Зустріч у "нормандському форматі" має відбутися після спаду COVID-19, - Зеленський

Зустріч лідерів "нормандської четвірки" очікується після закінчення пандемії коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час пресконференції заявив президент Володимир Зеленський.

"І з Німеччиною, і з Францією, і з усіма ми говорили. Всі підтримують, що відразу після спаду COVID-19 у нас має бути зустріч у "нормандському форматі", - зазначив Зеленський.

Також президент України заявив, що з Росією потрібно вести діалог.

"Що стосується президента РФ, ми нічого з цим не зробимо. Ми маємо з ними говорити і домовлятися", - сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що "готовий до будь-якого формату, який може наблизити нас до завершення війни і повернення наших територій і людей".

"Мені байдуже. Нам потрібен результат", - підсумував Зеленський.

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