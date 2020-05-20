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Новини Рік Зеленського
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Планку для отримання інвестиційних нянь знизили зі 100 до 30 млн доларів, - Зеленський

Планку для отримання інвестиційних нянь знизили зі 100 до 30 млн доларів, - Зеленський

Україна знизила планку інвестицій для надання віп-менеджера зі 100 до 30 млн доларів. Це пов'язано з глобальною фінансовою кризою, викликаною пандемією COVID-19.

Про це глава держави сказав на пресконференції, приуроченій до річниці його інавгурації, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз через кризу у світі треба боротися за інвестиції. Зараз у світі такий, вибачте за таке словосполучення, "економічний націоналізм". І це є правда. Кожен думає про свою країну. Всі пригальмували будь-які інвестиції", - розповів Зеленський.

За словами президента, Україна буде боротися за інвестиції, і тому знизила планку для надання інвестиційних нянь.

"Були умови про інвестиційну няню, якщо у тебе є інвестиція в Україну 100 млн доларів США плюс. ... Ми понизили цю планку, і інвестиційна няня - це спеціальний віп-менеджер, який буде долучений до будь-якого інвестора, який інвестує в Україну 30 млн доларів плюс", - пояснив Зеленський.

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Президент додав, що мета цих змін - залучити вітчизняних інвесторів.

Автор: 

Зеленський Володимир (23689) інвестиції (2049)


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Топ коментарі
+11
ЗЕняня женеться за інвестором.
Планку для получения инвестиционных нянь снизили со 100 до 30 млн долларов, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9571
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20.05.2020 11:32
+7
Шо нихто ни хочет нести вам оферистам дениги?))))
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20.05.2020 11:26
+7
Немцы сказали дебиоу, что им нужны справедливые суды, а не "няни", а это тупоголовое продолжает.
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20.05.2020 11:29
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Шо нихто ни хочет нести вам оферистам дениги?))))
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20.05.2020 11:26 Відповісти
Немцы сказали дебиоу, что им нужны справедливые суды, а не "няни", а это тупоголовое продолжает.
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20.05.2020 11:29 Відповісти
короче, нянька и даром никому не нужна с такими дебилами при власти.
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20.05.2020 11:26 Відповісти
Найвеличніша ЗЕняня всіх часів і народів!
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20.05.2020 11:27 Відповісти
Цирк шапіто
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20.05.2020 11:27 Відповісти
Демпинговать приходится.
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20.05.2020 13:05 Відповісти
Никто деньги не дает которые черз 5 минут в офшоре.
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20.05.2020 11:28 Відповісти
Навіть таких інвесторів нема.
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20.05.2020 11:32 Відповісти
Сказал, что у каждого. кто вкинет 30 лимонов, будет свой персональный решала.
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20.05.2020 11:32 Відповісти
ЗЕняня женеться за інвестором.
Планку для получения инвестиционных нянь снизили со 100 до 30 млн долларов, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9571
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20.05.2020 11:32 Відповісти
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20.05.2020 11:37 Відповісти
Какой нормальный иностранный инвестор захочет связываться с Украиной, если уже на первоначальном этапе ему предлагают инвестиционно-откатную няню?
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20.05.2020 11:33 Відповісти
Замість того аби приводити юридичне поле до загальноцивілізаційних меж, українські корупціонери запропонували надзаконне "кришування" за африканськими схемами.
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20.05.2020 11:37 Відповісти
Зеля думает, что все потенциальные инвесторы такие же "нелохи" как и он.
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20.05.2020 11:35 Відповісти
"Няні" сидять без роботи. Ніхто не просить "криші", та й взагалі не йде з грошима.
Що таке "інвестиційна няня"? Це, позазаконна офіційна "криша" для бізнесу.
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20.05.2020 11:35 Відповісти
цікаво чи є законодавство про "нянь"?
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20.05.2020 11:38 Відповісти
Воно може бути, але це, протирічить Конституції України та й взагалі, цивілізаційному розумінню розвинених країн.
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20.05.2020 11:47 Відповісти
Справа в тому що, розвинені західні країни вже пройшли через період набуття незалежності колоніями і знають про всі ризики ведення бізнесу з країнами в перехідних станах. Сьогодні тобі дають "няню", а завтра влада змінилая і твоїм інвестиціям прийшла пушна тваринка, і це, не котик. Інвесторам потрібні країни з гарантованою стабільністю, а не такі де влада може змінитися будь-коли, з будь-якої причини. Бананові республіки цікавлять виключно аферистів.
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20.05.2020 11:53 Відповісти
Уссатый нянь.
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20.05.2020 13:07 Відповісти
Мабуть список "няньок" перевищив список "анвесторів"
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20.05.2020 11:36 Відповісти
братья-ермаки уже нянями подрабатывают ?
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20.05.2020 12:37 Відповісти
снизили, но дураков не прибавилось )))
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20.05.2020 11:41 Відповісти
В той час, як цивілізовані країни створюють нормальні судово-законодавчі системи, з однаковими для всіх правами та умовами. Україна пішла шляхом колоніально-феодальних країн і запропонувала ексклюзивні умови для окремих інвесторів, які мають "розуміння специфічних умов". Така практика була поширена в Африці та на Далекому Сході до 19 сторіччя чи навіть першої половини 20-го. Нічого, крім того що, українське суспільство є відсталим на століття іноземним інвесторам це, не говорить. Така система відносин дуже зрозуміла кацапстану чи Китаю з Індією. Але, для цивілізованих країн вона вважається дуже ризиковою.
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20.05.2020 11:45 Відповісти
Инвестиционная няня- манечка, которая никак не могла придти в голову нормальному человеку. Никакой инвестор не придёт с инвестициями в государство где есть инвестиционные няни.
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20.05.2020 12:00 Відповісти
Ті що по 100 вже отоварились?
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20.05.2020 12:36 Відповісти
 
 