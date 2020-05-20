Зеленський про "просто припинити стріляти": "Якщо по нас стріляють, то відповідатимемо, але першими стріляти не будемо"
Президент України Володимир Зеленський заявив, що ніколи не закликав, щоб українська армія не відповідала на обстріли найманців РФ.
Про це він заявив на пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Що стосується "просто припинити стріляти". Це складний процес. Я ніколи не закликав, щоб наша армія не відповідала. Я хотів показати всьому світу, що в нас дуже міцна армія, але ми не провокуємо, ми боремося за нашу країну. Якщо по нас стріляють - ми відповідатимемо, але першими стріляти ми не будемо", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, в березні 2019 року під час президентських виборів, Зеленський, будучи кандидатом на пост глави держави, заявив: "Вся соціологія показує, що найголовніше, тривожне питання: "Ми більше не хочемо війни". І ми цю війну не починали. Але якщо у нас є хоч якась можливість цю війну закінчити, ми маємо зробити все для того, щоб припинили вмирати наші люди. Насамперед треба припинити вогонь. Просто припинити стріляти".
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Зе: "Как прошло интервью?"
Лукашенко про Гитлера
https://youtu.be/6BPxKI9z-20
живите с этим(как сказал бы адмирал Ямамото)
Якщо накопичуються сили для удару по твоїй армії, ти будеш чекати, поки почнуть гинути солдати, а офіцерів, яки завдадуть попереджувальний удар садитимеш у в'язницю???
Ти ВОРОГ й сидіти у в'язниці повинен ти, падлюко!
Он пианист и президент
https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119 Мировые лидеры, похоже, уже поняли, что Зеленский не представляет собой ничего, как политик и является крайне ограниченным человеком. https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119 https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119
https://strana.ua/news/242104-pojarkov-o-zelenskom-malenkoe-ssyklivoe-krivorozhskoe-chmo-chto-skazali-na-prjamom-o-prezidente.html#_blank шоумен (Поярков) назвал Зе "маленьким зеленым чмом" и другими нелестными эпитетами. Прошелся он и по семье президента, назвав его отца "тупым".
Тогда террористы окружили его на 340 градусов и ждали когда пархатая свинья приказала доставить воду окружённым солдатам и в упор растреляла нашу колону
После этого пархатый кондитер Поросенко приказал отступить и здать 32-й , а после и 31-й блокпосты
пархатый кондитер Поросенко = пархатый клоун Зелеський
Украинцы , поймите , жыды будут обворовывать и уничтожать Украину и украинцев вечно пока мы не дадим им отпор и бой