Зеленський про "просто припинити стріляти": "Якщо по нас стріляють, то відповідатимемо, але першими стріляти не будемо"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ніколи не закликав, щоб українська армія не відповідала на обстріли найманців РФ.

Про це він заявив на пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Що стосується "просто припинити стріляти". Це складний процес. Я ніколи не закликав, щоб наша армія не відповідала. Я хотів показати всьому світу, що в нас дуже міцна армія, але ми не провокуємо, ми боремося за нашу країну. Якщо по нас стріляють - ми відповідатимемо, але першими стріляти ми не будемо", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, в березні 2019 року під час президентських виборів, Зеленський, будучи кандидатом на пост глави держави, заявив: "Вся соціологія показує, що найголовніше, тривожне питання: "Ми більше не хочемо війни". І ми цю війну не починали. Але якщо у нас є хоч якась можливість цю війну закінчити, ми маємо зробити все для того, щоб припинили вмирати наші люди. Насамперед треба припинити вогонь. Просто припинити стріляти".

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