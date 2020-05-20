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Новини Рік Зеленського
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Зеленський пояснив, чому не всіх пустили на пресконференцію: "У нас у країні близько 40 тисяч журналістів. Я готовий відповідати на будь-які питання". ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський пояснив, чому не всіх журналістів акредитували на його пресконференцію. Він також запропонував, щоб представники ЗМІ самі підготували формат наступної пресконференції.

Про це глава держави сказав на пресконференції, приуроченій до річниці його інавгурації, інформує Цензор.НЕТ.

"Мені сказали сьогодні вранці, що є питання, що не всіх журналістів зареєстрували. Я знаю, що це дуже важливо для журналістів. Я готовий відповідати на будь-які питання, але ви знаєте, що в нас у країні близько 40 тисяч журналістів", - сказав президент.

"Тому наступного разу на нашу пресконференцію ми чекаємо від журналістської спільноти: підготуйте нам пропозиції, як я можу спілкуватися з усіма журналістами - формат пресконференції", - додав він.

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Зеленський також наголосив, що поточна пресконференція на відкритому повітрі, "як у спорті матч - відбудеться за будь-якої погоди", навіть якщо піде дощ.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, на пресконференцію Зеленського не акредитували багато ЗМІ, зате пустили представників "Шарій.нет".

Автор: 

журналістика (1751) Зеленський Володимир (23683) пресконференція (188) свобода слова (390) ЗМІ (1357)


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Топ коментарі
+24
Но ШАРИЙ лучший, поэтому его шавок пустили.
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20.05.2020 11:09
+23
Та и Гордон на фоне даже зашкваров без проблем акредитовался, чудеса
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20.05.2020 11:11
+19
Зеленский объяснил, почему не всех пустили на пресс-конференцию: "У нас в стране около 40 тысяч журналистов. Я готов отвечать на любые вопросы" - Цензор.НЕТ 3478
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20.05.2020 11:11
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Но ШАРИЙ лучший, поэтому его шавок пустили.
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20.05.2020 11:09 Відповісти
Зеленский объяснил, почему не всех пустили на пресс-конференцию: "У нас в стране около 40 тысяч журналистов. Я готов отвечать на любые вопросы" - Цензор.НЕТ 3478
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20.05.2020 11:11 Відповісти
В шапито добрые шоу, а тут трэш, как и все другое в их исполнении.
https://www.youtube.com/watch?v=2y14WLd6YFY
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20.05.2020 11:17 Відповісти
Та и Гордон на фоне даже зашкваров без проблем акредитовался, чудеса
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20.05.2020 11:11 Відповісти
В гандона кредо, він повинен у всього лайна до якого дотягнеться, взяти "інтерв'ю"!
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20.05.2020 11:25 Відповісти
Знает что 40 тыс возможно пофамильно
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20.05.2020 11:10 Відповісти
правильно - бубочка только карманных пускать дозволил
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20.05.2020 11:11 Відповісти
Но заявку подавали далеко не 40 тысяч
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20.05.2020 11:12 Відповісти
Скажіть поцу що є професійна спільнота у всі галузях господарства. Нехай і вибирає з них, а не всяге Г підбирати. Йому, як вбачається, народ не підійшов для правління
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20.05.2020 11:16 Відповісти
Запросили хто не буде ставити незручні запитання.
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20.05.2020 11:17 Відповісти
А ти крутись як хочеш, але запросити мав всіх.
Де ви бачили, щоб Трамп не допустив на прес-конференцію лише обраних ?
Та його би розмазали.
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20.05.2020 11:18 Відповісти
а ты читал Антиколорадоса?
Трамп ваще всех разогнал шо не любят его выбриков.
не идеализируй никого, я на этом обосрался кстати.
Зеленський пояснив, чому не всіх пустили на пресконференцію: "У нас у країні близько 40 тисяч журналістів. Я готовий відповідати на будь-які питання" - Цензор.НЕТ 2627
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20.05.2020 11:28 Відповісти
чергова сцанина в очі Зе лохторату
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20.05.2020 11:19 Відповісти
Воно дурне й не прикидається! Нашо запрошувати 40тис, якщо тре всього-то запросити по одному з кожного з популярних медіаресурсів. Будь-яких, але популярних. Чомусь мені здається, що Яніна більш популярна, ніж Шарій, але запрошений саме останній.
І виходить що це блюзнірство лише бєняфіс одного кловуна
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20.05.2020 11:22 Відповісти
Как насчет провести отдельную пресс-конференцию для Янины Соколовой, Романа Скрыпина, Портникова и Пояркова? Не бойся бубочка, всего 30 минут позора и ты свободен еще на год.
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20.05.2020 11:31 Відповісти
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20.05.2020 11:39 Відповісти
"отвечать" можно - толку то от "слов"...
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20.05.2020 11:38 Відповісти
Зеленський пояснив, чому не всіх пустили на пресконференцію: "У нас у країні близько 40 тисяч журналістів. Я готовий відповідати на будь-які питання" - Цензор.НЕТ 3403
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20.05.2020 11:44 Відповісти
Ти сцикло вова...чка... Тупе й зарозуміле сцикло...
Тому справжніх опонентів й не допускаєш до себе...
Заготовив собі прилворню й сциш в очі...
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20.05.2020 11:54 Відповісти
Зеленский: у нас в стране около 40 тысяч журналистов..... и , где-то в конце 39-й тысячи по охвату аудитории и по рейтингу плетётся 5-й канал. ))) (музыкальная отбивка шутки) Поэтому ему не хватило места на полянке парка.

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20.05.2020 11:59 Відповісти
Там шляпа бородатая держит листочек А4 с надписью Цензор нет ...кто тут вонял и целую тему создал что акредитацию дали только шариям ?Цензор Вам предьява вы солгали вчера он сидит бородач а вы херню пишете
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20.05.2020 13:16 Відповісти
кремлядський нєлох проявив явну симпатію саме до проросійських ресурсів!! Запитайте у гнилі де закон про імпічмент - не може брехливий малорос керувати країною під час війни!!
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20.05.2020 13:50 Відповісти
Брехло!!!! Сегодня Мендель утром сказала, что подавали заявки 200 журналистов, но выбрали десяток.
Этого чмошного, брехливого клоуна, слушать тошно.
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20.05.2020 15:07 Відповісти
Брехло!!!! Сегодня Мендель утром сказала, что подавали заявки 200 журналистов, но выбрали десяток.
Этого чмошного, брехливого клоуна, слушать тошно.
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20.05.2020 15:08 Відповісти
 
 