповісти
Тупорылый Шут малоросс
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20.05.2020 11:01 Відповісти
"Первые проекты для этих проектов", "я горжусь нашей скоростью"...
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20.05.2020 11:02 Відповісти
Снова "всех на всех"? Вранье не прекращается.
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20.05.2020 11:13 Відповісти
Яка то курва, що складає такі списки для обміну "полоненими", що там нема дійсно полонених? Яка то курва, що їх затверджує? То мабуть якийсь пердак-єрмак?
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20.05.2020 12:16 Відповісти
Обмінювати треба військових,а не таксистів!
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20.05.2020 13:55 Відповісти
Молодцы, было три прекрасных обмена, освободили воинов, патриотов.
И пусть враги Украины и дальше кукарекают в бессильной злобе про "таксистов".
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20.05.2020 15:41 Відповісти
 
 