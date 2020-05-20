Зеленський пояснив, чому не всіх пустили на пресконференцію: "У нас у країні близько 40 тисяч журналістів. Я готовий відповідати на будь-які питання". ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський пояснив, чому не всіх журналістів акредитували на його пресконференцію. Він також запропонував, щоб представники ЗМІ самі підготували формат наступної пресконференції.
Про це глава держави сказав на пресконференції, приуроченій до річниці його інавгурації, інформує Цензор.НЕТ.
"Мені сказали сьогодні вранці, що є питання, що не всіх журналістів зареєстрували. Я знаю, що це дуже важливо для журналістів. Я готовий відповідати на будь-які питання, але ви знаєте, що в нас у країні близько 40 тисяч журналістів", - сказав президент.
"Тому наступного разу на нашу пресконференцію ми чекаємо від журналістської спільноти: підготуйте нам пропозиції, як я можу спілкуватися з усіма журналістами - формат пресконференції", - додав він.
Зеленський також наголосив, що поточна пресконференція на відкритому повітрі, "як у спорті матч - відбудеться за будь-якої погоди", навіть якщо піде дощ.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, на пресконференцію Зеленського не акредитували багато ЗМІ, зате пустили представників "Шарій.нет".
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Де ви бачили, щоб Трамп не допустив на прес-конференцію лише обраних ?
Та його би розмазали.
Трамп ваще всех разогнал шо не любят его выбриков.
не идеализируй никого, я на этом обосрался кстати.
І виходить що це блюзнірство лише бєняфіс одного кловуна
Тому справжніх опонентів й не допускаєш до себе...
Заготовив собі прилворню й сциш в очі...
Этого чмошного, брехливого клоуна, слушать тошно.
Этого чмошного, брехливого клоуна, слушать тошно.