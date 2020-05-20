Планку для отримання інвестиційних нянь знизили зі 100 до 30 млн доларів, - Зеленський

Україна знизила планку інвестицій для надання віп-менеджера зі 100 до 30 млн доларів. Це пов'язано з глобальною фінансовою кризою, викликаною пандемією COVID-19.

Про це глава держави сказав на пресконференції, приуроченій до річниці його інавгурації, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз через кризу у світі треба боротися за інвестиції. Зараз у світі такий, вибачте за таке словосполучення, "економічний націоналізм". І це є правда. Кожен думає про свою країну. Всі пригальмували будь-які інвестиції", - розповів Зеленський.

За словами президента, Україна буде боротися за інвестиції, і тому знизила планку для надання інвестиційних нянь.

"Були умови про інвестиційну няню, якщо у тебе є інвестиція в Україну 100 млн доларів США плюс. ... Ми понизили цю планку, і інвестиційна няня - це спеціальний віп-менеджер, який буде долучений до будь-якого інвестора, який інвестує в Україну 30 млн доларів плюс", - пояснив Зеленський.

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Президент додав, що мета цих змін - залучити вітчизняних інвесторів.