Зараз із РФ говоримо про можливий обмін полоненими після пандемії COVID-19, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нині Україна проводить переговори з Російською Федерацією про обмін полоненими після пандемії коронавірусу.

Про це глава держави заявив під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз говоримо вже з РФ про можливий обмін після COVID-19", - зазначив президент.

За словами Зеленського, він хоче, щоб попри коронавірус обговорювалося повернення політв'язнів, які перебувають у Росії і тюрмах окупованого Криму.

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