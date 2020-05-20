Ми побудуємо 25 спорткомплексів, хочу, щоб ми назвали їх на честь сучасних спортивних легенд, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні побудують 25 спортивних комплексів, і планує назвати їх на честь сучасних спортивних легенд країни.
Про це він заявив під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.
"Ми почали нову програму з Міністерством спорту і Міністерством регіональної політики ми побудуємо 25 спортивних комплексів для кожної області", - зазначив глава держави.
За словами Зеленського, в цьому році повинні бути перші проєкти.
"Я б дуже хотів, щоб ми назвали всі ці стадіони і великі спортивні майданчики, щоб ми їх назвали на честь сучасних спортивних легенд", - додав президент.
Топ коментарі
+15 Старый зольдат
показати весь коментар20.05.2020 11:22
+14 vadym sestritsyn
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+13 ВячеславVID
показати весь коментар20.05.2020 11:23
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все успеват за ним записывать???
Одні борги, урізаються розходи на культуру і освіту, МВФ з грошами не квапиться, війна ... а "постраждалому" спорткомплекси
Нужно 24 комплекса, по шесть штук на каждый из четырёх колоколов!
без производства и доходов бюджета здесь НИКОГО не останется, кроме пенсов , нахрена им твои стадионы???
Что оно там курит?