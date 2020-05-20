Зараз із РФ говоримо про можливий обмін полоненими після пандемії COVID-19, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що нині Україна проводить переговори з Російською Федерацією про обмін полоненими після пандемії коронавірусу.
Про це глава держави заявив під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз говоримо вже з РФ про можливий обмін після COVID-19", - зазначив президент.
За словами Зеленського, він хоче, щоб попри коронавірус обговорювалося повернення політв'язнів, які перебувають у Росії і тюрмах окупованого Криму.
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+4 Yakov Yakov
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И пусть враги Украины и дальше кукарекают в бессильной злобе про "таксистов".