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Новини
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Ми побудуємо 25 спорткомплексів, хочу, щоб ми назвали їх на честь сучасних спортивних легенд, - Зеленський

Ми побудуємо 25 спорткомплексів, хочу, щоб ми назвали їх на честь сучасних спортивних легенд, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні побудують 25 спортивних комплексів, і планує назвати їх на честь сучасних спортивних легенд країни.

Про це він заявив під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"Ми почали нову програму з Міністерством спорту і Міністерством регіональної політики ми побудуємо 25 спортивних комплексів для кожної області", - зазначив глава держави.

За словами Зеленського, в цьому році повинні бути перші проєкти.

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"Я б дуже хотів, щоб ми назвали всі ці стадіони і великі спортивні майданчики, щоб ми їх назвали на честь сучасних спортивних легенд", - додав президент.

Автор: 

Зеленський Володимир (23689) стадіон (99) будівництво (3015)


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Топ коментарі
+15
Один назовут в честь Юзика, второй в честь Сивохо. Ну и остальные соответственно.
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20.05.2020 11:22
+14
Усикаааааааааааааааа!!!!!Во блеет!! Денег на пернсии нет а НЬЮ ВАСЮКИ уже в планах)))
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20.05.2020 11:23
+13
Перший назви в честь Усіка ...
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20.05.2020 11:23
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Один назовут в честь Юзика, второй в честь Сивохо. Ну и остальные соответственно.
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20.05.2020 11:22 Відповісти
Перший назви в честь Усіка ...
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20.05.2020 11:23 Відповісти
"УсікЪ - Арєна" імєні святого кірілла-ґундяя
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20.05.2020 11:58 Відповісти
Знов обіцянки-цяцянки у вуха лохів.
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20.05.2020 11:23 Відповісти
Усикаааааааааааааааа!!!!!Во блеет!! Денег на пернсии нет а НЬЮ ВАСЮКИ уже в планах)))
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20.05.2020 11:23 Відповісти
Усикаааааааааааааааа!!!!!Во блеет!! Денег на пернсии нет а НЬЮ ВАСЮКИ уже в планах)))
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20.05.2020 11:24 Відповісти
во чувак заливает!!! )))
все успеват за ним записывать???
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20.05.2020 11:24 Відповісти
В державі бідних збільшилось в два рази, а воно стадіони будувати буде. Один "бідівельник стадіонів" сидить в Ростові і чекає партнера по скакання по пеньках
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20.05.2020 11:25 Відповісти
зеля, а шо там с 500 тыс. рабочих мест??? )))
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20.05.2020 11:25 Відповісти
Мост вместе с проезжающей по нему фурой рухнул на Днепропетровщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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20.05.2020 11:26 Відповісти
Усик и Ломаченко. не?
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20.05.2020 11:27 Відповісти
Для перманентного карантину дуже своєчасні інвест проекти!
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20.05.2020 11:29 Відповісти
Мы построим 25 спорткомлпексов, хочу чтобы мы назвали их в честь современных спортивных легенд, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6502
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20.05.2020 11:30 Відповісти
Це Олег Ляшко?
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20.05.2020 11:52 Відповісти
техника для армии больше не нужна . новые самолеты . вертолеты корабли тоже . у нас ведь мир и благодать . все соседи . особенно на Востоке , милые люди . настроим стадионов и будем мяч гонять
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20.05.2020 11:32 Відповісти
И одну консерваторию в честь самого выдающегося пианиста современности.
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20.05.2020 11:39 Відповісти
Все у нас є. Спорткомплексів не дістає
Одні борги, урізаються розходи на культуру і освіту, МВФ з грошами не квапиться, війна ... а "постраждалому" спорткомплекси
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20.05.2020 11:41 Відповісти
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20.05.2020 11:43 Відповісти
Следующим будет обещание - "Мы построим 500 мостов".
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20.05.2020 11:45 Відповісти
Національний спорткомплекс "Ватоцефальний", спортивно-тренувальна база ФК "Сомалі" (Даунєцк, "днр")
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20.05.2020 12:02 Відповісти
Почему 25?
Нужно 24 комплекса, по шесть штук на каждый из четырёх колоколов!
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20.05.2020 12:23 Відповісти
Тільке одне питання - нунахера?
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20.05.2020 12:57 Відповісти
Це можна робити тільки тоді, якщо будуть якісь інвестори недержавні, то хай будують, платять людям гроші та все таке. І до чого тут зеленськоє "ми построєм" ? Ми - це хто?
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20.05.2020 13:01 Відповісти
Вот это по Лукашенкоскі. А потом кто содержать будет эті спорткомплексы? Бандіты?
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20.05.2020 13:00 Відповісти
при Порохе построили и запустили 250 заводов ---при тебе, убогом, НИ ОДНОГО!
без производства и доходов бюджета здесь НИКОГО не останется, кроме пенсов , нахрена им твои стадионы???
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20.05.2020 17:04 Відповісти
Вот во время войны и жопе в медицине больше денег некуда деть......
Что оно там курит?
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21.05.2020 13:24 Відповісти
 
 