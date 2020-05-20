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Новини Нормандські переговори
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Зустріч у "нормандському форматі" має відбутися після спаду COVID-19, - Зеленський

Зустріч у

Зустріч лідерів "нормандської четвірки" очікується після закінчення пандемії коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час пресконференції заявив президент Володимир Зеленський.

"І з Німеччиною, і з Францією, і з усіма ми говорили. Всі підтримують, що відразу після спаду COVID-19 у нас має бути зустріч у "нормандському форматі", - зазначив Зеленський.

Також президент України заявив, що з Росією потрібно вести діалог.

"Що стосується президента РФ, ми нічого з цим не зробимо. Ми маємо з ними говорити і домовлятися", - сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що "готовий до будь-якого формату, який може наблизити нас до завершення війни і повернення наших територій і людей".

"Мені байдуже. Нам потрібен результат", - підсумував Зеленський.

Також читайте: Зеленський готовий до зустрічі у Нормандському форматі, але досягнуті в Парижі домовленості не виконуються, - Резніков

Автор: 

Зеленський Володимир (23683) путін володимир (23758) нормандська четвірка (1526)


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Знов буде крутитись на табуреткі?
Встреча в "нормандском формате" должна состояться после спада COVID-19, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6349
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20.05.2020 11:11 Відповісти
"Мне все равно. Нам нужен результат", - подытожил Зеленский.В мне все равно-верю.В результат шибздика -не верю.
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20.05.2020 11:12 Відповісти
ему 'все равно' капитуляция для зеленой мрази тоже результат
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20.05.2020 11:20 Відповісти
В политике есть моменты, когда лучше никакого результата, чем плохой результат. Но Зеленскому все по барабану. Какой-то невнятный лепет, а не пресс-конференция главы государства.
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20.05.2020 13:36 Відповісти
 
 