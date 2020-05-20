Ми побудуємо 25 спорткомплексів, хочу, щоб ми назвали їх на честь сучасних спортивних легенд, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні побудують 25 спортивних комплексів, і планує назвати їх на честь сучасних спортивних легенд країни.

Про це він заявив під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"Ми почали нову програму з Міністерством спорту і Міністерством регіональної політики ми побудуємо 25 спортивних комплексів для кожної області", - зазначив глава держави.

За словами Зеленського, в цьому році повинні бути перші проєкти.

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"Я б дуже хотів, щоб ми назвали всі ці стадіони і великі спортивні майданчики, щоб ми їх назвали на честь сучасних спортивних легенд", - додав президент.