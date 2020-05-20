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Новини Агресія Росії проти України
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Зеленський про "просто припинити стріляти": "Якщо по нас стріляють, то відповідатимемо, але першими стріляти не будемо"

Зеленський про

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ніколи не закликав, щоб українська армія не відповідала на обстріли найманців РФ.

Про це він заявив на пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Що стосується "просто припинити стріляти". Це складний процес. Я ніколи не закликав, щоб наша армія не відповідала. Я хотів показати всьому світу, що в нас дуже міцна армія, але ми не провокуємо, ми боремося за нашу країну. Якщо по нас стріляють - ми відповідатимемо, але першими стріляти ми не будемо", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, в березні 2019 року під час президентських виборів, Зеленський, будучи кандидатом на пост глави держави, заявив: "Вся соціологія показує, що найголовніше, тривожне питання: "Ми більше не хочемо війни". І ми цю війну не починали. Але якщо у нас є хоч якась можливість цю війну закінчити, ми маємо зробити все для того, щоб припинили вмирати наші люди. Насамперед треба припинити вогонь. Просто припинити стріляти".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу 10 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, поранено трьох найманців РФ, - штаб

Автор: 

Зеленський Володимир (23689) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+19
просто тошнит от тебя зеля
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20.05.2020 11:36
+16
Зеленский о "просто прекратить стрелять": "Если по нам стреляют, то будем отвечать, но первыми стрелять не будем" - Цензор.НЕТ 5841
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20.05.2020 11:36
+16
Кусок говна, а не президент.
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20.05.2020 11:40
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кабудто до тебя иначе было.
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20.05.2020 11:33 Відповісти
А можна йому в голову вистрилити, воно потім нехай відповідає. **** воно хоч трохи розуміє що таке війна, і що можуть бути привентивні удари? *** кого ви вибрали?
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20.05.2020 14:30 Відповісти
Мендель-команда после постановочного шоу 20.05:

Зе: "Как прошло интервью?"
Зеленский о "просто прекратить стрелять": "Если по нам стреляют, то будем отвечать, но первыми стрелять не будем" - Цензор.НЕТ 7147
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20.05.2020 11:34 Відповісти
Селедки дебилу!!!!
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20.05.2020 11:35 Відповісти
Тобто якщо сепари вирішать сісти на танки та поїхати у Київ, але не будуть застосовувати зброю, то наші військові не мають права відкривати вогонь? Це якась маячня...
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20.05.2020 11:35 Відповісти
Ты такой дебил всегда или после шоколада?!
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20.05.2020 12:16 Відповісти
Мухоморами бояру закусывал, или просто дурак (дура)?
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20.05.2020 12:22 Відповісти
Это ты после гомна зеленого.
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20.05.2020 13:36 Відповісти
Зеленский о "просто прекратить стрелять": "Если по нам стреляют, то будем отвечать, но первыми стрелять не будем" - Цензор.НЕТ 5841
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20.05.2020 11:36 Відповісти
просто тошнит от тебя зеля
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20.05.2020 11:36 Відповісти
А на солоненьке не тягне?
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20.05.2020 13:34 Відповісти
т е если мы видим что разворачивают артиллерийские орудия ..подносят снаряды....потом обстреливают..разбивают позиции..технику.. у нас нас потери..убитые и раненные..и только тогда можно ,,начинать стрелять в ответ"..Я так понял? Он что дебил?..А он что не знает что есть такое как ,,стрельба на упреждение"..что бы противодействовать обстрелам наших позиций и территорий..что бы предотвратить людские жертвы
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20.05.2020 11:38 Відповісти
Он не дебил - он предатель!
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20.05.2020 11:48 Відповісти
стрельбу на упреждение теперь называют - агрессивным ведением боевых действий - с уголовной за это . закон 2689 от 12. 12 . 19 г. в котором это прописано уже всё прошёл. осталось только проголосовать слугам кацапии .
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20.05.2020 12:12 Відповісти
Сравните.
Лукашенко про Гитлера

