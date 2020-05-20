Зеленський про призначення на посади вихідців з "Кварталу 95": Я обіцяв, що до влади прийдуть інші люди. Жодного кума я не призначив. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський нагадав, що під час передвиборчої кампанії він обіцяв призначати на державні посади нових людей, що він зараз, на його думку, і робить.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції, відповідаючи на питання, чому він призначає на посади своїх друзів або людей, близьких до "Кварталу 95", передає Цензор.НЕТ.

"Жодного кума або військового приятеля я не буду призначати, ні одного кума або військового друга я не призначив. Щодо пані Венедіктової. Я обіцяв, що до влади прийдуть інші люди. І коли ви цитуєте мене і говорите, що я обіцяв, що до влади прийдуть нові, інші люди, ви питаєте мене, чому Генеральний прокурор раніше не працював у Генеральній прокуратурі? Не знаю, що вам відповісти, тому що це нова людина. Я Ірину Венедіктову знав тільки протягом нашої виборчої кампанії. Вона освічена людина. Вона має певну освіту. Вона практик. Вона має звання. Вона була депутатом у Верховній Раді за списками "Слуги народу". Ми запропонували людей, які були чистими, які раніше не були в Генеральній прокуратурі. Тому вона і стала главою Генеральної прокуратури. Це Інститут міжнародних відносин, міжнародне право. Це його освіта. Пан Єрмак не є моїм кумом. Він є моєю довіреною особою. Я йому довіряю", - заявив Зеленський.

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"Хто такий пан Єрмак. Пан Єрмак не має досвіду як кінопродюсер. Пан Єрмак завжди був досвідченим юристом. Пан Єрмак має саме ту освіту, яка необхідна очільнику Офісу (президента. - Ред.), як мені здається", - зазначив Зеленський.

"Якщо ви скажете, що я, наприклад, не призначив на посаду Генерального прокурора людину, яка дійсно чиста і може бути Генеральним прокурором, і у вас є така людина, дайте мені її, будь ласка. У нас кадровий голод у країні. Я не можу зараз знайти хорошого міністра культури. Ми разом з прем'єром шукаємо. Ми зверталися до нашого культурного товариства, до багатьох людей, говорили: "Дайте". Нам дуже важко знайти міністра освіти. Дуже складно знайти міністра енергетики. Яку б людину ми не взяли б у сфері енергетики, наступного дня в ЗМІ пишуть: "Це точно людина Ахметова, або Коломойського, або Пінчука". Скажіть, де у нас в країні незалежні енергетики? Дайте мені", - акцентував президент.

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"Шефір допомагає, але він навіть не отримує зарплату. Я не хочу і не можу поставити людей, які до мене наближені, щоб вони отримували зарплату від держави. Він мені допомагає. Мені потрібні помічники. У мене їх аж два. Марія Левченко, яка і була моїм помічником, коли я працював продюсером, і Сергій Шефір, якому я довіряю. я не можу знайти багато людей, які були б і чистими, і професійними. Мені здається, Шмигаль і професійний, і чистий", - додав Зеленський.