https://youtu.be/6BPxKI9z-20
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20.05.2020 11:40 Відповісти
Кусок говна, а не президент.
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20.05.2020 11:40 Відповісти
а що ви хочете від головнокомандуючого сцикла???? подвигів? то підождіть плюси скоро намалюють
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20.05.2020 11:42 Відповісти
Попередній теж в атаку не рвався.
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20.05.2020 13:36 Відповісти
Это как бандит 20 лет кричит "я тебя уничтожу", ходит под твоими окнами от года в год все более обвешанный оружием, а потом ты, уже не выдержав, нападаешь на него с пистолетом и взрывпакетом(у него пулемет и гранаты)...... = ты "агрессор"(именно это было к примеру в ВМВ, когда Вермахт напал(агрессивно!!!) на готовящуюся к атаке в 5-крат лучше вооруженную сталинскую армию)
живите с этим(как сказал бы адмирал Ямамото)
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20.05.2020 11:43 Відповісти
Мудак та ЗРАДНИК!
Якщо накопичуються сили для удару по твоїй армії, ти будеш чекати, поки почнуть гинути солдати, а офіцерів, яки завдадуть попереджувальний удар садитимеш у в'язницю???
Ти ВОРОГ й сидіти у в'язниці повинен ти, падлюко!
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20.05.2020 11:47 Відповісти
Ну, всё логично! А если у кого COVID-19, то надо просто перестать кашлять. И всё устаканится
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20.05.2020 11:52 Відповісти
Наш бубочка на все горазд
Он пианист и президент
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20.05.2020 11:52 Відповісти
Зеленський про "просто припинити стріляти": "Якщо по нас стріляють, то відповідатимемо, але першими стріляти не будемо" - Цензор.НЕТ 2406
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20.05.2020 12:37 Відповісти
Соевая падаль всегда все извращала. Порох - висранный лимон и ви порохоботы зробили це разом!))
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20.05.2020 12:14 Відповісти
В дурку интернет провели? Или вы на зарплате?
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20.05.2020 12:21 Відповісти
Они на метадоне.
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20.05.2020 12:43 Відповісти
Зеленский о "просто прекратить стрелять": "Если по нам стреляют, то будем отвечать, но первыми стрелять не будем" - https://politeka.net/society/266154-oficer-vsu-vzvyl-iz-za-situacii-na-donbasse-chto-izmenilos-pri-zelenskom-ne-dayut-oruzhiya-i?utm_source=iua Офицер ВСУ взвыл из-за ситуации на Донбассе, что изменилось при Зеленском: "Не дают оружия и...". У военнослужащих ВСУ возникли серьезные проблемы на Донбассе, которые не дают им оборонять территории Украины. Один из офицеров ВСУ раскрыл, что военнослужащие Вооруженных сил Украины в зоне ООС на Донбассе погибают из-за того, что им не чем защититься и дать ответ врагу. ... Как стало известно, об этом рассказал один из офицеров ВСУ, которого цитирует на своей личной странице в сети Facebook журналист Юрий Бутусов.

https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119 Мировые лидеры, похоже, уже поняли, что Зеленский не представляет собой ничего, как политик и является крайне ограниченным человеком. https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119 https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119

https://strana.ua/news/242104-pojarkov-o-zelenskom-malenkoe-ssyklivoe-krivorozhskoe-chmo-chto-skazali-na-prjamom-o-prezidente.html#_blank шоумен (Поярков) назвал Зе "маленьким зеленым чмом" и другими нелестными эпитетами. Прошелся он и по семье президента, назвав его отца "тупым".
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20.05.2020 12:27 Відповісти
А когда тебя пристрелят, кто будет отстреливаться?
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20.05.2020 12:50 Відповісти
Закон второй щеки от Зе. Теперь главное щекастый выкормыш ....подставляй свои щеки они у тебя большие и дермонтин не треснет.
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20.05.2020 13:05 Відповісти
Российские оккупанты подойдут вплотную, впритык к позициям ВСУ . Хорошенько рассмотрят цели которые надо обстрелять. Потом не спеша кому сколько влезет дёрнут " Боярышника " наставят кучу мин , и при случае покажут жопу возмущённым украинским воинам которым стрелять запретили стрелять по врагу. Ну а затем эти террористы откроют шкальный огонь по уже намеченным целям ,набьют кучу украинских защитников. И не спеша смеясь безнаказанно уйдут к себе с чувством выполненного перед кремлём долга. Так как приказ на ответный огонь будут долго решать по инстанциям от рядового до продажного ...резидента ЗЕбила - капитулянта. ....резидента который после этого будет очень долго верещать что только мир- капитуляция могут сохранить жизнь украинских защитников. Но к сожалению такой продажный мир он точно что не сохранит уже саму Украинскую державу.
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20.05.2020 13:27 Відповісти
и откуда этого ********* вытащили?
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20.05.2020 13:33 Відповісти
Конечно, наши военные годятся быть мишенями. А кацапы - нет, то браття, с ними нужно гуманно.
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20.05.2020 13:45 Відповісти
З таким президентом війну ще ніхто не вигравав.
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20.05.2020 13:51 Відповісти
помню как пархатый кондитер Поросенко приказал не стрелять возле 32-го блокпоста
Тогда террористы окружили его на 340 градусов и ждали когда пархатая свинья приказала доставить воду окружённым солдатам и в упор растреляла нашу колону

После этого пархатый кондитер Поросенко приказал отступить и здать 32-й , а после и 31-й блокпосты

пархатый кондитер Поросенко = пархатый клоун Зелеський

Украинцы , поймите , жыды будут обворовывать и уничтожать Украину и украинцев вечно пока мы не дадим им отпор и бой
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20.05.2020 14:04 Відповісти
Ну ти майже Гітлера цитуєш. Просто не треба їх обирати президентами і нехай живуть. Так як і українець ніколи не буде президентом Ізраїлю.
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20.05.2020 19:23 Відповісти
добровольно они власть и всё наворованое не отдадут - только силой можно это сделать
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20.05.2020 21:04 Відповісти
Коли тебе покалічать чи вб'ють вороги, то вже запізно стріляти! Треба діяти ще й на випередження!!!
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22.05.2020 09:23 Відповісти
Звідки воно взялося на нашу голову таке нехарапутне?!
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22.05.2020 09:25 Відповісти
 
 